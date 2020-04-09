Lot Calculator MT5

¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER!

Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas arriesgar $100 de tu saldo.


Es gratis, ¡échale un vistazo! Comenta y dime qué te gustaría que incluyera o qué herramienta te gustaría que desarrollara para la comunidad.

¡Felices operaciones y feliz automatización!
Productos recomendados
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Basic Theme Builder MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (2)
Indicadores
Constructor de Temas Básico: Simplifica la Personalización de Tu Gráfico Transforma tu experiencia de trading con el Constructor de Temas Básico , un indicador versátil diseñado para simplificar la personalización de la apariencia de tu gráfico en MetaTrader 5. Este intuitivo indicador ofrece un panel fácil de usar que te permite cambiar entre varios temas y esquemas de color con facilidad, mejorando tanto el atractivo visual como la funcionalidad de tu entorno de trading. Free MT4 version El C
FREE
Simple Dashboard
Muhammad Tamimul Huda
Indicadores
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Cambio de gráfico con un solo clic (navegación rápida) Simplemente haga clic en el nombre de cualquier símbolo en el panel de control y su gráfico cambiará instantáneamente a ese par. No vuelva a perderse una operación por culpa de una navegación lenta. Triple detección de señales Monitoriza 3 potentes indicadores simultáneamente para cada símbolo: Monitor RSI: Detecta condiciones de sobrecompra/sobreventa al instante. Estocástico: Confirma los cambios de momentum.
FREE
FX Lot Size Calculator MT5
Mohamed Abdelmaaboud
Utilidades
Como operadores, todos sabemos que la gestión del riesgo es el aspecto más importante de una operación rentable. Por lo tanto, necesitamos determinar el tamaño del lote, cada vez que necesitamos abrir una nueva operación. La calculadora de tamaño de lote FX es una herramienta sencilla que le ayudará a determinar su tamaño de lote fácilmente sin necesidad de utilizar ningún servicio de terceros, pero usted será capaz de hacerlo por su terminal MetaTrader. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: 30$ POR 10 AC
FREE
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilidades
Panel de operaciones sencillo y fácil de usar. Sustituye al panel estándar de Meta Trader 5. Este nuevo panel le permite añadir stop loss y take profit (en puntos). También permite hacer clic y arrastrarlo a cualquier lugar de la pantalla, lo que facilita su visualización y manejo. Rediseñado para centrarse en el control del riesgo, con un límite en el margen que se puede utilizar y un límite en la pérdida posible por stop loss. Con la facilidad de colocar sólo el stop loss y el EA calcula autom
FREE
Stamina HUD
Michele Todesco
Indicadores
STAMINA HUD - Panel avanzado de mercado y tendencias (MT5) STAMINA HUD es un panel de información de mercado profesional diseñado para operadores que desean claridad, velocidad y control directamente en el gráfico. Proporciona un Head Up Display (HUD) limpio con los datos esenciales del mercado y la dirección de la tendencia en múltiples marcos de tiempo , sin saturar el gráfico o generar señales de trading. Qué muestra STAMINA HUD Precio actual Spread (en pips reales) Rango al
FREE
MT5 AccountInfoEA
Nikolaos Pantzos
Utilidades
Account Info EA Es una herramienta que presenta en el gráfico todas las posiciones de la cuenta, e información específica relativa a las posiciones, pero también a la cuenta. Permite al usuario tener una imagen de su cuenta de un vistazo. Se utiliza como cualquier asesor experto. No se puede adjuntar en el mismo gráfico con otro asesor experto. No tiene la capacidad de abrir o gestionar posiciones. Se puede acoplar en cualquier gráfico y en cualquier marco temporal.
FREE
Currency Strength Meter Indicator
David Muriithi
Indicadores
¿Alguna vez se ha preguntado qué divisa es la más fuerte en un momento determinado? O cuál es el par de divisas con mayor tendencia. Compara USD , EUR , AUD , CHF , GBP , CAD y NZD dependiendo de la línea de tiempo que hayas elegido en los ajustes, y las clasifica según el número de pips que se ha movido cada una en comparación con el resto. N/B: Todos los gráficos de divisas de los pares anteriores deben estar cargados. Puede hacerlo resaltando todas las divisas mayores y menores en las listas
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicadores
Indicador de líneas importantes (M1 - M15) Este indicador muestra Líneas pivote, Día anterior alta y baja, Cierre día anterior y el mínimo y máximo de la hora anterior. Simplemente tiene que arrastrar ese único indicador al diagrama para tener todas esas líneas importantes. Puede evitar cargar muchos indicadores individuales. ¿Por qué ciertas líneas son tan importantes cuando se comercia? El día a día, alto y bajo: estos son observados por los comerciantes que comercian en un gráfico diario.
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilidades
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA es una utilidad de trading todo-en-uno que combina herramientas avanzadas de gestión de riesgos, asegurando un control total sobre su cuenta de trading mientras protege su capital y cumple con las regulaciones de trading. Mediante la agrupación de Posiciones Límite , Capital de Riesgo Concurrente , y el recién añadido Beneficio Límite , este EA es la solución definitiva para el trading disciplinado y la consecución de los objetivos de evaluación.
FREE
Session Guardian
Fatih Klavun
Utilidades
Indicador gratuito de MetaTrader 5 que muestra "CALL IT A DAY" cuando cierran las sesiones de Londres y Nueva York. Alertas personalizables, seguimiento de la sesión, y un recordatorio libre de culpa para cerrar la sesión. Perfecto para los traders adictos al trabajo. ¿Cansado de mirar los gráficos cuando el mercado ya ha cerrado? Session Guardian es su asistente de trading que le mostrará un "CALL IT A DAY" gigante en su pantalla cuando se cierren las sesiones de Londres y Nueva York, porque
FREE
EuroScalper Pro
Suwanon Kosiri
Asesores Expertos
¡BONO EXCLUSIVO PARA NUESTROS USUARIOS! Si este EA te resulta útil, te agradeceríamos mucho que nos dejaras un comentario o reseña . Como muestra de nuestra gratitud, una vez enviada tu reseña, ¡te enviaremos GRATIS un EA Premium de Alto Nivel por chat privado! ¡Gracias por tu apoyo! EuroScalper Pro recomienda FBS Broker O Matatrader Medio Para Backtest EuroScalper Pro es un sofisticado sistema de comercio desarrollado para sacar provecho de la acción del precio único del par EURUSD . A
FREE
Automatic Trendlines
Pasi Hakamaki
4.69 (48)
Indicadores
El indicador dibuja líneas de tendencia en el gráfico. Este indicador tiene seis entradas. El usuario puede especificar etiquetas alternativas para ambas líneas. Si se utilizan varias instancias del indicador, las etiquetas deben ser diferentes. El usuario puede establecer el ancho y el color de las líneas y la profundidad, lo que especifica qué picos significativos deben usarse. Por ejemplo, Depth = 10 establece líneas de tendencia utilizando los picos y valles actuales que tienen al menos 10 b
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indicadores
El indicador Zigzag Price Arrow es una versión mejorada del clásico indicador Zigzag, que combina el patrón de zigzag tradicional con características visuales avanzadas. No sólo identifica los principales puntos de inflexión del mercado, sino que también proporciona señales de trading claras a través de: - Flechas direccionales: Muestra flechas de colores (verde para comprar, magenta para vender) que indican posibles direcciones de tendencia. - Etiquetas de precios: Muestra los valores exactos
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilidades
Nota: Todas las entradas de este EA están diseñados en árabe para facilitar la configuración y gestión Auto Smart Trade Manager EA Ar gestiona automáticamente las operaciones en MetaTrader 5. Establece Stop Loss (SL) y Take Profit (TP) , soporta Trailing Stop para asegurar los beneficios, e incluye Equity Protection . Gestión inteligente para todas las operaciones o por Magic Number y símbolo, con control total sobre el deslizamiento y el riesgo. Operar implica un alto riesgo y puede perder par
FREE
Arbitrage365
Themichl LLC
3 (1)
Asesores Expertos
El EA Arbitrage365 es un script básico para MetaTrader que implementa una estrategia de arbitraje triangular. Identifica y explota las discrepancias de precios entre EURUSD, GBPUSD y EURGBP para beneficiarse de los precios erróneos temporales del mercado. Este EA capitaliza la ley de un precio comprando y vendiendo simultáneamente pares de divisas. Sus ventajas incluyen velocidad, precisión, escalabilidad, consistencia, rentabilidad, contribución a la liquidez del mercado y diversificación de l
FREE
SG InfoBox MT5
Hleb Smoliar
3.5 (2)
Utilidades
La utilidad "InfoBox " está diseñada para mostrar en una ventana la presencia de órdenes abiertas, el número de lotes, el beneficio actual y mucho más. La versión para la plataforma MT4 está aquí . Probablemente se ha encontrado en una situación en la que tiene un asesor que trabaja en un par de divisas, pero la información sobre su funcionamiento: - ¡órdenes y su número, el tamaño del spread para el instrumento, el volumen de lotes en el mercado, drawdown y mucho más - están dispersos en difere
FREE
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilidades
Bonificación al comprar un indicador o un asesor de mi lista. Escríbeme en mensajes privados para recibir un bono. Manual Assistant MT5 es una herramienta profesional de trading manual que hará su trading rápido y cómodo. Está equipada con todas las funciones necesarias que le permitirán abrir, mantener y cerrar órdenes y posiciones con un solo clic. Tiene una interfaz sencilla e intuitiva y es adecuada tanto para profesionales como para principiantes. El panel le permite colocar órdenes de co
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Ind5 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.89 (9)
Indicadores
INFOPad es un panel de información que crea información sobre el par de divisas seleccionado en el terminal MetaTrader 5. Hay 5 funciones de este indicador: Muestra la información principal y principal sobre el símbolo seleccionado: Preguntar BID, Spread, Stop Level, Swap, valor Tick, precios de comisión; Muestra los objetivos futuros del objetivo SL y del objetivo TP (el número de puntos del límite de pérdida y la ganancia establecidos, el monto en dólares); Muestra la ganancia recibida por lo
FREE
Binary Profit Gainer
Myo Min Aung
5 (2)
Indicadores
Este indicador es especialmente para el comercio binario. Marco de tiempo es de 1 minuto y exp tiempo de 5 o 3 minutos solamente. Usted debe utilizar martingala 3 paso. Así que usted debe poner el tamaño de los lotes es del 10% como máximo. Usted debe utilizar Mt2 plataforma de negociación para conectar con mi indicador para obtener más señal sin trabajo humano. Este indicador wining tasa es más del 80%, pero usted puede obtener el 100% de los beneficios mediante el uso de martingala 3 paso. Ust
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilidades
Herramienta de Tamaño de Posición - Panel Inteligente de Gestión de Riesgo y Ejecución de Operaciones La Herramienta de Tamaño de Posición es un panel MT5 potente e intuitivo que simplifica sus operaciones combinando el tamaño de la posición , el cálculo del riesgo , la visualización del riesgo/recompensa y la colocación de órdenes, todo en un solo lugar. ️ Interfaz limpia y funcional La herramienta presenta un panel compacto en tiempo real con lo siguiente: Visualización del saldo y el capita
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicadores
El indicador TradeQL es una herramienta personalizable que destaca patrones de negociación específicos en gráficos de velas. Los usuarios pueden definir patrones a través de consultas TradeQL, que el indicador aplica después al gráfico, representando visualmente coincidencias y grupos capturados. Ideal para identificar configuraciones comerciales complejas en tiempo real. Las consultas TradeQL se especifican utilizando el lenguaje TradeQL. Consulte https://github.com/abdielou/tradeql para obten
FREE
JM Trademanger
Melvin Brouwer
Utilidades
El gestor de operaciones gratuito: sencillo pero eficaz. Abra posiciones rápidamente con niveles preestablecidos de take profit y stop loss. Establezca el punto de equilibrio o cierre todas las operaciones con un solo clic. Obtenga mucha información en su gráfico sobre su cuenta, operaciones y ganancias/pérdidas. Habla por sí mismo - así de sencillo es utilizar este gestor. ¡Echa un vistazo a nuestros otros EAs y nuestro Telegram para más información! ¡Por traders, para traders!
FREE
Strifor Smart Lot Calculator eng version
Strifor (Mauritius) Ltd
5 (1)
Indicadores
Strifor Lot Calculator es una herramienta para MetaTrader 5 que ayuda a los operadores a calcular el tamaño de lote correcto en función del riesgo y el stop-loss. Le permite operar de forma más consciente, gestionar mejor los riesgos y ahorrar tiempo en cálculos manuales. Ventajas Control preciso del riesgo: calcula automáticamente el tamaño del lote en función del % de riesgo elegido. Dos modos de trabajo - entrada manual o cálculo rápido usando líneas de gráficos. Soporta todos los instrument
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Otros productos de este autor
Grid Feast MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading en Forex y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Comparto aquí el asesor experto con todos vosotros como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. MT4 version: https://www.mql5.com
FREE
Grid Feast MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Hace mucho tiempo, mientras hacía streaming en YouTube, descubrí una potente estrategia de cuadrícula de Expert4x. Como entusiasta del trading de divisas y programador de MQL4/5, desarrollé un asesor experto basado en la estrategia y lo he estado utilizando desde entonces. Os ofrezco aquí el EA como una forma de contribuir a la comunidad de traders. Por favor, ved el vídeo a continuación, donde se explica la estrategia. Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145866
FREE
ATR SlTp MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
¡Hola, traders! He desarrollado un indicador para traders que utilizan el Rango Verdadero Promedio (ATR) para determinar el Stop Loss y el Take Profit de sus operaciones. Con este indicador, pueden configurar fácilmente el Take Profit y el Stop Loss con el multiplicador que prefieran. Para usarlo, ajusten el Periodo ATR a su estilo de trading y luego ajusten el Multiplicador de Stop Loss y el Multiplicador de Take Profit según corresponda. ¡Que tengan un buen trading! ¡Mucha suerte y buen tra
FREE
Lot Calculator MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡CALCULA EL TAMAÑO DE TU LOTE AQUÍ MISMO EN METATRADER! Hola, traders. ¿Te enfocas en la gestión del riesgo? Si es así, esto es para ti. Me llamo Ibrahim y he desarrollado una herramienta que te ayuda a calcular el tamaño de tu lote según tu porcentaje de riesgo respecto al saldo de tu cuenta. Esta herramienta también te permite calcular el tamaño de tu lote si tienes un valor absoluto que deseas arriesgar, en lugar de especificar tu riesgo en porcentaje. Por ejemplo, puedes indicar que deseas
FREE
Engulfing Candle Scanner
Ibrahim Olalekan Ganiu
Indicadores
Este es un indicador que le ayuda a escanear todo el marco de tiempo a continuación, le informa acerca de la última posición de la vela Engulfing patrón de vela se formó. El indicador también envía una alerta a su móvil cuando se forma una nueva vela envolvente. Para la visual; 1. Flecha verde hacia arriba indica un patrón de vela envolvente alcista 2. La flecha roja hacia abajo indica un patrón de vela envolvente bajista.
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al abrir una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit y, de repente, el mercado cambia de dirección? Me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de trading que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer el punto de equilibrio de sus posiciones cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o un porcentaje de su takeprofi
FREE
AI Gold ATM
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ AI GOLD ATM utiliza algoritmos avanzados para detectar operaciones de alt
Breakeven Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. ¿Les ha pasado que al entrar en una posición el mercado se mueve a su favor o se acerca a su takeprofit, y de repente el mercado se revierte en sentido contrario? Bueno, me ha pasado muchas veces y hoy he decidido contraatacar. Les presento un gestor de operaciones que les ayuda a proteger sus posiciones. Este proyecto les ayuda a establecer su(s) posición(es) al punto de equilibrio cuando se alcance la cantidad de pips que especifiquen o u
FREE
Breakout Hunter MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ella. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales en sus operaciones. El EA también puede utilizarse para retos de empresas propias; solo tienen que ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usa
Equity Security
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
AI Gold ATM MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Gana mucho dinero operando de forma inteligente! Si quieres aumentar tu capital de trading sin estrés, este sistema totalmente automatizado, versátil y adaptable, «AI GOLD ATM», está hecho para ti. Su función es ayudarte a operar con precisión con el par XAUUSD utilizando un sistema inteligente que se adapta al mercado para que nunca pierdas oportunidades rentables. Precio de lanzamiento = 299 $ Precio actual = 1499 $ MT5 version: https://www.mql5.com/en/market/product/152981 AI GOLD ATM u
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta, pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado d
Breakout Hunter MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Asesores Expertos
¡Hola, expertos en trading! Espero que les vaya bien. Les he propuesto un proyecto interesante basado en la ruptura de precios. Este proyecto es ideal para traders interesados ​​en la ruptura de rangos temporales o que operan con ellos. El proyecto les protege de tomar decisiones emocionales al operar. El EA también se puede usar para desafíos de empresas propias; solo necesitan ajustar el rango temporal de ruptura a su gusto, ajustar el porcentaje/lote fijo de la cuenta que desean usar y listo
Equity Security MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
¡LA MEDIDA DEFENSIVA DE SUS ESTRATEGIAS PARA OBTENER BENEFICIOS! Como dijo el maestro Sun Tzu: La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas; la capacidad de derrotar al enemigo significa tomar la ofensiva. ¿Quiere dejar de sufrir ridículas pérdidas debido a fallos de sus asesores expertos (EA)? ¿Quiere realizar un seguimiento de sus ganancias y pérdidas y tomarse en serio la gestión de riesgos? Antes de comprar su próxima cuenta de empresa de prop trading o su próximo Asesor Expe
Martingale and Hedge Manager MT5
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilidades
Hola, traders. ¿Son ustedes de los que confían en sus entradas, pero suelen acabar siendo víctimas de la caza de stop loss? ¿Sus análisis son más del 70% correctos, pero sus operaciones suelen alcanzar el stop loss debido a la caza de stop loss o a manipulaciones del mercado? Si es así, ¡es hora de tomar el control! Con esta herramienta pueden ganar todas sus operaciones precisas sin preocupaciones. También les ayuda a rastrear sus posiciones y asegurar sus ganancias hasta que el Sr. Mercado de
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario