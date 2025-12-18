Spread Size MT5

Wenn du auf den Finanzmärkten handelst, weißt du sicher, wie wichtig der Spread ist – dieser Unterschied zwischen Geldkurs (Ask) und Briefkurs (Bid) kann deinen Gewinn erheblich beeinflussen. Spread Size ist ein einfacher, aber äußerst nützlicher Indikator, der den aktuellen Spread direkt im Chart anzeigt. Du musst nicht mehr ständig manuell Daten überwachen – alles ist direkt vor deinen Augen!

Wozu ist das gut?

Der Spread ist nicht nur eine Zahl. Es ist dein echtes Geld. Ein niedriger Spread bedeutet, dass der Einstieg und Ausstieg in einen Trade günstiger sind. Ein hoher Spread, besonders während Nachrichten oder bei geringer Liquidität, kann einen Teil deines Gewinns „auffressen“ oder sogar einen profitablen Trade in einen Verlusttrade verwandeln. Spread Size hilft dir, solche Momente rechtzeitig zu erkennen.

Wie funktioniert es?

Der Indikator zeigt den Spread als Text im Chart an. Aber das Praktischste ist: Er ändert die Farbe je nach Situation:

Grün – Spread niedrig, du kannst beruhigt traden.
Rot – Spread hoch, besser warten oder die Bedingungen nochmals prüfen.
Farben und Auslöseschwellen kannst du nach deinen Wünschen anpassen. 

Wozu ist es noch nützlich?

Spart Zeit – du musst nicht ständig zwischen Fenstern wechseln.
Hilft, unangenehme Überraschungen zu vermeiden – zum Beispiel, wenn der Broker den Spread kurz vor Nachrichten stark erweitert.
Geeignet für alle: Scalper, Daytrader, sogar Investoren, die auf Kosten achten.

Beispiel der Gefahr einer Spread-Erweiterung

Angenommen, du eröffnest einen Trade auf dem EUR/USD-Paar zu normaler Zeit mit einem Spread von 10 Pips. Alles läuft gut, der Preis bewegt sich in deine Richtung. Aber plötzlich erscheinen wichtige Nachrichten zum Dollar – der Spread weitet sich sofort auf 50 Pips aus. Wenn du in diesem Moment den Trade schließen möchtest, könntest du statt des berechneten Gewinns einen Verlust oder deutlich weniger Ertrag erhalten. Spread Size warnt dich vorher durch die Farbe – und du wartest entweder ab oder passt Stop-Loss und Take-Profit an.

Einstellungen (alles einfach):

  • Spread size – Schwellenwert, bei dem sich die Farbe ändert. Wenn der Spread über diesem Wert liegt – wird er rot (oder in der von dir gewählten Farbe).
  • High spread color – Farbe für hohen Spread.
  • Low spread color – Farbe für niedrigen Spread.
  • X, Y – Versatz des Texts horizontal und vertikal, um den Indikator an einer bequemen Stelle im Chart zu platzieren.
  • Font size – Textgröße. Mach sie so, dass es bequem zu lesen ist.

Der Indikator ist kostenlos, aber wenn er dir geholfen hat – mach dir die Mühe, eine Bewertung zu hinterlassen. Das motiviert mich und andere Entwickler, noch nützlichere Programme für Trader zu machen.

Abonniere den Kanal, wo wir nützliche Indikatoren (wie Spread Size) besprechen, Expert Advisors testen und funktionierende Strategien zeigen. Schließe dich denen an, die bewusst und selbstbewusst handeln.


