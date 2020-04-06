SwiftCap Breakout EA
- Asesores Expertos
- Hassan Sarfraz
- Versión: 1.1
- Actualizado: 15 noviembre 2025
- Activaciones: 10
Señales en vivo: Cartera de ruptura (Oro, USD/JPY, USTEC)
Señales en vivo: Portafolio combinado de Breakout y Master EA
Compatible con empresas de utilería. Los archivos del set están disponibles en el enlace de arriba.
Especificaciones de negociación
- Instrumentos compatibles: XAUUSD, USDJPY, USTEC
- Plazo: Funciona en cualquier plazo
- Broker recomendado: Cualquier broker con spreads bajos y ejecución fiable
- Tipo de cuenta: Se requiere cobertura
- Tipo de spread: Se recomienda una cuenta estándar con spreads bajos.
- Depósito mínimo: $100 (funciona con cualquier cantidad)
- Configuración del EA: Los valores predeterminados están optimizados para el oro. Archivos de configuración adicionales disponibles para USDJPY y USTEC.
- VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/5
Características principales
- Operaciones con múltiples activos: Preparado para metales, índices y divisas
- Entradas inteligentes: Utiliza órdenes pendientes para operaciones de ruptura limpias.
- Gestión de riesgos: Stop loss fijo con trailing stop incluido
- Diseño seguro: Sin martingala, sin cuadrícula, sin IA adaptada a curvas
- Crecimiento a largo plazo: Centrado en resultados estables con baja caída
- Ejecución fiable: El mejor rendimiento con brokers de spread bruto o de bajas comisiones.
- Flexible: La lógica es simple, transparente y se puede reoptimizar fácilmente.
- Un EA para múltiples mercados: Opere con oro, USD/JPY y USTEC con un solo sistema.
- Estrategia perenne: Funciona en todas las condiciones del mercado, no está sobreoptimizada.
Nota
Si su bróker no utiliza un horario de servidor estándar de 00:00 a 23:59, es posible que algunas señales de trading no se muestren. Pruebe y ajuste la configuración horaria según sea necesario al utilizar horarios de servidor no estándar.
Pruebe la versión demo en el probador de estrategias antes de comprar. La configuración predeterminada es para oro; utilice los archivos de configuración adicionales para USDJPY y USTEC.
Si tienes sugerencias o necesitas ayuda, puedes unirte a nuestro grupo de Discord o contactarme directamente: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas
