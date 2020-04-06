AB Universal Grid MT4

AB Universal Grid - O seu Assistente Completo para Estratégias de Grid

Transforme o caos das operações de preço médio num sistema de negociação bem estruturado. Controlo constante sobre cada ordem.
Conhece a sensação de gerir as negociações usando uma estratégia de preço médio que se torna rotina? Acompanhar níveis, calcular lotes, monitorizar constantemente os drawdowns...
Imagine ter um assistente de confiança a fazer todo este trabalho por si, alguém que nunca se cansa ou comete erros.

Apresentamos o AB Universal Grid – um Expert Advisor que se tornará a sua principal ferramenta para negociações lucrativas e sem stress.

Breve descrição dos parâmetros de entrada: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051

O AB Universal Grid não é uma "pílula mágica" pronta a usar, mas sim uma ferramenta poderosa e flexível que lhe permite implementar a sua ideia de trading com a máxima eficiência e o mínimo de risco. Para obter resultados consistentes, é necessário compreender as configurações, realizar testes e tomar decisões informadas sobre os parâmetros de negociação. O seu sucesso com o Expert Advisor é o resultado da sua compreensão do mercado e deste produto.
O AB Universal Grid é uma ferramenta profissional com uma vasta gama de configurações. Oferece uma enorme flexibilidade, mas requer um estudo cuidadoso e compreensão dos seus princípios de funcionamento.

O que obtém com o AB Universal Grid?

Versatilidade completa. Implemente qualquer estratégia de grelha com médias e martingale. Trabalhe da forma mais conveniente para si.

O parceiro ideal. O EA pode gerir as negociações que abre manualmente, através do seu telemóvel ou com outros EA. Basta introduzir o seu Número Mágico e o UG assume o controlo.

Gestão de risco inteligente. A sua segurança é a nossa prioridade.
  • Paragem automática em caso de drawdown/lucro: O EA pára automaticamente de negociar quando os limites especificados são atingidos, protegendo o seu depósito e garantindo os lucros.
  • Cálculo dinâmico de passos: Utilize passos fixos e adaptativos que se ajustam à volatilidade do mercado.
  • Técnicas avançadas de recuperação de drawdown: O trailing stop compensatório ajuda-o a liquidar o seu depósito de forma eficiente durante os pullbacks.
Clareza máxima do gráfico.
  • Veja o nível de equilíbrio para toda a grelha.
  • Saiba o seu próximo ponto de entrada antes de o definir.
  • Take profit automático para todas as ordens da grelha, recalculado após cada nova negociação.

Para quem foi concebido o AB Universal Grid?
  • Para traders que desejam compreender as configurações e tomar decisões de negociação informadas.
  • Para os traders manuais que desejam automatizar a gestão das suas negociações, especialmente aquelas abertas instantaneamente num dispositivo móvel.
  • Para os entusiastas das estratégias de grid que valorizam o controlo e desejam uma ferramenta poderosa para a sua implementação.
  • Para aqueles que utilizam vários Expert Advisors e necessitam de uma ferramenta "complementar" fiável para a gestão de ordens.

A versão básica já inclui a estratégia "Always on the Market" para testes. O projeto está em constante evolução e novas estratégias baseadas em tendências e consolidação serão adicionadas nas próximas atualizações.

Não apenas um Expert Advisor, mas a sua vantagem nas negociações. Deixe de ser refém da rotina. Confie a gestão das suas negociações a um profissional, enquanto se concentra na estratégia e na análise. Pronto para tornar as suas negociações sistemáticas e controláveis?

Descarregue a versão de demonstração e veja como funciona o AB Universal Grid no testador.
Compre o AB Universal Grid, apoie o desenvolvedor e garanta o preço mínimo.
À medida que mais características forem adicionadas, o preço aumentará.
Adicione-me como amigo para ficar a par das novidades.

P.S.: Lembre-se, o sucesso nas negociações depende da gestão do risco. O AB Universal Grid oferece este controlo, mas a sua eficácia depende diretamente da sua compreensão da ferramenta. Comece a aprender hoje mesmo.

#Tags: Grid de ordens, Gestão de grid de ordens, Negociação em grid, Média de posições, Gestão de risco, Gestão de ordens, Grider, Média, Gestão de ordens
