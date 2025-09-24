Magic Vwap Key Levels
- Indicadores
- TitanScalper
- Versión: 1.10
- Actualizado: 17 enero 2026
- Activaciones: 20
Sistema profesional de negociación VWAP con detección avanzada de señales
Transforme sus operaciones con el indicador VWAP más completo disponible para MetaTrader 5. Magic VWAP Key Levels Pro combina análisis de múltiples marcos temporales, detección inteligente de señales y visualización de nivel profesional para darle ventaja en los mercados modernos.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
Análisis VWAP en múltiples marcos temporales
- Cálculos de VWAP de sesión, semanales y mensuales
- Soporte/resistencia VWAP de 10 días anteriores
- Períodos de anclaje dinámicos (Sesión/Semana/Mes)
- Formato decimal inteligente (autodetecta Oro, Índices, Forex)
Sistema avanzado de señales
- Flechas de rechazo en niveles clave de VWAP y bandas de desviación estándar
- Señales de ruptura con confirmación de volumen
- Filtrado basado en ATR para eliminar señales falsas
- Análisis de tendencias personalizable con confirmación de barras consecutivas
Sistema de bandas profesional
- Tres niveles de bandas de desviación estándar
- Modos de cálculo basados en el porcentaje o en la desviación estándar
- Controles independientes de visibilidad de las bandas
- Zonas codificadas por colores para un análisis instantáneo del mercado
Cuadro de análisis en tiempo real
- Tabla de análisis VWAP en tiempo real con datos de sesión/semanales/mensuales
- Cálculos de distancia en pips
- Identificación de zonas de bandas
- Análisis de tendencias de volumen
- Estilo profesional con colores y posicionamiento personalizables
Sistema de alerta inteligente
- Alertas por correo electrónico, emergentes y sonoras para todos los tipos de señales
- Alertas separadas para señales de rechazo y de ruptura
- Confirmación de señales en tiempo real
PERSONALIZACIÓN AVANZADA:
- 5 opciones de fuente de precios (HLC3, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo)
- Parámetros de señal ajustables (tamaño de mecha, relación de cuerpo, periodos de retrospección)
- Opción de confirmación de volumen
- Opción de ocultar en plazos diarios
- Colores y estilos totalmente personalizables
CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES:
- Optimizado para todas las sesiones de mercado
- Funciona con todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Materias Primas)
- Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra
- Uso eficiente de la memoria y cálculo rápido
- Compatible con Asesores Expertos y trading automatizado
PERFECTO PARA:
- Operadores diarios que buscan entradas VWAP precisas
- Swing traders que utilizan análisis multi-marco de tiempo
- Scalpers que necesitan señales de rechazo rápidas
- Operadores profesionales que requieren herramientas de nivel institucional
QUÉ LO HACE DIFERENTE:
- Combina 45 buffers de indicadores para un análisis exhaustivo
- Extensiones VWAP del día anterior (característica única)
- Detección inteligente de símbolos para una visualización óptima de los decimales
- Tabla de análisis profesional con actualizaciones en tiempo real
- Filtrado avanzado de señales para reducir los falsos positivos
Instalación y uso: Basta con arrastrar y soltar en cualquier gráfico. El indicador se autoconfigura para un rendimiento óptimo, al tiempo que es totalmente personalizable para usuarios avanzados.
Instrumentos soportados: Todos los pares de divisas, oro (XAUUSD), índices principales (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), materias primas.
Principales ventajas:
- Mayor precisión en las operaciones con análisis de múltiples marcos temporales
- Sistema profesional de detección de señales
- Panel de análisis de mercado en tiempo real
- Amplias opciones de personalización
- Garantía de cero repintados
Especificaciones técnicas:
- 45 búferes de indicadores para el máximo procesamiento de datos
- Validación de señales basada en ATR
- Motor de cálculo multihorario
- Gestión inteligente de la memoria
- Compatibilidad multiplataforma
Nota: Se trata de una herramienta de trading profesional. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.
Actualizaciones de la versión 2.1:
- Mejora de la precisión de la señal
- Mejora del formato de la tabla de análisis
- Rendimiento optimizado para todos los tipos de símbolos
- Corrección de errores y mejoras de estabilidad
Lleve sus operaciones VWAP al siguiente nivel con Magic VWAP Key Levels Pro, donde la precisión se une a la rentabilidad.
El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración