Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf M15 Timeframe)





NeonScalper EA ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde. Er verwendet eine auf Ausbrüchen basierende Scalping-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale oder Grid Trading zu verlassen.

Wichtig: Verwenden Sie für eine optimale Performance ein Konto mit niedrigem Spread. Kontaktieren Sie nach dem Kauf den Verkäufer über MQL5 Messaging für Einrichtungsanweisungen.

Hauptmerkmale

Sichere & stabile Strategie : Keine Martingale- oder Grid-Techniken.

: Keine Martingale- oder Grid-Techniken. Intelligente Breakout-Entries : Identifiziert Handelsstufen mit hoher Wahrscheinlichkeit.

: Identifiziert Handelsstufen mit hoher Wahrscheinlichkeit. Flexible Handelszeiten : Anpassbar an die optimalen Marktbedingungen.

: Anpassbar an die optimalen Marktbedingungen. Automatisches Risikomanagement : Losgrößen werden auf der Grundlage von Kontostand und Stop-Loss berechnet.

: Losgrößen werden auf der Grundlage von Kontostand und Stop-Loss berechnet. Trailing-Stop-Schutz : Sichert Gewinne und minimiert das Risiko.

: Sichert Gewinne und minimiert das Risiko. Professionelles Dashboard: Überwachung von Kontostand, Eigenkapital und Performance in Echtzeit.

Empfohlene Einstellungen

Symbol : XAUUSD (Gold)

: XAUUSD (Gold) Zeitrahmen : M15 (15-Minuten-Chart)

: M15 (15-Minuten-Chart) Mindestkapital : $100+

: $100+ Einstellungen : Standardeinstellungen, die für einen stabilen Handel optimiert sind.

: Standardeinstellungen, die für einen stabilen Handel optimiert sind. Brokerauswahl: Wählen Sie einen Broker mit engen Spreads, schneller Ausführung und minimaler Slippage in Zeiten hoher Volatilität. ECN- oder STP-Broker werden für Scalping-Strategien bevorzugt.

VPS-Einsatz: Für eine optimale Leistung sollten Sie NeonScalper auf einem Virtual Private Server (VPS) einsetzen, um einen 24/7-Betrieb und minimale Latenzzeiten zu gewährleisten.



Warum NeonScalper EA wählen?

Keine gefährlichen Strategien : Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid.

: Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid. Broker-Kompatibilität : Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads.

: Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads. Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie den EA einfach an den Chart und lassen Sie ihn laufen.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine sichere, automatisierte Methode für den Goldhandel mit minimalen manuellen Eingriffen, kontrolliertem Risiko und intelligenten Stop-Loss/Take-Profit-Levels suchen.

Starten Sie noch heute

Beginnen Sie mit dem effizienten Handel mit dem NeonScalper EA! Für Einrichtungshinweise oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer über MQL5 Messaging.

