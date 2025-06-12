"Ella no persigue la batalla - ella espera donde se juntan los ecos. Y ataca sólo cuando se levanta el velo".

Sakurai Veilthorn es un Asesor Experto (EA) diseñado con precisión para entrar en tendencias con un toque refinado. Como el ronin cuyo nombre lleva, este EA entra sólo cuando las condiciones muestran alineación y convicción - nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde.

Arsenal técnico

1. Media MóvilSimple (SMA)

Veilthorn utiliza la Media Móvil Simple como brújula de tendencia - una herramienta minimalista pero fiable para determinar la dirección del precio.

Sesgo alcista : Cuando el precio está por encima de la SMA, el impulso alcista se considera viable.

Sesgo bajista : Cuando el precio está por debajo de la SMA, el movimiento a la baja se convierte en el camino activo.

Esto asegura que todas las operaciones se alineen con el flujo direccional más amplio, sin caer en trampas de picado o reversión.

Se ofrecen 3 para elegir: las medias móviles simples de 21, 34 y 55.

2. ADX Wilder - DI+ y DI-

Sakurai Veilthorn no actúa sólo en función de la dirección, sino que espera la fuerza que hay detrás del movimiento. Ahí es donde entran los Indicadores Direccionales (DI+ y DI-) del sistema ADX Wilder.

Entrada alcista : DI+ cruza por encima de DI-, lo que indica que la presión compradora ha superado a la vendedora.

Entrada bajista : DI- cruza por encima de DI+, indicando que domina la fuerza vendedora.

Se ofrecen 4 periodos para elegir: 3, 5, 8 y 13 periodos.

Esta comprobación direccional confirma que el impulso concuerda con la tendencia, evitando entradas prematuras.

A diferencia del uso convencional del ADX, este sistema ignora la propia línea de fuerza del ADX - en su lugar favorece el dominio del cruce DI, el momento en que la fuerza cambia de manos.

Lógica de Ejecución

Veilthorn sólo toma operaciones cuando la tendencia y el impulso se alinean:

✅ Long Setup : El precio está por encima de la SMA DI+ > DI-

Configuración corta : El precio está por debajo de la SMA DI- > DI+



Cuando se produce una condición de calificación:

La entrada se toma al precio actual de compra o venta dependiendo de la dirección

El stop loss se coloca en un valor preestablecido desde el parámetro de entrada SL

Se ofrecen 3 - 144, 233 y 377 pips

El tamaño de la operación se ajusta dinámicamente para adaptarse a un porcentaje de riesgo predefinido (a partir del 4º parámetro de entrada disponible es puramente definido por el usuario)

Filosofía táctica

Sakurai Veilthorn no es una scalper, ni una francotiradora - es una cazadora de reliquias. Busca en las ruinas de los mercados volátiles entradas de alta probabilidad - artefactos de alineación entre tendencia y convicción - y actúa con disciplina mecánica.





PARA ENCONTRAR LOS PARÁMETROS DE NEGOCIACIÓN ÓPTIMOS, ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS EXHAUSTIVAS DE OPTIMIZACIÓN EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES PARA UN INSTRUMENTO SELECCIONADO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ENCONTRAR ESTOS PARÁMETROS.



