QSR 300 Ronin

QSR 300 Ronin: La defensa espartana se une a la precisión samurái

Quant Signal Registry (QSR) presenta 300 Ronin, una solución de trading algorítmico diseñada específicamente para la volatilidad distintiva del USDJPY.

Al igual que los 300 espartanos que mantuvieron la línea en las Termópilas, este EA está construido sobre una base de defensa inquebrantable. Como un Ronin sin maestro, ataca con precisión letal, específicamente sintonizado con el ritmo del yen japonés.

La mayoría de los EA fracasan porque no saben retirarse. Luchan contra el mercado hasta destruir la cuenta. QSR 300 Ronin es diferente. Utiliza un protocolo propietario "Dual-Constant Time-Phalanx" para proteger su capital cuando el mercado se vuelve en su contra.

🛡️ La lógica "300 Defensa matemática

Inspirada en la disciplina de los 300 en las Termópilas

Cuando el mercado se vuelve caótico, los valientes no cargan a ciegas; se mantienen firmes. El QSR 300 Ronin cuenta con una evolucionada Falange de Tiempo Dual-Constante.

Si se produce una pérdida, el EA se niega a vengarse. En su lugar, entra en un estado calculado de "enfriamiento", levantando su escudo. Utilizando una secuencia matemática dinámica, pausa las operaciones entrelazando la Secuencia de Fibonacci con las dos constantes más fundamentales del universo: π (Pi) y e (Número de Euler).

Pausa = 3600 x N_{Fib} x (πe)

Adaptación dinámica:

El sistema hace oscilar su mecanismo de defensa en cada nivel de una secuencia Fibonacci cuidadosamente curada, alternando el multiplicador entre la lógica circular de π y la curva natural de e.

¿El resultado? A medida que aumentan las turbulencias del mercado, la postura defensiva del EA respira con el mercado en lugar de luchar contra él. Mantiene la línea con precisión geométrica, esperando a que pase la tormenta hasta que las probabilidades vuelvan a favorecer a los valientes.

    ⚔️ La lógica del "Ronin": Precisión en el USDJPY

    Optimizado para la liquidez y las tendencias del yen japonés.

    Un Ronin ataca sólo cuando la apertura es clara. Este EA utiliza un Modelo Cuántico de Triple Filtro para identificar entradas de alta probabilidad, filtrando el ruido para capturar el verdadero impulso.

    1. Macro Bias (El Maestro): Analiza la SMA diaria para garantizar que nunca operamos en contra de la tendencia principal. Puede seleccionarse un marco temporal inferior.

    2. Momentum Strike (La Katana): Utiliza un cruce agudo de la SMA local para señalar la vela de entrada exacta. Puede seleccionarse un marco temporal superior.

    3. Confirmación de Volatilidad (El Kiai): Valida el movimiento utilizando Índices Direccionales ADX(DI+ > DI-) para asegurar que la tendencia tiene fuerza genuina antes de comprometer capital.

    Especificaciones técnicas

    • Símbolo: Optimizado para USDJPY (El hogar del Ronin).

    • Marco temporal: M1 es el gráfico recomendado para colocar el asesor.

    • Tipo de Estrategia: Seguimiento de Tendencia / Ruptura de Volatilidad.

    • Arquitectura de Riesgo: No-Martingale. Utiliza la lógica de recuperación Time-Decay en lugar de la capitalización por tamaño de lote.

    ¿Por qué QSR 300 Ronin?

    • No hay Revenge Trading: El código evita físicamente que el EA sobre-negocie después de una pérdida.

    • Cuantificablemente Robusto: Construido sobre la certeza matemática de los ciclos de tiempo Fibonacci y π.

    • Psicológicamente seguro: Observe cómo su EA se mantiene tranquilamente al margen durante las caídas del mercado, preservando su capital para las tendencias ganadoras.

    Únase al Registro Quant Signal.

    Equipe su terminal con la disciplina de un espartano y la precisión de un ronin.

    ¡Descargue la Demo y pruebe el rendimiento del USDJPY ahora!


