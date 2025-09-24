Sistema profesional de negociación VWAP con detección avanzada de señales

Transforme sus operaciones con el indicador VWAP más completo disponible para MetaTrader 5. Magic VWAP Key Levels Pro combina análisis de múltiples marcos temporales, detección inteligente de señales y visualización de nivel profesional para darle ventaja en los mercados modernos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Análisis VWAP en múltiples marcos temporales

Cálculos de VWAP de sesión, semanales y mensuales

Soporte/resistencia VWAP de 10 días anteriores

Períodos de anclaje dinámicos (Sesión/Semana/Mes)

Formato decimal inteligente (autodetecta Oro, Índices, Forex)

Sistema avanzado de señales

Flechas de rechazo en niveles clave de VWAP y bandas de desviación estándar

Señales de ruptura con confirmación de volumen

Filtrado basado en ATR para eliminar señales falsas

Análisis de tendencias personalizable con confirmación de barras consecutivas

Sistema de bandas profesional

Tres niveles de bandas de desviación estándar

Modos de cálculo basados en el porcentaje o en la desviación estándar

Controles independientes de visibilidad de las bandas

Zonas codificadas por colores para un análisis instantáneo del mercado

Cuadro de análisis en tiempo real

Tabla de análisis VWAP en tiempo real con datos de sesión/semanales/mensuales

Cálculos de distancia en pips

Identificación de zonas de bandas

Análisis de tendencias de volumen

Estilo profesional con colores y posicionamiento personalizables

Sistema de alerta inteligente

Alertas por correo electrónico, emergentes y sonoras para todos los tipos de señales

Alertas separadas para señales de rechazo y de ruptura

Confirmación de señales en tiempo real

PERSONALIZACIÓN AVANZADA:

5 opciones de fuente de precios (HLC3, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo)

Parámetros de señal ajustables (tamaño de mecha, relación de cuerpo, periodos de retrospección)

Opción de confirmación de volumen

Opción de ocultar en plazos diarios

Colores y estilos totalmente personalizables

CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES:

Optimizado para todas las sesiones de mercado

Funciona con todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Materias Primas)

Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra

Uso eficiente de la memoria y cálculo rápido

Compatible con Asesores Expertos y trading automatizado

PERFECTO PARA:

Operadores diarios que buscan entradas VWAP precisas

Swing traders que utilizan análisis multi-marco de tiempo

Scalpers que necesitan señales de rechazo rápidas

Operadores profesionales que requieren herramientas de nivel institucional

QUÉ LO HACE DIFERENTE:

Combina 45 buffers de indicadores para un análisis exhaustivo

Extensiones VWAP del día anterior (característica única)

Detección inteligente de símbolos para una visualización óptima de los decimales

Tabla de análisis profesional con actualizaciones en tiempo real

Filtrado avanzado de señales para reducir los falsos positivos

Instalación y uso: Basta con arrastrar y soltar en cualquier gráfico. El indicador se autoconfigura para un rendimiento óptimo, al tiempo que es totalmente personalizable para usuarios avanzados.

Instrumentos soportados: Todos los pares de divisas, oro (XAUUSD), índices principales (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), materias primas.

Principales ventajas:

Mayor precisión en las operaciones con análisis de múltiples marcos temporales

Sistema profesional de detección de señales

Panel de análisis de mercado en tiempo real

Amplias opciones de personalización

Garantía de cero repintados

Especificaciones técnicas:

45 búferes de indicadores para el máximo procesamiento de datos

Validación de señales basada en ATR

Motor de cálculo multihorario

Gestión inteligente de la memoria

Compatibilidad multiplataforma

Nota: Se trata de una herramienta de trading profesional. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

Actualizaciones de la versión 2.1:

Mejora de la precisión de la señal

Mejora del formato de la tabla de análisis

Rendimiento optimizado para todos los tipos de símbolos

Corrección de errores y mejoras de estabilidad

Lleve sus operaciones VWAP al siguiente nivel con Magic VWAP Key Levels Pro, donde la precisión se une a la rentabilidad.



