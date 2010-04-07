Lot Calculator MT4

¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER!

Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas arriesgar $100 de tu saldo.


Es gratis, ¡échale un vistazo! Comenta y dime qué te gustaría que incluyera o qué herramienta te gustaría que desarrollara para la comunidad.

¡Felices operaciones y feliz automatización!
