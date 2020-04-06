Libere el poder del trading de cartera con el Maka Maka Multi EA. Este avanzado Asesor Experto está diseñado para operar con múltiples pares de divisas simultáneamente desde un único gráfico, diversificando su enfoque y capturando más oportunidades en todo el mercado. Utilizando una combinación probada de indicadores clásicos, el Maka Maka Multi EA identifica puntos de entrada de alta probabilidad y gestiona todas las operaciones con un sofisticado sistema automatizado diseñado para un crecimiento constante.

En lugar de depender de un solo instrumento, este EA le permite construir una cartera de negociación resistente que funciona 24/7 sin necesidad de su atención constante.

Características principales:

Cartera de negociación multisímbolo Opere con cualquier combinación de símbolos que elija (por ejemplo, AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD) desde un solo gráfico. El EA gestiona cada símbolo de forma independiente.

Estrategia de indicadores probada Las señales de entrada son generadas por una confluencia del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico, apuntando a puntos fiables de inversión del mercado.

Gestión inteligente de cestas El EA trata todas las posiciones abiertas de un mismo par de divisas como una "cesta" combinada. El objetivo principal es gestionar toda esta cesta y cerrarla para obtener un beneficio global.

Algoritmo de recuperación inteligente Si el mercado se mueve en contra de una posición inicial, el EA activa su sofisticado algoritmo de recuperación. Abrirá estratégicamente posiciones adicionales bien calculadas para ajustar el precio medio de entrada de la cesta, gestionando hábilmente la serie de operaciones para trabajar hacia una salida rentable. Esto elimina el estrés de gestionar manualmente las operaciones perdedoras.

Filtro de Volatilidad A TR Un filtro ATR opcional ayuda al EA a permanecer inactivo durante condiciones de mercado excesivamente volátiles o impredecibles, añadiendo una capa extra de seguridad a sus operaciones.

Gestión integral del riesgo Su capital está protegido con potentes controles de riesgo integrados. Establezca sus propios límites de Reducción Flotante Máxima y Reducción Diaria Máxima (en porcentaje) para asegurarse de que el EA opera dentro de su zona de confort personal.

Control total de hora y sesión Defina exactamente las horas del día y los días de la semana en los que el EA puede operar. Esto le permite evitar sesiones de mercado específicas o negociar sólo cuando lo desee.

Cómo funciona:

La estrategia principal se basa en los principios clásicos de inversión. El EA espera pacientemente a que los indicadores RSI y Estocástico muestren condiciones claras de sobrecompra o sobreventa en el marco temporal elegido (se recomienda H1 para mayor estabilidad). Una vez identificada una entrada válida, abre la primera operación. A partir de ese momento, su avanzado sistema de gestión de operaciones toma el control, supervisando toda la cesta de operaciones para ese símbolo hasta que se alcanza el objetivo colectivo de Take Profit.

Recomendaciones:

Broker: Se recomienda un broker ECN con spreads y comisiones bajos para un mejor rendimiento.

Marco temporal: El EA funciona en cualquier marco temporal, pero se recomienda establecer el parámetro Indicator_Timeframe en H1 para obtener señales estables y fiables.

Pares: Funciona bien en pares de rango como AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.

Recomendaciones de capital:

Set Seguro: Para un rendimiento óptimo y para utilizar todo el potencial del EA con el máximo nivel de seguridad, recomendamos un capital inicial de 10.000 USD. Esto permite al EA gestionar cómodamente cestas de operaciones a través de múltiples pares con un riesgo conservador.

Depósito mínimo: También es posible comenzar a operar con una cuenta más pequeña. El EA puede funcionar con un depósito mínimo de 1.000 USD . Al comenzar con este capital, aconsejamos operar con menos pares simultáneamente o utilizar una configuración de riesgo más baja (Lote Fijo o Carga de Depósito) para una gestión eficaz del riesgo.





Marco temporal : H1

Todos los ajustes son totalmente personalizables. Usted tiene control total sobre el tamaño de los lotes, los parámetros de los indicadores, los niveles de riesgo y el sistema de gestión de operaciones. Adapte el Maka Maka Multi EA a su estilo personal de trading y a su apetito de riesgo.

Deje que Maka Maka Multi EA haga el trabajo duro de monitorizar múltiples gráficos y gestionar complejas cestas de operaciones. Es una poderosa herramienta para los operadores que buscan automatizar y diversificar su cartera de operaciones de divisas.



