Maka Maka Multi EA

Libere el poder del trading de cartera con el Maka Maka Multi EA. Este avanzado Asesor Experto está diseñado para operar con múltiples pares de divisas simultáneamente desde un único gráfico, diversificando su enfoque y capturando más oportunidades en todo el mercado. Utilizando una combinación probada de indicadores clásicos, el Maka Maka Multi EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad y gestiona todas las operaciones con un sofisticado sistema automatizado diseñado para un crecimiento constante.

En lugar de depender de un solo instrumento, este EA le permite construir una cartera de negociación resistente que funciona 24/7 sin necesidad de su atención constante.

Características principales:

  • Carterade negociación multisímbolo Opere con cualquier combinación de símbolos que elija (por ejemplo, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD) desde un solo gráfico. El EA gestiona cada símbolo de forma independiente.

  • Estrategia de indicadores probada Las señales de entrada son generadas por una confluencia del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico, apuntando a puntos fiables de inversión del mercado.

  • Gestión inteligente de cestas El EA trata todas las posiciones abiertas de un mismo par de divisas como una "cesta" combinada. El objetivo principal es gestionar toda esta cesta y cerrarla para obtener un beneficio global.

  • Algoritmo de recuperación inteligente Si el mercado se mueve en contra de una posición inicial, el EA activa su sofisticado algoritmo de recuperación. Abrirá estratégicamente posiciones adicionales bien calculadas para ajustar el precio medio de entrada de la cesta, gestionando hábilmente la serie de operaciones para trabajar hacia una salida rentable. Esto elimina el estrés de gestionar manualmente las operaciones perdedoras.

  • Filtro de Volatilidad A TR Un filtro ATR opcional ayuda al EA a permanecer inactivo durante condiciones de mercado excesivamente volátiles o impredecibles, añadiendo una capa extra de seguridad a sus operaciones.

  • Gestión integral del riesgo Su capital está protegido con potentes controles de riesgo integrados. Establezca sus propios límites de Reducción Flotante Máxima y Reducción Diaria Máxima (en porcentaje) para asegurarse de que el EA opera dentro de su zona de confort personal.

  • Control total de hora y sesión Defina exactamente las horas del día y los días de la semana en los que el EA puede operar. Esto le permite evitar sesiones de mercado específicas o negociar sólo cuando lo desee.

Cómo funciona:

La estrategia principal se basa en los principios clásicos de inversión. El EA espera pacientemente a que los indicadores RSI y Estocástico muestren condiciones claras de sobrecompra o sobreventa en el marco temporal elegido (se recomienda H1 para mayor estabilidad). Una vez identificada una entrada válida, abre la primera operación. A partir de ese momento, su avanzado sistema de gestión de operaciones toma el control, supervisando toda la cesta de operaciones para ese símbolo hasta que se alcanza el objetivo colectivo de Take Profit.

Recomendaciones:

  • Broker: Se recomienda un broker ECN con spreads y comisiones bajos para un mejor rendimiento.

  • Marco temporal: El EA funciona en cualquier marco temporal, pero se recomienda establecer el parámetro Indicator_Timeframe en H1 para obtener señales estables y fiables.

  • Pares: Funciona bien en pares de rango como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Recomendaciones de capital:

  • Set Seguro: Para un rendimiento óptimo y para utilizar todo el potencial del EA con el máximo nivel de seguridad, recomendamos un capital inicial de 10.000 USD. Esto permite al EA gestionar cómodamente cestas de operaciones a través de múltiples pares con un riesgo conservador.


  • Depósito mínimo: También es posible comenzar a operar con una cuenta más pequeña. El EA puede funcionar con un depósito mínimo de 1.000 USD. Al comenzar con este capital, aconsejamos operar con menos pares simultáneamente o utilizar una configuración de riesgo más baja (Lote Fijo o Carga de Depósito) para una gestión eficaz del riesgo.

  • Marco temporal : H1

Todos los ajustes son totalmente personalizables. Usted tiene control total sobre el tamaño de los lotes, los parámetros de los indicadores, los niveles de riesgo y el sistema de gestión de operaciones. Adapte el Maka Maka Multi EA a su estilo personal de trading y a su apetito de riesgo.

Deje que Maka Maka Multi EA haga el trabajo duro de monitorizar múltiples gráficos y gestionar complejas cestas de operaciones. Es una poderosa herramienta para los operadores que buscan automatizar y diversificar su cartera de operaciones de divisas.


Asesores Expertos
***** NOTA IMPORTANTE: NO OLVIDE DETERMINAR LA TENDENCIA PRINCIPAL DURANTE LA PRUEBA. PARA UNA TENDENCIA ALCISTA HAGA "TRADE LONG: TRUE" Y "TRADE SHORT: FALSE" PARA UNA TENDENCIA BAJISTA HAGA "TRADE LONG: FALSE" Y "TRADE SHORT: TRUE" Y PARA UNA BANDA HORIZONTAL HAGA "TRADE LONG: TRUE" Y "TRADE SHORT: TRUE" EN LOS AJUSTES. TAMBIÉN PUEDE ELEGIR EL COMERCIO LARGO, CORTO O DE AMBAS MANERAS EN LA CUENTA REAL CON LA AYUDA DE LOS BOTONES EN EL GRÁFICO EN CUALQUIER MOMENTO. ***** "Las estadísticas
GridMasterFx MT5
Sergey Kruglov
Asesores Expertos
GridMasterFx es una herramienta innovadora para el comercio automatizado de divisas, que se basa en una combinación de una estrategia de cuadrícula y un algoritmo único de cálculo de la tendencia utilizando el indicador de Media Móvil. Esta estrategia permite al Asesor Experto abrir y cerrar posiciones a tiempo, utilizar el análisis de la tendencia actual y responder instantáneamente a los cambios del mercado. GridMasterFx Expert Advisor es una excelente opción para la automatización exitosa d
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
Mean reversion automatic
Samuel Bedin
Asesores Expertos
Mean reversion automatic es un robot de comercio para las personas que desean una automatización de comercio seguro. Basado en varios filtros haciendo operaciones eficientes. Diseñado para las principales divisas. Parámetros ajustables disponibles. Hacer x3 en pocos meses perdiendo unos centavos como se puede ver en la captura de pantalla. Incluye gestión de dinero y crecimiento compuesto. Haga sus operaciones con total seguridad con este bot. No dude en ponerse en contacto conmigo
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Asesores Expertos
Exp-TickSniper: scalper de alta velocidad con selección automática de parámetros para cada par de divisas automáticamente. Sueña con un asesor que calculará automáticamente los parámetros comerciales? ¿Optimizado y sintonizado automáticamente? La versión completa del sistema para MetaTrader 4:    TickSniper  scalper   para MetaTrader 4 Desarrollador de herramientas forex  TickSniper - Full Description  + DEMO + PDF El EA se ha desarrollado en base a la experiencia adquirida en casi 10 años de p
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Yen Master EA
Yibeltal Beyabel Eneyew
Asesores Expertos
Yen Master es un Asesor Experto potente y rentable que utiliza una combinación de técnicas para identificar los puntos óptimos de entrada y salida de las operaciones. Ha sido probado utilizando datos de alta precisión y optimizado para operaciones de bajo riesgo. Estas son algunas de las características y resultados de Yen Master: Alto rendimiento : Yen Master tiene un rendimiento muy alto. El Asesor Experto puede hacer crecer una cuenta pequeña de $200 a $248,000, o una cuenta más grande de
Gold Smart Turtle
Premananth R
Asesores Expertos
Gold Smart Turtle - Asesor Experto para XAUUSD (MT5) Configuración recomendada Símbolo Comercial: XAUUSD Tipo de Broker: ECN / RAW / Brokers con spread bajo (recomendado) Marco temporal: M5 (fijo) Tipo de estrategia: Sistema de trading técnico basado en reglas Modo de operación: Ejecución de una sola orden Depósito mínimo: 100 USD (o equivalente) Compatibilidad con brokers y cuentas Funciona con todos los formatos de cotización de corredores (2 dígitos / 3 dígitos) Compatible con cualquier divis
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Asesores Expertos
Futuro de Ea: Hacemos este Ea en la estrategia de reventa para la tendencia a corto plazo. Ea es capaz de trabajar en cualquier par de divisas y cualquier tiempo de los marcos grÃ¡ficos, pero los beneficios y el riesgo son depende de tiempo chart.we proporcionar apoyo completo a la configuraciÃ³n ea en su mejor carta de tiempo de acuerdo con el par de divisas. Contacte con nosotros mediante el envío de masaje en el chat mql5 para configuraciones Ea. Tambien almacenamos nuestros archivos de conf
Index 2in1
Extraordinary Productions
Asesores Expertos
ÍNDICE 2IN1 1. Descripción y estrategia El Index2in1 combina dos estrategias en un ea para mejorar el rendimiento y reducir el drawdown. Ambas estrategias sólo abren posiciones de compra. La primera estrategia (DLO) se refiere a una estrategia de Daily Long Only, lo que significa que las operaciones de compra se toman diariamente si se cumplen los criterios según la configuración en los ajustes. La estrategia se basa en la premisa de que los índices tienden a subir a largo plazo. Las operaciones
