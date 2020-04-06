AB Universal Grid MT4

AB Universal Grid - グリッド戦略のためのオールインワン・アシスタント

平均化に伴う煩雑さを、綿密に考え抜かれた取引システムへと変えましょう。すべての注文を常にコントロールできます。
平均化戦略を用いた取引管理がルーティン化してしまう時の気持ち、ご存知ですか？ 水準の追跡、ロットの計算、ドローダウンの継続的な監視…

これらの作業を全て、決して疲れることなく、ミスもしない信頼できるアシスタントが代わりにやってくれると想像してみてください。

AB Universal Grid のご紹介 - 収益性とストレスフリーな取引のためのメインツールとなるエキスパートアドバイザーです。

入力パラメータの簡単な説明：https://www.mql5.com/en/blogs/post/766051

AB Universal Grid は、既成の「魔法の薬」ではありません。最大限の効率と最小限のリスクで、あなたの取引アイデアを実行できる強力で柔軟なツールです。一貫した結果を得るには、設定を理解し、テストを実施し、取引パラメータについて十分な情報に基づいた意思決定を行う必要があります。エキスパートアドバイザー（EA）での成功は、市場と本製品への理解にかかっています。

AB Universal Gridは、幅広い設定が可能なプロフェッショナル向けツールです。非常に柔軟性に優れていますが、その動作原理を注意深く研究し理解する必要があります。

AB Universal Gridで得られるメリット

完全な汎用性。平均化とマーチンゲール法を用いて、あらゆるグリッド戦略を実行できます。ご自身にとって最も便利な方法で取引できます。

完璧なチームプレーヤー。EAは、手動で、モバイル端末から、あるいは他のEAと連携して開いた取引を管理できます。マジックナンバーを入力するだけで、UGが管理を引き継ぎます。

インテリジェントなリスク管理。お客様の安全は私たちの最優先事項です。
  • ドローダウン/利益確定時の自動停止：EAは指定された制限値に達すると自動的に取引を停止し、お客様の預金を保護し、利益を確保します。
  • ダイナミックステップ計算：市場のボラティリティに合わせて調整する固定ステップとアダプティブステップの両方を使用します。
  • 高度なドローダウン回復テクニック：補償トレーリングは、プルバック時に効率的にデポジットを解放するのに役立ちます。
究極のチャートの明瞭性。
  • グリッド全体の損益分岐点を確認できます。
  • 次のエントリーポイントを事前に把握できます。
  • すべてのグリッド注文の自動利益確定は、新しい取引ごとに再計算されます。

AB Universal Gridは誰のために設計されていますか？
  • 設定を理解し、情報に基づいた取引判断を行いたいトレーダー。
  • 特にモバイルデバイスから即座にオープンする取引管理を自動化したい手動トレーダー。
  • コントロールを重視し、実装のための強力なツールを求めるグリッド戦略愛好家。
  • 複数のエキスパートアドバイザーを使用しており、注文管理のための信頼できる「補助」ツールを必要とする人。

基本バージョンには、テスト用の「Always on the Market」戦略が既に含まれています。このプロジェクトは常に進化しており、今後のアップデートで新しいトレンドとレンジベースの戦略が追加される予定です。

エキスパートアドバイザーだけでなく、取引の優位性も提供します。ルーチンに囚われるのはもう終わりです。トレード管理はプロに任せ、あなたは戦略と分析に集中できます。トレーディングを体系的かつコントロール可能なものにする準備はできていますか？

デモ版をダウンロードして、テスターでAB Universal Gridの動作をご確認ください。
AB Universal Gridを購入して開発者をサポートし、最低価格を固定しましょう。
機能が追加されるにつれて、価格は上昇します。
最新情報を入手するには、私を友達に追加してください。

追伸：トレーディングの成功はリスク管理にあることを忘れないでください。AB Universal Gridはリスク管理を可能にしますが、その効果はツールの理解度に大きく左右されます。今すぐ学習を始めましょう。

#タグ：オーダーグリッド、オーダーグリッド管理、グリッドトレーディング、ポジション平均化、リスク管理、オーダー管理、グリダー、平均化、オーダー管理
