Point Of Week

El **Indicador Punto de la Semana** es un poderoso indicador de MetaTrader 4 que muestra valores de puntos para múltiples marcos de tiempo (W1, D1, H4, H1) directamente en su gráfico. Calcula la posición del precio de cierre dentro del rango de la vela y lo muestra como un valor de punto, junto con el rango total de la vela.

## Características

- ✅ Muestra los valores de punto para 4 marcos de tiempo: **Semanal (W1), Diario (D1), 4-Horas (H4) y Horario (H1)**.
- ✅ Muestra el valor del punto y el rango total en formato: `"valor_punto/valor_rango"`
-**Visualización codificada por colores** en función de la dirección de la vela:
- 🟢 **Verde/Lima**: Vela alcista (Cierre > Apertura)
- 🔴 **Rojo/Naranja**: Vela bajista (Cierre < Apertura)
-**Blanco**: Vela neutral (Cierre = Apertura)
-**Posicionamiento totalmente personalizable** (4 opciones de esquina)
- ✅ Tamaño de fuente, colores e interlineado ajustables
- ✅ Actualizaciones en tiempo real en cada tick
- ✅ Compatible con corredores de 2, 3 y 5 dígitos

## Método de cálculo

### Cálculo del Valor del Punto

**Para velas alcistas (Cierre > Apertura):**
```
Valor en Puntos = (Cierre - Mínimo) / (Máximo - Mínimo) × Rango en Puntos
```

**Para velas bajistas (Cierre < Apertura):**
```
Valor en puntos = (Alto - Cierre) / (Alto - Bajo) × Rango en puntos
```

### Valor del Rango
```
Rango Total = (Alto - Bajo) / Punto
```

El indicador maneja automáticamente corredores de 3 y 5 dígitos ajustando el valor del punto en consecuencia.

## Instalación

1. Copie el archivo`pointOfweek.mq4` a su carpeta de Indicadores MT4:
```
MetaTrader 4/MQL4/Indicadores/
```

2. Compilar el indicador en MetaEditor (Pulse **F7**)

3. Reinicie MetaTrader 4 o actualice la ventana del Navegador

4. Arrastre y suelte el indicador en su gráfico

## Parámetros de entrada

| Parámetro Descripción Valor por defecto
|-----------|-------------|---------------|
| **Posición de la Es quina** | Posición del indicador: ARRIBA_DERECHA, ABAJO_DERECHA, ARRIBA_IZQUIERDA, ABAJO_IZQUIERDA, ABAJO_DERECHA.
| **Posición X** | Distancia desde la esquina horizontalmente (píxeles) | 120 | Posición Y** | Distancia desde la esquina horizontalmente (píxeles) | 120
| Posición Y Distancia desde la esquina vertical (píxeles) 30
| Tamaño de fuente** Tamaño de la fuente del texto | 14
| Color de las velas alcistas (verde lima)
| Color para velas bajistas Naranja Rojo
| Color neutro** Color para velas neutras Blanco
| **Color de la etiqueta del marco de tiempo** | Color de las etiquetas del marco de tiempo | Blanco
**Fuente Negrita** Activar/desactivar texto en negrita Verdadero
**Espacio entre líneas** **Espacio vertical entre líneas (píxeles) 18

## Formato de visualización

El indicador muestra la información en el siguiente formato:

```
W1 1250/3500
D1 450/1200
H4 180/500
H1 75/200
```

** Dónde:**
- **Primer número** (por ejemplo, 1250) = Valor en puntos (posición del cierre dentro del rango de la vela )
- **Segundo número** (por ejemplo, 3500) = Rango total de la vela en puntos
- **Los colores** indican la dirección de la vela (verde = alcista, rojo = bajista, blanco = neutral )

## Consejos de uso

1. **Posicionamiento**: Elige la esquina que no interfiera con tus herramientas de trading
2. **Colores**: Personalice los colores para que coincidan con el tema de su gráfico para una mejor visibilidad
3. **Tamaño de letra**: Ajústalo según la resolución de tu pantalla y el tamaño del gráfico
4. **Espaciado**: Aumente el espacio entre líneas si las etiquetas se solapan

## Notas técnicas

- El indicador utiliza la **vela completada más reciente** (índice 0) para los cálculos
- Los valores de los puntos se redondean a enteros para su visualización
- Funciona con todos los tipos de símbolos (Forex, Acciones, CFDs, etc.)
- Se actualiza en tiempo real sin necesidad de actualizar el gráfico
- No afecta al rendimiento del gráfico

## Posiciones de esquina

### TOP_RIGHT (0)
- Se muestra en la esquina superior derecha
- Plazos ordenados de arriba a abajo: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_RIGHT (1) - Predeterminado
- Aparece en la esquina inferior derecha
- Plazos ordenados de abajo a arriba: H1, H4, D1, W1

### ARRIBA_IZQUIERDA (2)
- Aparece en la esquina superior izquierda
- Plazos ordenados de arriba a abajo: W1, D1, H4, H1

### BOTTOM_LEFT (3)
- Aparece en la esquina inferior izquierda
- Plazos ordenados de abajo a arriba: H1, H4, D1, W1

## Versión

**Versión:** 1.00

## Autor

Indicador Point of Week

## Licencia

Libre de usar y modificar

---

**Nota:** Este indicador está basado en la lógica de cálculo de puntos de TradeManagerEA.mq5, adaptada para MetaTrader 4.


Productos recomendados
Hurst Buy and Sell Mt4
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el   exponente de Hurst   para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dej
FREE
Lisek Waves
Darius Hans Lischka
4 (1)
Indicadores
Buscar una entrada con bajo riesgo para el comercio por Lisek Waves Indicador. Usando Lisek Waves Indicador puede mejorar su rendimiento comercial. En su forma más simple, esta herramienta de negociación que sea fácil de buscar una entrada con bajo riesgo y para gestionar su comercio y el riesgo. El análisis de ondas Lisek se basa en la noción de que los mercados siguen patrones específicos llamados ondas, que son el resultado de un ritmo natural de la psicología de la multitud que existe en tod
FREE
MT Scanner
Niravkumar Maganbhai Patel
4 (2)
Indicadores
Este indicador le ayuda a Escanear símbolos que están en la Ventana de Observación del Mercado y filtrar tendencias con alertas. Funciona basado en el efectivo indicador "SUPERTREND" que es usado por muchos operadores para operar: Cuando el color del recuadro cambia a "Verde " o "Rojo" , le indica un cambio de tendencia para entrar en largo o en corto. También recibirá una alerta en la pantalla. Cuando cambia a "Verde ", le indica que la tendencia va hacia arriba, y usted puede tomar la entrada
FREE
MASi Wave Histogram
Aleksey Terentev
5 (1)
Indicadores
Se trata de una implementación del indicador de ciclo de mercado descrito por Raghee Horner en el libro "Forex Trading for Maximum Profit" . El estado actual del mercado puede determinarse analizando el ángulo de inclinación de la media móvil exponencial (EMA) que se ejecuta en un periodo de 34 barras. Si la inclinación de la EMA se define como la dirección de la aguja horaria del dial de 12 a 2 horas, se considera que existe una tendencia alcista; de 2 a 4 horas, el mercado se consolida; de 4 a
FREE
Colored Candle Time
Saeed Hatam Mahmoudi
Indicadores
Tiempo de Vela (MT4) El indicador Tiempo de Vela muestra el tiempo restante para la vela actual en el marco de tiempo del gráfico activo. Se adapta automáticamente al periodo del gráfico y se actualiza en cada tick. Esta es una utilidad de gráficos; no proporciona señales de trading y no garantiza ningún beneficio. Funciones principales Muestra el tiempo restante de la vela actual en cualquier marco temporal (M1 a MN). Estado codificado por colores: verde cuando el precio está por encima de la
FREE
Trend Rising SDEA MT4
Wan Mohd Safwan Bin Wan Daud
Indicadores
Trend Rising es un indicador personalizado para MT4 ( Metatrader 4 ), que se utiliza mejor para scalping en TF M30 y por debajo que analiza la tendencia y el patrón de impulso utilizando Bill William Indicadores en múltiples marcos de tiempo. Como resultado, se identifica el comienzo y el final de la tendencia que funciona para la mayoría de los pares de divisas. El indicador Trend Rising está desarrollado en base al Accelerator Oscillator y el Awesome Indicator. Características principales Iden
FREE
Range Explosion
Hamed Dehgani
Indicadores
Acerca de Range Explosion Range Explosion es una herramienta de trading poderosa y gratuita, diseñada para detectar rangos del mercado, dibujar zonas precisas de soporte y resistencia, e identificar oportunidades de ruptura con precisión y estilo. Forma parte del proyecto Break Out Explosion, ofreciendo una solución confiable y visualmente avanzada tanto para principiantes como para traders profesionales. La versión MT5 de este producto está disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/produc
FREE
Resistance and Support Levels
David Muriithi
5 (4)
Indicadores
Este indicador dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia para usted una vez que lo ha colocado en un gráfico. Reduce la molestia de dibujar y volver a dibujar estos niveles cada vez que se analizan los precios en un gráfico. Todo lo que tiene que hacer es colocarlo en un gráfico, ajustar la configuración a su gusto y dejar que el indicador haga el resto. Y aún hay más: ¡el indicador es totalmente gratuito! Consiga la nueva y mejorada versión aquí: https: //youtu.be/rTxbPOBu3nY
FREE
ADR Bands
Navdeep Singh
4.5 (2)
Indicadores
Rango medio diario, Niveles de proyección, Multi time-frame Las bandas ADR muestran niveles basados en el marco temporal seleccionado. Los niveles se pueden utilizar como proyecciones para objetivos potenciales, rupturas o retrocesos dependiendo del contexto en el que se utilice la herramienta. Características Múltiples marcos temporales (por defecto = diario) Dos modos de coloreado (basado en tendencia o basado en zona) Transparencia de color
FREE
Abiroid GMA Scalper Arrow
Abir Pathak
Indicadores
Características: 1- Obtiene los Niveles OB/OS de los Niveles MA Dorados 2- Espera el Cruce del Nivel Inicial de Compra/Venta 3- Opcional: Si el precio cruza Nivel Medio en barras anteriores 4- Opcional: Cruce de barras de Volumen Alto/Medio 5- Opcional: MA Stacked para comprobar tendencia alcista/bajista para TF actual 6- Opcional: NRTR plazos superiores alineados Comprobación Explicación detallada en el blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/758457 Niveles con Buffers disponibles aquí: Ind
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Beyond the Bands
Andri Maulana
Indicadores
El mejor compañero de negociación: Más allá de las bandas ¿Cansado de perderse los movimientos clave del mercado? Nuestro indicador Beyond the Bands es la solución que estaba esperando. Esta potente herramienta toma la estrategia clásica de las Bandas de Bollinger y la sobrealimenta con un filtro EMA inteligente, proporcionándole señales más precisas y fiables que nunca. Está diseñada para ayudarle a encontrar puntos de entrada de alta probabilidad y evitar señales falsas, para que pueda operar
FREE
Magneto Breakdown
Vladimir Blednov
5 (1)
Indicadores
La versión completa del indicador se puede encontrar aquí . El indicador está diseñado para el comercio intradía. Construye un canal en la ruptura de los niveles extremos de los cuales se puede abrir una orden de compra o venta. En un mercado plano, el trabajo se lleva a cabo en el rebote de estos niveles. Para filtrar las entradas se utiliza una media móvil híbrida coloreada. Los ajustes por defecto están diseñados para la hora del terminal GMT +3 (adecuado para la mayoría de los corredores) y
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Indicadores
Descripción: Este indicador dibujar ZigZag Line en múltiples marco de tiempo también la búsqueda de patrones armónicos antes de la finalización del patrón. Características: Cinco instancias de indicadores ZigZag se pueden configurar para cualquier marco de tiempo deseado y entradas. Dibuja patrones armónicos antes de la finalización del patrón. Muestra las relaciones de retroceso de Fibonacci. Ratios de retroceso de Fibonacci configurables. Dibuja AB=CD basado en el retroceso Fibonacci que us
FREE
Ratio market
Aleksandr Krokhalev
4.33 (15)
Indicadores
Volatilidad bajo control. El indicador muestra la profundidad óptima para fijar objetivos en el día y en la tendencia media. También construye zonas pivote para la profundidad de corrección estimada. Como acompañamiento, se muestran los niveles clave de la estructura para varios marcos temporales. Para el cálculo se utilizan los indicadores clásicos de volatilidad ATR y ADX en plazos fijos. El cálculo tiene en cuenta el spread, y si el mercado es ligeramente volátil, verá una advertencia sobre e
FREE
Precision Entry Arrows
Andri Maulana
Indicadores
Entendido. Reformatearé la descripción de marketing sin las tablas, manteniendo el tono persuasivo y enumerando claramente los parámetros y beneficios. Flechas de Entrada de Precisión: ¡No vuelva a perderse una operación de alta probabilidad! Deje de adivinar y comience a operar con confianza. El indicador Precision Entry Arro ws es una sofisticada herramienta todo en uno diseñada para ofrecer señales de compra y venta de alta calidad y sin repintado directamente en su gráfico. Combina de fo
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Pivot Point Fibo RSJ MT4
JETINVEST
4.67 (3)
Indicadores
Pivot Point Fibo RSJ es un indicador que rastrea las líneas de soporte y resistencia del día utilizando las tasas de Fibonacci. Este espectacular indicador crea hasta 7 niveles de soporte y resistencia a través del Pivot Point utilizando las tasas de Fibonacci. Es fantástico cómo los precios respetan cada nivel de este soporte y resistencia, donde es posible percibir posibles puntos de entrada / salida de una operación. Características Hasta 7 niveles de soporte y 7 niveles de resistencia Es
FREE
Triple SuperTrend Indicator
Eko Baskoro
4.5 (2)
Indicadores
Super tendencia es uno de los mejores indicadores de tendencia en metatrader 4 (MT4). Triple indicador SuperTrend es un indicador que consta de tres indicador de tendencia súper que puede ser aranged. Este indicador es construido por el lenguaje mql4 y no proporcionado por la plataforma MT4. Muy recomendable el uso de EMA SuperTrend Estrategia Indicador si desea obtener un mejor resultado en aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/91664 Este indicador es fácil de usar, el poder completo
FREE
NIGHTCrusher Lite FREE
Christian Opperskalski
4.5 (2)
Asesores Expertos
NIGHTCRUSHER es un asesor experto totalmente automatizado, diseñado para scalping en cualquier situación de mercado. La versión Lite está limitada a un lote mínimo por par y no tiene multiplicador de lotes ni función dinámica. también puede ejecutar diferentes estrategias como swing trading o grid diferentes Señales de Entrada diferentes Estrategias de Salida incluidas (MA Cut / Cambio de Señal / Trailing TP) Gestión inteligente de Riesgo y Dinero - Basado en Balance - Seguimiento de operaciones
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Descubra el poder de la precisión y la eficacia en sus operaciones con el indicador MT4 "Super Auto Fibonacci ". Esta herramienta de vanguardia está meticulosamente diseñada para mejorar su análisis técnico, proporcionándole información valiosa para tomar decisiones de trading informadas. Características principales: Análisis Fibonacci Automatizado: Diga adiós a la molestia del dibujo manual de retrocesos y extensiones de Fibonacci. "Super Auto Fibonacci" identifica y traza instantáneamente los
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
XOATRHIST
Ainur Sharipov
4.83 (6)
Indicadores
Uno de mis primeros indicadores. Ha sido ligeramente perfeccionado. El indicador se basa en cruces y círculos, pero su periodo ha sido igualado al del indicador ATR. Parámetros: ATRPeriod - periodo de ATR para calcular los escalones. OnBarsCalc - permite el uso de BarsCalc  si se ha elegido true. BarsCalc - cantidad de barras calculada. Advertenciaчание: El indicador funciona según los precios de apertura, por eso es preferible tener en cuenta las barras formadas.
FREE
Smart ZigZag MT4
Mostafa Saad Saeed Shawara
Indicadores
Título del producto Smart ZigZag (MT4) – parte de la serie SmartView Indicators See also >>  Smart ZigZag  Pro Descripción breve Indicador ZigZag de nueva generación para MT4 con panel de control inteligente en el gráfico, gestión de visibilidad con un clic, valores de buffer en tiempo real al pasar el ratón y ventana de parámetros moderna. Cuenta con Dual‑color ZigZag que resuelve la limitación de color de línea única; diseñado para integrarse con el resto de la serie Smart Indicators. Visión
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Indicador Market Profile 3 MetaTrader 4 - es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una sesión de negociación determinada. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradía. Los plazos inferiores ofrecen una mayor precisión. L
FREE
Engulfing Detector
Chia Leilypour
Indicadores
Este asesor experto no realiza ninguna operación, pero escanea todos los símbolos en su reloj de mercado y escanea cada acción una por una en diferentes marcos de tiempo y al final le muestra qué símbolo en qué marco de tiempo tiene una poderosa vela envolvente. Además, puede definir un período MA y un límite RSI alto y bajo, y le muestra qué símbolos en qué período de tiempo cruzarán el promedio móvil ajustado, y qué símbolo en qué período de tiempo cruzarán el límite alto o bajo del RSI.
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Signal King
Andri Maulana
Indicadores
Signal King: Su indicador de tendencia supremo ¿Alguna vez se ha sentido perdido en el ruido del mercado? El indicador "Signal King" se abre paso a través del caos, proporcionando señales de compra y venta claras y de alta probabilidad directamente en su gráfico. No se trata de un indicador de tendencia más, sino de una poderosa herramienta diseñada para proporcionarle una ventaja mediante la combinación de la robusta Supertendencia con un fiable filtro EMA . La Supertendencia destaca en la iden
FREE
Head and Shoulders Pattern
Biswarup Banerjee
Indicadores
Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros - Su Clave para Reconocer los Cambios de Tendencia Libere el poder del reconocimiento de patrones con el "Indicador de Patrón de Cabeza y Hombros". Esta herramienta de vanguardia, diseñada para MetaTrader, es su aliado de confianza para identificar uno de los patrones gráficos más poderosos del análisis técnico. Tanto si es un principiante como un trader experimentado, este indicador simplifica el proceso de detectar el patrón Cabeza y Hombros, permitiéndo
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
Otros productos de este autor
Price Action Gold Trader
Kristhara Tharaviriyadech
Indicadores
**Price Action Gold Trader** es un sofisticado indicador de análisis Price Action multi-marco de tiempo, diseñado específicamente para operar con **XAUUSD (Oro)** en MetaTrader 4. Esta herramienta de nivel profesional detecta automáticamente los patrones de Price Action, proporciona zonas de entrada estructuradas, niveles precisos de stop-loss, objetivos dinámicos de take-profit y diagnósticos completos del estado del mercado. Construido pensando en el trading sistemático, este indicador trans
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario