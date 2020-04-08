VWAP Signal
- Indicadores
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Versión: 1.1
Gratis hasta el 1 de enero de 2026
VWAR 2.2 (Volume Weighted Average Roadmap) es un indicador avanzado de MT5 de nivel institucional que le ofrece el análisis VWAP (Volume Weighted Average Price) más potente en múltiples marcos temporales, además de señales de operación filtradas mediante sólidas confirmaciones de tendencia e impulso.
Características principales:
Líneas VWAP Multi-Tiempo:
Traza niveles VWAP diarios, semanales y mensuales para una visión instantánea de la estructura del mercado.
Señales dinámicas de compra/venta:
Lasflechas grandes y en negrita indican oportunidades confirmadas de compra o venta, activadas por:
El precio cruza el VWAP
Filtro de tendencia: SMMA(180)
Filtro de impulso: EMA(20)
Cruce reciente de SMMA(9/50) ("ventana de confirmación" ajustable por el usuario)
Las flechas grises resaltan todos los cruces VWAP en bruto, incluso cuando no se cumple la confirmación estricta, para que nunca pierda una oportunidad de negociación discrecional o de estudio.
Visualización todo en uno:
Visualiza todas las entradas, salidas y pivotes del mercado directamente en el gráfico, sin necesidad de herramientas externas.
Controles de usuario:
Seleccione los plazos VWAP que desea trazar y ajuste la ventana de revisión retrospectiva del cruce de MA al nivel de rigor de confirmación que prefiera.
¿Para quién es?
VWAR 2.2 es ideal para:
Scalpers, day traders, swing traders
Operadores que siguen tendencias y de reversión de medias
Enfoques discrecionales o sistemáticos
Cualquiera que desee la lógica institucional del VWAP más una confirmación de señal de nivel profesional.
Novedades en VWAR 2.2
Flexibilidad de la señal:
Ahora traza una flecha de señal en cada cruce de precios de VWAP diarios, semanales y mensuales, ¡nunca se pierda un movimiento!
Lógica de Confirmación Avanzada:
Las flechas de colores grandes sólo se muestran cuando se cumplen todas las confirmaciones (cruce de VWAP, tendencia SMMA(180), impulso EMA(20), cruce SMMA(9/50) dentro de una ventana establecida por el usuario).
Las flechas grises (más pequeñas) muestran todos los demás cruces VWAP, incluso cuando fallan las confirmaciones, para que siempre vea el contexto del mercado.
Ventana de confirmación personalizable:
El usuario puede establecer cuántas velas atrás comprobar el cruce SMMA(9/50), permitiéndole elegir el rigor frente a la frecuencia de la señal.
Revisión visual:
El tamaño/color de la flecha distingue claramente las señales fuertes de los cruces VWAP sin procesar.
Todas las características se pueden alternar para señales diarias, semanales o mensuales.
-
Corrección de errores y optimización:
Mejor visualización y gestión del buffer para MT5,
No faltan gráficos ni hay retrasos en las señales,
Rápido, ligero y robusto en todos los marcos temporales.
