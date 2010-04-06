Delta Waves

Sistema Profesional de Trading Institucional



Símbolo: XAUUSD

Plazo recomendado: M30

Capital Mínimo Requerido: 300 USD (o equivalente en otras divisas)

Compatibilidad con brokers: Totalmente compatible con todos los brokers MT5



Delta Wave v1.2 es un avanzado sistema de trading algorítmico que integra el análisis del Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP) con el Volumen Delta Acumulado (CDV) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Está diseñado para operadores que buscan una ejecución profesional, una puntuación objetiva de las señales y una gestión del riesgo a nivel institucional.

Características principales

Marco de negociación multiestrategia

Entrada en retroceso : Operaciones de reversión a la media en torno al VWAP respaldadas por condiciones de volumen.

Entrada de impulso : Entradas de seguimiento de tendencia alineadas con la dirección del VCD

Entrada de ruptura : Detección de ruptura de la banda VWAP mediante expansión de volumen

Análisis de picos de volumen : destaca el flujo de órdenes institucionales en niveles clave

Confluencia multitemporal: Confirma el sesgo direccional utilizando M15 y M30

Análisis avanzado del mercado

VWAP en tiempo real con bandas de desviación dinámicas

Volumen Delta Acumulativo para una interpretación real del flujo de órdenes

Integración de RSI para análisis de sobrecompra/sobreventa

Filtros de impulso para la fuerza de la tendencia

Detección de eventos basada en el volumen

Panel de información institucional

Saldo de cuenta, capital y P/L flotante

Estadísticas de rentabilidad diarias y mensuales

Seguimiento de VWAP, CDV, RSI y diferenciales

Puntuación de confluencia de señales (de 0 a 7)

Seguimiento de posiciones activas en tiempo real

Gestión profesional del riesgo

Tamaño de lote configurable

Stop loss y take profit fijos

Funcionalidad de trailing stop

Toma de beneficios parcial

Límite máximo diario de operaciones

Límite de pérdidas diarias

Límite máximo de tiempo de mantenimiento

Cómo funciona

Delta Wave utiliza un modelo de confluencia de siete factores. Cada operación potencial se puntúa de 0 a 7 en función de su alineación con las condiciones básicas del mercado. Sólo se ejecutan las señales que alcanzan la puntuación mínima.

Sistema de puntuación de señales

7 Puntos - Alineación completa en todas las condiciones principales

5-6 Puntos - Fuerte confluencia de alta calidad

4 Puntos - Requisito mínimo para la ejecución de operaciones

1-3 Puntos - Señales débiles (ignoradas a menos que el modo agresivo esté activado)

Factores de puntuación

Alineación de bandas VWAP Sesgo direccional CDV Estado del RSI Momento del mercado Evidencia de pico de volumen Concordancia multi-marco de tiempo Estructura de la acción del precio

Características profesionales

Gestión inteligente de posiciones

SL y TP automatizados

Activación de trailing stop en beneficios

Cierre de la posición tras superar la duración máxima

Salida con señal opuesta

Toma de beneficios parcial en umbrales predefinidos

Control de negociación por sesiones

Horario de negociación personalizable

Filtrado de las sesiones de Londres y Nueva York

Ejecución en función de la zona horaria

Diseñado para evitar las horas de baja liquidez

Sistema de seguimiento del rendimiento

Recuento diario de operaciones

Estadísticas mensuales de pérdidas y ganancias

Seguimiento de la tasa de ganancias

Seguimiento de la renta variable en tiempo real

Ajustes recomendados por defecto (XAUUSD, M30)

Estos ajustes se optimizan internamente y se aplican por defecto para XAUUSD en el marco temporal de 30 minutos.

Gestión del riesgo

Tamaño del Lote: 0.1 (ajustar según el tamaño de la cuenta)

Stop Loss: 50 pips

Take Profit: 100 pips

Máximo de operaciones diarias: 5

Límite de pérdidas diarias: 5%.

Lógica de entrada

Entrada Pullback: Activado

Entrada de impulso: Activado

Entrada Breakout: Desactivado (recomendado para fases estables del mercado)

Filtro de picos de volumen: Desactivado por defecto

Configuración de señales

Puntuación mínima de confluencia: 4

Distancia VWAP máxima: 0.3%

Parámetros Técnicos

Periodo RSI: 7

Nivel de sobrecompra del RSI: 14

Nivel de sobreventa del RSI: 30

Horario de negociación

Inicio 10:00 GMT

Fin: 16:00 GMT

Enfoque en la superposición Londres-Nueva York

Estilo de negociación

Instrumento principal : XAUUSD

Marco temporal principal : M30

Enfoque : Multiestrategia (seguimiento de tendencia + reversión a la media)

Duración de la operación : Intradía (de minutos a varias horas)

Objetivo de riesgo-recompensa : 1:2

Tasa de ganancias típica : 60-70%

Promedio mensual de operaciones: 20-40 dependiendo de la volatilidad

Filosofía de gestión del riesgo

El sistema se basa en principios de riesgo institucionales:

Operar dentro de un porcentaje de riesgo estricto Detener las operaciones tras alcanzar el límite de pérdidas diario Utilizar trailing stops para asegurar los beneficios Limitar el número de operaciones diarias Evite la exposición prolongada con el cierre automático basado en el tiempo

Archivos incluidos

DeltaWave.mq5 - Asesor Experto Principal

Documentación de apoyo incluida en el producto

Adecuado para

Operadores que buscan un sistema automatizado de nivel institucional

Profesionales que requieren análisis basados en el volumen

Operadores algorítmicos centrados en VWAP y flujo de órdenes

Traders a tiempo parcial que requieren una toma de decisiones automatizada

Principales ventajas

Adaptabilidad multiestrategia

Análisis del flujo de órdenes a nivel institucional

Completo panel de información

Estricta gestión del riesgo integrada

Sin martingala, sin rejilla, sin métodos de alto riesgo

Puntuación de señales transparente

Ajustes internos optimizados para XAUUSD M30

Actualizaciones periódicas incluidas

Requisitos del sistema

MetaTrader 5

Capital mínimo recomendado: 500-1000 USD

Broker con spread bajo

VPS recomendado para operar 24/7

Cómo empezar

Instale Delta Wave v1.2 Adjuntar a XAUUSD en el marco de tiempo M30 Ejecutar con la configuración por defecto Pruebe en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento Ajuste la configuración de riesgo según sea necesario Supervise las señales a través del panel de información incorporado

Advertencia de riesgo

Operar en Forex y CFDs conlleva un riesgo significativo. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Realice pruebas de demostración antes de utilizar una cuenta real. Opere sólo con capital que pueda permitirse perder.