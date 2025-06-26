CDV Swing Levels
- Indicadores
- TitanScalper
- Versión: 1.20
- Actualizado: 20 noviembre 2025
- Activaciones: 5
📖 Full Documentation: [Download PDF] 📖 CDV Swing Aggressive Score Guide: [Download PDF] 🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.
Análisis profesional de CDV para inversiones de mercado
Este indicador identifica patrones de absorción y agotamiento de CDV para detectar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Analiza el flujo de volumen delta acumulativo para revelar cuándo el dinero inteligente se acumula (absorción) o se distribuye (agotamiento) antes de los grandes retrocesos de los precios.
Funciones principales de CDV
Detección de absorción CDV: Identifica zonas en las que el volumen delta acumulado se acumula mientras el precio permanece estable o desciende. Estas zonas muestran una presión de compra institucional antes de los movimientos al alza.
CDV Detección de agotamiento: Localiza puntos en los que el volumen delta acumulado se debilita mientras el precio sigue subiendo. Estas señales indican presión vendedora antes de retrocesos a la baja.
Señales visuales de CDV
- Velas verdes/rojas: Dirección normal del flujo CDV
- Velas verdes claras: Absorción de CDV - Divergencia alcista (CDV al alza, precio a la baja)
- Velas rosa claro: Agotamiento de CDV - Divergencia bajista (CDV bajando, precio subiendo)
- Líneas de oscilación: Niveles automáticos de soporte/resistencia del análisis CDV
Estrategia de negociación CDV
Entrada Larga (Absorción CDV):
- Vigilar el patrón de acumulación CDV
- Esperar la confirmación de la vela verde claro
- Entrar cuando el CDV muestre absorción mientras el precio se debilita
Entrada en corto (agotamiento del CDV):
- Identificar el patrón de distribución del CDV
- Esperar la confirmación de la vela rosa claro
- Entrar cuando el CDV muestre agotamiento durante la fuerza del precio
Estrategia de salida: Cerrar posiciones cuando vuelvan las velas verdes/rojas normales, indicando que se ha completado la fase de absorción o agotamiento de la CDV.
Características clave de CDV
- Detección de absorción y agotamiento de CDV en tiempo real
- Cálculos CDV sin repintado
- Compatibilidad con CDV en múltiples marcos temporales
- Alertas automáticas de divergencia CDV
- Análisis profesional de swing CDV
Especificaciones técnicas
Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3950+) Plazos: Todos (M1 a MN1) Mercados: Divisas, Acciones, Índices, Materias Primas Tipo: Indicador CDV personalizado (.ex5)
Aplicaciones
Day Trading: Retrocesos intradía de CDV Swing Trading: Puntos de inflexión CDV de varios días Scalping: Momento preciso de entrada/salida del VCD Análisis de volumen: Análisis profesional del mercado CDV
Recursos CDV incluidos
CDV Estrategia de Trading Mejorada PDF: Metodología completa de trading de absorción y agotamiento CDV con técnicas institucionales y trucos profesionales de trading.
Paquete de documentación CDV:
- Marco completo de la estrategia CDV
- Técnicas avanzadas de análisis CDV
- Ajustes óptimos específicos para CDV
- Plantillas de configuración CDV profesionales
- Trucos y consejos para operar con CDV
Este indicador proporciona capacidades de análisis CDV profesionales para identificar patrones de absorción y agotamiento del mercado que preceden a movimientos de precios significativos
This indicator is EXACTLY what I needed. I've been using it for a while on Trading View, but having it directly on MT5 is fantastic🤩 Plus, you can see the divergences graphically... that's all I need. Many thanks to the developer who quickly clarified some of my questions about the functions👏🏻👏🏻