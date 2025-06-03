ApexVol Grid EA

ApexVol Grid EA est un algorithme de trading entièrement automatisé pour MetaTrader 5. Il repose sur un système de trading en grille filtré par la volatilité et fonctionne à l’aide de canaux dynamiques de moyennes mobiles. L’EA est conçu pour identifier des zones d’entrée optimales dans des conditions de marché stables et exécuter automatiquement des ordres d’achat et de vente selon des niveaux de grille prédéfinis.

Les 5 premières licences sont disponibles au prix de $499. Le prix augmentera de $100 tous les 5 achats.


Fonctionnalités clés

Fonction Description
Système de grille Placement automatique de plusieurs ordres échelonnés selon les niveaux de prix
Filtre de volatilité ATR Empêche les trades pendant des phases de forte volatilité
Canaux de prix dynamiques Détermine les zones d’entrée via les écarts par rapport à une moyenne mobile
Gestion intelligente des lots Taille des positions basée sur l’équité, le solde ou un volume fixe
Contrôle directionnel Choix entre Long uniquement, Short uniquement, les deux, ou mode pause
Multi-symboles Capable de trader plusieurs instruments simultanément avec un contrôle de l’exposition maximale
Protection contre le drawdown Bloque les nouveaux trades si un drawdown défini est atteint
Filtre de temps d’entrée Évite les ré-entrées fréquentes grâce à un délai minimal entre les positions


Les paramètres par défaut sont optimisés pour les paires du Forex sur le timeframe M15.



Fonctions de sécurité

Le trading est automatiquement interrompu si :

  • L’ATR dépasse le seuil de volatilité défini

  • Le nombre maximal de positions ouvertes est atteint

  • Un niveau de drawdown spécifique est dépassé

Le système vérifie également la marge, le solde et l’exposition avant chaque trade via une gestion intégrée du capital.



Bonnes pratiques

Recommandation Détails
Timeframe de trading M15
Timeframe de volatilité 1 jour
Instruments recommandés AUDNZD, NZDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDCAD
Conditions de marché Idéal pour des marchés en range ou faiblement directionnels
Hébergement VPS recommandé pour un fonctionnement 24/7 sans interruption



Dépannage

L’EA n’ouvre pas de positions. Pourquoi ?
Causes possibles :

  • Le filtre ATR est actif (volatilité trop élevée)

  • Le prix est en dehors du canal d’entrée autorisé

  • La direction du trading est réglée sur "Pause"

  • Le nombre maximal de symboles ou de niveaux de grille est atteint

Comment savoir si l’EA fonctionne correctement ?
Un smiley vert apparaît dans le coin supérieur droit du graphique. Vous pouvez aussi suivre les ordres ouverts dans l’onglet “Trading” avec les commentaires et Magic Numbers.

Puis-je intervenir manuellement ?
Oui. Vous pouvez fermer des positions à tout moment ou mettre l’EA en mode “Pause”.



Explication des paramètres d’entrée

Paramètre Description
EA Data Set (1–7) Mode de configuration interne. Par défaut = 7. Ne modifiez que sur recommandation.
Commentaire Texte de commentaire affiché pour chaque ordre dans le journal de trading.
Calcul automatique du lot Détermine le capital requis pour ouvrir 0.01 lot. Formule : Solde / valeur. Exemple : 6000 / 3000 = 0.02 lot
Lots fixes Utilisé si le calcul automatique est désactivé (valeur = 0).
Multiplicateur de lot Multiplie la taille du lot à chaque niveau de grille (effet martingale). Ex. : 2.5 = chaque position suivante est 2.5× plus grande.
Nombre de niveaux de grille Nombre maximum de positions autorisées par instrument.
Mode Recovery Active une augmentation agressive des lots pour récupérer plus vite après une perte.
Désactivation auto du Recovery Désactive le Recovery Mode si le drawdown dépasse un certain seuil.
Seuil de désactivation (%) Niveau de drawdown (%) au-delà duquel le Recovery Mode est désactivé.
Drawdown max (%) Limite de pertes (%) au-delà de laquelle les nouveaux trades sont bloqués.
Dernier niveau autorisé Contrôle le nombre total de trades par symbole avant arrêt des entrées.
Drawdown max pour un nouveau trade (%) Empêche les nouvelles positions si le drawdown actuel dépasse ce seuil.
Arrêt de la multiplication après X trades À partir de ce niveau, la taille des positions ne sera plus augmentée.
Utiliser l’âge des bougies Ignore les signaux trop anciens (selon le nombre de bougies écoulées).
Âge max du signal (en secondes) Durée maximale d’un signal avant qu’il soit invalidé.
Ratio max de volatilité Ratio ATR/prix maximum autorisé. Au-delà, aucun trade n’est ouvert.
Timeframe ATR Période utilisée pour le calcul de l’ATR (ex. : 1 jour).
Période ATR Nombre de bougies pour calculer l’ATR.
Type de moyenne mobile Méthode utilisée pour le canal dynamique (ex. : moyenne mobile linéaire pondérée).


Ceci ne constitue pas un conseil financier !

