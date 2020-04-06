SwiftCap Breakout EA

El Asesor Experto SwiftCap Breakout aplica un modelo clásico de ruptura basado en los máximos y mínimos diarios. Cuando el precio supera estos niveles, el Asesor ejecuta operaciones con precisión. Este método ha demostrado un rendimiento estable a lo largo de ciclos de volatilidad cambiantes. Está calibrado para el oro (XAUUSD), el USD/JPY y el USTEC, instrumentos conocidos por su fuerte expansión direccional.

Download Set Files and Back Test Results

Señales en vivo: Cartera de ruptura (Oro, USD/JPY, USTEC)

Señales en vivo: Portafolio combinado de Breakout y Master EA

Compatible con empresas de utilería. Los archivos del set están disponibles en el enlace de arriba.

Especificaciones de negociación

  • Instrumentos compatibles: XAUUSD, USDJPY, USTEC
  • Plazo: Funciona en cualquier plazo
  • Broker recomendado: Cualquier broker con spreads bajos y ejecución fiable
  • Tipo de cuenta: Se requiere cobertura
  • Tipo de spread: Se recomienda una cuenta estándar con spreads bajos.
  • Depósito mínimo: $100 (funciona con cualquier cantidad)
  • Configuración del EA: Los valores predeterminados están optimizados para el oro. Archivos de configuración adicionales disponibles para USDJPY y USTEC.
  • VPS: Muy recomendable para un funcionamiento estable 24/5

Características principales

  • Operaciones con múltiples activos: Preparado para metales, índices y divisas
  • Entradas inteligentes: Utiliza órdenes pendientes para operaciones de ruptura limpias.
  • Gestión de riesgos: Stop loss fijo con trailing stop incluido
  • Diseño seguro: Sin martingala, sin cuadrícula, sin IA adaptada a curvas
  • Crecimiento a largo plazo: Centrado en resultados estables con baja caída
  • Ejecución fiable: El mejor rendimiento con brokers de spread bruto o de bajas comisiones.
  • Flexible: La lógica es simple, transparente y se puede reoptimizar fácilmente.
  • Un EA para múltiples mercados: Opere con oro, USD/JPY y USTEC con un solo sistema.
  • Estrategia perenne: Funciona en todas las condiciones del mercado, no está sobreoptimizada.

Nota

Si su bróker no utiliza un horario de servidor estándar de 00:00 a 23:59, es posible que algunas señales de trading no se muestren. Pruebe y ajuste la configuración horaria según sea necesario al utilizar horarios de servidor no estándar.

Pruebe la versión demo en el probador de estrategias antes de comprar. La configuración predeterminada es para oro; utilice los archivos de configuración adicionales para USDJPY y USTEC.

Si tienes sugerencias o necesitas ayuda, puedes unirte a nuestro grupo de Discord o contactarme directamente: https://www.mql5.com/en/users/swiftcapeas

-----------------------------------------------------------------------

Divulgación de riesgos

Operar en los mercados financieros conlleva un riesgo considerable debido a su alta volatilidad. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Opere siempre con capital que pueda permitirse perder y considere su tolerancia al riesgo antes de utilizar cualquier sistema de trading automatizado.

Productos recomendados
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
Asesores Expertos
GoldenRatioX - Oro Scalping, refinado a la perfección GoldenRatioX es una plataforma potente e intuitiva para operar con oro a alta velocidad, diseñada específicamente para scalpers y operadores activos que operan al filo de los segundos y pretenden exprimir al máximo cada movimiento de los precios. Después de la compra, por favor, asegúrese de ponerse en contacto conmigo para recibir la configuración. ¿Por qué el oro? El oro es más que un activo. Es un instrumento muy líquido y volátil, con ni
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Asesores Expertos
Hamster Scalping es un asesor comercial totalmente automatizado que no utiliza martingala. Estrategia de scalping nocturno. El indicador RSI y el filtro ATR se utilizan como entradas. El asesor requiere un tipo de cuenta de cobertura. El seguimiento del trabajo real, así como mis otros desarrollos, se puede encontrar aquí: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller Recomendaciones generales Depósito mínimo de $ 100, use cuentas ECN con margen mínimo, configuración predeterminada para euru
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Asesores Expertos
Bolic Eagle EA - Algoritmo avanzado de trading basado en el indicador Parabolic SAR Visión general Bolic Eagle EA es una sofisticada solución algorítmica de trading diseñada para operadores que buscan un sistema altamente adaptable y automatizado basado en el indicador Parabolic SAR. Este Asesor Experto (EA) está diseñado para identificar y sacar provecho de los retrocesos del mercado utilizando la precisión del SAR Parabólico, mejorado con herramientas opcionales de confirmación de tendencias
Nova WDX Trader
Anita Monus
Asesores Expertos
Nova WDX Trader es una implementación refinada del clásico algoritmo ADX de Wilder para la fuerza de la tendencia, diseñado como una estrategia de negociación disciplinada y automatizada que respeta el impulso, la estructura y el momento. Se basa en la lógica original introducida por Welles Wilder, mejorándola con una ejecución y un control del riesgo modernos. En lugar de reaccionar a la volatilidad a corto plazo, Nova WDX Trader espera la confirmación de la fuerza direccional basada en la fórm
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
Asesores Expertos
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - Este Asesor Experto ha sido diseñado, desarrollado y optimizado especialmente para su propio uso. Este es un potente Asesor Experto (EA) para aprovechar las mejores y mayores oportunidades en el símbolo GOLD or BITCOIN, en todas las fases de la tendencia, de principio a fin, en el marco temporal H1 y en la plataforma MT5. Impresionante precisión, rendimiento y consistencia en backtests durante los últimos 3 años. El EA trabaja como un cazador, un francotirador, an
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Forex Diamond EA MT5
Lachezar Krastev
3 (1)
Asesores Expertos
OFERTA DE NAVIDAD - ¡POR TIEMPO LIMITADO! ¡Obtenga Forex GOLD Investor con un gran descuento del -65% Y reciba Trend Matrix EA como BONO GRATIS ! Precio especial de Navidad: $187 (Precio normal: $547 - ¡Ahorre $360!) BONO GRATUITO: Trend Matrix EA Una potente estrategia multisímbolo repleta de funciones avanzadas, compatible con 10 pares de negociación - valor real: ¡447 $! Después de completar su compra, simplemente póngase en contacto conmigo y le enviaré su BONUS EA inmediatamente. ¡No se
GoldStorm
Ewa Joanna Jagiello Stepien
Asesores Expertos
GoldStorm - Algoritmo avanzado para operar con oro (XAU/USD) Después de una intensa investigación, programación y pruebas, se creó GoldStorm - un innovador Asesor Experto (EA) desarrollado en MQL5. Este avanzado algoritmo de negociación está diseñado específicamente para el comercio de oro (XAU/USD) y utiliza plenamente la dinámica del mercado y la volatilidad de los precios. ¿Cómo funciona GoldStorm? GoldStorm utiliza una estrategia basada en órdenes pendientes precisas. Una vez activada una po
Investopedia FIVE
Joseph Anthony Aya-ay Yutig
Asesores Expertos
Investopedia FIVE EA se basa en este artículo: https://www.investopedia.com/articles/forex/08/five-minute-momo.asp CONDICIONES COMERCIALES - Busque el comercio de pares de divisas por debajo de la EMA y el MACD del período X para estar en territorio negativo. - Espere a que el precio cruce por encima de la EMA del período X, luego asegúrese de que el MACD esté en proceso de cruzar de negativo a positivo o haya cruzado a territorio positivo dentro de cinco barras. - Vaya largo X pips por en
Nusantara MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/117011 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117012 Nusantara EA – Ruptura inteligente con precisión en órdenes pendientes "Nusantara" es un Asesor Experto (EA) basado en una estrategia de caja de ruptura, mejorado con la ejecución de órdenes pendientes a distancia y equipado con un sistema de gestión de riesgos. Diseñado para operadores serios que buscan una estrategia automatizada, segura y flexible ante las características ca
GOLD M1 Nonnoi for MT5
Phichak Anuma
Asesores Expertos
Nota: inversión mínima 1000 usd o (100 usd es Account Cent (10000 Cent)) Ejecutar a 0,01 lote de inicio. Operar con un Asesor Experto (EA) en el marco de tiempo M1 (gráfico de 1 minuto) puede ser bastante difícil debido a los rápidos movimientos de precios y el aumento de ruido en marcos de tiempo tan cortos. Sin embargo, no es imposible, y algunos operadores utilizan EAs en el gráfico M1 para estrategias específicas. He aquí algunas consideraciones para operar con un EA en el marco temporal M1:
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Asesores Expertos
HMA Scalper Pro EA     es un robot multifuncional diseñado para el trading activo en los instrumentos financieros más demandados, incluidas las parejas de divisas más populares (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), el oro (XAU/USD), el petróleo (Brent, WTI) y las criptomonedas (BTC, ETH, LTC, entre otras). La base del algoritmo es una versión modernizada de la media móvil Hull (HMA), que proporciona señales más claras en comparación con las medias móviles clásicas. El asesor reacciona d
Rebatron MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Blogs de MQL5: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764099 Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/135899 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/135900 Rebatron – Asesor Experto de Cobertura Triangular para Estrategia Multipar de Baja Flotación Rebatron es un Asesor Experto totalmente automatizado que utiliza un método de cobertura triangular en tres pares de divisas principales (ejemplo): EURUSD – GBPUSD – EURGBP Al abrir posiciones sincronizadas en estos pares, Rebat
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Advanced Satoshimind AI Bitcoin MT5
Vyom Tekriwal
5 (3)
Asesores Expertos
Avanzado SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - JUST PLUG & PLAY ON BTCUSD CHART in M5 time- Para Back test Use 1 Mint OHLC Mode Upgraded with Best AI & Neural Network Features for Higher Accuracy in BTCUSD Trading- MUST BUY THIS PROFITABLE AI ROBOT!!  - Upgraded version Date 22Dec 2025 Presentamos Advanced SatoshiMind AI Bitcoin Robot MT5 - un Asesor Experto de nueva generación construido para operar Bitcoin/BTCUSD con precisión inteligente, utilizando una mezcla única de dominio técnico y toma de
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
Asesores Expertos
Santa Scalping es un Asesor Experto totalmente automatizado sin uso de martingala. Noche scalping estrategia. El filtro indicador SMA se utilizan para las entradas. Este EA se puede ejecutar desde cuentas muy pequeñas. Tan pequeño como 50 EUR. Recomendaciones generales El depósito mínimo es de 50 USD, la configuración por defecto reccomend para eurusd m5 gmt +2 . Por favor use max spread 10 si no va a tener ordenes cambielo a -1. Use un broker con buena ejecucion y con un spread de 2-5 puntos.
Smart GoldDigger
Reward Ndunga Mubita
Asesores Expertos
Visión general Smart Gold Digger es un Asesor Experto de precisión para XAUUSD que capitaliza las configuraciones de inversión de alta probabilidad utilizando una combinación de niveles de sobreventa/sobrecompra del RSI y potentes formaciones de velas Pin Bar con un algoritmo avanzado . Diseñado para los comerciantes modernos, que equilibra la precisión, velocidad y seguridad - por lo que es ideal para scalping, oscilaciones cortas, y el cumplimiento de la firma prop. Características princip
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Asesores Expertos
Este robot es una herramienta automatizada de negociación que utiliza estos dos indicadores populares para identificar oportunidades de negociación en el mercado de divisas (Forex). El indicador RSI (Relative Strength Index) es un indicador técnico que mide la fuerza relativa de un activo en relación con otros activos del mercado. El Bollinger Bands es un indicador que mide la volatilidad del mercado y ayuda a determinar los límites de precios para un activo determinado. El robot de negociación
Goldmost MT5
Hongliang Ding
Asesores Expertos
Goldmost - Trading de Precisión para XAUUSD Este EA implementa una estrategia de ruptura en múltiples marcos temporales para el XAUUSD, identificando niveles críticos de soporte/resistencia para ejecutar operaciones con ajustes dinámicos de SL/TP, y protocolos de salida inteligentes para una gestión optimizada del riesgo. Los parámetros se actualizan regularmente para adaptarse a la evolución de las condiciones del mercado. De este modo, el modelo se ajusta continuamente a los cambios de sentim
Gold Algonomics
Max Dong Sen Zhou
Asesores Expertos
¡Promoción de lanzamiento! Gold Algonomics se lanza con un descuento por tiempo limitado : Precio inicial:  200 $ Incremento de precio: +100 $ cada 8 compras (para preservar la exclusividad y mantener la ventaja en el mercado) Precio final: 2.000 $ Tras la compra, contácteme directamente — le proporcionaré personalmente los archivos de configuración (setfiles) y una lista de brókers regulados que me ayudaron a alcanzar la independencia financiera y jubilarme anticipadamente. Sorteo es
Easy Scalper
Ibrahim Konyali
Asesores Expertos
Easy Scalper MT5 PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡SÓLO UNOS POCOS EJEMPLARES A 99$! Próximo precio: 299$. Fácil scalper diseñado para calcular el mejor momento para comprar o vender utilizando muchas técnicas diferentes , el EA no utiliza rejilla, martingala, el arbitraje. El sistema de comercio es adecuado tanto para los operadores experimentados y principiantes. El EA incluye protección contra spreads altos, y le permite operar con un tamaño de lote fijo o automático. Monitorización : https://ww
The Daily Retracement Scout
Raza Khan
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es un robot de negociación intradía que se centra exclusivamente en los retrocesos a niveles de precios clave. Funciona identificando el máximo y el mínimo diarios y, a continuación, ejecuta operaciones cuando el precio retrocede a uno de los dos niveles predefinidos. El bot ofrece un tamaño de lote fijo y dinámico , que calcula el tamaño de la posición en función del saldo de la cuenta para una gestión precisa del riesgo. También cuenta con un trailing stop para bloquear los
Aurum Rex
Muhammed Sharookh Chittethukudiyil
Asesores Expertos
¡Oferta Especial de Fin de Año! Durante los próximos dos meses, todos mis Asesores Expertos (EAs) están disponibles por sólo $99 USD . No se pierda esta oportunidad por tiempo limitado de mejorar sus operaciones con estrategias automatizadas de primera calidad a un precio inmejorable. Aurum Rex: Su Estándar de Oro para el Trading Automatizado Libere su potencial de trading con Aurum Re x, un Asesor Experto de última generación diseñado para la estabilidad, la seguridad y el crecimiento constante
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Asesores Expertos
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven tendrá un precio promocional de lanzamiento hasta el 8 de diciembre de 2025. Este Asesor Experto se adapta a cualquier activo. Es universal. El EA Multi-Asset Scalper es un sistema de trading automatizado profesional desarrollado para la plataforma MetaTrader 5, diseñado para operaciones de scalping en múltiples activos simultáneamente. La versión 8.2 incorpora tecnología multi-temporal con triple confirmación y gestión de riesgos integrada. Arquitec
GoldEdge
Andrii Hurin
Asesores Expertos
GoldEdge - Convierta la volatilidad del oro en su ventaja GoldEdge es un Asesor Experto profesional, totalmente automatizado , construido exclusivamente para operar XAU/USD (Oro) . Combina el análisis de la estructura del mercado en múltiples marcos temporales , configuraciones precisas de la acción del precio y filtros de confirmación de tendencias para ofrecer operaciones de alta probabilidad con gestión de riesgos integrada . Tanto si prefiere un scalping agresivo como un swing trading con
Los compradores de este producto también adquieren
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.73 (37)
Asesores Expertos
AOT MT5 - Sistema Multi-Divisa de IA de Nueva Generación Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   ¡IMPORTANTE! Después de la compra, envíeme un mensaje privado para recibir el manual de instalación y las instrucciones de configuración: Recurso Descripción Comprensión de la Frecuencia de Trading de AOT Por qué el bot no opera todos los días Cómo Configurar el Bot AOT Guía de instalación paso a paso Set files AOT MT5 es un Expert Advisor av
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (5)
Asesores Expertos
X Fusion AI — Sistema de Trading Híbrido con Adaptación Neural Descuento por tiempo limitado. Solo quedan 7 de 20 — casi agotado. El precio promocional actual es de 149 USD y pronto volverá a 999 USD. Demostración de funcionamiento Rendimiento en cuenta real   Después de la compra, no olvides enviarnos un mensaje privado para recibir los parámetros recomendados, instrucciones, precauciones, consejos de uso y otra información. Muchas gracias por tu apoyo. 1. Descripción General X Fusion AI es u
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Asesores Expertos
Estamos orgullosos de presentar nuestro robot de vanguardia, el Big Forex Players EA diseñado para maximizar su potencial de negociación, minimizar el comercio emocional, y tomar decisiones más inteligentes impulsado por la tecnología de vanguardia. Todo el sistema de este EA nos llevó muchos meses construirlo, y luego pasamos mucho tiempo probándolo. Este EA único incluye tres estrategias distintas que se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto.El robot recibe las posiciones de los
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Asesores Expertos
Resumen Golden Hen EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para XAUUSD . Funciona combinando ocho estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de grid (cuadrícula), martingala ni promedios . Todas las operacione
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experiencia en vivo.
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Asesores Expertos
Golden Synapse EA es un sistema de trading diseñado con precisión que combina una estrategia avanzada con un estricto análisis técnico para ofrecer un rendimiento constante y de bajo riesgo. Diseñado para operar con disciplina, evita los enfoques arriesgados y se centra totalmente en la calidad sobre la cantidad. Cada operación se selecciona cuidadosamente y siempre está protegida por un stop loss. Golden Synapse nunca utiliza sistemas de cuadrícula o martingala. Sólo abre una posición cada vez,
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Asesores Expertos
AxonShift — Sistema Algorítmico con Lógica de Ejecución Adaptativa AxonShift es un algoritmo de trading autónomo diseñado y optimizado específicamente para operar en XAUUSD dentro del marco temporal H1. Su arquitectura se basa en una lógica modular que interpreta el comportamiento del mercado a través de la combinación de dinámicas de corto plazo e impulsos de tendencia intermedia. El sistema evita la sobreexposición reactiva o enfoques de alta frecuencia, centrándose en ciclos de operaciones co
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Asesores Expertos
Por primera vez en esta plataforma | Un EA que entiende el mercado Por primera vez en esta plataforma, un Asesor Experto (EA) utiliza todo el poder de Deep Seek. Combinado con la estrategia Dynamic Reversal Zoning, se crea un sistema que no solo detecta los movimientos del mercado, sino que los comprende. Señal en vivo __________ Configuración Temporalidad: H1 Apalancamiento: mín. 1:30 Depósito: mín. $200 Símbolo: XAUUSD Broker: cualquiera Esta combinación de Deep Seek y la estrategia de rev
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Otros productos de este autor
SwiftCap Master EA
Hassan Sarfraz
5 (1)
Asesores Expertos
SwiftCap Master EA   es un sistema de trading totalmente automatizado, diseñado para operar en diversos mercados de alta volatilidad, como forex, metales, índices y criptomonedas. El EA identifica máximos y mínimos clave del mercado, coloca órdenes stop pendientes en las principales zonas de ruptura y gestiona las posiciones abiertas con una lógica inteligente de trailing-stop. Sigue un enfoque disciplinado de trading de tendencias, con un fuerte énfasis en el control de riesgos y un crecimiento
MultiPair Reversion EA
Hassan Sarfraz
Asesores Expertos
El   Asesor Experto (EA) MultiPair Reversion   se basa en una conocida   estrategia de reversión a la media   . Identifica condiciones extremas del mercado mediante   las Bandas de Bollinger   y abre operaciones cuando el precio alcanza la banda superior. Posteriormente, el EA   ajusta el Take Profit   utilizando una banda de Bollinger inferior para capturar ganancias a medida que el mercado regresa a la media. Si deseas ampliar o personalizar aún más la estrategia, puedes solicitar el código f
FREE
SwiftCap Master EA MT4
Hassan Sarfraz
Asesores Expertos
SwiftCap Master EA       Es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para operar en diversos mercados de alta volatilidad, como forex, metales, índices y criptomonedas. El EA identifica máximos y mínimos clave del mercado, coloca órdenes de stop pendientes en las principales zonas de ruptura y gestiona las posiciones abiertas con una lógica de trailing stop inteligente. Sigue un enfoque disciplinado de trading de tendencias, con un fuerte énfasis en el control del riesgo y un creci
Opening Range EA
Hassan Sarfraz
Asesores Expertos
El Asesor Experto   (EA) Opening Range   se basa en un principio de mercado bien conocido. Los índices suelen mostrar un fuerte impulso justo después de la apertura, y ese movimiento inicial puede marcar la pauta para el resto de la sesión. Este EA captura ese impulso identificando el rango de apertura y colocando órdenes de ruptura automáticamente. Luego gestiona las operaciones hasta el cierre de la sesión, con el objetivo de capitalizar el movimiento direccional del día. Este producto es com
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario