Delta Waves
- Asesores Expertos
- TitanScalper
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Sistema Profesional de Trading Institucional
Símbolo: XAUUSD
Plazo recomendado: M30
Capital Mínimo Requerido: 300 USD (o equivalente en otras divisas)
Compatibilidad con brokers: Totalmente compatible con todos los brokers MT5
Delta Wave v1.2 es un avanzado sistema de trading algorítmico que integra el análisis del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) con el Volumen Delta Acumulado (CDV) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Está diseñado para operadores que buscan una ejecución profesional, una puntuación objetiva de las señales y una gestión del riesgo a nivel institucional.
Características principales
Marco de negociación multiestrategia
-
Entrada en retroceso: Operaciones de reversión a la media en torno al VWAP respaldadas por condiciones de volumen.
-
Entrada de impulso: Entradas de seguimiento de tendencia alineadas con la dirección del VCD
-
Entrada de ruptura: Detección de ruptura de la banda VWAP mediante expansión de volumen
-
Análisis de picos de volumen: destaca el flujo de órdenes institucionales en niveles clave
-
Confluencia multitemporal: Confirma el sesgo direccional utilizando M15 y M30
Análisis avanzado del mercado
-
VWAP en tiempo real con bandas de desviación dinámicas
-
Volumen Delta Acumulativo para una interpretación real del flujo de órdenes
-
Integración de RSI para análisis de sobrecompra/sobreventa
-
Filtros de impulso para la fuerza de la tendencia
-
Detección de eventos basada en el volumen
Panel de información institucional
-
Saldo de cuenta, capital y P/L flotante
-
Estadísticas de rentabilidad diarias y mensuales
-
Seguimiento de VWAP, CDV, RSI y diferenciales
-
Puntuación de confluencia de señales (de 0 a 7)
-
Seguimiento de posiciones activas en tiempo real
Gestión profesional del riesgo
-
Tamaño de lote configurable
-
Stop loss y take profit fijos
-
Funcionalidad de trailing stop
-
Toma de beneficios parcial
-
Límite máximo diario de operaciones
-
Límite de pérdidas diarias
-
Límite máximo de tiempo de mantenimiento
Cómo funciona
Delta Wave utiliza un modelo de confluencia de siete factores. Cada operación potencial se puntúa de 0 a 7 en función de su alineación con las condiciones básicas del mercado. Sólo se ejecutan las señales que alcanzan la puntuación mínima.
Sistema de puntuación de señales
-
7 Puntos - Alineación completa en todas las condiciones principales
-
5-6 Puntos - Fuerte confluencia de alta calidad
-
4 Puntos - Requisito mínimo para la ejecución de operaciones
-
1-3 Puntos - Señales débiles (ignoradas a menos que el modo agresivo esté activado)
Factores de puntuación
-
Alineación de bandas VWAP
-
Sesgo direccional CDV
-
Estado del RSI
-
Momento del mercado
-
Evidencia de pico de volumen
-
Concordancia multi-marco de tiempo
-
Estructura de la acción del precio
Características profesionales
Gestión inteligente de posiciones
-
SL y TP automatizados
-
Activación de trailing stop en beneficios
-
Cierre de la posición tras superar la duración máxima
-
Salida con señal opuesta
-
Toma de beneficios parcial en umbrales predefinidos
Control de negociación por sesiones
-
Horario de negociación personalizable
-
Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York
-
Ejecución en función de la zona horaria
-
Diseñado para evitar las horas de baja liquidez
Sistema de seguimiento del rendimiento
-
Recuento diario de operaciones
-
Estadísticas mensuales de pérdidas y ganancias
-
Seguimiento de la tasa de ganancias
-
Seguimiento de la renta variable en tiempo real
Ajustes recomendados por defecto (XAUUSD, M30)
Estos ajustes se optimizan internamente y se aplican por defecto para XAUUSD en el marco temporal de 30 minutos.
Gestión del riesgo
-
Tamaño del Lote: 0.1 (ajustar según el tamaño de la cuenta)
-
Stop Loss: 50 pips
-
Take Profit: 100 pips
-
Máximo de operaciones diarias: 5
-
Límite de pérdidas diarias: 5%.
Lógica de entrada
-
Entrada Pullback: Activado
-
Entrada de impulso: Activado
-
Entrada Breakout: Desactivado (recomendado para fases estables del mercado)
-
Filtro de picos de volumen: Desactivado por defecto
Configuración de señales
-
Puntuación mínima de confluencia: 4
-
Distancia VWAP máxima: 0.3%
Parámetros Técnicos
-
Periodo RSI: 7
-
Nivel de sobrecompra del RSI: 14
-
Nivel de sobreventa del RSI: 30
Horario de negociación
-
Inicio 10:00 GMT
-
Fin: 16:00 GMT
-
Enfoque en la superposición Londres-Nueva York
Estilo de negociación
-
Instrumento principal: XAUUSD
-
Marco temporal principal: M30
-
Enfoque: Multiestrategia (seguimiento de tendencia + reversión a la media)
-
Duración de la operación: Intradía (de minutos a varias horas)
-
Objetivo de riesgo-recompensa: 1:2
-
Tasa de ganancias típica: 60-70%
-
Promedio mensual de operaciones: 20-40 dependiendo de la volatilidad
Filosofía de gestión del riesgo
El sistema se basa en principios de riesgo institucionales:
-
Operar dentro de un porcentaje de riesgo estricto
-
Detener las operaciones tras alcanzar el límite de pérdidas diario
-
Utilizar trailing stops para asegurar los beneficios
-
Limitar el número de operaciones diarias
-
Evite la exposición prolongada con el cierre automático basado en el tiempo
Archivos incluidos
-
DeltaWave.mq5 - Asesor Experto Principal
-
Documentación de apoyo incluida en el producto
Adecuado para
-
Operadores que buscan un sistema automatizado de nivel institucional
-
Profesionales que requieren análisis basados en el volumen
-
Operadores algorítmicos centrados en VWAP y flujo de órdenes
-
Traders a tiempo parcial que requieren una toma de decisiones automatizada
Principales ventajas
-
Adaptabilidad multiestrategia
-
Análisis del flujo de órdenes a nivel institucional
-
Completo panel de información
-
Estricta gestión del riesgo integrada
-
Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de alto riesgo
-
Puntuación de señales transparente
-
Ajustes internos optimizados para XAUUSD M30
-
Actualizaciones periódicas incluidas
Requisitos del sistema
-
MetaTrader 5
-
Capital mínimo recomendado: 500-1000 USD
-
Broker con spread bajo
-
VPS recomendado para operar 24/7
Cómo empezar
-
Instale Delta Wave v1.2
-
Adjuntar a XAUUSD en el marco de tiempo M30
-
Ejecutar con la configuración por defecto
-
Pruebe en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento
-
Ajuste la configuración de riesgo según sea necesario
-
Supervise las señales a través del panel de información incorporado
Advertencia de riesgo
Operar en Forex y CFDs conlleva un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Realice pruebas de demostración antes de utilizar una cuenta real. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder.