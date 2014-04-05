Three Pushes Pro MT5

Three Pushes PRO: Estrategia de Price Action de Precisión

El trading no consiste en encontrar un "santo grial", sino en identificar una psicología de mercado repetible. Three Pushes PRO es una herramienta de análisis técnico profesional diseñada para identificar el clásico patrón de agotamiento de "Tres Impulsos" con filtros de grado institucional.

A diferencia de los indicadores básicos que solo analizan el precio, esta herramienta integra filtros de Volumen, Momentum y Tendencia para garantizar que solo vea configuraciones (setups) donde el mercado esté realmente sobreextendido.

Cómo funciona la estrategia

El "Three Pushes" es un patrón de reversión y agotamiento. Identifica tres intentos consecutivos del mercado por empujar en una dirección, lo que a menudo indica que el movimiento actual está perdiendo fuerza. Este indicador automatiza la compleja geometría necesaria para encontrar estos patrones, calculando ratios de Fibonacci, simetría de ondas y la duración temporal entre picos.

Características clave para traders profesionales:

Sin Repintado (No Repainting): La precisión es nuestra prioridad. Una vez que una vela cierra y se genera una señal, esta es definitiva y permanente. Las flechas nunca se moverán ni desaparecerán a posteriori.

Motor de Confluencia Completo: Puede filtrar señales utilizando una Media Móvil integrada para la dirección de la tendencia, RSI/MACD para la divergencia de momentum y Volumen Real o de Tick para confirmar el agotamiento.

Panel de Estadísticas Interactivo: Realice un seguimiento de su rendimiento directamente en el gráfico. El panel calcula el Win Rate , los Puntos Netos y las Ganancias/Pérdidas basándose en datos históricos, permitiéndole optimizar la configuración para su activo específico.

Simulación de Operaciones Integrada: Para ayudarle a comprender el potencial de una configuración, el indicador dibuja niveles de Take Profit y Stop Loss basados en ATR, incluyendo simulaciones de Breakeven y Trailing Stops .

Alertas Avanzadas: Manténgase alejado de la pantalla sin perderse ningún movimiento. Incluye alertas sonoras, ventanas emergentes y notificaciones push a su dispositivo móvil.

¿Por qué tantos ajustes?

En el trading profesional, el concepto de "talla única" es un mito. El Oro se comporta de manera diferente al EURUSD; los gráficos de M5 requieren una lógica distinta a los de H4. Le proporcionamos opciones de configuración profunda —desde la fuerza del swing hasta las tolerancias de Fibonacci— para que pueda adaptar la herramienta al "ADN" único del mercado en el que opera.

Trading Honesto

Aunque Three Pushes PRO es una potente herramienta de análisis técnico, ningún indicador puede garantizar beneficios. Recomendamos utilizarlo como una parte central de un plan de trading más amplio. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.