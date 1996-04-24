Unified Panel

Unified Panel v5: Su centro de mando personal en MetaTrader 5

¿Cansado de perder oportunidades? ¡Tome el control total del mercado!

Todo trader conoce el dolor

  • La fatiga de la espera: Usted pasa horas mirando el monitor, cambiando entre docenas de gráficos y plazos en busca de la configuración perfecta. Se distrae un momento y la mejor oportunidad desaparece.

  • Miedo a la retirada de márgenes: Tiene varias posiciones abiertas, posiblemente en diferentes instrumentos o en un "bloqueo". ¿Cómo saber dónde está el punto crítico, más allá del cual se producirán graves pérdidas? Calcular manualmente el umbral de rentabilidad global lleva mucho tiempo y es ineficaz.

  • Caos informativo: quieres compartir rápidamente un gráfico con un colega o con tus suscriptores de Telegram, pero lleva demasiado tiempo: hacer una captura de pantalla, recortarla, añadir una descripción, enviarla... Para entonces, el precio ya se ha movido.

Deja de perder el tiempo en la rutina y los nervios en la incertidumbre. Deje que la tecnología haga lo que mejor sabe hacer: automatizar, seguir e informar.

Presentación de Unified Panel v5: la "navaja suiza" para el operador moderno

Unified Panel v5 no es sólo otro indicador o asesor experto. Es una completa utilidad multitarea que transforma su terminal MetaTrader 5 en un completo centro de mando. Una herramienta que sustituye a una docena de utilidades y se convierte en su asistente comercial indispensable.

No opera por usted ni promete un "santo grial". Su misión es ofrecerle un control total, ahorrarle tiempo y protegerle de los riesgos.

Módulos clave y sus ventajas

El escáner de patrones "que todo lo ve

  • En qué consiste: Un potente escáner que monitoriza simultáneamente todos los instrumentos y marcos temporales especificados en busca de patrones de velas populares ( Doji , Pin Bar , Engulfing , Three Soldiers/Crows , etc.). Una característica especial es la "Señal de Emergencia": el panel rastrea continuamente velas anormalmente grandes (señal de noticias o pánico) e informa de ellas con la máxima prioridad.

  • La ventaja: ya no tendrá que mantener abiertos 20 gráficos. La utilidad lo hará por usted. En cuanto aparezca una posible configuración, recibirá una notificación al instante. Ahorrará horas de pantalla y nunca perderá una oportunidad de negociación.

El "Guardián de Depósitos" (Módulo de Control de Márgenes)

  • Qué es: Una calculadora única que analiza todas sus posiciones abiertas en tiempo real y dibuja los niveles de precios más importantes directamente en su gráfico: el Break-Even general para todas las operaciones, los niveles de Margin Call y Stop Out.

  • La ventaja: El Panel Unificado convierte la amenaza abstracta de una "cuenta reventada" en un precio concreto y visible en el gráfico. Este módulo es especialmente útil para los operadores que utilizan el bloqueo de posiciones (cobertura), ya que muestra claramente el precio exacto al que se puede cerrar el "bloqueo" con un punto de equilibrio total.

El Informador "Relámpago" (Telegram)

  • Qué es: Un sistema de alertas instantáneas a tu Telegram, con posibilidad de adjuntar capturas de pantalla de gráficos.

  • La ventaja: Siempre estarás conectado al mercado, estés donde estés. El sistema de prioridad incorporado garantiza que una alerta sobre un nivel de margen crítico llegue antes que una notificación sobre un patrón regular. Usted recibe primero la información más importante.

El "Centro de Mando" (Teclas de acceso rápido)

  • En qué consiste: La capacidad de enviar instantáneamente una captura de pantalla del gráfico actual o un mensaje de emergencia preconfigurado a Telegram con sólo pulsar una tecla.

  • La ventaja: Esta función convierte tu terminal en un estudio de creación de señales. Imagínese: como analista, ve una configuración prometedora, dibuja los niveles Stop Loss y Take Profit en el gráfico, pulsa una sola tecla de acceso rápido ('P') - y una señal pulida y anotada se envía instantáneamente a su canal de Telegram. Rápido, claro y profesional.

¿Para quién es esta herramienta?

  • Para operadores manuales: Para automatizar la búsqueda rutinaria de configuraciones y mantenerse informado.

  • Para Traders de Cuadrícula, Martingala y Cobertura: Para controlar visualmente el riesgo agregado y conocer con precisión el nivel de equilibrio general.

  • Para autores de canales y proveedores de señales: Para compartir señales de alta calidad con su audiencia en cuestión de segundos.

  • Para operadores algorítmicos: Como un potente sistema de monitorización para otros EAs, con alertas de drawdown y niveles críticos de margen.

Pruebe antes de comprar: ¡Funcionalidad completa en el Probador de Estrategias!

No se conforme con nuestra palabra: ¡pruébelo usted mismo! La versión demo de Unified Panel v5 es totalmente funcional en el Probador de Estrategias de MetaTrader 5. Usted podrá:

  • Ver con sus propios ojos cómo el EA encuentra todos los patrones en los datos históricos.

  • Probar el módulo de márgenes: abra una cuadrícula de órdenes y observe cómo se calculan y se mueven dinámicamente todos los niveles críticos.

  • Ajuste los parámetros y asegúrese de que el EA encuentra exactamente lo que necesita.

Descargue la demo gratuita, ejecútela en modo visual y compruébelo todo usted mismo antes de tomar una decisión.

Soporte y Desarrollo: Un producto que crece con usted

Unified Panel es un proyecto vivo y en evolución. Trabajamos constantemente en mejoras y nuevas funciones, basándonos en gran medida en los comentarios y sugerencias de nuestros usuarios. Al adquirir la versión 5, no sólo está adquiriendo una potente herramienta hoy, sino que está adquiriendo la capacidad de influir directamente en el futuro del producto.

Una mirada al futuro: Panel unificado v6

Conocemos el principal compromiso de la versión actual: la tabla de servicios para capturas de pantalla automáticas. Por eso ya estamos trabajando activamente en la arquitectura de la v6, con el objetivo principal de eliminar por completo cualquier ventana "extra". Esto abrirá nuevas posibilidades, desde indicadores de visualización ligeros que dibujarán señales directamente en sus gráficos de trabajo, hasta un módulo de procesamiento independiente que permitirá crear capturas de pantalla en una plantilla "personal" totalmente personalizada.

Con la compra de v5, está apoyando este desarrollo y tendrá voz en la definición de la funcionalidad de futuras versiones.

Reglas de uso importantes y limitaciones conocidas

  • El "Monitor" es el "Cerebro" del sistema. Hace todo el escaneo. Sólo debe haber UNA instancia del Monitor ejecutándose en todos sus terminales ( Monitorización = true ).

  • El "Screenshoter" es las "Manos" del sistema. Es una herramienta ligera para acciones manuales. Puede tener tantas instancias de Screenshoter como desee ( Monitorización = false ).

  • NOTA IMPORTANTE SOBRE EL GRÁFICO DE FONDO: Para crear capturas de pantalla automáticas, el modo "Monitor" utiliza un gráfico flotante de servicio. Hemos intentado todos los métodos posibles para hacerlo 100% invisible, pero debido a limitaciones técnicas de la plataforma MQL5, en algunos sistemas, puede ser visible como un pequeño artefacto gráfico en la esquina de la pantalla. Esto no afecta a su funcionalidad. Este problema se resolverá completamente en la v6 con el lanzamiento del indicador de pantalla complementario.

Guía Rápida: Cómo configurar alertas de Telegram en 5 minutos

Parte A: Crear un Bot y Obtener el Token

  1. En Telegram, busca el bot oficial @BotFather (tiene una marca de verificación azul).

  2. Envíale el comando /newbot .

  3. Elige un nombre para tu bot (por ejemplo, My Forex Signal ).

  4. Elija un nombre de usuario único que debe terminar en _bot (por ejemplo, MyFXSignal_bot ).

  5. BotFather le enviará un token de API. Cópielo.

Parte B: Encuentre su ID de Chat

  • Para mensajes privados:

    1. Encuentra tu nuevo bot en Telegram y pulsa "Iniciar".

    2. Encuentra el bot ayudante @userinfobot , envíale /start , y te responderá con tu ID de Usuario. Este es tu ID de Chat .

  • Para un grupo o canal:

    1. Añade tu nuevo bot al grupo/canal como administrador.

    2. Envía cualquier mensaje a ese grupo/canal.

    3. Reenvía ese mensaje a @userinfobot . Te responderá con el ID del chat (empieza por - ).

Parte C: Finalizar la configuración

Pega el Token y el Chat ID que obtuviste en los campos correspondientes en la configuración de entrada del Panel Unificado. Ya está todo listo.


Guía de parámetros de Unified Panel v5

Esta referencia le ayudará a configurar en detalle cada aspecto del funcionamiento del asesor experto.

Grupo 1: General & Telegram Settings

Ajustes básicos para conectarse a Telegram.

  • Inp_Token

    • Descripción: Tu token de API único recibido de @BotFather cuando creaste tu bot.

    • Consejo: Pégalo con cuidado, sin espacios de más.

  • Inp_ChatID

    • Descripción: El identificador único de tu chat privado, grupo o canal donde se enviarán las alertas.

    • Consejo: Recuerda que para grupos y canales, el ID suele empezar por el signo -.

  • Inp_EnableAlerts

    • Descripción: Un interruptor maestro global. Si se establece en false , el EA dejará de enviar cualquier mensaje a Telegram pero continuará ejecutándose (escaneando, dibujando líneas). Útil para desactivar temporalmente las notificaciones sin eliminar el EA del gráfico.

Grupo 2: Modo de funcionamiento

Selecciona el modo de funcionamiento principal de la utilidad.

  • Inp_EnablePatternMonitoring

    • Descripción: El interruptor de modo principal.

      • true (modo"Monitor" ): Activa el escáner de patrones, el módulo de márgenes y todas las alertas automáticas. Este es el "cerebro" del sistema. Sólo debería haber una instancia ejecutándose en todos sus terminales.

      • false (modo"Screenshoter "): Desactiva toda la automatización. El EA funciona en modo pasivo, permitiéndole enviar capturas de pantalla y mensajes manualmente mediante teclas de acceso rápido.

Grupo 3: Configuración de teclas de acceso rápido

Configuraciones de teclas de acceso rápido. Funcionan tanto en modo "Monitor" como en modo "Screenshoter".

  • Inp_AccountStatusKey : Tecla para solicitar un informe completo del estado de la cuenta en Telegram. (Por defecto: 'H')

  • Inp_ScreenshotKey : Tecla para enviar instantáneamente una captura de pantalla del gráfico actual. (Por defecto: 'P')

  • Inp_CustomMessageKey : Tecla para enviar un texto preescrito desde el campo Inp_CustomMessage. (Por defecto: 'S')

  • Inp_TextInputKey : Tecla para activar el modo de introducción manual de texto directamente en el gráfico. (Por defecto: 'I')

  • Inp_EmergencyKey1..4 : Teclas para enviar 4 mensajes de emergencia preescritos diferentes. (Por defecto: '1', '2', '3', '4')

  • Inp_MarginAlertAckKey: Tecla para confirmar y silenciar temporalmente las alertas de margen bajo repetidas. (Predeterminado: 'A')

Grupo 4: Mensajes y envíos programados

Configure los textos para las teclas de acceso rápido y el envío automático para el modo "Screenshoter".

  • Inp_CustomMessage , Inp_EmergencyMessage1..4 : Campos de texto para los mensajes que se enviarán cuando se pulsen las teclas de acceso rápido correspondientes del Grupo 3.

  • Inp_EnableAutoSend: Activa el envío automático programado. Sólo funciona en modo "Screenshoter".

  • Inp_AutoSendIntervalMinutes , Inp_AutoSendTime: Configuración de la programación. Si el intervalo es > 0, el envío se produce por intervalo. Si = 0, envía a la hora exacta especificada.

Grupo 5: Configuración del contenido de los mensajes

Personaliza qué información adicional se adjunta a los mensajes.

  • Inp_IncludeTimeInMessage : Añade la hora del servidor.

  • Inp_IncludeAccountBroker : Añade el número de cuenta y el nombre del broker. De vital importancia si tiene varias cuentas.

  • Inp_IncludeBalanceInfo : Añade información sobre el saldo, el capital y el nivel de margen.

  • Inp_IncludeDrawdownInfo : Añade el cálculo de la reducción flotante o beneficio en %.

Grupo 6 y 6.1: Ajustes del Módulo de Control de Márgenes

Ajustes para el "Guardián del Depósito".

  • Inp_EnableMarginControl : Activa o desactiva todo el módulo de cálculo y visualización de márgenes.

  • Inp_Margin_FullSymbols :

    • Descripción: Un parámetro clave que determina qué operaciones se incluyen en el cálculo. true considera todas las posiciones abiertas en la cuenta. false considera sólo las posiciones en el símbolo del gráfico actual.

    • Consejo: Manténgalo siempre en true si utiliza cobertura/bloqueo o tiene posiciones perdedoras en otros instrumentos. Esto le mostrará el nivel de equilibrio global real. Puede abrir una operación en un gráfico EURUSD y ver en tiempo real cómo su beneficio potencial está sacando a las operaciones perdedoras GBPJPY de un drawdown, y dónde está el punto para cerrar todas las operaciones a cero o en beneficio.

  • Inp_Margin_MagicNumber1,2,3 : Filtra posiciones por número mágico. -1 desactiva el filtro. Útil si otros robots están operando en la cuenta y desea excluir sus operaciones.

  • Inp_Show...Line : Alterna para mostrar cada línea específica (Break-Even, Stop Out, etc.).

  • Inp_ProfitInPips & Inp_ProfitValue: Configura la línea de beneficio objetivo. true establece el objetivo en pips desde la línea de break-even. false establece el objetivo en la moneda del depósito.

Grupo 7: Configuración de Alertas de Margen

Ajustes de notificación para el módulo de control de márgenes.

  • Inp_CriticalMarginLevelPercent : El umbral del nivel de margen en %. Se enviará una alerta de emergencia si el nivel cae por debajo de este valor.

  • Inp_MarginAlertEscalationMinutes : Configura la repetición de recordatorios por margen bajo. "5,15,30" significa: un recordatorio después de 5 min, luego otro después de 15 min, luego otro después de 30 min.

  • Inp_EnableLineTouchAlerts , Inp_AlertProximityPips : Habilita alertas preventivas cuando el precio se acerca a cualquiera de las líneas dentro de N pips.

Grupo 8: Escáner de Patrones y Configuración de Patrones

Aquí es donde se "entrena" al EA sobre qué, dónde y cómo buscar.

  • Inp_Symbols_... , Inp_Timeframes_... : Campos para introducir instrumentos y timeframes, separados por comas.

    • Consejo de ajuste: Empiece con una lista pequeña (5-10 instrumentos en 2-3 TFs) y controle el rendimiento de su terminal. No configure demasiados plazos pequeños (M1, M5) para un gran número de pares, ya que esto puede ralentizar el funcionamiento.

  • ...Parámetros de Ratio (por ejemplo, Inp_DojiMaxBodyRatio ):

    • Descripción: Se trata de coeficientes de 0,0 a 1,0 que definen la "calidad" de un patrón. 0.1 = 10%, 0.5 = 50%.

    • Consejo de ajuste: La mejor manera de configurarlos es ejecutar el EA en el probador visual de estrategias. Cambie un parámetro y vea inmediatamente en el historial qué velas empieza o deja de considerar como patrón.

  • Inp_Soldiers_Strictness :

    • MODE_STRICT : Busca sólo patrones ideales, de "libro de texto" de Tres Soldados/Cuervos. Menos señales, pero de mayor calidad.

    • MODE_RELAXED : Permite formaciones con pequeños gaps, habituales en el mercado real. Más señales.

Grupo 11: Ajustes de las capturas de pantalla

Ajustes visuales para las capturas de pantalla.

  • Inp_ScreenshotVisibleBars : El principal parámetro de zoom. Especifica cuántas velas se mostrarán forzosamente en cada captura de pantalla automática.

    • Consejo de ajuste: Un valor recomendado es entre 80 y 150 para obtener una buena visión general del gráfico con suficiente contexto.

Grupo 12: Ajustes de comprobación y registro

Ajustes para pruebas y depuración.

  • Inp_DisableTelegramInTester : Siempre verdadero cuando se hace backtesting. Desactiva los intentos reales de envío a Telegram, acelerando la prueba cientos de veces.

  • Inp_EnableDetailedLogging : Establecer a true sólo para solucionar problemas. En modo normal, false ahorra recursos.

  • Configuración de la Prueba de Estrés ( Inp_StressTest_... ):

    • Descripción: Se activa sólo en el Probador de Estrategias. Permite abrir automáticamente una parrilla de órdenes para crear una carga sobre el depósito y ver dinámicamente cómo se comportan las líneas de margen. Una potente herramienta para el análisis visual del riesgo.


