ApexVol Grid EA

ApexVol Grid EA è un algoritmo di trading completamente automatizzato per MetaTrader 5. Si basa su un sistema di griglia (grid) filtrato dalla volatilità e utilizza canali dinamici di medie mobili per individuare le migliori opportunità di ingresso. L’EA è progettato per eseguire automaticamente operazioni long e short in condizioni di mercato stabili, seguendo livelli di griglia predefiniti.

Le prime 5 licenze sono disponibili a $499. Il prezzo aumenterà di $100 ogni 5 vendite.



Caratteristiche principali

Funzione Descrizione
Sistema a griglia (Grid) Inserimento automatico di più ordini scaglionati su livelli di prezzo
Filtro di volatilità ATR Impedisce il trading in fasi di forte volatilità
Canali dinamici di prezzo Determina le zone di ingresso in base alla deviazione da una media mobile
Dimensionamento intelligente dei lotti Calcola la dimensione della posizione in base all'equity, al saldo o a un valore fisso
Controllo direzionale Selezione tra solo long, solo short, entrambi o modalità pausa
Supporto multi-simbolo Consente il trading su più strumenti contemporaneamente con gestione dell’esposizione
Protezione dal drawdown Blocca l’apertura di nuovi ordini se viene raggiunto un drawdown massimo
Filtro temporale tra ingressi Previene ingressi troppo ravvicinati imponendo un intervallo minimo di tempo


Le impostazioni predefinite sono ottimizzate per le principali coppie FX sul timeframe M15.



Funzionalità di sicurezza

Il trading viene automaticamente sospeso se:

  • L’ATR supera la soglia di volatilità definita

  • Viene raggiunto il numero massimo di operazioni aperte

  • Si attiva un livello di drawdown massimo

La gestione del capitale integrata verifica margine, saldo ed esposizione prima di ogni operazione.



Best practices

Raccomandazione Dettagli
Timeframe di trading M15
Timeframe dell’ATR Giornaliero
Strumenti consigliati AUDNZD, NZDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDCAD
Condizioni di mercato ideali Mercati laterali o con tendenze deboli
Hosting VPS raccomandato per operatività continua 24/7



Risoluzione dei problemi

L’EA non apre ordini. Perché?
Possibili motivi:

  • Il filtro ATR è attivo (volatilità troppo alta)

  • Il prezzo è al di fuori del canale di ingresso

  • La direzione del trading è impostata su “Pause”

  • È stato raggiunto il numero massimo di simboli o livelli di griglia

Come posso sapere se l’EA funziona correttamente?
Un’icona con una faccina sorridente appare nell’angolo in alto a destra del grafico. È inoltre possibile controllare le operazioni aperte nella scheda “Trading” tramite commenti e Magic Number.

Posso intervenire manualmente?
Sì. Puoi chiudere manualmente le posizioni o mettere l’EA in modalità “Pause”.



Spiegazione dei parametri di input

Parametro Descrizione
EA Data Set (1–7) Selettore interno di configurazione. Lasciare 7, salvo indicazioni specifiche.
Commento Testo che viene visualizzato nel diario del terminale per ogni operazione.
Calcolo automatico del lotto Definisce il capitale richiesto per aprire 0.01 lotti. Formula: Saldo / Valore. Esempio: 6000 / 3000 = 0.02 lotti.
Lotto fisso Usato se il calcolo automatico è disattivato (= 0).
Moltiplicatore del lotto Aumenta la dimensione della posizione a ogni livello di griglia (effetto martingala). Es: 2.5 = prossimo ordine 2.5× più grande.
Numero massimo di livelli di griglia Numero di ordini consentiti per simbolo all’interno della griglia.
Modalità Recovery Abilita l’aumento aggressivo della size per recuperare più velocemente dopo una perdita.
Disattivazione automatica del Recovery Disattiva il Recovery se il drawdown supera una certa soglia.
Soglia di disattivazione (%) Livello di drawdown (%) oltre il quale il Recovery viene disattivato.
Drawdown massimo (%) Limite massimo di perdita prima che i nuovi ordini vengano bloccati.
Ultimo livello di ingresso Controlla quanti ordini possono essere inseriti prima che il trading venga sospeso.
Drawdown max per nuovi trade (%) Impedisce nuovi ordini se il drawdown corrente supera questo valore.
Interruzione del moltiplicatore dopo X trade Oltre questo numero, il lotto non viene più aumentato.
Utilizzo età candela Ignora segnali troppo vecchi (in base al numero di candele trascorse).
Età massima del segnale (secondi) Età massima accettata di un segnale prima che venga ignorato.
Rapporto massimo di volatilità Valore massimo accettato del rapporto ATR/prezzo. Se superato, nessun ordine viene eseguito.
Timeframe per l’ATR Timeframe usato per calcolare l’ATR (es. 1 giorno).
Periodo dell’ATR Numero di candele per il calcolo dell’ATR.
Tipo di media mobile Metodo di media mobile usato per generare il canale dinamico (es. media mobile lineare ponderata).


Questo contenuto non costituisce consulenza finanziaria.



