Spread Size MT5

Finansal piyasalarda işlem yapıyorsan, spreadin ne kadar önemli olduğunu mutlaka biliyorsundur — alış fiyatı (ask) ve satış fiyatı (bid) arasındaki bu fark, kârını ciddi şekilde etkileyebilir. Spread Size, mevcut spreadi doğrudan grafik üzerinde gösteren basit ama oldukça faydalı bir göstergedir. Artık verileri sürekli manuel olarak izlemene gerek yok — her şey gözlerinin önünde!

Neden gerekli?



Spread sadece bir rakam değildir. O senin gerçek paran. Düşük spread, işleme giriş ve çıkış maliyetinin daha düşük olacağı anlamına gelir. Yüksek spread, özellikle haber zamanlarında veya düşük likidite koşullarında, kârının bir kısmını "yiyebilir" veya hatta kârlı bir işlemi zararlı hale getirebilir. Spread Size, bu tür anları zamanında fark etmene yardımcı olur.

Nasıl çalışır?



Gösterge, spreadi grafik üzerinde metin olarak gösterir. Ancak en kullanışlı olanı — duruma göre renk değiştirmesidir:

Yeşil — spread düşük, rahatlıkla işlem yapabilirsin.

Kırmızı — spread yüksek, beklemek veya koşulları tekrar kontrol etmek daha iyidir.

Renkler ve tetikleme eşikleri kendi tercihlerine göre ayarlanabilir.

Başka nasıl faydalı?



Zaman kazandırır — pencereler arasında sürekli geçiş yapmana gerek kalmaz.

Hoş olmayan sürprizlerden kaçınmana yardım eder — örneğin, brokerın haber çıkışı öncesinde spreadi aniden genişletmesi gibi.

Herkes için uygundur: scalper'lar, günlük yatırımcılar, hatta maliyetleri takip eden yatırımcılar.

Spread genişlemesinin tehlikesine örnek



Diyelim ki normal bir zamanda EUR/USD paritesinde 10 pip spread ile bir işlem açtın. Her şey iyi gidiyor, fiyat senin lehine hareket ediyor. Ancak aniden dolar ile ilgili önemli haberler çıkıyor — spread anında 50 pip'e genişliyor. Eğer o anda işlemi kapatmak istersen, hesaplanan kâr yerine zarar veya önemli ölçüde daha düşük bir gelir elde edebilirsin. Spread Size seni renk ile önceden uyaracak — ve sen ya bekleyeceksin ya da stop-loss ve take-profit seviyelerini ayarlayacaksın.

Ayarlar (her şey basit):



Spread size — rengin değiştiği eşik. Eğer spread bu değerin üzerindeyse — kırmızı (veya senin seçtiğin renk) olacaktır.

— rengin değiştiği eşik. Eğer spread bu değerin üzerindeyse — kırmızı (veya senin seçtiğin renk) olacaktır. High spread color — yüksek spread için renk.

— yüksek spread için renk. Low spread color — düşük spread için renk.

— düşük spread için renk. X, Y — metnin yatay ve dikey kaydırması, göstergenin grafikte istediğin yere yerleştirilebilmesi için.

— metnin yatay ve dikey kaydırması, göstergenin grafikte istediğin yere yerleştirilebilmesi için. Font size — metin boyutu. Okunması rahat olacak şekilde ayarla.

Gösterge ücretsizdir, ancak sana yardımcı olduysa — bir yorum bırakmak için üşenme. Bu beni ve diğer geliştiricileri, trader'lar için daha faydalı programlar yapmaya motive eder.

