Breakout Indicator with Smart Alerts
- Indicadores
- Anthony Bourne
- Versión: 1.0
El indicador derupturade soporte y resistencia con alertasinteligentes identifica automáticamente los niveles clave de soporte y resistencia mediante la detección de fractales, y recibe señales instantáneas de ruptura mejoradas con filtros de confirmación RSI/CCI. Esta versátil herramienta incluyenotificaciones push, alertas por correo electrónico, alertas emergentes y alertas sonoras para que nunca pierda una oportunidad de negociación.
Características principales:
- Detección dinámica de niveles - Dibuja en tiempo real el soporte y la resistencia basándose en los fractales del mercado.
- Flechas de ruptura - Señales visuales claras de compra/venta cuando el precio rompe niveles clave.
- Filtro RSI y CCI - Confirmación opcional basada en el impulso para reducir las señales falsas.
- Sistema de Alertas Múltiples - Reciba alertas vía push, email, pop-up o sonido.
- Totalmente personalizable: ajuste la sensibilidad de la señal, los tipos de alerta y las preferencias de notificación.
- Funciona mejor en plazos más altos -H4, D1 y W1
Perfecto para plazos más largos: Swing traders que buscan una herramienta fiable y basada en alertas para detectar rupturas, establecer puntos de entrada/salida y gestionar el riesgo utilizando niveles claros de soporte y resistencia en gráficos H4 y D1.