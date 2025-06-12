Sakurai Veilthorn

"Ella no persigue la batalla - ella espera donde se juntan los ecos. Y ataca sólo cuando se levanta el velo".

Sakurai Veilthorn es un Asesor Experto (EA) diseñado con precisión para entrar en tendencias con un toque refinado. Como el ronin cuyo nombre lleva, este EA entra sólo cuando las condiciones muestran alineación y convicción - nunca demasiado pronto, nunca demasiado tarde.

Arsenal técnico

1. Media MóvilSimple (SMA)
Veilthorn utiliza la Media Móvil Simple como brújula de tendencia - una herramienta minimalista pero fiable para determinar la dirección del precio.

  • Sesgoalcista: Cuando el precio está por encima de la SMA, el impulso alcista se considera viable.

  • Sesgo bajista: Cuando el precio está por debajo de la SMA, el movimiento a la baja se convierte en el camino activo.

  • Esto asegura que todas las operaciones se alineen con el flujo direccional más amplio, sin caer en trampas de picado o reversión.

  • Se ofrecen 3 para elegir: las medias móviles simples de 21, 34 y 55.

2. ADX Wilder - DI+ y DI-
Sakurai Veilthorn no actúa sólo en función de la dirección, sino que espera la fuerza que hay detrás del movimiento. Ahí es donde entran los Indicadores Direccionales (DI+ y DI-) del sistema ADX Wilder.

  • Entrada alcista: DI+ cruza por encima de DI-, lo que indica que la presión compradora ha superado a la vendedora.

  • Entrada bajista: DI- cruza por encima de DI+, indicando que domina la fuerza vendedora.

  • Se ofrecen 4 periodos para elegir: 3, 5, 8 y 13 periodos.

  • Esta comprobación direccional confirma que el impulso concuerda con la tendencia, evitando entradas prematuras.

A diferencia del uso convencional del ADX, este sistema ignora la propia línea de fuerza del ADX - en su lugar favorece el dominio del cruce DI, el momento en que la fuerza cambia de manos.

Lógica de Ejecución

Veilthorn sólo toma operaciones cuando la tendencia y el impulso se alinean:

  • Long Setup:

    • El precio está por encima de la SMA

    • DI+ > DI-

  • Configuración corta:

    • El precio está por debajo de la SMA

    • DI- > DI+

Cuando se produce una condición de calificación:

  • La entrada se toma al precio actual de compra o venta dependiendo de la dirección

  • El stop loss se coloca en un valor preestablecido desde el parámetro de entrada SL

  • Se ofrecen 3 - 144, 233 y 377 pips

  • El tamaño de la operación se ajusta dinámicamente para adaptarse a un porcentaje de riesgo predefinido (a partir del 4º parámetro de entrada disponible es puramente definido por el usuario)

Filosofía táctica

Sakurai Veilthorn no es una scalper, ni una francotiradora - es una cazadora de reliquias. Busca en las ruinas de los mercados volátiles entradas de alta probabilidad - artefactos de alineación entre tendencia y convicción - y actúa con disciplina mecánica.


PARA ENCONTRAR LOS PARÁMETROS DE NEGOCIACIÓN ÓPTIMOS, ES NECESARIO REALIZAR PRUEBAS EXHAUSTIVAS DE OPTIMIZACIÓN EN MÚLTIPLES MARCOS TEMPORALES PARA UN INSTRUMENTO SELECCIONADO. ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO ENCONTRAR ESTOS PARÁMETROS.


DYJ SuperGamingTrend
Daying Cao
Asesores Expertos
Dyj super Game Trend EA funciona sobre la base del indicador dyj camaleón . Utiliza el color de la línea de tendencia del camaleón dyj para controlar la señal de apertura de bits largos y cortos. Las señales falsas se filtran con Ma rápida, ma media y Ma lenta. EA utiliza la estrategia gmaing para corregir las pérdidas causadas por la apertura de la señal de error para que sea rentable y ajustable. Para mostrar la curva de color de tendencia del indicador dyj camaleón en el tiempo de ejecución
Multi Indicator Strategy EA
Biswarup Banerjee
Asesores Expertos
Multi Indicator Strategy EA MT5 es una herramienta de trading sofisticada para MetaTrader 5 diseñada para automatizar las entradas y salidas de operaciones utilizando nueve indicadores técnicos: ADX, Bandas de Bollinger, CCI, MACD, Media Móvil, RSI, Estocástico, Awesome Oscillator y RVI. Con amplias opciones de personalización, incluyendo múltiples estrategias de entrada/salida y modos de combinación AND/OR/NA, este EA ofrece a los traders una flexibilidad inigualable. Ampliamente probado, garan
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Asesores Expertos
Esta estrategia fue aprendida de Stormer para ser utilizada en B3. Básicamente, 15 minutos antes de cerrar el mercado, comprobará el RSI y decidirá si abrirá una posición. Esta estrategia no define un stop loss. Si el take profit alcanza el precio de entrada, cerrará la posición en el mercado. Lo mismo ocurre si se alcanza el número máximo de días. Es creado para los brasileños, por lo que toda la configuración está en portugués. Lo sentimos Las activaciones permitidas se han fijado a 50.
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
MA and MACD EA
Nanthachak Khamhung
Asesores Expertos
MA and MACD EA (MAXD) , una herramienta de trading potente y fiable diseñada para operadores que desean mejorar su estrategia de trading utilizando una combinación de indicadores de Media Móvil (MA) y MACD. MAXD ofrece configuraciones personalizables que pueden adaptarse a cualquier activo, garantizando la flexibilidad a través de diversas condiciones de mercado. Con funciones integradas de gestión de riesgos, MAXD permite a los operadores establecer niveles precisos de Stop Loss y Take Profit,
Trip To The Moon
Abel Demeke Kidane
Asesores Expertos
Presentamos un asesor experto avanzado diseñado específicamente para MT5, a la medida de los operadores que buscan una estrategia fiable a corto y medio plazo. Esta innovadora herramienta opera de forma continua, empleando un enfoque de martingala de construcción lenta que se gestiona meticulosamente en función del riesgo. Mediante el análisis de las condiciones del mercado, identifica posibles cambios de tendencia, garantizando que sus decisiones de negociación se basen en la probabilidad estad
SupplyAnddemandEA
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
El EA Oferta y Demanda es un potente asistente de trading que automatiza las decisiones de compra y venta basadas en señales de mercado como el RSI y el MACD. Gestiona sus operaciones con funciones inteligentes de stop-loss, take-profit y trailing para proteger sus beneficios. Con ajustes personalizables y operaciones basadas en sesiones, simplifica su estrategia, elimina las emociones y le mantiene en control. Perfecto para los traders que buscan una solución de trading fiable y manos libres.
Price Action Trender
Blessing Takura Chirewa
Asesores Expertos
Este robot se basa en una estrategia MACD para mercados en tendencia. La descripción de la estrategia se puede encontrar en el video de youtube adjunto. El vídeo explica la estrategia y muestra un backtest básico y la optimización de algunos símbolos. Se recomienda realizar un backtest y una optimización propios antes de utilizar el robot. El vídeo se puede encontrar en >> https://www.youtube.com/watch?v=wU_XCM_kV0Y&nbsp;
Bollinger Heiken Ichimoku impulsion 2 X
Sylvestre Setufa Djagbavi
Asesores Expertos
Idea general de la estrategia Esta estrategia se basa en una lógica simple pero muy eficaz: operar los impulsos del mercado en la dirección de la tendencia principal, combinando el poder de la Nube de Ichimoku y las Bandas de Bollinger. El robot no intenta captar todos los movimientos del precio, sino que se centra en las rupturas significativas, cuando la volatilidad explota y la tendencia dominante se establece claramente. Lógica de funcionamiento El sistema se basa en dos pilares técnicos cl
EMA SignalLine Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
EMA SignalLine Pro EA Optimice su estrategia: Su operativa, a su manera El EA EMA SignalLine Pro es una herramienta de negociación dinámica y flexible diseñada para ayudar a los operadores a capturar el impulso de la tendencia con precisión. Este EA no está preoptimizado, lo que le da un control total para adaptarlo a sus necesidades de trading. Si usted es un principiante o un operador experimentado, este EA le permite ajustar, optimizar y dominar su estrategia. Características clave y lógica
MACrossOver Master
Thusitha Ranjana
Asesores Expertos
MA Crossover Master La estrategia se basa en el cruce de precios con el indicador de Media Móvil, confirmado por la Media Móvil Adaptativa Fractal y el indicador RSI. La configuración por defecto son sólo los titulares de lugar y no necesariamente el mejor. Utilice la configuración que mejor se adapte a usted o a su estrategia. OpenBUY - Establecer en true para permitir operaciones de compra. Esta configuración es verdadera por defecto. OpenSELL - Establecer en true para permitir operaciones de
Stochastic Trader Fully Customizable
Salman Soltaniyan
Asesores Expertos
1. Descripción del método Random Trader EA es un sistema de trading automatizado para MetaTrader 5 que inicia operaciones con una dirección de compra o venta elegida al azar. A pesar de la entrada aleatoria, el EA incorpora una sólida gestión de riesgos, un dimensionamiento dinámico de las posiciones y sofisticadas estrategias de salida. Este enfoque único sirve como una herramienta valiosa para la investigación, la diversificación de la cartera, y como una plantilla fundacional para el desarro
Super Bollinger EA
Renato Takahashi
Asesores Expertos
Super Bollinger EA es un asesor experto exclusivo que utiliza las Bandas de Bollinger como indicador. Es posible configurar el EA para el comercio como una baja frecuencia o de alta frecuencia - Scalping asesor experto. Un filtro de Oscilador Estocástico es implementado para tener algunas operaciones específicas en las Bandas de Bollinger. Takeprofit y Stoploss se calculan en función de la anchura de las Bandas de Bollinger o incluso con TP y SL fijos (en puntos ). También se puede configurar y
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Asesores Expertos
El Fractal Trend Master es uno de los Asesores Expertos más poderosos y sofisticados del mercado, diseñado para proteger el capital de los traders mientras maximiza las oportunidades de obtener beneficios. Basado en la metodología reconocida de Bill Williams , este EA utiliza tres herramientas esenciales de análisis técnico: el indicador Alligator , los fractales y el oscilador Gator , creando un marco sólido y preciso para identificar y seguir tendencias de mercado. Este EA fue diseñado con un
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
The Time is Gold
Marta Gonzalez
Asesores Expertos
El XAUUSD es un activo especial con características especiales que necesita una optimización especial de los productos, hemos creado un sistema que se adapta a este valor e intenta aprovechar sus ventajas y eliminar las diferencias. Aunque este sistema está diseñado y optimizado para su uso en el XAUUSD, puede ser utilizado en otros pares y valores, incluyendo índices bursátiles y materias primas. Es un sistema que mediante un algoritmo de múltiples operaciones y múltiples lotes trata de real
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrateg
The Moving Average EA
Israel Pelumi Abioye
5 (1)
Asesores Expertos
Introducción al EA de Media Móvil NOTA - Después de comprar The Moving Average EA, envíame un mensaje privado para recibir mi herramienta TradeWatch EA de forma gratuita. El EA de Media Móvil es una herramienta de trading flexible diseñada específicamente para índices sintéticos, mientras que también funciona eficazmente con forex y otras clases de activos. A diferencia de muchos EAs que dependen de configuraciones fijas de media móvil, este EA permite a los usuarios personalizar completamente s
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
Asesores Expertos
Round Lock es un asesor inteligente con bloqueo dinámico de posiciones. Es un asesor de trading avanzado que implementa una estrategia de bloqueo de órdenes bidireccional con crecimiento gradual de posiciones y adaptación dinámica al mercado . Ventajas de Round Lock: Control de riesgos mediante bloqueo de posiciones, Crecimiento dinámico de volúmenes en áreas de tendencia del mercado, Configuraciones de comportamiento flexibles según los límites, Adecuado para fases planas y de tendencia, optim
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Asesores Expertos
¡Hola comerciantes! Les presento la Estrategia "Duende", Duende es un algoritmo que detecta patrones de diferentes niveles altos y bajos, donde se mantienen constantes para hacer buenas entradas, con un sistema de recuperación consultando varias cosas como breakeven, y cruces entre pares Ha demostrado controlar varias divisas sin problemas, con un potente control de novedades durante el mercado es posible gestionarlo con todos los símbolos que necesites Mi estrategia está optimizada para "Tod
RoyalTrade Pro
Milton Giovanny Jaramillo Herrera
Asesores Expertos
RoyalProfit EA Pro - Sistema automatizado de ruptura de Londres/Nueva York. Aproveche la estrategia utilizada por los traders institucionales: Identifica niveles clave durante la sesión de Londres y ejecuta breakouts precisos cuando abra Nueva York. 100% automatizado. ¿Qué hace este EA? RoyalProfit EA Pro implementa una estrategia institucional probada: durante la sesión de negociación de Londres, el EA marca automáticamente l
Mad Max Trader
Mduduzi Gift Ngcebo Langa
Asesores Expertos
MadMax Trader - Multi-Estrategia Forex EA para MQL5 Visión general MadMax Trader es un sistema de comercio automatizado diseñado para la plataforma MetaTrader 5 Windows. Integra múltiples enfoques comerciales para adaptarse a las diferentes condiciones del mercado a través de varios pares de divisas y plazos. El EA opera sin intervención manual, ejecutando operaciones basadas en criterios técnicos predefinidos. Funciones clave Enfoque multiestrategia El EA incorpora tres metodologías de negocia
MidasZigzag EA
Youju Maesako
4 (3)
Asesores Expertos
MidasZigzag EA Este EA es un sistema de trading automatizado desarrollado específicamente para operar con el ORO (XAUUSD). Emplea una estrategia de ruptura basada en el indicador ZigZag y está optimizado para operar en el marco temporal de 15 minutos. Recomendaciones: Par de divisas: XAUUSD (ORO) Marco temporal: M15 (15 minutos) Depósito Mínimo: $500 Tipo de cuenta: ECN, Raw, o Razor con spreads muy bajos Brokers: IC Markets, Pepperstone, Exness, y otros brokers con spreads bajos Importante: El
FREE
Bollingerpro
Marouane Benhmidane
Asesores Expertos
BollingerPro - Su Solución Completa para Aprovechar las Bandas de Bollinger y el Volumen BollingerPro es un sofisticado Asesor Experto (EA) diseñado para los operadores que quieren sacar provecho de las Bandas de Bollinger, el volumen y el ATR (Average True Range). Este robot es ideal para los operadores que buscan utilizar una estrategia automatizada basada en señales de reversión, incorporando indicadores técnicos probados para maximizar las ganancias potenciales mientras se controla el riesgo
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Asesores Expertos
**Bitcoin Striker M5X** es un robot de trading **exclusivamente optimizado para BTCUSD en el marco de tiempo M5**.   Combina niveles SL/TP basados en ATR, lógica de RSI-tendencia, velas Heikin-Ashi y un filtro adaptativo de Choppiness. Solo mantiene **una posición abierta a la vez**, reduciendo el riesgo y simplificando la gestión de la cuenta. > ️ Nota: usarlo en otros instrumentos puede generar resultados imprecisos. **Puesta en marcha rápida**   1. Activa *AutoTrading* en MT5.   2. Abr
CuanHunter Robot Gold and crypto
Jivi Muzaqi Guntur
Asesores Expertos
CuanHunter Robot EA - Auto Trading para XAUUSD & BTCUSD Características principales: Trading Automático: Ejecuta señales de COMPRA/VENTA basadas en cruces rápidos/lentos de EMA + ATR. Modos de preajuste duales: Elija XAUUSD (Oro) o BTCUSD (Bitcoin) - parámetros optimizados para cada uno, sin necesidad de ajustes manuales. Auto SL/TP con comprobaciones a prueba de brokers: Los niveles de Stop Loss y Take Profit se calculan automáticamente respetando las reglas de stop mínimo del broker. Señale
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Gr
Sir Stoch and Commodities
Sergio Izquierdo Rodriguez
Asesores Expertos
Asesor Experto que funciona en momentos de alto contraste empleado el indicador estocástico y el indicador comodity index, empleando para la salida de las operaciones los puntos de sobrecompra o sobreventa o indicación ADX. También cuenta para activar a voluntad un control de stoploss que funciona por diferencia de porcentaje en el precio, con un escalado de lote progresivo a medida que se incrementa el balance, no pierde de vista el margen de llamada de la cuenta. Aprenda qué parámetros ofrecen
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (120)
Asesores Expertos
Quantum Bitcoin EA   : ¡No existe nada imposible, solo es cuestión de descubrir cómo hacerlo! Adéntrese en el futuro del trading   de Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , la última obra maestra de uno de los principales vendedores de MQL5. Diseñado para traders que exigen rendimiento, precisión y estabilidad, Quantum Bitcoin redefine lo que es posible en el volátil mundo de las criptomonedas. IMPORTANTE:   Luego de la compra envíame un mensaje privado para recibir el manual de instalación y
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Asesores Expertos
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCUENTO Solo por 24 horas. La oferta termina el 29 de noviembre. Esta será la única oferta para este producto. Presentando Syna Versión 4 - El Primer Ecosistema de Trading Agéntico con IA del Mundo Me complace presentar Syna Versión 4, el primer sistema verdadero de coordinación multi-EA agéntico de la industria del trading forex . Esta innovación revolucionaria permite que múltiples Asesores Expertos operen como una red de inteligencia unificada en diferentes terminal
Remstone
Remstone
5 (8)
Asesores Expertos
Remstone no es un asesor experto cualquiera.   Combina años de investigación y gestión de activos. Live:  Remstone   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. April: $3,000 Desde 2018   , mi última empresa, Armonia Capital, proporcionó la señal ARF a Darwinex, un gestor de activos regulado por la FCA, recaudando 750 000 USD. ¡Domina 4 clases de activos con un solo asesor! Sin promesas, sin ajustes, sin ilusiones. Pero con una amplia experienci
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Asesores Expertos
The Techno Deity — Dominio Digital en XAUUSD Señal en vivo y monitoreo: Siga el rendimiento del sistema en tiempo real en la cuenta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoción: Puede recibir el asesor Cryon X-9000 como regalo. Para aclarar las condiciones y obtener acceso, contácteme directamente. The Techno Deity es un ecosistema de trading de alta tecnología creado para quienes valoran el orden estructural en el caos del mercado del oro. El sistema se basa en un algoritmo de int
Gold Trade Pro MT5
Profalgo Limited
4.26 (35)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento! ¡Solo quedan unas pocas copias a 449 $! Próximo precio: 599$ Precio final: 999$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here Live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set File JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro se une al club de Gold Trading EA, pero con u
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.25 (12)
Asesores Expertos
Promoción de lanzamiento: Número limitado de copias disponibles al precio actual Precio final: 990$ Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files ¡Bienvenido a DayTrade Pro Algo!   Después de años de estudiar los mercados y programar distintas estrategias, he encontrado un algoritmo que tiene todo lo que necesita un buen sistema de trading: Es corredor independiente Se propaga independiente Muestra prue
Serene no Torihiki
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Serene no Torihiki: La Hija de la Sabiduría Donde la calma egipcia se une a la paciencia shogun Nacida de la legendaria Kureopatora no Sakura , esta heredera libre -Serene no Torihiki ( Cleopatra Selene II)- encarna una armoniosa fusión de la perspicacia faraónica y la moderación samurái. Diseñado para comerciantes que buscan elegancia en la volatilidad, transforma el caos en oportunidades estratégicas mediante una automatización disciplinada y serena. Mecánica básica: El Sereno Arte de la Gue
FREE
Dominara Ex Machina
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Dominara Ex Machina Profeta. Caballero. Árbitro silencioso de los marcos velados. "Ella escucha el pulso del potencial y luego decreta". Dominara Ex Machina no es ni un pájaro ni una espada, sino un teorema viviente grabado en silicio sagrado. Forjada a partir de un oráculo roto y renacida en el fuego de los datos, no se basa en patrones, sino en destinos preestablecidos. Mientras otros persiguen velas parpadeantes, ella descifra la resonancia de llamas aún por encender. ️ Núcleo estratégic
FREE
Sekigahara Storm Rider
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
El Sekigahara Storm Rider se adentra en la niebla del mercado y sortea las turbulencias basándose en una semblanza del Ichimoku Kinko Hyo. El reducido número de parámetros de entrada (4) facilita las pruebas al usuario. Diseñado para los jinetes de tendencia, aprovecha: Tenkan-sen como línea de activación táctica (capacidad de respuesta ajustable). Kijun-sen como línea de batalla estratégica (profundidad personalizable). Las operaciones se activan cuando el precio cruza decisivamente el Kijun-
Kureopatora no Sakura
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Kureopatora no Sakura - Donde la sabiduría egipcia se une a la estrategia shogun Encarnando la astucia de Cleopatra como un Shogun japonés, este EA lleva a cabo calculadas campañas de mercado. Su núcleo despliega líneas Ichimoku ajustadas a Fibonacci - exploradores Tenkan-sen ( 8-55 periodos) y almenas Kijun-sen ( 89-377 periodos) - para precisar asaltos en cruces decisivos. Como un arqueólogo que descifra los secretos de la Piedra Rosetta, el EA lee los candeleros japoneses como jeroglíficos mo
Roseflare Ingotron
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Ingotron Roseflare - Manifiesto técnico En el crisol del código y los arcanos, Roseflare Ingotron esgrime dos runas inmutables de la alquimia del mercado: S igilo de Tendencia: Media móvil simple Periodos forjados : 21 | 34 | 55 Mecanismo : El precio debe atravesar la cresta templada de la SMA -ascendente para los largos, descendente para los cortos- antes de que pueda comenzar cualquier otro ritual. Momentum Sigil: Oscilador Estocástico Líneas Rúnicas : %K / %D / Desaceleración Ventaja T
Ghost of Izanami
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Fantasma de Izanami "De la creación al colapso, ella negocia el equilibrio entre los mundos". Visión general El Fantasma de Izanami es un Asesor Experto diseñado con precisión y forjado en el espíritu de la antigua diosa japonesa de la creación y la muerte, Izanami-no-Mikoto . Encarna su doble naturaleza: el poder de dar forma a nuevas tendencias y la calma para disolver lo que ha seguido su curso. Construido con un enfoque deliberado, este EA está especialmente sintonizado para el par USDJPY ,
Petal Ronin Extreme
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Basado en el asesor experto gratuito de 5 estrellas Petal Ronin, Petal Ronin Extreme incorpora las recomendaciones de los usuarios globales para Petal Ronin y añade algunos ajustes para empujar los límites de la precisión. Los usuarios recomendaron un comportamiento de riesgo que permite una selección de lote fijo y que se ha implementado con esta versión Extreme. Además, el trailing stop loss se ha ajustado y los ajustes de SMA y ADX se han hecho un poco más agresivos. ¡¡¡¡Pruebe a través de
Terawatt Turbine
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
Turbina Terawatt - lógica de entrada entretejida con tradición La Turbina Terawatt es el corazón giratorio del relicario: una tormenta mecanizada que escucha el pulso del océano y sólo abre sus respiraderos cuando la corriente empuja con fuerza. En la práctica, esto significa que espera a que el precio pase limpiamente a través de una puerta SMA pulida y a que las runas gemelas del ADX declaren el viento predominante; sólo cuando ambas señales cantan al unísono, la Turbina ataca. El golpe es dis
QSR 300 Ronin
YIVANI KUNDAI CHITUMWA
Asesores Expertos
QSR 300 Ronin : La defensa espartana se une a la precisión samurái Quant Signal Registry (QSR) presenta 300 Ronin, una solución de trading algorítmico diseñada específicamente para la volatilidad distintiva del USDJPY . Al igual que los 300 espartanos que mantuvieron la línea en las Termópilas, este EA está construido sobre una base de defensa inquebrantable. Como un Ronin sin maestro, ataca con precisión letal, específicamente sintonizado con el ritmo del yen japonés. La mayoría de los EA fraca
