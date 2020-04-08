Spread Size MT5

Если ты торгуешь на финансовых рынках, то наверняка знаешь, насколько важен спред — эта разница между ценой покупки (ask) и продажи (bid) может серьезно влиять на твою прибыль. Spread Size — это простой, но очень полезный индикатор, который отображает текущий спред прямо на графике. Больше не нужно постоянно мониторить данные вручную — всё прямо перед глазами!

Зачем это нужно?

Спред — это не просто цифра. Это твои реальные деньги. Низкий спред означает, что вход и выход в сделку обойдутся дешевле. Высокий спред, особенно во время новостей или низкой ликвидности, может «съесть» часть твоей прибыли или даже превратить прибыльную сделку в убыточную. Spread Size помогает вовремя замечать такие моменты.

Как это работает?

Индикатор выводит спред в виде текста на графике. Но самое удобное — он меняет цвет в зависимости от ситуации:

  • Зелёный — спред низкий, можно торговать спокойно.
  • Красный — спред высокий, лучше подождать или перепроверить условия.

Цвета и пороги срабатывания можно настроить под себя. 

Чем ещё полезен?

  • Экономит время — не нужно постоянно переключаться между окнами.
  • Помогает избежать неприятных сюрпризов — например, когда брокер резко расширяет спред перед выходом новостей.
  • Подходит для всех: скальперов, дейтрейдеров, даже инвесторов, которые следят за издержками.

Пример опасности расширения спреда

Допустим, ты открываешь сделку на паре EUR/USD в обычное время со спредом в 10 пунктов. Всё идёт хорошо, цена движется в твою сторону. Но вдруг выходят важные новости по доллару — спред мгновенно расширяется до 50 пунктов. Если ты в этот момент захочешь закрыть сделку, то вместо расчётной прибыли можешь получить убыток или значительно меньший доход. Spread Size заранее предупредит тебя цветом — и ты либо подождёшь, либо скорректируешь стоп-лосс и тейк-профит.

Настройки (всё просто):

  • Spread size — порог, при котором меняется цвет. Если спред выше этого значения — станет красным (или тем цветом, который ты выберешь).
  • High spread color — цвет для высокого спреда.
  • Low spread color — цвет для низкого спреда.
  • X, Y — смещение текста по горизонтали и вертикали, чтобы можно расположить индикатор в удобном месте на графике.
  • Font size — размер текста. Сделай таким, чтобы было удобно читать.

Индикатор бесплатный, но если он тебе помог — не поленись оставить отзыв. Это мотивирует меня и других разработчиков делать ещё более полезные программы для трейдеров.

Подпишись на канал, где мы разбираем полезные индикаторы (такие как Spread Size), тестируем советники и показываем рабочие стратегии. Присоединяйся к тем, кто торгует осознанно и уверенно.


