金融市場で取引しているなら、スプレッドの重要性はよく知っているはずです。売値（アスク）と買値（ビッド）の差であるスプレッドは、利益に大きく影響します。Spread Sizeは、現在のスプレッドをチャート上に直接表示する、シンプルで非常に便利なインジケーターです。手動でデータを監視する必要はもうありません。すべてが目の前に表示されます！

なぜ必要か？

スプレッドは単なる数字ではありません。実際のお金です。スプレッドが低いと、取引の開始と終了のコストが安くなります。ニュース時や流動性が低い時の高いスプレッドは、利益の一部を「食い潰す」可能性があり、利益が出る取引を損失に変えることさえあります。Spread Sizeは、こうした瞬間をタイムリーに察知するのに役立ちます。

どのように機能する？

インジケーターはスプレッドをテキストでチャート上に表示します。特に便利なのは、状況に応じて色が変わることです：

緑 — スプレッドが低い。安心して取引できる。
赤 — スプレッドが高い。待つか条件を再確認した方が良い。
色や作動閾値は自由に設定できます。

その他の利点：

時間の節約 — ウィンドウを切り替える必要がなくなります。
予期せぬ驚きを回避 — 例えば、ニュース発表前にブローカーが急にスプレッドを広げるような場合。
すべての人に適しています：スキャルパー、デイトレーダー、コストを監視する投資家まで。

スプレッド拡大の危険な例

通常時にスプレッド10ピップでEUR/USDポジションを開いたとします。順調に価格が有利に動いています。しかし、突然重要な米ドル関連ニュースが発表され、スプレッドが瞬時に50ピップに拡大します。この時に決済すると、予想利益ではなく損失や大幅に少ない利益になる可能性があります。Spread Sizeは色で事前に警告するので、待つか、ストップロスとテイクプロフィットを調整できます。

設定（すべてシンプルです）：

  • Spread size — 色が変わる閾値。スプレッドがこの値より高い場合、赤（または選択した色）になります。
  • High spread color — 高いスプレッドの色。
  • Low spread color — 低いスプレッドの色。
  • X, Y — チャート上の便利な場所にインジケーターを配置するための、テキストの水平および垂直方向のオフセット。
  • Font size — テキストのサイズ。読みやすいサイズに設定してください。

このインジケーターは無料ですが、役立った場合はぜひレビューを残してください。それは私や他の開発者が、より便利なトレーダー向けプログラムを作る動機になります。

便利なインジケーター（Spread Sizeなど）の解説、アドバイザーのテスト、実用的な戦略を紹介するチャンネルに登録してください。意識的かつ自信を持って取引する人々に加わりましょう。


