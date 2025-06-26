CDV Swing Levels

📖 Full Documentation: [Download PDF] 📖 CDV Swing Aggressive Score Guide: [Download PDF] 🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.

Análisis profesional de CDV para inversiones de mercado

Nivel de oscilación del volumen delta acumulado (CDV) - Detector de absorción y agotamiento

Este indicador identifica patrones de absorción y agotamiento de CDV para detectar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Analiza el flujo de volumen delta acumulativo para revelar cuándo el dinero inteligente se acumula (absorción) o se distribuye (agotamiento) antes de los grandes retrocesos de los precios.

Funciones principales de CDV

Detección de absorción CDV: Identifica zonas en las que el volumen delta acumulado se acumula mientras el precio permanece estable o desciende. Estas zonas muestran una presión de compra institucional antes de los movimientos al alza.

CDV Detección de agotamiento: Localiza puntos en los que el volumen delta acumulado se debilita mientras el precio sigue subiendo. Estas señales indican presión vendedora antes de retrocesos a la baja.

Señales visuales de CDV

Velas verdes/rojas: Dirección normal del flujo CDV

Dirección normal del flujo CDV Velas verdes claras: Absorción de CDV - Divergencia alcista (CDV al alza, precio a la baja)

Absorción de CDV - Divergencia alcista (CDV al alza, precio a la baja) Velas rosa claro: Agotamiento de CDV - Divergencia bajista (CDV bajando, precio subiendo)

Agotamiento de CDV - Divergencia bajista (CDV bajando, precio subiendo) Líneas de oscilación: Niveles automáticos de soporte/resistencia del análisis CDV

Estrategia de negociación CDV

Entrada Larga (Absorción CDV):

Vigilar el patrón de acumulación CDV Esperar la confirmación de la vela verde claro Entrar cuando el CDV muestre absorción mientras el precio se debilita

Entrada en corto (agotamiento del CDV):

Identificar el patrón de distribución del CDV Esperar la confirmación de la vela rosa claro Entrar cuando el CDV muestre agotamiento durante la fuerza del precio

Estrategia de salida: Cerrar posiciones cuando vuelvan las velas verdes/rojas normales, indicando que se ha completado la fase de absorción o agotamiento de la CDV.

Características clave de CDV

Detección de absorción y agotamiento de CDV en tiempo real

Cálculos CDV sin repintado

Compatibilidad con CDV en múltiples marcos temporales

Alertas automáticas de divergencia CDV

Análisis profesional de swing CDV

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3950+) Plazos: Todos (M1 a MN1) Mercados: Divisas, Acciones, Índices, Materias Primas Tipo: Indicador CDV personalizado (.ex5)

Aplicaciones

Day Trading: Retrocesos intradía de CDV Swing Trading: Puntos de inflexión CDV de varios días Scalping: Momento preciso de entrada/salida del VCD Análisis de volumen: Análisis profesional del mercado CDV

Recursos CDV incluidos

CDV Estrategia de Trading Mejorada PDF: Metodología completa de trading de absorción y agotamiento CDV con técnicas institucionales y trucos profesionales de trading.

Paquete de documentación CDV:

Marco completo de la estrategia CDV

Técnicas avanzadas de análisis CDV

Ajustes óptimos específicos para CDV

Plantillas de configuración CDV profesionales

Trucos y consejos para operar con CDV

Este indicador proporciona capacidades de análisis CDV profesionales para identificar patrones de absorción y agotamiento del mercado que preceden a movimientos de precios significativos