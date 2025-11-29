AB Universal Grid MT4

AB Universal Grid – Ihr All-in-One-Assistent für Grid-Strategien

Verwandeln Sie das Chaos des Durchschnittshandels in ein durchdachtes Handelssystem. Volle Kontrolle über jede Order.

Kennen Sie das Gefühl, wenn das Trading mit einer Durchschnittsstrategie zur Routine wird? Level verfolgen, Lots berechnen, Drawdowns ständig überwachen … Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen zuverlässigen Assistenten, der Ihnen all diese Arbeit abnimmt – einen, der nie müde wird und keine Fehler macht.

Wir präsentieren AB Universal Grid – einen Expert Advisor, der Ihr wichtigstes Werkzeug für profitables und stressfreies Trading wird.

Kurzbeschreibung der Eingabeparameter: https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051

AB Universal Grid ist keine Wunderpille, sondern ein leistungsstarkes und flexibles Tool, mit dem Sie Ihre Handelsidee maximal effizient und mit minimalem Risiko umsetzen können. Um beständige Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie die Einstellungen verstehen, Tests durchführen und fundierte Entscheidungen zu den Handelsparametern treffen. Ihr Erfolg mit dem Expert Advisor hängt von Ihrem Marktverständnis und Ihrem Produktwissen ab.
AB Universal Grid ist ein professionelles Tool mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten. Es bietet enorme Flexibilität, erfordert jedoch ein sorgfältiges Studium und Verständnis seiner Funktionsweise.

Was bietet Ihnen AB Universal Grid?

Volle Vielseitigkeit. Implementieren Sie jede Grid-Strategie mit Durchschnittsbildung und Martingale. Arbeiten Sie so, wie es Ihnen am besten passt.

Der perfekte Teamplayer. Der EA kann Trades verwalten, die Sie manuell, über Ihr Mobiltelefon oder mit anderen EAs eröffnen. Geben Sie einfach Ihre Magic Number ein, und UG übernimmt die Kontrolle.

Intelligentes Risikomanagement. Ihre Sicherheit ist unsere Priorität.
  • Automatischer Stopp bei Drawdown/Gewinn: Der EA stoppt den Handel automatisch, sobald die festgelegten Limits erreicht sind. So schützen Sie Ihr Kapital und sichern Gewinne.
  • Dynamische Schrittberechnung: Nutzen Sie sowohl feste als auch adaptive Schritte, die sich an die Marktvolatilität anpassen.
  • Erweiterte Drawdown-Recovery-Techniken: Compensatory Trailing hilft Ihnen, Ihr Kapital bei Pullbacks effizient zu reduzieren.

Maximale Chart-Übersicht.
  • Sehen Sie die Gewinnschwelle für das gesamte Grid.
  • Kennen Sie Ihren nächsten Einstiegspunkt, bevor Sie ihn platzieren.
  • Automatische Gewinnmitnahme für alle Grid-Orders, neu berechnet nach jedem Trade.

Für wen ist AB Universal Grid konzipiert?
  • Für Trader, die die Einstellungen verstehen und fundierte Handelsentscheidungen treffen möchten.
  • Für manuelle Trader, die ihr Trade-Management automatisieren möchten, insbesondere für Positionen, die spontan über ein Mobilgerät eröffnet werden.
  • Für Grid-Strategie-Enthusiasten, die Wert auf Kontrolle legen und ein leistungsstarkes Tool für ihre Implementierung suchen.
  • Für Trader, die mehrere Expert Advisors verwenden und ein zuverlässiges Begleittool für das Order-Management benötigen.

Die Basisversion enthält bereits die „Always on the Market“-Strategie zum Testen. Das Projekt wird ständig weiterentwickelt, und in den kommenden Updates werden neue trend- und range-basierte Strategien hinzugefügt.

Nicht nur ein Expert Advisor, sondern Ihr entscheidender Handelsvorteil. Befreien Sie sich von Routine. Überlassen Sie das Trade-Management einem Profi und konzentrieren Sie sich auf Strategie und Analyse. Sind Sie bereit für systematisches und kontrolliertes Trading?

Laden Sie die Demoversion herunter und testen Sie AB Universal Grid.
Kaufen Sie AB Universal Grid, unterstützen Sie den Entwickler und sichern Sie sich den günstigsten Preis.Mit dem Hinzufügen weiterer Funktionen steigt der Preis.
Fügen Sie mich als Freund hinzu, um über Updates informiert zu bleiben.

P.S.: Erfolgreiches Trading basiert auf Risikomanagement. AB Universal Grid bietet Ihnen diese Kontrolle, doch die Effektivität hängt direkt von Ihrem Verständnis des Tools ab. Lernen Sie noch heute!


#Tags: Order Grid, Order Grid Management, Grid Trading, Positionsdurchschnitt, Risikomanagement, Order Management, Grider, Durchschnittsbildung, Order Management
