CDV Swing Levels

5
Nivel de oscilación del volumen delta acumulado (CDV) - Detector de absorción y agotamiento

📖 Full Documentation: [Download PDF]
📖 CDV Swing Aggressive Score Guide: [Download PDF]
🎓 Free Professional Education Course: After purchasing, contact me to receive access to the complete CDV Professional Training Video Course.

Análisis profesional de CDV para inversiones de mercado

Este indicador identifica patrones de absorción y agotamiento de CDV para detectar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Analiza el flujo de volumen delta acumulativo para revelar cuándo el dinero inteligente se acumula (absorción) o se distribuye (agotamiento) antes de los grandes retrocesos de los precios.

Funciones principales de CDV

Detección de absorción CDV: Identifica zonas en las que el volumen delta acumulado se acumula mientras el precio permanece estable o desciende. Estas zonas muestran una presión de compra institucional antes de los movimientos al alza.

CDV Detección de agotamiento: Localiza puntos en los que el volumen delta acumulado se debilita mientras el precio sigue subiendo. Estas señales indican presión vendedora antes de retrocesos a la baja.

Señales visuales de CDV

  • Velas verdes/rojas: Dirección normal del flujo CDV
  • Velas verdes claras: Absorción de CDV - Divergencia alcista (CDV al alza, precio a la baja)
  • Velas rosa claro: Agotamiento de CDV - Divergencia bajista (CDV bajando, precio subiendo)
  • Líneas de oscilación: Niveles automáticos de soporte/resistencia del análisis CDV

Estrategia de negociación CDV

Entrada Larga (Absorción CDV):

  1. Vigilar el patrón de acumulación CDV
  2. Esperar la confirmación de la vela verde claro
  3. Entrar cuando el CDV muestre absorción mientras el precio se debilita

Entrada en corto (agotamiento del CDV):

  1. Identificar el patrón de distribución del CDV
  2. Esperar la confirmación de la vela rosa claro
  3. Entrar cuando el CDV muestre agotamiento durante la fuerza del precio

Estrategia de salida: Cerrar posiciones cuando vuelvan las velas verdes/rojas normales, indicando que se ha completado la fase de absorción o agotamiento de la CDV.

Características clave de CDV

  • Detección de absorción y agotamiento de CDV en tiempo real
  • Cálculos CDV sin repintado
  • Compatibilidad con CDV en múltiples marcos temporales
  • Alertas automáticas de divergencia CDV
  • Análisis profesional de swing CDV

Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (Build 3950+) Plazos: Todos (M1 a MN1) Mercados: Divisas, Acciones, Índices, Materias Primas Tipo: Indicador CDV personalizado (.ex5)

Aplicaciones

Day Trading: Retrocesos intradía de CDV Swing Trading: Puntos de inflexión CDV de varios días Scalping: Momento preciso de entrada/salida del VCD Análisis de volumen: Análisis profesional del mercado CDV

Recursos CDV incluidos

CDV Estrategia de Trading Mejorada PDF: Metodología completa de trading de absorción y agotamiento CDV con técnicas institucionales y trucos profesionales de trading.

Paquete de documentación CDV:

  • Marco completo de la estrategia CDV
  • Técnicas avanzadas de análisis CDV
  • Ajustes óptimos específicos para CDV
  • Plantillas de configuración CDV profesionales
  • Trucos y consejos para operar con CDV

Este indicador proporciona capacidades de análisis CDV profesionales para identificar patrones de absorción y agotamiento del mercado que preceden a movimientos de precios significativos

Comentarios 2
Francesco Pierini
197
Francesco Pierini 2025.11.20 18:33 
 

This indicator is EXACTLY what I needed. I've been using it for a while on Trading View, but having it directly on MT5 is fantastic🤩 Plus, you can see the divergences graphically... that's all I need. Many thanks to the developer who quickly clarified some of my questions about the functions👏🏻👏🏻

Eka Aristanto
24
Eka Aristanto 2025.10.06 09:23 
 

This indicator is excellent and has been very helpful in my trading. It provides a broader perspective on volume analysis. Although volume in spot/CFD forex trading is generally not as accurate as in futures trading, this indicator is extremely helpful. It's also easy to identify divergences. Optional combination for who use this tool more accurate, you can add Multi stochastic or Multi MFI ( combine between short period and medium period ). The seller also very helpful, great job by the way. Very Recommended!!!.

Francesco Pierini
197
Francesco Pierini 2025.11.20 18:33 
 

This indicator is EXACTLY what I needed. I've been using it for a while on Trading View, but having it directly on MT5 is fantastic🤩 Plus, you can see the divergences graphically... that's all I need. Many thanks to the developer who quickly clarified some of my questions about the functions👏🏻👏🏻

TitanScalper
862
Respuesta del desarrollador Adhikari Arachchilage Chathura Madhushanka Adhikari 2025.11.21 04:47
Thank you so much for your amazing feedback! 🙌
I’m really glad to hear the indicator is exactly what you needed and that having it on MT5 has made your workflow easier. Knowing that the graphical divergences and features are helping you is truly rewarding 🤩 If you have any questions, need adjustments, or want to add new features in the future, I’m always here to help.
Thanks again for your trust and support!
Eka Aristanto
24
Eka Aristanto 2025.10.06 09:23 
 

This indicator is excellent and has been very helpful in my trading. It provides a broader perspective on volume analysis. Although volume in spot/CFD forex trading is generally not as accurate as in futures trading, this indicator is extremely helpful. It's also easy to identify divergences. Optional combination for who use this tool more accurate, you can add Multi stochastic or Multi MFI ( combine between short period and medium period ). The seller also very helpful, great job by the way. Very Recommended!!!.

TitanScalper
862
Respuesta del desarrollador Adhikari Arachchilage Chathura Madhushanka Adhikari 2025.10.06 09:47
Thank you so much for your great review and kind words! I’m really glad the indicator has been helpful in your trading. Combining it with Multi Stochastic or Multi MFI is an excellent idea. great insight! I truly appreciate your support and feedback. Wishing you continued success and many profitable trades ahead! 📈🔥
