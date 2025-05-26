Sekigahara Storm Rider

El Sekigahara Storm Rider se adentra en la niebla del mercado y sortea las turbulencias basándose en una semblanza del Ichimoku Kinko Hyo. El reducido número de parámetros de entrada (4) facilita las pruebas al usuario. Diseñado para los jinetes de tendencia, aprovecha:

  1. Tenkan-sen como línea de activación táctica (capacidad de respuesta ajustable).
  2. Kijun-sen como línea de batalla estratégica (profundidad personalizable).
Las operaciones se activan cuando el precio cruza decisivamente el Kijun-sen con el refuerzo del Tenkan-sen, filtrando las falsas rupturas. La "armadura de tormenta" del EA consiste en un mecanismo de trailing stop adaptado a la volatilidad y un método geométrico de recogida de beneficios inspirado en los ratios elípticos (RR 2:3), que garantiza la contención sistemática del riesgo al tiempo que permite prosperar a los corredores.

Ideal para operadores que buscan un enfoque basado en reglas para seguir las tendencias y mitigar el riesgo.


Se recomienda realizar pruebas exhaustivas para garantizar la validez de los parámetros seleccionados. El marco temporal de prueba utilizado en MT5 Strategy Tester es el marco temporal al que debe someterse el asesor experto en el gráfico en el que se coloca.



