Breakout Indicator with Smart Alerts

El indicador derupturade soporte y resistencia con alertasinteligentes identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia mediante la detección de fractales, y recibe señales instantáneas de ruptura mejoradas con filtros de confirmación RSI/CCI. Esta versátil herramienta incluyenotificaciones push, alertas por correo electrónico, alertas emergentes y alertas sonoras para que nunca pierda una oportunidad de negociación.

Características principales:



Detección dinámica de niveles - Dibuja en tiempo real el soporte y la resistencia basándose en los fractales del mercado.

- Dibuja en tiempo real el soporte y la resistencia basándose en los fractales del mercado. Flechas de ruptura - Señales visuales claras de compra/venta cuando el precio rompe niveles clave.

- Señales visuales claras de compra/venta cuando el precio rompe niveles clave. Filtro RSI y CCI - Confirmación opcional basada en el impulso para reducir las señales falsas.

- Confirmación opcional basada en el impulso para reducir las señales falsas. Sistema de Alertas Múltiples - Reciba alertas vía push, email, pop-up o sonido.

- Reciba alertas vía push, email, pop-up o sonido. Totalmente personalizable : ajuste la sensibilidad de la señal, los tipos de alerta y las preferencias de notificación.

: ajuste la sensibilidad de la señal, los tipos de alerta y las preferencias de notificación. Funciona mejor en plazos más altos -H4, D1 y W1

Perfecto para plazos más largos: Swing traders que buscan una herramienta fiable y basada en alertas para detectar rupturas, establecer puntos de entrada/salida y gestionar el riesgo utilizando niveles claros de soporte y resistencia en gráficos H4 y D1.