AB Universal Grid MT4

AB Universal Grid: Tu asistente integral para estrategias de grid

Transforma el caos del promedio en un sistema de trading bien planificado. Control total sobre cada orden.
¿Conoces esa sensación de que gestionar operaciones con una estrategia de promedio se vuelva rutinario? Seguimiento de niveles, cálculo de lotes, monitorización constante de pérdidas...
Imagina tener un asistente fiable que haga todo esto por ti, uno que nunca se cansa ni comete errores.

Te presentamos AB Universal Grid: un Asesor Experto que se convertirá en tu herramienta principal para un trading rentable y sin estrés.

Breve descripción de los parámetros de entrada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051

AB Universal Grid no es una solución mágica, sino una herramienta potente y flexible que te permite implementar tu estrategia de trading con la máxima eficiencia y el mínimo riesgo. Para obtener resultados consistentes, es necesario comprender la configuración, realizar pruebas y tomar decisiones informadas sobre los parámetros de trading. El éxito con el Asesor Experto (EA) depende de la comprensión del mercado y de este producto.

AB Universal Grid es una herramienta profesional con una amplia gama de configuraciones. Ofrece una gran flexibilidad, pero requiere un estudio minucioso y la comprensión de sus principios de funcionamiento.

¿Qué incluye AB Universal Grid?

Versatilidad total. Implemente cualquier estrategia de grid con promedios y martingala. Trabaje de la forma que le resulte más conveniente.

El complemento perfecto para su equipo. El EA puede gestionar las operaciones que abra manualmente, desde su teléfono móvil o con otros EAs. Simplemente introduzca su Número Mágico y UG tomará el control.
  • Gestión inteligente del riesgo. Su seguridad es nuestra prioridad.
  • Parada automática en caso de pérdidas/ganancias: El EA detiene automáticamente las operaciones cuando se alcanzan los límites especificados, protegiendo su depósito y asegurando las ganancias.
  • Cálculo dinámico de pasos: Utilice pasos fijos y adaptativos que se ajustan a la volatilidad del mercado.

Técnicas avanzadas de recuperación de pérdidas: El trailing compensatorio te ayuda a liquidar tu depósito de forma eficiente durante retrocesos.

Máxima claridad en los gráficos.

  • Consulta el nivel de equilibrio para toda la cuadrícula.
  • Conoce tu próximo punto de entrada antes de realizarlo.
  • Toma de ganancias automática para todas las órdenes de la cuadrícula, recalculada después de cada nueva operación.

¿Para quién está diseñado AB Universal Grid?
  • Para traders que desean comprender la configuración y tomar decisiones de trading informadas.
  • Para traders manuales que desean automatizar la gestión de sus operaciones, especialmente aquellas abiertas sobre la marcha desde un dispositivo móvil.
  • Para entusiastas de las estrategias de cuadrícula que valoran el control y buscan una herramienta potente para su implementación.
  • Para quienes utilizan múltiples Asesores Expertos y necesitan una herramienta complementaria fiable para la gestión de órdenes.

La versión básica ya incluye la estrategia "Always on the Market" para realizar pruebas. El proyecto está en constante evolución y se añadirán nuevas estrategias basadas en tendencias y rangos en las próximas actualizaciones.

No es solo un Asesor Experto, es tu ventaja competitiva. Deja de ser esclavo de la rutina. Confía la gestión de tus operaciones a un profesional mientras te centras en la estrategia y el análisis. ¿Listo para que tus operaciones sean sistemáticas y controlables?

Descarga la versión demo y descubre cómo funciona AB Universal Grid en el probador.
Compra AB Universal Grid, apoya al desarrollador y asegura el precio mínimo.
A medida que se añadan más funciones, el precio aumentará.
Agrégame como amigo para estar al día de las actualizaciones.

P. D.: Recuerda que el éxito en las operaciones se basa en la gestión del riesgo. AB Universal Grid te ofrece este control, pero su eficacia depende directamente de tu comprensión de la herramienta. Empieza a aprender hoy mismo.

#Etiquetas: Grid de órdenes, Gestión de grid de órdenes, Operaciones con grid, Promedio de posiciones, Gestión de riesgos, Gestión de órdenes, Grider, Promedio, Gestión de órdenes
