Spread Size MT5

Finansal piyasalarda işlem yapıyorsan, spreadin ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsundur — alış fiyatı (ask) ve satış fiyatı (bid) arasındaki bu fark, kârını ciddi şekilde etkileyebilir. Spread Size, mevcut spreadi doğrudan grafik üzerinde gösteren basit ama oldukça faydalı bir göstergedir. Artık verileri sürekli manuel olarak izlemene gerek yok — her şey gözlerinin önünde!

Neden gerekli?

Spread sadece bir rakam değildir. O senin gerçek paran. Düşük spread, işleme giriş ve çıkış maliyetinin daha düşük olacağı anlamına gelir. Yüksek spread, özellikle haber zamanlarında veya düşük likidite koşullarında, kârının bir kısmını "yiyebilir" veya hatta kârlı bir işlemi zararlı hale getirebilir. Spread Size, bu tür anları zamanında fark etmene yardımcı olur.

Nasıl çalışır?

Gösterge, spreadi grafik üzerinde metin olarak gösterir. Ancak en kullanışlı olanı — duruma göre renk değiştirmesidir:

Yeşil — spread düşük, rahatlıkla işlem yapabilirsin.
Kırmızı — spread yüksek, beklemek veya koşulları tekrar kontrol etmek daha iyidir.
Renkler ve tetikleme eşikleri kendi tercihlerine göre ayarlanabilir. 

Başka nasıl faydalı?

Zaman kazandırır — pencereler arasında sürekli geçiş yapmana gerek kalmaz.
Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmana yardım eder — örneğin, brokerın haber çıkışı öncesinde spreadi aniden genişletmesi gibi.
Herkes için uygundur: scalper'lar, günlük yatırımcılar, hatta maliyetleri takip eden yatırımcılar.

Spread genişlemesinin tehlikesine örnek

Diyelim ki normal bir zamanda EUR/USD paritesinde 10 pip spread ile bir işlem açtın. Her şey iyi gidiyor, fiyat senin lehine hareket ediyor. Ancak aniden dolar ile ilgili önemli haberler çıkıyor — spread anında 50 pip'e genişliyor. Eğer o anda işlemi kapatmak istersen, hesaplanan kâr yerine zarar veya önemli ölçüde daha düşük bir gelir elde edebilirsin. Spread Size seni renk ile önceden uyaracak — ve sen ya bekleyeceksin ya da stop-loss ve take-profit seviyelerini ayarlayacaksın.

Ayarlar (her şey basit):

  • Spread size — rengin değiştiği eşik. Eğer spread bu değerin üzerindeyse — kırmızı (veya senin seçtiğin renk) olacaktır.
  • High spread color — yüksek spread için renk.
  • Low spread color — düşük spread için renk.
  • X, Y — metnin yatay ve dikey kaydırması, göstergenin grafikte istediğin yere yerleştirilebilmesi için.
  • Font size — metin boyutu. Okunması rahat olacak şekilde ayarla.

Gösterge ücretsizdir, ancak sana yardımcı olduysa — bir yorum bırakmak için üşenme. Bu beni ve diğer geliştiricileri, trader'lar için daha faydalı programlar yapmaya motive eder.

Faydalı göstergeleri (Spread Size gibi) incelediğimiz, danışmanları test ettiğimiz ve işleyen stratejiler gösterdiğimiz kanala abone ol. Bilinçli ve kendinden emin bir şekilde işlem yapanlara katıl.


Önerilen ürünler
AZ session scalper
Yurii Shvechikov
Göstergeler
AZ session scalper A small but useful session indicator, designed primarily for scalping. Enable the session you plan to trade, watch the reaction of the M5/M15 candlesticks to the level of the previous trading session, and enter. We always look at the reaction of the current session to the previous one. For example, if you trade the Americas, enable the European session, and watch how one session takes away liquidity from another. Important: adjust the time to your broker's time zone in the i
FREE
Trading Sessions by Mahefa R
Mahefa Raveloson
Göstergeler
Trading Sessions by Mahefa R is an indicator for MetaTrader 5 that visually identifies the four main trading sessions: New York, London, Tokyo, and Sydney . Designed to provide a clean, intuitive, and professional market view, it highlights the most active periods of the Forex market using smart visualization of session ranges , session-specific candle colors , and daily separators . Main Features: Automatic detection of the 4 major sessions New York London Tokyo Sydney Each session is fully c
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Göstergeler
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.56 (32)
Göstergeler
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Curver Arrows
Francis Dube
3.75 (4)
Göstergeler
This indicator is a straight port of a well known MetaTrader 4 indicator that is freely available on the Internet. It does not redraw at all. It implements a type of breakout strategy. The arrows indicate market direction. Use the indicator on M15 charts and higher. The indicator draws two bands near price action and generates signals when the price closes below the lower band and also above the upper band. The indicator uses periodic highs and lows to calculate upper and lower threshold bands.
FREE
SpreadControl MT5
Andrey Shvecov
Göstergeler
A simple indicator showing the size of the spread at the current time, the maximum for the day and the maximum for the entire duration of the indicator. Daily statistics of the maximum spread are also displayed, indicating the time when this spread was fixed. The location of the display of the received information can be changed depending on your preferences and positioned anywhere on the screen. It is possible to output alerts about exceeding the size of the spread specified in the input pa
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Göstergeler
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Avi vertex
Alexey Viktorov
3.56 (9)
Göstergeler
The indicator displays trend slowdown or possible end of trend and price reversal. The indicator has no parameters. When red bars appear and when they become shorter, we can talk about the approaching end of the downtrend. When green bars become shorter, we can expect the approaching end of the uptrend.
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Göstergeler
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Göstergeler
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Göstergeler
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Göstergeler
The TradeQL Indicator is a customizable tool that highlights specific trading patterns on candlestick charts. Users can define patterns through TradeQL queries, which the indicator then applies to the chart, visually representing matches and captured groups. Ideal for identifying complex trade setups in real-time. TradeQL queries are specified using the TradeQL Language. See https://github.com/abdielou/tradeql for more details. This language is expressed as a regular expression. The language al
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Göstergeler
Advanced Dynamic RSI — Birthday Special (temporarily FREE) Why is it free right now? It’s our birthday — we’re giving back to the community. During this limited-time Birthday Special the indicator is fully functional (no feature locks) so you can experience dynamically adaptive RSI levels in your own workflow. After the promotion, the regular price will resume. Note: You can find our other professional Tools & High-End EAs (strategy EAs for trend and mean-reversion, plus analysis utilities) d
FREE
Dynamic Zones
Kee Huang Tan
Göstergeler
Dynamic Supply and Demand indicator automatically identifies and displays Supply and Demand Zones on your chart based on price action patterns and market structure.  These zones represent areas where institutional buying or selling pressure has historically occurred, making them key levels for potential price reactions. This form of indicator takes inspiration from ICT as well as traditional Support & Resistance formation. **For the first 50 candles (number depends on LookBackCandles) when indic
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
StrongXpert
Steve Rosenstock
Göstergeler
TÜM ÜCRETSİZ ÜRÜNLERİMİ GÖRMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN StrongXpert , küresel döviz piyasasında gerçek zamanlı para birimi gücünü hassas şekilde izlemek için geliştirilmiş bir araçtır. Bu araç, sermayenin gerçekten nereye aktığını - ve piyasadan nereye çıktığını göstermek amacıyla oluşturulmuştur. Gösterge, 8 ana para biriminin (USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, CHF, NZD) göreceli gücünü ölçer ve karmaşık fiyat hareketlerini basit, okunabilir bir görsel panele dönüştürür - hem de doğrudan grafikte. En
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Göstergeler
Pivot Points Indicator – a fast, reliable, and fully customizable pivot detection for MetaTrader 5. This indicator uses MetaTrader’s native iHighest and iLowest functions to identify pivot highs and lows by scanning for the highest and lowest prices within a user-defined window of bars. A pivot is confirmed only when the current bar is the absolute maximum or minimum within the selected range, ensuring accurate and timely signals based on robust built-in logic. Key Features No Repainting : Onc
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.67 (46)
Göstergeler
The indicator draws trendlines on chart. This indicator has six inputs. User can specify alternative labels for both lines. If multiple instances of the indicator are used, the labels must differ. User can set width and color of the lines and depth which specifies what significant peaks should be used. For example, Depth=10 sets trendlines using the current peaks and valleys that have at least 10 bars to the right and to the left and that have highs/lows less/greater than the peak's high/low. In
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Göstergeler
Genel Açıklama Bu gösterge, klasik Donchian Kanalı ’nın geliştirilmiş bir versiyonudur ve gerçek işlem için pratik işlevlerle zenginleştirilmiştir. Standart üç çizgiye (üst, alt ve orta çizgi) ek olarak sistem breakout (fiyat kırılımı) noktalarını tespit eder ve bunları grafikte oklarla görsel olarak gösterir. Ayrıca grafiği sadeleştirmek için mevcut trend yönünün tersindeki çizgi yalnızca görüntülenir. Gösterge şunları içerir: Görsel sinyaller : Kırılım sırasında renkli oklar Otomatik bildiriml
FREE
Moving Average Cross Signal
Mikhail Sergeev
5 (4)
Göstergeler
Hareketli ortalamalarla ticaret yapıyorsanız, bu gösterge en iyi yardımcınız olacaktır. İşte yapabildiği şey: iki hareketli ortalama kesiştiğinde sinyalleri gösterir (örneğin, hızlı bir hareketli ortalama aşağıdan yukarıya doğru yavaş olanı kırar - büyüme mümkündür). Sizi her şekilde bilgilendirir: terminalde bip sesi çıkarır, telefona bir bildirim gönderir ve postaya bir mektup gönderir — şimdi kesinlikle anlaşmayı kaçırmayacaksınız. Esnek bir şekilde yapılandırılabilir: Hareketli ortalamayı ta
FREE
MACD Colored ZeroLag
Farzin Sadeghi Bonjar
4.7 (10)
Göstergeler
It is the MQL5 version of zero lag MACD that was available for MT4 here: https://www.mql5.com/en/code/9993 Also there was a colored version of it here but it had some problems: https://www.mql5.com/en/code/8703 I fixed the MT4 version which has 95 lines of code. It took me 5 days to write the MT5 version.(reading the logs and testing multiple times and finding out the difference of MT5 and MT4!) My first MQL5 version of this indicator had 400 lines of code but I optimized my own code again and n
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Göstergeler
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Donchian Channel DC
Renato Takahashi
Göstergeler
Donchian Channel DC is the indicator of Donchian Channels, that plots maximum and minimum values of a specific period, besides mean value line. It´s possible to configure simple period for analysis and the indicator will plot all three values. You can trade with this indicator as trend or reversal, according to each strategy. Do not let to test others indicators as soon as others expert advisors.
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Göstergeler
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
DALA Forecast
Grigorii Matsnev
Göstergeler
About the indicator: DALA Forecast is a universal tool for predicting the dynamics of time series of any nature. For prediction, modified methods of nonlinear dynamics analysis are used, on the basis of which a predictive model is built using machine learning methods.  To get the trial version of the indicator, you can contact me in private messages. How to use the indicator: Apply the indicator to your chosen financial instrument or indicator with the settings you need. The prediction will be
FREE
MWC Ratio 5
Joerg Hamann
2 (2)
Göstergeler
The Commitments of Traders Ratio Indicator is one of these things you never thought about it before you really see the magic behind it. The indicator shows the Ratio of long/short positions released by the CFTC once a week. If you have a look on the Sreenshot you can see two (three) zones of interest. Important note: MAs are not available in version 1.0. Zone 1: The Switches (Red -> Green, Green -> Red) Zone 2: MA cross Zone 3: If you combine this with the COX indicator an additional zone will
FREE
ThreePointsChannelFree
Dimitr Trifonov
5 (1)
Göstergeler
This is a free version of the indicator, the period between the vertical lines is always 30 bars. In the paid version the period can be set by user, so a configuration with many ThreePointsChannel indicators with different periods is possible. The principle of construction - on top of any number of bars set by the user, a channel is constructed with maximum and minimum lines so that the bars touch the maximum and minimum of the channel at exactly three points. The name of the indicator follows
FREE
RSI Momentum Shift Detector
German Pablo Gori
Göstergeler
RSI Momentum Shift Detector - Momentum Change Indicator OVERVIEW RSI Momentum Shift Detector is a technical indicator designed to detect significant changes in price momentum using RSI analysis. The indicator identifies momentum shifts that may indicate potential trend changes or continuation patterns. MOMENTUM ANALYSIS Detection Methods - RSI level changes - RSI slope analysis - Momentum acceleration/deceleration - Divergence detection - Overbought/oversold transitions Shift Types Detecte
FREE
ToolBot Probabilistic Analysis
Josue De Matos Silva
4 (1)
Göstergeler
ToolBot Probabilistic Analysis - FREE   An effective indicator for your negotiations The toolbot indicator brings the calculation of candles and a probabilistic analysis so that you have more security on your own. Also test our  FREE tops and bottoms indicator: :   https://www.mql5.com/pt/market/product/52385#description Also test our  FREE (RSI, ATR, ADX, OBV) indicator:   https://www.mql5.com/pt/market/product/53448#description Try our EA ToolBot for free:   https://www.mql5.com/market/prod
FREE
Fundamental Fast Signal
Kian Guan Lok
Göstergeler
Please download version 3.0 ! The Fundamental Fast Signal EA is a non-trading signal generator for MT5 , designed to provide traders with high-accuracy buy/sell alerts based on the EMA (9, 21) crossover on the 5-minute timeframe . This indicator empowers traders by offering precise entry signals while keeping full trade execution control in their hands. Key Features: EMA (9, 21) Crossover-Based Signals – Identifies momentum shifts for strategic trade entries. 5-Minute Timeframe Optimization – Id
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.72 (54)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (76)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
5 (4)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro - MetaTrader 5'te Altın (XAU/USD) Ticaret Sistemi Ciddi yatırımcı için: Altın ticaretine, birden fazla piyasa analiz faktörünü birleştiren, yapılandırılmış, veriye dayalı bir metodoloji ile yaklaşın. Bu araç, Altın ticaret analizinizi desteklemek için üretilmiştir. Sınırlı Fiyat Fırsatı Bu, fiyat artmadan Gold Sniper Scalper Pro'ya sahip olma şansıdır.  Ürün fiyatı, sonraki her 10 satın alma işleminden sonra $50 artacaktır. Son Fiyat: $498 Analitik Avantajınızı Tanımlaya
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.9 (31)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (27)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.6 (5)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (19)
Göstergeler
Size mükemmel bir teknik gösterge olan Grabber’ı tanıtıyorum. Bu araç, kullanıma hazır bir “her şey dahil” işlem stratejisi olarak çalışır. Tek bir yazılım kodu içinde güçlü piyasa teknik analiz araçları, işlem sinyalleri (oklar), uyarı işlevleri ve push bildirimleri entegre edilmiştir. Bu göstergeyi satın alan herkes aşağıdaki hediyeleri ücretsiz olarak alır: Açık emirleri otomatik yönetmek için Grabber Yardımcı Aracı Kurulum, yapılandırma ve nasıl işlem yapılacağını adım adım anlatan video kıl
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Göstergeler
TREND PRO'yu hemen satın alın ve bir başka gelişmiş trend göstergesini ücretsiz edinin Almak için özel mesaj yoluyla yazın. VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Ana işlevler: VERME OLMADAN doğru giriş sinyalleri! Bir sinyal belirirse, alakalı kalır! Bu, bir sinyal sağlayıp daha sonra onu değiştirebilen ve mevduatta fon kaybına yol açabilen yeniden çekme göstergelerinden önemli bir farktır. Artık pazara daha büyük bir olasılık ve doğrulukla girebilirsi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Göstergeler
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Göstergeler
Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (11)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (19)
Göstergeler
SuperTrend   ,   RSI   ve   Stochastic'in   gücünü tek bir kapsamlı göstergede birleştirerek işlem potansiyelinizi en üst düzeye çıkaran nihai işlem aracı olan   Quantum TrendPulse'u   tanıtıyoruz. Hassasiyet ve verimlilik arayan yatırımcılar için tasarlanan bu gösterge, piyasa trendlerini, momentum değişimlerini ve en uygun giriş ve çıkış noktalarını güvenle belirlemenize yardımcı olur. Temel Özellikler: SuperTrend Entegrasyonu:   Güncel piyasa trendlerini kolayca takip edin ve karlılık dalgası
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boyu
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (22)
Göstergeler
FX Volume: Bir Broker’ın Perspektifinden Gerçek Piyasa Duyarlılığını Deneyimleyin Kısa Özet Trading yaklaşımınızı bir adım öteye taşımak ister misiniz? FX Volume , perakende traderlar ile brokerların nasıl konumlandığını gerçek zamanlı olarak sunar—COT gibi gecikmeli raporlardan çok daha önce. İster istikrarlı kazançları hedefliyor olun, ister piyasada daha güçlü bir avantaj arayın, FX Volume önemli dengesizlikleri belirlemenize, kırılmaları (breakout) doğrulamanıza ve risk yönetiminizi iyileş
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Göstergeler
Tanıtım       Quantum Breakout PRO   , Breakout Bölgeleri ile ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Breakout PRO       yenilikçi ve dinamik koparma bölgesi stratejisiyle ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. Kuantum Breakout Göstergesi, size 5 kar hedefi bölgesi ile kırılma bölgelerinde sinyal okları ve kırılma kutusuna da
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Göstergeler
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
IX Power MT5
Daniel Stein
4.91 (11)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $99   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Göstergeler
Was: $299  Now: $99  Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings a
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Yazarın diğer ürünleri
Golden Star MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Golden Star MT5 , bir grup profesyonel tüccar tarafından geliştirilen MT5 platformu için profesyonel bir trend göstergesidir. Çalışmasının algoritması, orijinal yazarın, yüksek olasılıkla potansiyel eğilim dönüş noktalarını bulmaya ve bir trend oluşumunun başlangıcında piyasaya girmek için sinyaller almaya izin veren yöntemine dayanmaktadır. Bu gösterge, Forex'te altın, kripto para birimi ve döviz çiftleri üzerinde çalışmak için uygundur. Uyarı sistemi (uyarı, e-posta ve mobil bildirimler), ayn
Anti EMA
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Trend ticareti, trader'ların fiyatın ana hareket yönünde pozisyona girmeyi ve trend değişene kadar onu tutmayı hedeflediği bir stratejidir. Anti EMA , bu tür ticarette yararlı bir araç olabilir çünkü uzun vadeli fiyat verilerine odaklanır, sürdürülebilir hareketleri görmeye ve kısa vadeli dalgalanmalardan gelen yanlış sinyalleri önlemeye yardımcı olur. Anti EMA'nın basit (SMA) veya üstel (EMA) gibi sıradan hareketli ortalamalardan temel farklarından biri, ağırlıkların dağılımıdır. Standart har
Magic Channel Scalper MT5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Magic Channel Scalper , MetaTrader 5 terminali için bir kanal göstergesidir. Bu gösterge en olası trend dönüş noktalarının bulunmasını sağlar. Çoğu kanal göstergesinin aksine Magic Channel Scalper yeniden çizim yapmaz. Uyarı sistemi (uyarılar, e-posta ve anlık bildirimler), birden fazla işlem enstrümanını aynı anda izlemenize yardımcı olacaktır. Göstergeyi bir grafiğe ekleyin; bir sinyal ortaya çıktığında uyarı tetiklenecektir. Uyarı sistemimiz sayesinde tek bir pozisyon açma sinyalini asla
Magic Candles MT 5
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Magic Candles , mevcut piyasa aşamasını (yükseliş trendi, düşüş trendi veya düz) belirlemeye olanak tanıyan yeni bir üründür. Bu gösterge, piyasanın mevcut durumuna göre çubukları farklı renklere boyar ve uyarılarla kullanıcıya trend değişiklikleri hakkında sinyal verir. Magic Candles , para birimleri (kripto para birimleri dahil) ve ikili opsiyon ticareti için mükemmeldir. Avantajları Ölçeklendirme ve gün içi ticaret için uygundur. Gösterge yeniden çizilmez (yeniden hesaplanır), sinyaller k
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
Magic Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The   Magic Histogram MT5   indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend.   Magic Histogram MT5   is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Magic Histogram  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/23610 Indicator Benefits Excellent indicator signals!
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Göstergeler
Currency RSI Scalper MT5, popüler Relative Strength Index (RSI) göstergesine dayalı profesyonel bir göstergedir. RSI göstergesi piyasanın belirli bir aralığı için iyi çalışmasına rağmen, piyasa koşulları değiştiğinde karlı sinyaller üretememekte ve dolayısıyla yanlış sinyaller üreterek büyük kayıplara neden olmaktadır. Piyasa koşullarına göre kendini uyarlayan uyarlanabilir bir RSI göstergesi hakkında hiç düşündünüz mü? Sunulan gösterge, en iyi aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini bulan bi
Advanced Stochastic Scalper MT5
Evgeny Belyaev
4.1 (10)
Göstergeler
Advanced Stochastic Scalper MT5, popüler Stokastik Osilatöre dayalı profesyonel bir göstergedir. Advanced Stochastic Scalper, dinamik aşırı alım ve aşırı satım seviyelerine sahip bir osilatör iken, standart Stokastik Osilatörde bu seviyeler statiktir ve değişmez. Bu, Advanced Stochastic Scalper'ın sürekli değişen pazara uyum sağlamasına olanak tanır. Bir al veya sat sinyali göründüğünde, grafikte bir ok çizilir ve zamanında bir pozisyon açmanıza ve her zaman bilgisayarınızın başında oturmaktan k
Magic Histogram
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Magic Histogram indicator is a universal tool, suitable for scalping and medium-term trading. This indicator uses an innovative formula and allows you to determine the direction and strength of the trend. Magic Histogram is not redrawn, so you can evaluate its efficiency using history data. It is most suitable for M5, M15, M30, H1 and H4. Version for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/58448 Indicator Benefits Excellent indicator signals! Suitable for beginne
Professional Histogram MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
Professional Histogram MT5 ( PH ) is a highly efficient and reliable tool for determining the direction and strength of the trend. PH is easy to use and configure both for beginners and experienced traders. Unlike most indicators, Professional Histogram finds longer trends and gives fewer false signals. When a buy or a sell signal appears, an alert is triggered allowing you to open a position in a timely manner and avoid sitting at your PC all the time. Professional Histogram    for the MetaTrad
Magic Moving MT5
Evgeny Belyaev
5 (2)
Göstergeler
Magic Moving MT5   is a professional indicator for the MetaTrader 5 terminal. Unlike   Moving Average ,   Magic Moving   provides better signals and is able to identified prolonged trends. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal.  You can download the  MetaTrader4 version here :  https://www.mql5.com/en/market/product/26544 Advantages of the indicator Perfect for scalping. Generates minimum false signals. Suitable for beginners
Magic Channel
Evgeny Belyaev
4.5 (2)
Göstergeler
Magic Channel is a channel indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator allows finding the most probable trend reversal points. Unlike most channel indicators, Magic Channel does not redraw. The alert system (alerts, email and push notifications) will help you to simultaneously monitor multiple trading instruments. Attach the indicator to a chart, and the alert will trigger once a signal emerges. With our alerting system, you will never miss a single position opening signal! You can t
Advanced indicator of a professional trader
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Advanced indicator of a professional trader   - is a professional indicator based on the popular Stochastic Oscillator. Advanced indicator of a professional trader  is an oscillator with dynamic overbought and oversold levels, while in the standard Stochastic Oscillator, these levels are static and do not change. This allows Advanced indicator of a professional trader to adapt to the ever-changing market. When a buy or a sell signal appears, an arrow is drawn on the chart and an alert is trigge
Spread Monitoring
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
Spread Monitoring is a unique product for analyzing a spread. Unlike most similar indicators, Spread Monitoring uses ticks rather than bars allowing you to detect abnormal spread expansions. Features Works on ticks rather than bars. Simple and easy indicator configuration. Works on all timeframes. Works on any financial instrument. No repainting. Parameters Total - number of displayed ticks. clrSpread - indicator line color.
FREE
Close All Charts MT5
Evgeny Belyaev
Yardımcı programlar
Close All Charts yardımcı programı, MetaTrader 5 (MT5) platformunda açık olan tüm grafiklerin hızlı ve kolay bir şekilde kapatılması için tasarlanmıştır. Aynı anda çok sayıda araç ve grafikle çalışan traderslar ve çalışma alanlarında düzeni korumayı tercih edenler için özellikle yararlı olacaktır. Strateji test cihazında farklı parametrelerle danışmanların test edilmesi sırasında genellikle çok sayıda grafik açılır. "Close All Charts" yardımcı programı, bu grafikleri sadece 1 saniyede kapatabili
FREE
Click Info
Evgeny Belyaev
Yardımcı programlar
The Click Info is a simple utility that allows the trader to quickly receive information about the High, Low, Open, Close, Time values of the current chart. In order to receive information about a bar, it is necessary to left-click the selected candle. Depending on the settings, either a pop-up Alert or a Comment with the information appears. Information on the bar values (High, Low, Open, Close, Time) can be extremely useful in practice of trading using graphical analysis, evaluation of the Pri
Exclusive Average
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Exclusive Average is a custom trend indicator based on the standard Simple Moving Average with an improved operation logic. Signals for Position Opening: Open Buy when the price crosses the indicator line upwards. Open Sell when the price crosses the indicator line downwards. Advantages Good signals. The indicator does not repaint. Sending signals to email and mobile devices. Exclusive Average indicator parameters Indicator_Period - indicator calculation period. SendPush - sending push notific
Volumes Alert Push Mail
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The "Volumes Alert Push Mail" is an indicator for the MetaTrader 4, which is based on the standard Volumes indicator with functions for generating alerts, sending messages to email and mobile terminals. Advantages of the "Volumes Alert Push Mail" indicator Highly customizable visualization. Receiving signals in any way possible: emails, push-notifications and alerts. Free technical support from the developer. Parameters Volume - indicator value for sending the messages. Bar - the setting accep
Exclusive Trendline
Evgeny Belyaev
4.33 (3)
Göstergeler
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the chart as well... Yikes!!! Do you want to know how to easily and simply automate this process? Then read on. There is a solution - a smart and reliable indicator of trend lines - the Exclusive Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to ad
EW oscillator
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The EW oscillator is an indicator for the MetaTrader 4 based on mathematical calculations on the price chart. Distinctive features Generates minimum false signals. Excellent for identifying trend reversals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Suitable for working on the smaller timeframes (up to H4). Works on any financial instrument. Recommended symbols EURUSD, EURGBP, USDCHF, AUDNZD, AUDCAD, GOLD. Recommendations on usage The buy signal is formed when the level 20
Eldorado MT4
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Eldorado MT4 is a new MetaTrader 4 indicator based on a digital filter, it has been developed by a professional trader. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals! Free product support. Regular updates. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Simple indicator setup, minimum parameters. Signals for Position Opening: Open Buy when the channel goes up. Open Sell when the channel goes down. Recommended Usage It is recommended t
List swap MT4
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The List swap is an indicator for the MetaTrader 4 platform, which allows to display swaps for all symbols (available in the Market Watch). When using the free demo version, you need to remember that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 does not provide the ability to obtain data on other symbols. In the Strategy Tester, the swap information will be displayed only for the symbol the indicator is attached to. The indicator can be useful for traders utilizing the "Carry trade" strategy, as well
Automatic Trendline
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Every experienced trader knows that the trend lines should be paid the special attention in Forex trading. But plotting trend lines takes time, and there can be many of them on the charts… Do you want to learn how to quickly and easily automate this process? Then read on. There is a solution — smart and reliable trend line indicator, the Automatic Trendline . All you need to do is attach the indicator to the chart, and it will draw all possible trend lines for you. You just have to admire the re
Volatility Pro
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Volatility Pro is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform This indicator can be used to calculate the volatility using two methods. It is also possible to apply a moving average to the volatility histogram. This indicator allows to easily identify the bars with high volatility, and it will also be useful for traders who trade the volatility breakouts. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Unique ind
Psychological levels
Evgeny Belyaev
Göstergeler
The Psychological levels indicator for the MetaTrader 4 terminal. Forex trading is very closely related to psychology. The psychological factors often cause spikes in demand or supply, which is bound to affect the movement of the currency quotes. In Forex, the price usually moves within a certain price corridor, the so-called psychological levels often serve as the boundaries of such corridors. Where are these levels located, and what causes their formation? The psychological Forex levels occur
Exclusive Trend
Evgeny Belyaev
5 (3)
Göstergeler
Exclusive Trend is a trend indicator that can be used for scalping, as well as intraday trading. Advantage of indicator: Generates minimum false signals. Perfect for scalping. Simple and easy indicator configuration. Recommendations on usage It is recommended to use the indicator during session movements to reduce the likelihood of falling into flat. Period M1 to D1. Trending currency pairs: GBPUSD, EURUSD, AUDUSD. Signals for Position Opening: Open Buy when the indicator is blue. Open Sell w
Exclusive Oscillator
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Exclusive Oscillator is a new trend indicator for MetaTrader 4, which is able to assess the real overbought/oversold state of the market. It does not use any other indicators and works only with the market actions. The indicator is easy to use, even a novice trader can use it for trading. Exclusive Oscillator    for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/22300 Advantages Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy
MA on Fractals
Evgeny Belyaev
Göstergeler
MA on Fractals is a professional trend-following indicator for MetaTrader 4 . It builds a moving average using Bill Williams' fractals. We believe that MA on Fractals is much more efficient than a standard moving average. Its combination with other indicators allows receiving more accurate trading signals. It is most suitable for M15, M30, H1 and H4. Advantages Unique indicator. Generates minimum false signals. Suitable for beginners and experienced traders. Simple and easy indicator configurat
Ticks Line Chart
Evgeny Belyaev
Göstergeler
Ticks Line Chart is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform. This indicator allows displaying a tick chart in a separate window, so that you can see price changes inside bars. Note that the Strategy Tester of the MetaTrader 4 trading platform only shows the static spread, that is why in in the tester the distance between the ASK and Bid prices will always be the same. Indicator Benefits Perfect for scalping. A unique indicator, there are no free analogues. Using the flexible indi
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
Göstergeler
Exclusive Bollinger is a professional indicator based on the popular Bollinger Bands indicator and provided with an advanced algorithm. Unlike the standard Bollinger , my Exclusive Bollinger provides better signals and is equipped with flexible settings allowing traders to adjust this indicator to their trading style. In the indicator, you can set up alerts (alert, email, push), so that you won't miss a single trading signal. Exclusive Bollinger  for the MetaTrader 5 terminal :  https://www.mql5
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt