AB Universal Grid MT4
- Uzman Danışmanlar
- Aleksandr Blinov
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 14 Eylül 2025
- Etkinleştirmeler: 20
AB Universal Grid (далее UG) позволяет реализовать большинство сеточных стратегий. Отличный помощник для тех кто активно использует в своей торговле элементы сеточных стратегий (усреднение, мартингейл и другие).
Советник можно использовать для сопровождения сделок, открытых другими советниками или в ручную. Для этого реализован удобный выбор Magic number в виде списка. Для тестирования советника в первой реализации заложена одна торговая стратегия “1) Always on the market”. По мере развития проекта буду добавлять трендовые и флэтовые стратегии.
- Сопровождает ордера открытые любым способом, в том числе и с мобильного терминала.
- Работает с двумя методами расчета шага сетки: фиксированный и динамический (на основе индикатора ATR).
- Автоматически учитывает комиссии и своп;
- Отображает на графике уровень безубытка каждой сетки.
- Автоматически переставляет тейк профит для всех открытых позиций.
- Остановка работы советника при достижении указанной просадки или профита
Версия для MT5 https://www.mql5.com/ru/market/product/145321
В следующей версии:
- Закрытие убыточных позиций за счет прибыльных того же направления
- Инфопанель
- Лимитные и стоповые ордера с тралом для следующей позиции сетки
- Закрытие по достижению профита по направлениям
Скачайте демоверсию и посмотрите в тестере как работает AB Universal Grid.
Купите AB Universal Grid, поддержите разработчика и зафиксируйте минимальную цену. По мере добавления дополнительных функций, цена будет увеличиваться.
Входные параметры.
========== Expert settings
|Watch magic number
|
Выбрать какие magic numbers советник будет видеть (выпадающий список):
|___ Magic number (My)
|Магик номер советника (свой)
|___ Add magic number
|Добавочный магик номер для (3) варианта (см. выше). Сюда надо вписать магик номер другого советника, если используете сигналы от другого советника.
|Maximum spread for opening market orders, pips (0=off)
|Советник не откроет сделку по рынку, если спред будет >= чем это значение.
========== Trading strategy settings
|Trading strategy
|
Встроенные стратегии для открытия первых позиций (выпадающий список):
|Opening of the first
|Выбор направления торговли для первой позиции (выпадающий список):
|Lot Mode
|Режим расчета объема первой позиции (выпадающий список):
|___ First Lot
|Значение объема для открытия позиции
|___ Part of the free margin
|Значение свободной маржи для открытия “___ First Lot”
|Stop Loss, pips (0=off)
|Стоп лос для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении.
|Take Profit, pips (0=off)
|Тейк профит для первой позиции. После установки не контролируется советником, пока не откроется вторая позиция в этом же направлении
========== Market Position Management
|===== Trailing stop (TS)
|On/Off. Трейлинг стор от точки безубытка для каждого направления
|___ Distance TS, pips
|Дистанция в пунктах от текущей цены для трейлинг стопа
|___ Start TS, pips
|Можно добавить дистанцию для старта трейлинг стопа. Тогда трейлинг стоп стартует при дистанции расчитанной по формуле:
дистанция = Distance TS, pips +Start TS, pips
|___ Step TS, pips
|Задать шаг для трейлинг стопа.
|===== Breakeven (BE)
|On/Off. Установка безубытка (BE) у учетом свопов и комиссий
|___ Distance for transfer to BE, pips
|Дистанция в пунктах для установки BE
|___ Add pips to BE
|Добавить к безубытку несколько пунктов. Если вы хотите взять немного прибыли и исключить небольшие проскальзывания
========== Risk Management
|Max Lot EA (0=off)
|Максимальный лот, который откроет советник в одной сделке
|Close all at Drawdown
|
Закрыть все при просадке (выпадающий список):
|___ Drawdown Value
|Значение для выбранного режима.
|___ Stop Trading after Drawdown
|On/Off. Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
|Close all at Profit
| Закрыть все при прибыли (выпадающий список):
|___ Profit Value
|Значение для выбранного режима.
|___ Stop Trading after Profit
|On/Off. Стоп торговля после закрытия всех позиций. Для запуска торговли необходимо перезапустить советник.
========== Grid settings
|Grid New orders/positions
|On/Off. Отключить построение сетки. Новые позиции сетки не будут открываться. На открытие первой позиции по "Trading strategy" эта настройка не влияет.
|Grid Ban Max number Orders/Positions (0=off)
|Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанное количество позиций в данном направлении.
|Grid Ban Max volume Orders/Positions (0=off)
|Запрет открытия новых позиций сетки, если набрали указанный объем в данном направлении.
|Grid STEP mode
|
Режим расчета шага сетки (выпадающий список):
|___ First step, pips
|Начальный шаг сетки
|___ Add pips for (2)
|Добавочные пипсы для режима сетки 2. Если ввести отрицательное значение, очередной шаг будет уменьшаться, а если положительное – увеличиваться.
|___ Ritio for (3) and (4)
|Коэффициент для режимов сетки 3 и 4. Для этого вида расчета, если ввести значение < 1, очередной шаг будет уменьшаться, а если >1 – увеличиваться.
|___ Min Step, pips (0=off)
|Минимальный разрешенный шаг сетки для советника.
|___ Max Step, pips (0=off)
|Максимальный разрешенный шаг сетки для советника.
|Grid LOT Mode
|Режим расчета лота (выпадающий список):
|___ Add Lot for (2)
|Добавочный лот для режима расчета лота 2. Может быть +\-
|___ Ratio lot for (3) and (4)
|Коэффициент лота для режимов расчета лота 3 и 4.
|Grid Stop Loss Mode
| Режим расчета Стоп лоса для Сетки (выпадающий список):
|___ Stop Loss, pips
|Значение Стоп лос в пипсах
|Grid Take Profit Mode
|Режим расчета Тейк профита для Сетки (выпадающий список):
|___ Take Profit, pips
|Значение Тейк профита в пипсах.
========== Visualization
|Drawing the Next level Opening
|Показать на графике уровни открытия очередного ордера
|Drawing Breakeven levels
|Показать на графике уровни безубытка.
========== Indicators
|
--- ATR ---
|Название индикатора
|ATR Time frame
|Тайм фрейм с которого берется значение ATR
|ATR Peroid
|ATR Peroid
#Теги: Order grid, Order grid management, Grid trading, Position averaging, Risk management, Order management, Сетка ордеров, Управление сеткой ордеров, Сеточная торговля, Усреднение позиции, Управление рисками, Управление ордерами.