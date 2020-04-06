Ai Pro Dominator

BTC Dominator AI Pro (Versión 3.1)

Red neuronal de trading de última generación con interfaz holográfica de "ciencia ficción" y análisis de mercado de aprendizaje profundo.

Visión general

BTC Dominator AI representa un cambio de paradigma en el trading automatizado. No es sólo un Asesor Experto; es un motor de análisis de mercado totalmente autónomo envuelto en una futurista Interfaz Neural Holográfica.

Diseñado para los mercados modernos de criptomonedas y divisas, este sistema abandona los indicadores tradicionales y estáticos. En su lugar, utiliza un motor algorítmico de cuatro núcleos para escanear la acción del precio en tiempo real, detectando patrones de volatilidad ocultos y cambios de impulso institucional que son invisibles a simple vista.

La lógica del "motor neuronal

BTC Dominator AI no se basa en simples indicadores. Funciona utilizando una sofisticada arquitectura neuronal de "caja negra" que procesa los datos del mercado a través de cuatro capas distintas de análisis:

  1. Reconocimiento de patrones vectoriales: La IA escanea vectores de precios históricos para predecir la volatilidad inmediata a corto plazo.

  2. Análisis profundo de tendencias: Filtra el ruido del mercado para identificar la verdadera dirección subyacente del activo.

  3. Escaneo de integridad estructural: Detecta zonas clave de soporte/resistencia de forma dinámica y sin intervención manual.

  4. Probabilidad de impulso: Calcula la probabilidad estadística de una continuación del precio antes de ejecutar una operación.

La lógica interna específica es propia y está protegida, lo que garantiza que su ventaja comercial siga siendo única en el mercado.

Cobertura y recuperación inteligentes

Para hacer frente a la imprevisibilidad de los mercados de criptomonedas, la IA está equipada con un protocolo de recuperación adaptable.

  • Gestión dinámica de posiciones: Si el mercado se mueve en contra de la predicción inicial, la IA calcula las zonas óptimas de recuperación para cubrir la posición.

  • Parrilla basada en la volatilidad: A diferencia de las rejillas estándar, este sistema ajusta la distancia entre operaciones en función de la volatilidad actual del mercado, reduciendo el riesgo durante la consolidación.

  • Lógica de salida de la cesta: La IA controla continuamente la "Equidad Neta" de todas las operaciones abiertas y cierra toda la cesta en el momento en que se alcanza un objetivo de beneficios específico.

Interfaz holográfica de última generación

Experimente el futuro del trading con un panel de control asombroso e informativo:

  • Visual Neural Link: Una línea de seguimiento dinámica que conecta los picos recientes del mercado con el precio actual, visualizando el "Vector de Enfoque" de la IA.

  • Escáner Láser Activo: Un escáner vertical animado que barre la acción del precio, confirmando que el bot está procesando activamente los datos de tick.

  • Cuadrícula de actividad sináptica: Una cuadrícula de 5x5 que se ilumina para representar el procesamiento interno del sistema y la generación de señales.

  • Núcleo AI giratorio: Un latido visual que confirma la salud del sistema y el estado de latencia.

Características técnicas

  • No necesita configuración: La IA está preoptimizada. Basta con acoplarla al gráfico.

  • Filtro de fechas propio: Evita automáticamente las ventanas de alto riesgo utilizando un calendario interno de "Lista Negra".

  • Gestión inteligente del dinero: Seleccione entre tamaño de lote fijo o autocompensación en función de su capital.

  • Privacidad ante todo: Toda la lógica está contenida dentro del archivo compilado. No se requieren DLLs externas o conexiones a servidores.


    Recomendaciones de capital (por lote de 0,01)

    Para mantener el perfil de seguridad del Protocolo de Recuperación, recomendamos la siguiente capitalización:

    • Agresivo / Inicio mínimo: $500

      • Nota: Perfil de riesgo más alto, adecuado para operadores experimentados.

    • Conservador / Recomendado: $1000

      • Nota: Diseñado para mantener un drawdown máximo aproximado del 10% durante las secuencias de recuperación.

    • Profesional: 5.000+ dólares

      • Permite operar simultáneamente con los pares BTCUSD y XAUUSD.

    Advertencia de riesgo: El trading automatizado implica riesgo. Aunque BTC Dominator AI utiliza algoritmos avanzados para predecir los movimientos del mercado, ningún sistema puede garantizar beneficios. El "Protocolo de Recuperación" incluido utiliza técnicas de promediación que requieren un margen suficiente. Siempre backtest y empezar con una cuenta demo.

    Copyright © 2025 Richmarkets Minds | Desarrollado por Sharookh


