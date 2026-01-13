Breakout Indicator with Smart Alerts

El indicador derupturade soporte y resistencia con alertasinteligentes identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia mediante la detección de fractales, y recibe señales instantáneas de ruptura mejoradas con filtros de confirmación RSI/CCI. Esta versátil herramienta incluyenotificaciones push, alertas por correo electrónico, alertas emergentes y alertas sonoras para que nunca pierda una oportunidad de negociación.

Características principales:

  • Detección dinámica de niveles - Dibuja en tiempo real el soporte y la resistencia basándose en los fractales del mercado.
  • Flechas de ruptura - Señales visuales claras de compra/venta cuando el precio rompe niveles clave.
  • Filtro RSI y CCI - Confirmación opcional basada en el impulso para reducir las señales falsas.
  • Sistema de Alertas Múltiples - Reciba alertas vía push, email, pop-up o sonido.
  • Totalmente personalizable: ajuste la sensibilidad de la señal, los tipos de alerta y las preferencias de notificación.
  • Funciona mejor en plazos más altos -H4, D1 y W1

Perfecto para plazos más largos: Swing traders que buscan una herramienta fiable y basada en alertas para detectar rupturas, establecer puntos de entrada/salida y gestionar el riesgo utilizando niveles claros de soporte y resistencia en gráficos H4 y D1.


