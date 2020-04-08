Spread Size MT5

Si operas en los mercados financieros, seguramente sabes lo importante que es el spread: esta diferencia entre el precio de compra (ask) y el de venta (bid) puede afectar seriamente tus ganancias. Spread Size es un indicador simple pero muy útil que muestra el spread actual directamente en el gráfico. ¡Ya no necesitas monitorear los datos manualmente constantemente: todo está justo frente a tus ojos!

¿Para qué sirve?

El spread no es solo un número. Es tu dinero real. Un spread bajo significa que entrar y salir de una operación costará menos. Un spread alto, especialmente durante noticias o con baja liquidez, puede «comerse» parte de tus ganancias o incluso convertir una operación rentable en una pérdida. Spread Size te ayuda a detectar estos momentos a tiempo.

¿Cómo funciona?

El indicador muestra el spread como texto en el gráfico. Pero lo más conveniente es que cambia de color según la situación:

Verde — spread bajo, puedes operar con tranquilidad.
Rojo — spread alto, es mejor esperar o verificar las condiciones.
Puedes personalizar los colores y los umbrales de activación a tu gusto.

¿Qué más ofrece?

Ahorra tiempo — no necesitas cambiar constantemente entre ventanas.
Ayuda a evitar sorpresas desagradables — por ejemplo, cuando un broker amplía el spread abruptamente antes del lanzamiento de noticias.
Adecuado para todos: scalpers, day traders, incluso inversores que monitorean costos.

Ejemplo del peligro de la ampliación del spread

Supongamos que abres una operación en el par EUR/USD en horario normal con un spread de 10 pips. Todo va bien, el precio se mueve a tu favor. Pero de repente, salen noticias importantes sobre el dólar: el spread se amplía instantáneamente a 50 pips. Si en ese momento quieres cerrar la operación, en lugar de la ganancia esperada, podrías obtener una pérdida o un ingreso significativamente menor. Spread Size te advertirá de antemano con un cambio de color: y entonces esperarás o ajustarás tu stop-loss y take-profit.

Configuración (todo es sencillo):

  • Spread size — umbral en el que cambia el color. Si el spread está por encima de este valor, se volverá rojo (o del color que elijas).
  • High spread color — color para spread alto.
  • Low spread color — color para spread bajo.
  • X, Y — desplazamiento horizontal y vertical del texto para colocar el indicador en un lugar conveniente del gráfico.
  • Font size — tamaño del texto. Ajústalo para que sea fácil de leer.

El indicador es gratuito, pero si te ha ayudado, no dudes en dejar una reseña. Esto motiva a mí y a otros desarrolladores a crear programas aún más útiles para traders.

Suscríbete al canal donde analizamos indicadores útiles (como Spread Size), probamos asesores expertos y mostramos estrategias funcionales. Únete a quienes operan con conciencia y confianza.


