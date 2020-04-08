Spread Size MT5

Se negocias nos mercados financeiros, certamente sabes o quão importante é o spread — esta diferença entre o preço de compra (ask) e o de venda (bid) pode afetar seriamente o teu lucro. Spread Size é um indicador simples, mas muito útil, que exibe o spread atual diretamente no gráfico. Já não precisas de monitorizar os dados manualmente — tudo está bem diante dos teus olhos!

Para que serve?



O spread não é apenas um número. É o teu dinheiro real. Um spread baixo significa que a entrada e a saída de uma negociação custarão menos. Um spread alto, especialmente durante notícias ou com baixa liquidez, pode «comer» parte do teu lucro ou até transformar uma negociação lucrativa numa perda. O Spread Size ajuda a detetar esses momentos a tempo.

Como funciona?



O indicador exibe o spread como texto no gráfico. Mas o mais conveniente é que muda de cor consoante a situação:

Verde — spread baixo, podes negociar com tranquilidade.

Vermelho — spread alto, é melhor esperar ou rever as condições.

Podes personalizar as cores e os limiares de ativação conforme desejado.

Que mais oferece?



Poupa tempo — não precisas de alternar constantemente entre janelas.

Ajuda a evitar surpresas desagradáveis — por exemplo, quando uma corretora amplia o spread abruptamente antes da divulgação de notícias.

Adequado para todos: scalpers, day traders, até investidores que monitorizam custos.

Exemplo do perigo da ampliação do spread



Suponhamos que abres uma negociação no par EUR/USD em horário normal com um spread de 10 pips. Tudo corre bem, o preço move-se a teu favor. Mas, de repente, saem notícias importantes sobre o dólar — o spread alarga instantaneamente para 50 pips. Se nesse momento quiseres fechar a negociação, em vez do lucro esperado, podes ter uma perda ou um rendimento significativamente menor. O Spread Size avisar-te-á antecipadamente pela cor — e tu podes esperar ou ajustar o stop-loss e take-profit.

Configurações (tudo é simples):



Spread size — limiar em que a cor muda. Se o spread estiver acima deste valor, ficará vermelho (ou da cor que escolheres).

— limiar em que a cor muda. Se o spread estiver acima deste valor, ficará vermelho (ou da cor que escolheres). High spread color — cor para spread alto.

— cor para spread alto. Low spread color — cor para spread baixo.

— cor para spread baixo. X, Y — deslocamento horizontal e vertical do texto para posicionar o indicador num local conveniente do gráfico.

— deslocamento horizontal e vertical do texto para posicionar o indicador num local conveniente do gráfico. Font size — tamanho do texto. Ajusta-o para ser fácil de ler.

O indicador é gratuito, mas se te ajudou, não hesites em deixar uma avaliação. Isso motiva a mim e a outros desenvolvedores a criar programas ainda mais úteis para traders.

