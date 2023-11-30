Get news
- Utilidades
- Aleksander Gladkov
- Versión: 1.7
- Actualizado: 7 enero 2026
Utilidad para leer noticias de investing.com
Para acceder al sitio, es necesario añadir WebRequest en el menú Opciones del terminal, en la pestaña Asesores Expertos:
Si la lectura se realiza correctamente, aparece un mensaje sobre la escritura del archivo.
El archivo INV_week_this.txt se escribe en la carpeta MQL4\Files del terminal y se mantiene al día, actualizando los datos según su propio temporizador
Puede adjuntar la utilidad a cualquier gráfico con cualquier marco temporal; uno es suficiente para soportar indicadores en todos los demás gráficos.
La información completa sobre todas las noticias se lee en el sitio
Los siguientes programas utilizan el archivo:
- Indicador detendencias y noticias
- Asesor expertoGS smart
- GS grid expert advisor
This developer is truly one of the best. Responds to any queries within an hour or so. Made a change to the product in that short time also