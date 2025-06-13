Roseflare Ingotron

Ingotron Roseflare - Manifiesto técnico

En el crisol del código y los arcanos, Roseflare Ingotron esgrime dos runas inmutables de la alquimia del mercado:

🔹 S igilo de Tendencia: Media móvil simple

  • Periodos forjados: 21 | 34 | 55

  • Mecanismo: El precio debe atravesar la cresta templada de la SMA -ascendente para los largos, descendente para los cortos- antes de que pueda comenzar cualquier otro ritual.

🔹 Momentum Sigil: Oscilador Estocástico

  • Líneas Rúnicas: %K / %D / Desaceleración

  • Ventaja Temporal: Elige cualquier marco temporal -M5, M15, H1, H4 o más- para extraer las lecturas estocásticas. Los sensores del Ingotron no están encadenados al gráfico anfitrión, sino que alcanzan el reloj de arena que usted elija.


🎛️ Parámetros de poder

Sigil Parámetro Opciones / Valores predeterminados
Tendencia InpSmaPeriod p.ej. 21
Momento InpStochTF Cualquier valor PERIOD_*
InpStochK p. ej. 5
InpStochD p.ej. 3
InpStochSlowing p. ej. 3


Monta el Ingotrón Roseflare, selecciona tus runas SMA y parámetros estocásticos, afina su crisol temporal y deja que su acero rosa-azulado esculpa pasajes decisivos a través del siempre cambiante tapiz del mercado.


ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS EXHAUSTIVAS. EL PARÁMETRO DE ENTRADA TIMEFRAME PUEDE DAR LUGAR A UN ELEVADO NÚMERO DE ITERACIONES EN LAS PRUEBAS DE OPTIMIZACIÓN - ES ACONSEJABLE UTILIZAR 3 TIMEFRAMES PARA REDUCIR LAS ITERACIONES. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE EL USO DE AMD RYZEN 9 O AMD THREADRIPPER. PRUEBE EN DIFERENTES MARCOS TEMPORALES (PESTAÑA DE CONFIGURACIÓN EN EL PROBADOR DE ESTRATEGIAS) PARA ENCONTRAR LOS PARÁMETROS ÓPTIMOS PARA EL INSTRUMENTO SELECCIONADO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ENCONTRAR ESTOS PARÁMETROS PARA EL INSTRUMENTO ELEGIDO EN SU BROKER PREFERIDO. SE RECOMIENDA ENCARECIDAMENTE EL USO DE HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS DE DATOS PARA LOS ARCHIVOS .XML GENERADOS EN EL PROBADOR DE ESTRATEGIAS PARA VALIDAR LOS PARÁMETROS DE ENTRADA ELEGIDOS.



