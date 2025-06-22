NeonScalper

NeonScalper EA - Sicherer & zuverlässiger Gold Trading Robot

LIVE SIGNAL

Professioneller automatisierter Handel für XAUUSD (Gold) auf M15 Timeframe)

NeonScalper EA ist ein Expert Advisor, der für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen (M15) entwickelt wurde. Er verwendet eine auf Ausbrüchen basierende Scalping-Strategie mit striktem Risikomanagement, die eine konsistente Performance liefert, ohne sich auf risikoreiche Methoden wie Martingale oder Grid Trading zu verlassen.

Wichtig: Verwenden Sie für eine optimale Performance ein Konto mit niedrigem Spread. Kontaktieren Sie nach dem Kauf den Verkäufer über MQL5 Messaging für Einrichtungsanweisungen.

Hauptmerkmale

  • Sichere & stabile Strategie: Keine Martingale- oder Grid-Techniken.
  • Intelligente Breakout-Entries: Identifiziert Handelsstufen mit hoher Wahrscheinlichkeit.
  • Flexible Handelszeiten: Anpassbar an die optimalen Marktbedingungen.
  • Automatisches Risikomanagement: Losgrößen werden auf der Grundlage von Kontostand und Stop-Loss berechnet.
  • Trailing-Stop-Schutz: Sichert Gewinne und minimiert das Risiko.
  • Professionelles Dashboard: Überwachung von Kontostand, Eigenkapital und Performance in Echtzeit.

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: M15 (15-Minuten-Chart)
  • Mindestkapital: $100+
  • Einstellungen: Standardeinstellungen, die für einen stabilen Handel optimiert sind.
  • Brokerauswahl: Wählen Sie einen Broker mit engen Spreads, schneller Ausführung und minimaler Slippage in Zeiten hoher Volatilität. ECN- oder STP-Broker werden für Scalping-Strategien bevorzugt.
  • VPS-Einsatz: Für eine optimale Leistung sollten Sie NeonScalper auf einem Virtual Private Server (VPS) einsetzen, um einen 24/7-Betrieb und minimale Latenzzeiten zu gewährleisten.

Warum NeonScalper EA wählen?

  • Keine gefährlichen Strategien: Vermeidet riskante Methoden wie Martingale oder Grid.
  • Broker-Kompatibilität: Funktioniert mit den meisten Brokern mit niedrigen Spreads.
  • Benutzerfreundlichkeit: Hängen Sie den EA einfach an den Chart und lassen Sie ihn laufen.

Dieser EA ist ideal für Händler, die eine sichere, automatisierte Methode für den Goldhandel mit minimalen manuellen Eingriffen, kontrolliertem Risiko und intelligenten Stop-Loss/Take-Profit-Levels suchen.

Starten Sie noch heute

Beginnen Sie mit dem effizienten Handel mit dem NeonScalper EA! Für Einrichtungshinweise oder Fragen wenden Sie sich bitte an den Verkäufer über MQL5 Messaging.

Bewertungen 19
svveen
29
svveen 2025.10.30 22:06 
 

After a good backtest results. They are really good. With the support of Jorge I felt really comfortable as a starter, to give this EA a go. For now the EA is running on a demo account, I hope in a week or 2 that I can share some more good experience.

H 420
203
H 420 2025.09.18 16:50 
 

Very nice Ea backtest and real trading is the same , most importantly super nice author :)

MiguelEn
334
MiguelEn 2025.08.30 19:12 
 

After the last update, there are less entries but more precise, a lot of potential on it. Good support from the author, answers really fast

svveen
29
svveen 2025.10.30 22:06 
 

After a good backtest results. They are really good. With the support of Jorge I felt really comfortable as a starter, to give this EA a go. For now the EA is running on a demo account, I hope in a week or 2 that I can share some more good experience.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.10.30 23:55
Thanks friend!!
H 420
203
H 420 2025.09.18 16:50 
 

Very nice Ea backtest and real trading is the same , most importantly super nice author :)

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.09.18 17:28
thanks my friend!!!
MiguelEn
334
MiguelEn 2025.08.30 19:12 
 

After the last update, there are less entries but more precise, a lot of potential on it. Good support from the author, answers really fast

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.08.30 19:34
thanks for your trust my friend!!
Dhiiraj A
463
Dhiiraj A 2025.08.30 16:34 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.08.30 16:36
Thanks for your trust bro!!
Haruki Sumiyoshi
246
Haruki Sumiyoshi 2025.08.21 12:57 
 

I believe NeonScalper is an excellent product overall. I'm grateful to Jorge for bringing such a wonderful product to the market.

1. Strategy

Given the high volatility of the gold market and the effectiveness of technical analysis, the line break approach is a powerful strategy. I believe it's implemented with high precision in analyzing lines and skillfully trailing profits by capitalizing on volatility. I also appreciate that line breaks are an immutable psychological-based approach, making them effective long-term. There are several impressive aspects, but what I particularly liked were the stable backtest results over long periods, low drawdown, and ease of setup. With high precision in line analysis and optimized risk management, it achieves low drawdown and I believe it has potential for use in prop trading as well.

2. Live Trading Although

I've only had it for about a week, Jorge provides set files tailored to the broker being used, which makes setup completely straightforward and very reassuring. I'm running it on 2 brokers with 4 total settings (2 default, 2 for high-frequency trading), and the results are basically the same as the backtests. There may be differences between brokers, likely due to spread impact. Personally, I recommend IC's low spread account. I'm running it with extremely high risk based on the backtest DD values, and achieved 27% profit with 4.4% DD from 8/14-8/21. I have high expectations going forward.

3. Developer

Jorge is dedicated to development and is a trustworthy person based on our message exchanges and his generous support.

He graciously responded to my modest feedback and consultations.

I plan to update this review after several months of operation.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.08.21 13:01
Thank you for your trust, my friend!
algoman
143
algoman 2025.08.15 17:43 
 

I have been using this EA for about 4 weeks (20 trading days), during which it executed 20 trades, and all of them closed in profit.

What I really like about this EA is that it doesn’t trade excessively; instead, it focuses on delivering solid and reliable profits.

The developer is very kind and dedicated — he even took the time to adjust the settings specifically for my broker, which I truly appreciate.

I believe this EA is worth using in the long term. Since no EA can win 100% of the time, managing risk properly and being prepared for potential losses will make the overall results very satisfying.

I look forward to using it longer and sharing another update in the future. Thank you, Jorge!

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.09.25 13:19
thanks for your trust bro!!
akira1212
186
akira1212 2025.08.06 14:21 
 

The reason I downgraded the EA is because it's a scalping EA, so results will vary depending on the broker. The attached image (version 1.7) shows the difference in recent trading results, but the results are quite different between real trading and backtesting. (I've posted the image in the Comments section.)

The red circles indicate wins in the backtest and losses in real trading.

The broker is an ICMarkets raw spread account.

Since trades like this occur repeatedly, the win rate in real trading will be lower and the results will not be as good as in the backtest. I realized this and downgraded the rating. Even if the backtest had a win rate of 75%, real trading was around 55%, and the losses were greater, so the profits were negative.

The downside of this logic is that because it's a scalping technique, it's difficult to make a profit with a broker or in real trading. I'm not rating it emotionally.

If anyone knows of a profitable broker, please let me know.

Thank you.

The reason I'm sticking with 1.7 is because of profitability. With 2.0, my trading volume has decreased significantly and my profits have plummeted. It feels like it has become an entirely different EA. My ideal would be to be able to make a profit with the 1.7 version if possible.

As the author, I'm sure you're unhappy about the lowered rating, but it's not malicious, so I will return it to a positive rating once it starts to make a profit. The author said that 1.7 is also an excellent EA, so I hope to make a profit with this EA.

P.S.

My account went bust today with 1.7.

I still haven't traded with 2.1. It's a very boring EA.

To me, it was just garbage.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.08.16 14:57
Funny... you say the robot has a great winrate but you prefer to use a version that doesn't? your reasoning is contradictory. You admitted that version 2.0 delivers a higher win rate, yet you’re still running version 1.7 — which you also confirmed has already pushed you into negative results. If you prefer a robot that makes a lot of crazy trades, it's better to look for a grid robot ;) Good luck, my EA really isn't for you. For those who have doubts, take a look at the conversation with this supposed custommer, I will post it in the comments.
Temilade Balogun
23
Temilade Balogun 2025.07.31 11:42 
 

The EA is really nice and its been profitable back to back ... and the author is a very nice guy ... he will always attend to you as quickly as possible i love it

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.07.31 11:44
Thanks for your trust!!
fennessy1120
213
fennessy1120 2025.07.30 10:44 
 

Author is amazing. Created a set file for my specific broker.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.07.30 12:28
Thanks for your trust!!
sanji 55
293
sanji 55 2025.07.28 15:36 
 

Bought the EA 5 days ago and it’s performing exactly author described . During those 5 days , the ea took 28 trades and only 2 trades was sl while other was in profit. Even tho yhe profit was low but the amount of winning trades is very high cuz of the trailing sl that secure the profit . And the support is very good , fast and reliable,no bs . I like how the ea has good risk management, no high sl like many other EAs in the market. Lets see how it does this coming weeks

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.07.28 15:39
Thanks for your trust!!
Tuan Hai Ha
138
Tuan Hai Ha 2025.07.25 03:10 
 

ổn.tôi đang để chạy 3 tháng.tôi sẽ đánh giá lại sau thời gian 3 tháng kết thúc

dtomic_
30
dtomic_ 2025.07.06 14:46 
 

Good EA so far. I live trade it already. The autor is very friendly and answers fast. I will update my reviews in 2-3 weeks.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.07.06 14:48
Thanks for your trust!!
liaoli
220
liaoli 2025.07.01 00:55 
 

First tow trades profitable,backtest is great,worth it!

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.07.01 09:54
Thanks for your trust!!
Ferran Lopez Navarro
3008
Ferran Lopez Navarro 2025.06.28 11:46 
 

I purchased the EA. The author, Jorge Luiz, helped me with a problem in my backtesting. He was incredibly generous and helpful, and solved my problems. The EA paid 50% of the purchase price in one day. Please continue improving the EA. Thank you.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.28 11:48
Thanks for your trust!!
fujitaka1
246
fujitaka1 2025.06.27 11:36 
 

I have purchased this EA and have been running it for a few days and I think it is a great scalping EA.It has been profitable with little stress.I have high expectations for the future. Also, the author is quick to respond to requests and resolve them.I can trust them.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.27 11:39
Thanks for your trust!!
cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.06.27 07:53 
 

I purchased it today. I asked the author a question, and he kindly answered it. I have traded three times since purchasing it, and all three times I made a profit. I am looking forward to the results. I will try the demo for a week and report the results again.

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.27 08:06
Thanks for your trust!!
Patcyber
115
Patcyber 2025.06.27 01:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.27 01:33
Thanks for you trust!!
[Gelöscht] 2025.06.24 19:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.24 19:20
Thanks for your trust!!
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara
435
Ranaweera Wanasinghe Herath Bandara 2025.06.24 19:16 
 

Really good EA, bought few days ago, having good results thus far, I will update few days later, worth the price

Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
1999
Antwort vom Entwickler Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias 2025.06.24 19:18
Thanks for your trust!!
