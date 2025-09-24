Magic Vwap Key Levels

Sistema profesional de negociación VWAP con detección avanzada de señales

Transforme sus operaciones con el indicador VWAP más completo disponible para MetaTrader 5. Magic VWAP Key Levels Pro combina análisis de múltiples marcos temporales, detección inteligente de señales y visualización de nivel profesional para darle ventaja en los mercados modernos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

Análisis VWAP en múltiples marcos temporales

  • Cálculos de VWAP de sesión, semanales y mensuales
  • Soporte/resistencia VWAP de 10 días anteriores
  • Períodos de anclaje dinámicos (Sesión/Semana/Mes)
  • Formato decimal inteligente (autodetecta Oro, Índices, Forex)

Sistema avanzado de señales

  • Flechas de rechazo en niveles clave de VWAP y bandas de desviación estándar
  • Señales de ruptura con confirmación de volumen
  • Filtrado basado en ATR para eliminar señales falsas
  • Análisis de tendencias personalizable con confirmación de barras consecutivas

Sistema de bandas profesional

  • Tres niveles de bandas de desviación estándar
  • Modos de cálculo basados en el porcentaje o en la desviación estándar
  • Controles independientes de visibilidad de las bandas
  • Zonas codificadas por colores para un análisis instantáneo del mercado

Cuadro de análisis en tiempo real

  • Tabla de análisis VWAP en tiempo real con datos de sesión/semanales/mensuales
  • Cálculos de distancia en pips
  • Identificación de zonas de bandas
  • Análisis de tendencias de volumen
  • Estilo profesional con colores y posicionamiento personalizables

Sistema de alerta inteligente

  • Alertas por correo electrónico, emergentes y sonoras para todos los tipos de señales
  • Alertas separadas para señales de rechazo y de ruptura
  • Confirmación de señales en tiempo real

PERSONALIZACIÓN AVANZADA:

  • 5 opciones de fuente de precios (HLC3, Cierre, Apertura, Máximo, Mínimo)
  • Parámetros de señal ajustables (tamaño de mecha, relación de cuerpo, periodos de retrospección)
  • Opción de confirmación de volumen
  • Opción de ocultar en plazos diarios
  • Colores y estilos totalmente personalizables

CARACTERÍSTICAS PROFESIONALES:

  • Optimizado para todas las sesiones de mercado
  • Funciona con todos los símbolos (Forex, Oro, Índices, Materias Primas)
  • Sin repintado - las señales son definitivas cuando se cierra la barra
  • Uso eficiente de la memoria y cálculo rápido
  • Compatible con Asesores Expertos y trading automatizado

PERFECTO PARA:

  • Operadores diarios que buscan entradas VWAP precisas
  • Swing traders que utilizan análisis multi-marco de tiempo
  • Scalpers que necesitan señales de rechazo rápidas
  • Operadores profesionales que requieren herramientas de nivel institucional

QUÉ LO HACE DIFERENTE:

  • Combina 45 buffers de indicadores para un análisis exhaustivo
  • Extensiones VWAP del día anterior (característica única)
  • Detección inteligente de símbolos para una visualización óptima de los decimales
  • Tabla de análisis profesional con actualizaciones en tiempo real
  • Filtrado avanzado de señales para reducir los falsos positivos

Instalación y uso: Basta con arrastrar y soltar en cualquier gráfico. El indicador se autoconfigura para un rendimiento óptimo, al tiempo que es totalmente personalizable para usuarios avanzados.

Instrumentos soportados: Todos los pares de divisas, oro (XAUUSD), índices principales (US30, NAS100, SPX500, GER40, etc.), materias primas.

Principales ventajas:

  • Mayor precisión en las operaciones con análisis de múltiples marcos temporales
  • Sistema profesional de detección de señales
  • Panel de análisis de mercado en tiempo real
  • Amplias opciones de personalización
  • Garantía de cero repintados

Especificaciones técnicas:

  • 45 búferes de indicadores para el máximo procesamiento de datos
  • Validación de señales basada en ATR
  • Motor de cálculo multihorario
  • Gestión inteligente de la memoria
  • Compatibilidad multiplataforma

Nota: Se trata de una herramienta de trading profesional. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo.

Actualizaciones de la versión 2.1:

  • Mejora de la precisión de la señal
  • Mejora del formato de la tabla de análisis
  • Rendimiento optimizado para todos los tipos de símbolos
  • Corrección de errores y mejoras de estabilidad

Lleve sus operaciones VWAP al siguiente nivel con Magic VWAP Key Levels Pro, donde la precisión se une a la rentabilidad.


Filtro:
Wan Suryolaksono
1906
Wan Suryolaksono 2025.12.23 16:43 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

TitanScalper
877
Respuesta del desarrollador Adhikari Arachchilage Chathura Madhushanka Adhikari 2025.12.24 18:38
Thanks so much for your feedback! I’m really glad to hear the tool helped you navigate those volatile gold movements. We’re constantly working to make it even more reliable and useful. Wishing you more confident and successful trades ahead!
Respuesta al comentario