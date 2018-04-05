Grid Feast MT5

¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading en Forex y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Comparto aquí el asesor experto con todos vosotros como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia.

MT4 version: https://www.mql5.com/en/market/product/145867


RECOMENDACIÓN

La estrategia/EA está diseñada solo para pares con rango. Yo personalmente utilizo el EA en EURCHF y AUDNZD. Espero que también les resulte útil.


¡ADVERTENCIA SOBRE EL RIESGO DEL TRADING!

1. Operar en los mercados financieros conlleva riesgos significativos y puede no ser adecuado para todo el mundo. Asegúrate de que comprendes que puedes perder parte o la totalidad de tu capital invertido.


2. Por favor, empieza a utilizar este proyecto en una cuenta demo. Solo migra a una cuenta real después de conocer plenamente la estrategia y el riesgo que conlleva el uso del EA y el trading en general.



¡Feliz trading!

Productos recomendados
X4O B1 Dollar Trader
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
x4o B1 Dollar Trader Estrategia Heiken Ashi Trend Retest Sistema de trading automatizado que combina el análisis Heiken Ashi con la metodología Moving Average Retest para entradas de seguimiento de tendencia en el marco temporal H1. Metodología de negociación El EA monitoriza dos Medias Móviles de 25 periodos calculadas sobre precios máximos y mínimos para identificar la dirección de la tendencia. Cuando el precio cierra por encima de la MA Alta con la vela alta excediendo la media móvil, se de
FREE
Robot Scalping Specialist XAUUSD
Jinarto
Asesores Expertos
EA351 - Escalador de Momento Multi-Entrada (MT5) EA351 es un sistema de trading automatizado diseñado para el escaneo de alta frecuencia y entradas multiposición en el marco temporal M5 , optimizado para el trading de 0,01 lotes . El EA escanea continuamente el mercado; cuando se cumplen todas las condiciones, puede abrir múltiples posiciones (piramidación) para maximizar los movimientos de impulso. Cuando los beneficios aumentan, el AE gestiona la operación utilizando la protección de arrastre
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
NightTrader
Ugur Oezcan
5 (1)
Asesores Expertos
¡Sin rejilla! ¡Sin martingala! No necesita configuración ni ajustes manuales. Cada operación está protegida por stop loss. Puede encontrar la versión para metatrader4 aquí: https://www.mql5.com/de/market/product/18571# Este Asesor Experto sólo opera durante un corto periodo de tiempo por la noche, durante el final de la sesión de Nueva York. Utiliza momentos de baja volatilidad en EURUSD e introduce operaciones basadas en indicadores. A continuación, gestiona esas operaciones con stop losses y t
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Asesores Expertos
RiskGuard PRO - Defensa inteligente para operadores serios en EURJPY M15 RiskGuard PRO es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado exclusivamente para el par EURJPY en el marco temporal M15 , con un enfoque total en la preservación del capital, la gestión avanzada del riesgo y la ejecución estratégica de múltiples enfoques operativos . A diferencia de los EAs tradicionales, RiskGuard PRO ha sido desarrollado con tecnología propia y arquitectura inteligente , capaz de operar con seguridad
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Asesores Expertos
Este robot opera basado en el indicador Parabolic SAR. Verion para MetaTrader4 aquí . La versión avanzada del EA incluye los siguientes cambios y mejoras: El comportamiento del EA ha sido monitorizado en varios tipos de cuentas y en diferentes condiciones (spread fijo/flota, cuentas ECN/cent, etc.) Se ha ampliado la funcionalidad del EA. Presenta mayor flexibilidad y eficiencia, mejor monitoreo de las posiciones abiertas. Funciona con brokers de 4 y 5 dígitos. El EA no utiliza martingala, rejill
Bitcoin Sniper
Janet Abu Khalil
Asesores Expertos
Bitcoin Sniper — Asesor Experto para BTCUSD (MT5) Información general Bitcoin Sniper es un Asesor Experto automatizado desarrollado para MetaTrader 5. El EA está diseñado para operar el símbolo BTCUSD en el marco temporal M30 utilizando reglas internas predefinidas y parámetros configurables por el usuario. Una vez aplicado al gráfico, todas las operaciones se gestionan automáticamente según la configuración de entrada seleccionada. Condiciones de trading Símbolo: BTCUSD Timeframe: M30 Depósito
FREE
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Asesores Expertos
Los principios básicos de funcionamiento de EA tendrán 2 sistemas principales. 1. Apertura de orden temporizada. La apertura temporizada de órdenes significa que a la hora especificada el EA abrirá 1 orden de Compra y 1 orden de Venta. 2. Cuando el gráfico es fuerte, el EA recordará la velocidad del gráfico. es el número de puntos por segundo que se puede determinar Se puede establecer el número de órdenes en la función ( Loop Order ). El sistema de cierre de ordenes utiliza el sistema de trail
Gino Renko EA
Stephane, Andr Valette
Asesores Expertos
Aquí hay un EA basado en el indicador Renko, se puede utilizar con divisas, materias primas y forex. Basta con asociarlo al gráfico correspondiente. El indicador utilizado para el EA está disponible aquí, pero no es necesario para su funcionamiento, son 2 productos independientes: https://www.mql5.com/fr/market/product/87852?source=Site+Market+MT5+Indicator+Search+Rating006%3agino+renko Personalmente no me gusta renko como EA, y no he hecho pruebas para saber que configuración es la mejor. La
Gold Extreme Furious
Aercio Dos Santos Da Silva
Asesores Expertos
Aquí está la traducción completa al inglés de su texto: --- ### **Principio de funcionamiento** El **Golden Extreme Furious EA** es un sistema inteligente de recuperación y acumulación de compras (BUY Recovery Grid) especialmente desarrollado para el **XAUUSD (Oro)**. Combina un análisis técnico avanzado (utilizando los indicadores AO y AC de Bill Williams) con un sistema inteligente de gestión de órdenes que siempre tiene como objetivo cerrar los ciclos de trading con beneficios, incluso de
Grid Hlevel MT5
Sergey Ermolov
2 (1)
Asesores Expertos
Versión MT4  |  Indicador Valable ZigZag  |   FAQ El Expert Advisor  Grid HLevel  es perfecto para aquellos traders que quieren obtener un beneficio estable en el mercado Forex cada mes. El Asesor Experto funciona según la estrategia de promedio y le sugiero que lo utilice correctamente. Usarlo "correctamente" significa abrir operaciones con el promedio en el punto de reversión del mercado y operar sólo en la dirección de una tendencia global. En cuanto a la dirección de la tendencia principal,
TrendGap Hunter
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
Cazatendencias TrendGap Hunter es un asesor automatizado para MetaTrader 5 que combina una estrategia de tendencia probada basada en SuperTrend y el análisis Fair Value Gap (FVG) para entradas y salidas precisas. Características principales Combinación de los indicadores SuperTrend y FVG Breakout para filtrar las señales falsas Métodos flexibles de cálculo del volumen : Lote fijo % de saldo o margen libre Varias formas de establecer stop loss : Por nivel de SuperTrend A lo largo del Fair Value
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
EZ Volchok MT5
Ruslan Brezovskiy
Asesores Expertos
EZ Volchok es un asesor comercial en rejilla totalmente automatizado que entra en posición durante un cambio de tendencia. Se basa en indicadores propietarios basados en las bandas de Bollinger y medias móviles. Si el precio se mueve en la dirección opuesta a la del comercio, el sistema de trading está controlado por una red en rejilla. Ventajas y características Totalmente automatizado y no requiere atención adicional. Adecuado para trabajar con cualquier corredor. Depósito mínimo recomendado a
SecUnit B22
Jawad Ait Ali Ouichou
Asesores Expertos
SecUnit B22 es una estrategia profesional ATR Trailing Stop diseñada específicamente para el XAUUSD (Oro) operando en un marco de tiempo de 4 horas. Creada teniendo en cuenta los retos de las empresas de puntales , combina el seguimiento dinámico de la tendencia con 15 capas de protección avanzada contra el riesgo. Visión general de la estrategia El EA utiliza un sistema inteligente de trailing stop basado en ATR que se adapta a la volatilidad del mercado. Entra en las operaciones cuando el prec
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (236)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Gold Compass EA
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Gold Compass EA es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características principal
CryptoSlayer
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Crypto Slayer EA v2.3 - Multi-Strategy Crypto Trading System Crypto Slayer EA v2.3 is a comprehensive trading system designed for cryptocurrency markets, featuring multiple integrated strategies and advanced risk management. Trading Strategies The system includes 25 trading strategies organized into three categories: Technical Analysis Strategies: MA Crossover RSI Momentum MACD Signal Bollinger Bands Market Structure Multi-timeframe Analysis Breakout Trading ATR Position Sizing Support/Resista
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Asesores Expertos
Volatility Pullback Expert Advisor - Robot de Trading de Cuadrícula Adaptable Visión general: Volatility Pullback Expert Ad visor es un Asesor Experto avanzado de mercado neutral que se beneficia de los retrocesos basados en la volatilidad. Combina un motor de rejilla adaptable, recuperación inteligente, cobertura parcial y control dinámico del riesgo para automatizar las operaciones y minimizar los drawdowns. Perfecto para operadores principiantes y experimentados. Características principale
CandlesFinderVolumeLevelsMt5
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
Este Asesor Experto identifica velas comerciales que a menudo presagian una reversión del mercado y encuentra niveles de acumulación de volumen en el historial comercial. Abre operaciones si una vela como "Doji" o "Engulfing" aparece en el nivel de volumen y el precio parece ser repelido desde el nivel. Para que su estrategia sea más clara para los usuarios, puede mostrar niveles de volumen y señales de velas (gracias a su buena visualización, se puede utilizar como indicador). En el probador de
Astra MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Astra MT5 — Sistema de trading automatizado basado en patrones de mercado Astra MT5 es un asesor experto para MetaTrader 5 que utiliza patrones clave del mercado, incluyendo retrocesos de precio después de movimientos bruscos. El sistema está totalmente automatizado y no requiere supervisión constante del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. Características de Astra MT5 Algoritmos de análisis: trabaja con patrones de p
Quantum Iron
VALU VENTURES LTD
Asesores Expertos
Quantum Iron EA v37.0 - Advance/ Authentic Real   Quantum Queen   King  Quantum Baron   Quantum Emperor    Quantum Bitcoin  Reaper   EA with added and enhanced strong strategies and features.  15-in-1 Advanced Trading Robot with Comprehensive Risk Management Quantum Iron EA   combines 15 proven trading strategies in one powerful Expert Advisor, designed for consistent profitability across all market conditions. Perfect for both beginners and professional traders seeking automated trading excelle
Crossing Over
John Signer
Asesores Expertos
El EA MA Crossover es un sistema de trading automatizado para MT5 que ejecuta operaciones basadas en cruces de medias móviles. Está diseñado para capturar cambios de tendencia a medio plazo en el marco temporal M12 con señales de entrada claras y una estricta gestión del riesgo. Un aspecto importante a considerar: fue entrenado y probado en NASDAQ. Características principales Estrategia de cruce de medias móviles - Utiliza una media móvil rápida y otra lenta para generar señales de compra y vent
VanguardPrime MT5
Phinnustda Warrarungruengskul
Asesores Expertos
VanguardPrime MT5: El sistema de inversión de alto capital para AUDUSD VanguardPrime MT5 es un potente Asesor Experto (EA) diseñado para operaciones de inversión de precisión en el gráfico AUDUSD M15 . Es un sofisticado sistema automatizado diseñado para identificar configuraciones de inversión de alta probabilidad y generar rendimientos consistentes. Este EA está diseñado para operadores serios que buscan una solución robusta y automatizada. Características principales Estrategia de Reversión
USD pro
Roberto Mubonane Muiambo
Asesores Expertos
Divisas EURUSD Marco temporal 1H PRO EA es un Asesor Experto basado en la acción del precio que puede ser ajustado para trabajar en cualquier par de divisas Forex, marco de tiempo mediante el ajuste de su configuración. Con parámetros flexibles, puede adaptar USD PRO EA para operar con cualquier símbolo de Forex simplemente ajustando la configuración. Con los Ajustes de Límite de Tiempo, usted tiene control total sobre cuándo está activo el EA. Esto le permite ajustar las sesiones de negoci
BB King
Khima Gorania
Asesores Expertos
BB King EA para MT5 BB King Expert Advisor utiliza una estrategia de inversión simple utilizando las Bandas de Bollinger y la detección de tendencia. Está diseñado para ser utilizado fácilmente por novatos con muy pocos parámetros. Por favor, pruebe la demo y déjenos sus comentarios, tendrá que optimizarlo para el par que desee operar. Depósito mínimo: $100 por tamaño de lote de 0.01 por par de divisas. Gestión del riesgo NO hay Stop Loss o Take Profit para cada orden colocada. Stop Loss y Take
Dual Switch Grid
Aldo Farandy Medya
Asesores Expertos
Visión general Dual Switch Grid (DSG) es un Asesor Experto de Cuadrícula flexible diseñado para operadores que buscan un control total sobre el comportamiento de la estrategia. Ofrece dos modelos de entrada distintos -seguimiento de la tendencia de Donchian y reversión de la media de la banda de Bollinger- ambos totalmente personalizables. Los usuarios pueden ajustar libremente la configuración de los indicadores y los filtros EMA para adaptarlos a su estrategia. Además, DSG cuenta con un sistem
Little Swinger by RT
Abdul Wahab
Asesores Expertos
Little Swinger (La mejor opción para los amantes de los ingresos pasivos) Desarrollado por RobotechTrading características principales: Libertad financiera Los resultados de las pruebas retrospectivas coincidirán con los resultados reales de las operaciones en vivo TP y SL adecuados Riesgo controlado Ajustes altamente optimizados Funcionando en nuestras cuentas reales Poco Riesgo, Poco Drawdown, Poco Estrés, Poco PERO ingresos estables, sólo configurar y olvidar. Estrategia: No se basa en ind
GoldenEagle
Chantal Thys
Asesores Expertos
GoldenEagle - EA inteligente para operar con tendencias GoldenEagle es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operar en mercados tendenciales con precisión y consistencia. Construido para MetaTrader 5, este EA combina cruces de medias móviles, filtros RSI y detección de volatilidad (ATR) para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad. Características principales: Lógica basada en tendencias : opera solo en tendencias de mercado fuertes y confirmadas. F ilt
Stability Pro MT5
Profalgo Limited
5 (3)
Asesores Expertos
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SOLO 34 9 $ en lugar de 990$! ¡Solo quedan unas pocas copias a este precio promocional! ¡Asegúrate de consultar nuestro "   Paquete combinado definitivo de EA   " en nuestro   blog promocional   !   JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Resultados en vivo bajo riesgo Resultados en vivo de alto riesgo Bienvenido a STABILITY PRO   : ¡Uno de los sistemas de red más avanzados, estables y de bajo riesgo del mercado! Este EA ha sido sometido a pruebas de estrés durante todo el
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (397)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.86 (28)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.77 (56)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.5 (18)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (102)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.64 (22)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
4.87 (15)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
X Fusion AI
Chen Jia Qi
4.8 (35)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 plazas — casi agotado. El precio pronto aumentará a 999 USD . Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es un sistema de trading autom
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.72 (29)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.6 (10)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (6)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.45 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (6)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Asesores Expertos
P recio especial de  $109  (precio regular: $365) . Guía de configuración y uso :  ABS Channel . Monitoreo en tiempo real:   ABS Signal .  Archivo de configuración de señal en vivo Archivo de configuración básica ¿Qué es ABS EA? ABS EA es un robot de trading profesional desarrollado específicamente para XAUUSD (Oro) en el marco temporal H1. Se basa en un sistema Martingala con controles de riesgo integrados . Diseñado tanto para traders nuevos como experimentados, ABS EA es fácil de confi
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
3.71 (7)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.74 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate — The Apex of Neural Networks trading, and path to financial freedom. Aura Ultimate is the next evolutionary step in the Aura family — a synthesis of cutting-edge AI architecture, market-adaptive intelligence, and risk-controlled precision. Built on the proven DNA of Aura Black Edition and Aura Neuron, it goes further, fusing their strengths into one unified multi-strategy ecosystem, while introducing a completely new layer of predictive logic. It is very important!, please write
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.48 (90)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (8)
Asesores Expertos
XAUUSD Master es un Asesor Experto multisistema diseñado específicamente para operar con oro (XAUUSD). Combina 10 sistemas de negociación independientes que se ejecutan simultáneamente, cada uno con diferentes parámetros para capturar las diferentes condiciones del mercado. El EA incluye funciones avanzadas de gestión de riesgos, funciones de suplantación de empresas de apoyo y un sencillo panel de información para la supervisión en tiempo real. After the purchase send me private message to re
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
5 (7)
Asesores Expertos
¡Empresa de utilería lista! No está diseñado para la inversión en cuentas a corto plazo ni para obtener ganancias rápidas. Sin Martingala / Sin Cuadrícula / Sin IA Diseñado para traders centrados en la consistencia a largo plazo Resultados en vivo:   Señal en vivo   |   Cartera principal   |   Resultados FTMO     |    Comunidad pública PRECIO DE LANZAMIENTO: $249, Próximo precio: $349 (Solo quedan 6 copias) ¿Qué es Gold Atlas? Gold Atlas es un sistema profesional de trading automatizado para o
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Otros productos de este autor
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading de divisas y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Os ofrezco aquí el EA como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866
FREE
Lot Calculator MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
¡Hola, traders! He desarrollado un indicador para traders que utilizan el Rango Verdadero Promedio (ATR) para determinar el Stop Loss y el Take Profit de sus operaciones. Con este indicador, pueden configurar fácilmente el Take Profit y el Stop Loss con el multiplicador que prefieran. Para usarlo, ajusten el Periodo ATR a su estilo de trading y luego ajusten el Multiplicador de Stop Loss y el Multiplicador de Take Profit según corresponda. ¡Que tengan un buen trading! ¡Mucha suerte y buen tra
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Este es un indicador que le ayuda a escanear todo el marco de tiempo a continuación, le informa acerca de la última posición de la vela Engulfing patrón de vela se formó. El indicador también envía una alerta a su móvil cuando se forma una nueva vela envolvente. Para la visual; 1. Flecha verde hacia arriba indica un patrón de vela envolvente alcista 2. La flecha roja hacia abajo indica un patrón de vela envolvente bajista.
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al abrir una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit y, de repente, el mercado cambia de dirección? Me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de trading que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer el punto de equilibrio de sus posiciones cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o un porcentaje de su takeprofi
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ AI GOLD ATM utiliza algoritmos avanzados para detectar operaciones de alt
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al entrar en una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit, y de repente el mercado se revierte en sentido contrario? Bueno, me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de operaciones que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer su(s) posición(es) al punto de equilibrio cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o u
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ella. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales en sus operaciones. El EA también puede utilizarse para retos de empresas propias; solo tienen que ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usa
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM u
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta, pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado d
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ellos. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales al operar. El EA también se puede usar para desafíos de empresas propias; solo necesitan ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usar y listo
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario