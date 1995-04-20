Point Of Week

El **Indicador Punto de la Semana** es un poderoso indicador de MetaTrader 4 que muestra valores de puntos para múltiples marcos de tiempo (W1, D1, H4, H1) directamente en su gráfico. Calcula la posición del precio de cierre dentro del rango de la vela y lo muestra como un valor de punto, junto con el rango total de la vela.

## Características

- ✅ Muestra los valores de punto para 4 marcos de tiempo: **Semanal (W1), Diario (D1), 4-Horas (H4) y Horario (H1)**.

- ✅ Muestra el valor del punto y el rango total en formato: `"valor_punto/valor_rango"`

- ✅ **Visualización codificada por colores** en función de la dirección de la vela :

- 🟢 **Verde/Lima** : Vela alcista (Cierre > Apertura)

- 🔴 **Rojo/Naranja** : Vela bajista (Cierre < Apertura)

- ⚪ **Blanco** : Vela neutral (Cierre = Apertura)

- ✅ **Posicionamiento totalmente personalizable** (4 opciones de esquina)

- ✅ Tamaño de fuente, colores e interlineado ajustables

- ✅ Actualizaciones en tiempo real en cada tick

- ✅ Compatible con corredores de 2, 3 y 5 dígitos

## Método de cálculo

### Cálculo del Valor del Punto

**Para velas alcistas (Cierre > Apertura):**

```

Valor en Puntos = (Cierre - Mínimo) / (Máximo - Mínimo) × Rango en Puntos

```

**Para velas bajistas (Cierre < Apertura):**

```

Valor en puntos = (Alto - Cierre) / (Alto - Bajo) × Rango en puntos

```

### Valor del Rango

```

Rango Total = (Alto - Bajo) / Punto

```

El indicador maneja automáticamente corredores de 3 y 5 dígitos ajustando el valor del punto en consecuencia.

## Instalación

1. Copie el archivo `pointOfweek.mq4` a su carpeta de Indicadores MT4 :

```

MetaTrader 4/MQL4/Indicadores/

```

2. Compilar el indicador en MetaEditor (Pulse **F7** )

3. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la ventana del Navegador

4. Arrastre y suelte el indicador en su gráfico

## Parámetros de entrada

| Parámetro Descripción Valor por defecto

|-----------|-------------|---------------|

| **Posición de la Es quina** | Posición del indicador: ARRIBA_DERECHA, ABAJO_DERECHA, ARRIBA_IZQUIERDA, ABAJO_IZQUIERDA, ABAJO_DERECHA.

| **Posición X** | Distancia desde la esquina horizontalmente (píxeles) | 120 | Posición Y** | Distancia desde la esquina horizontalmente (píxeles) | 120

| Posición Y Distancia desde la esquina vertical (píxeles) 30

| Tamaño de fuente** Tamaño de la fuente del texto | 14

| Color de las velas alcistas (verde lima)

| Color para velas bajistas Naranja Rojo

| Color neutro** Color para velas neutras Blanco

| **Color de la etiqueta del marco de tiempo** | Color de las etiquetas del marco de tiempo | Blanco

**Fuente Negrita** Activar/desactivar texto en negrita Verdadero

**Espacio entre líneas** **Espacio vertical entre líneas (píxeles) 18

## Formato de visualización

El indicador muestra la información en el siguiente formato :

```

W1 1250/3500

D1 450/1200

H4 180/500

H1 75/200

```

** Dónde:**

- **Primer número** (por ejemplo, 1250) = Valor en puntos (posición del cierre dentro del rango de la vela )

- **Segundo número** (por ejemplo, 3500) = Rango total de la vela en puntos

- **Los colores** indican la dirección de la vela (verde = alcista, rojo = bajista, blanco = neutral )

## Consejos de uso

1. **Posicionamiento** : Elige la esquina que no interfiera con tus herramientas de trading

2. **Colores** : Personalice los colores para que coincidan con el tema de su gráfico para una mejor visibilidad

3. **Tamaño de letra** : Ajústalo según la resolución de tu pantalla y el tamaño del gráfico

4. **Espaciado** : Aumente el espacio entre líneas si las etiquetas se solapan

## Notas técnicas

- El indicador utiliza la **vela completada más reciente** (índice 0) para los cálculos

- Los valores de los puntos se redondean a enteros para su visualización

- Funciona con todos los tipos de símbolos (Forex, Acciones, CFDs, etc.)

- Se actualiza en tiempo real sin necesidad de actualizar el gráfico

- No afecta al rendimiento del gráfico

## Posiciones de esquina

### TOP_RIGHT (0)

- Se muestra en la esquina superior derecha

- Plazos ordenados de arriba a abajo: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_RIGHT (1) - Predeterminado

- Aparece en la esquina inferior derecha

- Plazos ordenados de abajo a arriba: H1, H4, D1, W1

### ARRIBA_IZQUIERDA (2)

- Aparece en la esquina superior izquierda

- Plazos ordenados de arriba a abajo: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_LEFT (3)

- Aparece en la esquina inferior izquierda

- Plazos ordenados de abajo a arriba: H1, H4, D1, W1

## Versión

**Versión:** 1.00

## Autor

Indicador Point of Week

## Licencia

Libre de usar y modificar

---