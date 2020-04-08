Spread Size MT5

如果您在金融市场交易，那么您肯定知道点差有多重要——买入价（ask）和卖出价（bid）之间的差异会严重影响您的利润。Spread Size 是一个简单但非常实用的指标，它直接在图表上显示当前点差。不再需要手动持续监控数据——一切尽在眼前！

为什么需要它？

点差不只是一个数字。它是您真实的资金。低点差意味着开仓和平仓的成本更低。高点差，尤其是在新闻发布或流动性低的时候，可能会“吞噬”您的一部分利润，甚至将盈利交易变成亏损交易。Spread Size 帮助您及时察觉这些情况。

它是如何工作的？

该指标以文本形式在图表上显示点差。但最方便的是，它会根据情况改变颜色：

绿色——点差低，可以安心交易。
红色——点差高，最好等待或重新检查条件。
颜色和触发阈值可以根据您的需求自定义。

还有什么用处？

节省时间——不需要频繁切换窗口。
帮助避免意外情况——例如，经纪商在新闻发布前突然扩大点差。
适合所有人：剥头皮交易者、日内交易者，甚至关注成本的投资者。

点差扩大的风险示例

假设您在正常时间以10点的点差开了一个EUR/USD的仓位。一切顺利，价格朝着您的方向移动。但突然发布了重要的美元新闻——点差瞬间扩大到50点。如果您此时平仓，可能会得到亏损或远低于预期的利润，而不是计算中的盈利。Spread Size 会通过颜色提前警告您——这样您可以选择等待，或调整止损和止盈。

设置（一切都很简单）：

  • Spread size——颜色变化的阈值。如果点差高于此值，将变为红色（或您选择的颜色）。
  • High spread color——高点差的颜色。
  • Low spread color——低点差的颜色。
  • X, Y——文本在水平和垂直方向的偏移，以便将指标放置在图表上的方便位置。
  • Font size——文本大小。调整到适合阅读的尺寸。

该指标是免费的，但如果它对您有帮助——请不吝留下评论。这会激励我和其他开发者为您打造更多有用的交易程序。

订阅我们的频道，我们解析实用指标（如 Spread Size）、测试智能交易系统（EA）并分享实战策略。加入那些理性且自信交易的交易者行列吧。


