Roseflare Ingotron
- Asesores Expertos
- YIVANI KUNDAI CHITUMWA
- Versión: 1.27
- Activaciones: 13
Ingotron Roseflare - Manifiesto técnico
En el crisol del código y los arcanos, Roseflare Ingotron esgrime dos runas inmutables de la alquimia del mercado:
🔹 S igilo de Tendencia: Media móvil simple
-
Periodos forjados: 21 | 34 | 55
-
Mecanismo: El precio debe atravesar la cresta templada de la SMA -ascendente para los largos, descendente para los cortos- antes de que pueda comenzar cualquier otro ritual.
🔹 Momentum Sigil: Oscilador Estocástico
-
Líneas Rúnicas: %K / %D / Desaceleración
-
Ventaja Temporal: Elige cualquier marco temporal -M5, M15, H1, H4 o más- para extraer las lecturas estocásticas. Los sensores del Ingotron no están encadenados al gráfico anfitrión, sino que alcanzan el reloj de arena que usted elija.
🎛️ Parámetros de poder
|Sigil
|Parámetro
|Opciones / Valores predeterminados
|Tendencia
|InpSmaPeriod
|p.ej. 21
|Momento
|InpStochTF
|Cualquier valor PERIOD_*
|InpStochK
|p. ej. 5
|InpStochD
|p.ej. 3
|InpStochSlowing
|p. ej. 3
Monta el Ingotrón Roseflare, selecciona tus runas SMA y parámetros estocásticos, afina su crisol temporal y deja que su acero rosa-azulado esculpa pasajes decisivos a través del siempre cambiante tapiz del mercado.