Spread Size MT5

Si tu trades sur les marchés financiers, tu sais sûrement à quel point le spread est important – cette différence entre le prix d'achat (ask) et de vente (bid) peut sérieusement affecter ton profit. Spread Size est un indicateur simple mais très utile qui affiche le spread actuel directement sur le graphique. Plus besoin de surveiller constamment les données manuellement – tout est juste sous tes yeux !

À quoi ça sert ?

Le spread n'est pas qu'un chiffre. C'est ton argent réel. Un spread bas signifie que l'entrée et la sortie d'une transaction coûteront moins cher. Un spread élevé, surtout pendant les actualités ou en période de faible liquidité, peut « manger » une partie de ton profit ou même transformer une transaction rentable en perte. Spread Size aide à repérer ces moments à temps.

Comment ça marche ?

L'indicateur affiche le spread sous forme de texte sur le graphique. Mais le plus pratique – il change de couleur selon la situation :

Vert – spread bas, tu peux trader tranquillement.
Rouge – spread élevé, mieux vaut attendre ou revérifier les conditions.
Les couleurs et les seuils de déclenchement peuvent être personnalisés.

Quels sont les autres avantages ?

Économise du temps – pas besoin de basculer constamment entre les fenêtres.
Aide à éviter les mauvaises surprises – par exemple, quand le broker élargit soudainement le spread avant des actualités.
Convient à tous : scalpers, day traders, même les investisseurs qui surveillent leurs coûts.

Exemple du danger d'élargissement du spread

Imaginons que tu ouvres une transaction sur la paire EUR/USD en temps normal avec un spread de 10 pips. Tout se passe bien, le prix évolue dans ton sens. Mais soudain, des actualités importantes sur le dollar sortent – le spread s'élargit instantanément à 50 pips. Si tu souhaites clôturer la transaction à ce moment, au lieu du profit prévu, tu pourrais subir une perte ou un revenu bien moindre. Spread Size te préviendra à l'avance par la couleur – et tu attendras soit un peu, soit ajusteras ton stop-loss et take-profit.

Paramètres (tout est simple) :

  • Spread size – seuil auquel la couleur change. Si le spread dépasse cette valeur – il deviendra rouge (ou la couleur que tu choisis).
  • High spread color – couleur pour un spread élevé.
  • Low spread color – couleur pour un spread bas.
  • X, Y – décalage du texte horizontal et vertical, pour placer l'indicateur où tu veux sur le graphique.
  • Font size – taille du texte. Ajuste-la pour que ce soit confortable à lire.

L'indicateur est gratuit, mais s'il t'a aidé – prends la peine de laisser un avis. Cela motive moi et d'autres développeurs à créer des programmes encore plus utiles pour les traders.

Abonne-toi à la chaîne où nous analysons des indicateurs utiles (comme Spread Size), testons des experts advisors et présentons des stratégies qui fonctionnent. Rejoins ceux qui tradent en conscience et avec assurance.


