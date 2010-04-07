Martingale and Hedge Manager MT4

Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta, pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado decida revertirlas.


Esta herramienta también les imprime dólares cuando el mercado está en una tendencia fuerte, como cuando se publica una noticia importante. Solo necesitan cambiar al modo de cobertura, abrir una posición en la dirección que sugiere su análisis y dejar que el gestor haga su magia. Para una demostración visual de cómo funciona todo esto, asegúrense de ver los videos a continuación. Nos vemos en la cima, síganme para más información y estén atentos a las actualizaciones.

¡Mucha suerte y buen trading!
