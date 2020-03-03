Basado en el asesor experto gratuito de 5 estrellas Petal Ronin, Petal Ronin Extreme incorpora las recomendaciones de los usuarios globales para Petal Ronin y añade algunos ajustes para empujar los límites de la precisión.





Los usuarios recomendaron un comportamiento de riesgo que permite una selección de lote fijo y que se ha implementado con esta versión Extreme. Además, el trailing stop loss se ha ajustado y los ajustes de SMA y ADX se han hecho un poco más agresivos.





¡¡¡¡Pruebe a través de múltiples marcos temporales con el variado comportamiento de riesgo y encuentre su propio bloom!!!!



