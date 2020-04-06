Swing Strawberry Gold - Asesor Experto (EA) avanzado para swing trading en oro

Swing Strawberry es un sofisticado Asesor Experto diseñado específicamente para operadores que utilizan estrategias de swing trading en ORO (XAUUSD). Este potente EA identifica y capitaliza las oscilaciones del mercado, con el objetivo de maximizar los beneficios de los movimientos de precios a corto y medio plazo, a la vez que gestiona el riesgo de forma inteligente.

Características principales:

Optimizado para operar con ORO (XAUUSD)

Utiliza una lógica avanzada de swing trading para identificar entradas y salidas de alta probabilidad

Diseñado para operaciones de swing a corto y medio plazo

, evitando el ruido innecesario del scalping. Funciones de gestión de riesgos integradas para ayudarle a proteger su capital

Condiciones de cuenta recomendadas:

Capital mínimo recomendado: 1.000 USD

Adecuado para cuentas estándar y ECN

y Símbolo recomendado: XAUUSD (Oro), con spread bajo y buena liquidez

Instrucciones de uso:

Adjunte Swing Strawberry a un gráfico de GOLD (XAUUSD ) en su marco temporal preferido (comúnmente H1 o H4, dependiendo de las condiciones de su broker). Cargue y utilice el archivo preestablecido (.set) proporcionado para garantizar una configuración óptima. Mantenga el EA funcionando en un VPS o en una conexión a Internet estable para un mejor rendimiento. Evite cambiar la configuración predeterminada a menos que entienda completamente el impacto en el riesgo y la estrategia.

Notas Importantes:

Swing Strawberry se optimiza utilizando el archivo preestablecido proporcionado, que es esencial para maximizar la eficacia de la estrategia de negociación.

proporcionado, que es esencial para . Como con todos los sistemas de trading, el rendimiento puede variar en función de las condiciones del mercado, el broker, el spread y el deslizamiento .

. Se recomienda encarecidamente una gestión adecuada del dinero y el control del riesgo.

Swing Strawberry es ideal para los operadores que desean un sistema de swing trading automatizado, estructurado profesionalmente y centrado en el Oro, con un requisito de capital mínimo razonable y preajustes claros y listos para usar.





Aquí tiene el enlace a los preajustes:

https://drive.google.com/drive/folders/1YQAbw8HI_Y7k4c0fbGEdQA9nHh2xmYIM?usp=sharing