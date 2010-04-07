Spread Size MT5

Se operi sui mercati finanziari, sicuramente sai quanto è importante lo spread – questa differenza tra il prezzo di acquisto (ask) e di vendita (bid) può influenzare seriamente il tuo profitto. Spread Size è un indicatore semplice ma molto utile che mostra lo spread corrente direttamente sul grafico. Non c'è più bisogno di monitorare costantemente i dati manualmente – tutto è proprio davanti ai tuoi occhi!

A cosa serve?



Lo spread non è solo un numero. Sono i tuoi soldi veri. Uno spread basso significa che l'entrata e l'uscita da un'operazione costeranno meno. Uno spread alto, specialmente durante le notizie o in condizioni di bassa liquidità, può "mangiare" parte del tuo profitto o addirittura trasformare un'operazione redditizia in una perdita. Spread Size aiuta a notare tempestivamente questi momenti.

Come funziona?



L'indicatore visualizza lo spread come testo sul grafico. Ma la cosa più comoda – cambia colore in base alla situazione:

Verde – spread basso, puoi operare con tranquillità.

Rosso – spread alto, è meglio aspettare o ricontrollare le condizioni.

I colori e le soglie di attivazione possono essere personalizzati.

In cosa altro è utile?



Risparmia tempo – non c'è bisogno di passare continuamente da una finestra all'altra.

Aiuta a evitare spiacevoli sorprese – per esempio, quando il broker allarga improvvisamente lo spread prima dell'uscita di notizie.

Adatto a tutti: scalper, day trader, persino investitori che tengono d'occhio i costi.

Esempio del pericolo di allargamento dello spread



Supponiamo che tu apra un'operazione sulla coppia EUR/USD in un momento normale con uno spread di 10 pip. Tutto va bene, il prezzo si muove a tuo favore. Ma all'improvviso escono notizie importanti sul dollaro – lo spread si allarga istantaneamente a 50 pip. Se in quel momento vuoi chiudere l'operazione, invece del profitto previsto potresti ottenere una perdita o un guadagno significativamente inferiore. Spread Size ti avviserà in anticipo con il colore – e tu aspetterai oppure regolerai stop-loss e take-profit.

Impostazioni (tutto semplice):



Spread size – soglia alla quale cambia il colore. Se lo spread supera questo valore – diventerà rosso (o il colore che scegli).

– soglia alla quale cambia il colore. Se lo spread supera questo valore – diventerà rosso (o il colore che scegli). High spread color – colore per lo spread alto.

– colore per lo spread alto. Low spread color – colore per lo spread basso.

– colore per lo spread basso. X, Y – spostamento del testo orizzontale e verticale, per posizionare l'indicatore dove preferisci sul grafico.

– spostamento del testo orizzontale e verticale, per posizionare l'indicatore dove preferisci sul grafico. Font size – dimensione del testo. Rendila comoda da leggere.

L'indicatore è gratuito, ma se ti è stato utile – non farti pregare per lasciare una recensione. Questo motiva me e altri sviluppatori a creare programmi ancora più utili per i trader.

Iscriviti al canale dove analizziamo indicatori utili (come Spread Size), testiamo expert advisor e mostriamo strategie operative. Unisciti a chi opera con consapevolezza e sicurezza.



