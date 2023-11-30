Utilidad para leer noticias de investing.com



Para acceder al sitio, es necesario añadir WebRequest en el menú Opciones del terminal, en la pestaña Asesores Expertos:

Si la lectura se realiza correctamente, aparece un mensaje sobre la escritura del archivo.



El archivo INV_week_this.txt se escribe en la carpeta MQL4\Files del terminal y se mantiene al día, actualizando los datos según su propio temporizador

Puede adjuntar la utilidad a cualquier gráfico con cualquier marco temporal; uno es suficiente para soportar indicadores en todos los demás gráficos.



La información completa sobre todas las noticias se lee en el sitio

Los siguientes programas utilizan el archivo:





