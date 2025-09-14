AB Universal Grid MT4

AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).

Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка. Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”. По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.

Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.

Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).

Автоматически учитывает комиссии и своп;

Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.

Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.

Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита

Версия для MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/145321

В следующей версии:

Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления

Инфопанель

Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки

Закрытие по достижению профита по направлениям Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid.

Купите AB Universal Grid, поддержите разработчика и зафиксируйте минимальную цену. По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.

Входные параметры.



========== Expert settings

Watch magic number

Выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):

1) only My – UG видит ордера и позиции только со своим магик номером

– UG видит ордера и позиции только со своим магик номером 2) All – UG видит все ордера и позиции

– UG видит все ордера и позиции 3) My and Add magic number – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже.

– UG видит ордера и позиции со своим магик номером и добавочный магик номер от другого советника. Надо ввести ниже. 4) My and Manual – UG видит ордера и позиции со своим магик номером и ручные

___ Magic number (My)

Магик номер советника (свой)

___ Add magic number

Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.

Maximum spread for opening market orders, pips (0=off)

Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.



========== Trading strategy settings

Trading strategy

Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):

0) OFF - Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения.

- Отключено. Советник не будет открывать новые первые позиции. Будет открывать только «Grid» , что бы довести набранные позиции до завершения. 1) Always on the market – Если в рынке нет позиций BUY. То советник откроет первую позицию. Для SELL аналогично. Opening of the first

Выбор направления торговли для первой позиции (выпадающий список):

BUY and SELL

only BUY

only SELL Lot Mode

Режим расчета объема первой позиции (выпадающий список) :

Fixed – Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см. параметр «___ First Lot»)

– Первая позиция будет открываться всегда фиксированным лотом (см. параметр «___ First Lot») Part of the free margin – На каждые полные “___ Part of the free margin” будет открываться “___ First Lot” ___ First Lot

Значение объема для открытия позиции

___ Part of the free margin

Значение свободной маржи для открытия “ ___ First Lot ”

Stop Loss, pips (0=off)

Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.

Take Profit, pips (0=off)

Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении







========== Market Position Management

===== Trailing stop (TS) On/Off. Трейлинг стор от точки безубытка для каждого направления ___ Distance TS, pips Дистанция в пунктах от текущей цены для трейлинг стопа ___ Start TS, pips

Можно добавить дистанцию для старта трейлинг стопа . Тогда трейлинг стоп стартует при дистанции расчитанной по формуле:

дистанция = Distance TS, pips +Start TS, pips ___ Step TS, pips Задать шаг для трейлинг стопа. ===== Breakeven (BE) On/Off. Установка безубытка (BE) у учетом свопов и комиссий

___ Distance for transfer to BE, pips Дистанция в пунктах для установки BE ___ Add pips to BE Добавить к безубытку несколько пунктов. Если вы хотите взять немного прибыли и исключить небольшие проскальзывания





========== Risk Management

Max Lot EA (0=off)

Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке

Close all at Drawdown Закрыть все при просадке (выпадающий список):

off – Отключено.

– Отключено. in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”).

– в валюте депозита. Ниже введите сумму просадки в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ ”). in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение просадки в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “Watch magic number”). ___ Drawdown Value Значение для выбранного режима. ___ Stop Trading after Drawdown On/Off. Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник. Close all at Profit Закрыть все при прибыли (выпадающий список) :

off – Отключено.

in the deposit currency – в валюте депозита. Ниже введите сумму прибыли в валюте депозита, при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”).

in the percentage of the balance – В проценте от баланса. Ниже введите значение прибыли в % , при которой советник закроет все позиции, которые видит (см. параметр “ Watch magic number ”). ___ Profit Value З начение для выбранного режима. ___ Stop Trading after Profit On/Off. Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.





========== Grid settings

Grid New orders/positions

On/Off. Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по " Trading strategy " эта настройка не влияет.

Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off)

Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.

Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off)

Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.

Grid STEP mode

Режим расчета шага сетки (выпадающий список):

1) Fixed – Фиксированный шаг

– Фиксированный шаг 2) First step +/- Add pips*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.

– Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле. 3) First step * Ratio step*Number of open orders – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле.

– Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле. 4) ATR * Ratio step – Шаг следующего ордера рассчитывается по указанной формуле. ___ First step, pips

Начальный шаг сетки

___ Add pips for (2)

Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.

___ Ritio for (3) and (4)

Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.

___ Min Step, pips (0=off)

Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.

___ Max Step, pips (0=off)

Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.

Grid LOT Mode

Режим расчета лота (выпадающий список) :

1) Fixed (First Lot) – Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра « First Lot »

– Фиксированный лот. Все ордера и позиции будут открыты по значению из параметра « » 2) Last lot +/- Add Lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия)

– Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле: последний открытый лот в данном направлении +\- добавочный лот (арифметическая прогрессия) 3) Last Lot * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций.

– Очередной лот будет рассчитан по указанной формуле : последний открытый лот в данном направлении * коэффициент лота (геометрическая прогрессия). Не зависит от количества позиций. 4) Total volume of positions * Ratio lot – Очередной лот будет рассчитан по формуле: Сумма лотов позиций данного направления * Ratio lot. Ratio lot рекомендую выставлять <1. ___ Add Lot for (2)

Добавочный лот для режима расчета лота 2. Может быть +\-

___ Ratio lot for (3) and (4)

Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.

Grid Stop Loss Mode

Режим расчета Стоп лоса для Сетки (выпадающий список) :

Off – Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется

– Стоп лос для сетки отключен. Если есть позиции со Стоп лосом, то он удаляется Pips from the furthest position – От самой дальней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней ___ Stop Loss, pips

Значение Стоп лос в пипсах

Grid Take Profit Mode

Режим расчета Тейк профита для Сетки (выпадающий список) :

Off – Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется.

– Тейк профит для сетки отключен. Если есть позиции с Тейк профитом, то он удаляется. Pips from the closest position – От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней.

– От самой ближней позиции. Для BUY от самой верхней, для SELL от самой нижней. Pips from breakeven – от уровня безубытка с учетом свопов и комиссий. ___ Take Profit, pips – Значение Тейк профита в пипсах.

___ Take Profit, pips

Значение Тейк профита в пипсах.







========== Visualization

Drawing the Next level Opening

Показать на графике уровни открытия очередного ордера

Drawing Breakeven levels

Показать на графике уровни безубытка.



========== Indicators

--- ATR --- Название индикатора ATR Time frame Тайм фрейм с которого берется значение ATR ATR Peroid

ATR Peroid















#Теги: Order grid, Order grid management, Grid trading, Position averaging, Risk management, Order management, Сетка ордеров, Управление сеткой ордеров, Сеточная торговля, Усреднение позиции, Управление рисками, Управление ордерами.