BTC Dominator

Oferta especial de fin de año
Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD.
No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado para mejorar su trading con estrategias automatizadas premium a un precio inmejorable...

Un EA profesional, multi-estrategia construido para dominar la volatilidad de Bitcoin. Cuatro EAs en uno, optimizados específicamente para BTCUSD.

BTC Dominator es un sofisticado Asesor Experto diseñado desde cero con un objetivo: encontrar y gestionar oportunidades de trading de alta calidad en el mercado Bitcoin (BTCUSD).

Este no es un simple EA de un solo indicador. BTC Dominator es un sistema de estrategia cuádruple, que combina de forma efectiva cuatro modelos de trading propios e independientes en un experto. Cada modelo analiza el mercado utilizando un marco temporal diferente .

Este enfoque de múltiples capas proporciona diversificación interna y está construido para adaptarse al entorno único de alta volatilidad de Bitcoin.

BTC Dominator Señal en vivo Haga clic ahora *****

Filosofía

La lógica del EA se basa en un análisis propio de la acción del precio puro y la estructura del mercado. Al examinar el comportamiento del mercado a través de cuatro capas temporales clave, identifica momentos específicos de sesgo direccional e impulso.

En lugar de basarse en indicadores convencionales, descifra el ritmo propio del mercado. Usted tiene el control total para activar o desactivar cada una de las cuatro estrategias, lo que le permite personalizar el comportamiento de la EA a su apetito de riesgo precisa.

  • Estrategia 01 ******

  • Estrategia 02 ******

  • Estrategia 03 ******

  • Estrategia 04 *******

Recomendaciones

  • Activo: BTCUSD

  • Depósito inicial mínimo: $500 en cuentas con apalancamiento 1:500.

  • Depósito inicial recomendado: $1000 en cuentas con apalancamiento 1:500.

  • Marco temporal: El EA es multi-marco de tiempo. Se puede colocar en cualquier gráfico (H1 se recomienda para un funcionamiento sin problemas).

  • Cuenta: Una cuenta ECN o Raw Spread de bajo spread es esencial para obtener el mejor rendimiento.

  • VPS: Un VPS de alta calidad y baja latencia es obligatorio para un funcionamiento 24/7.


Características principales

  • Optimizado para BTC y Activos de Alto Valor: Todos los parámetros por defecto están ajustados para la estructura de precios de BTCUSD.

  • Cuatro EAs en uno: Ejecute las cuatro estrategias a la vez para una máxima diversificación o seleccione sólo las que se ajusten a su plan de trading.

  • Gestión avanzada del riesgo:

    • Auto SL

  • Trailing Stop dedicado: Cada estrategia incluye su propio trailing stop avanzado basado en el precio para bloquear y proteger los beneficios.

