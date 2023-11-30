Get news

Utilidad para leer noticias de investing.com

Para acceder al sitio, es necesario añadir WebRequest en el menú Opciones del terminal, en la pestaña Asesores Expertos:

https://sslecal2.investing.com

Si la lectura se realiza correctamente, aparece un mensaje sobre la escritura del archivo.

El archivo INV_week_this.txt se escribe en la carpeta MQL4\Files del terminal y se mantiene al día, actualizando los datos según su propio temporizador

Puede adjuntar la utilidad a cualquier gráfico con cualquier marco temporal; uno es suficiente para soportar indicadores en todos los demás gráficos.

La información completa sobre todas las noticias se lee en el sitio

Los siguientes programas utilizan el archivo:


raypiscopo 2026.01.07 09:53 
 

This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also

