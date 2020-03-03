Dynamic TP XAU Scalper





🤖 Nombre del EA: Dynamic Hybrid Scalper (Especialista en XAU)

"Una mezcla sinérgica de seguimiento de tendencias y lógica de red inteligente para un trading consistente en oro"

🌟 Principales características

Análisis Multi-Timeframe: Análisis de tendencia de triple capa que monitoriza la tendencia del High Timeframe (HTF) hasta el Timeframe específico de la Señal de entrada para una máxima precisión.

Confirmación de señal de 5 factores: Un sofisticado sistema de filtrado que utiliza cinco métricas básicas: Tendencia EMA, RSI, MACD, fuerza ADX y ruptura de la acción del precio.

Gestión dinámica de lotes: Un algoritmo inteligente de tamaño de lote que se ajusta en función de la caída de la cuenta, permitiendo una recuperación más rápida durante los retrocesos del mercado.

Paquete de seguridad avanzada: Incorpora una parada de emergencia de punto de pérdida , un bloqueo de punto de equilibrio y un retardo posterior a la operación para evitar el exceso de operaciones durante los picos de volatilidad.

Interfaz de usuario interactiva: Visualización profesional en tiempo real que muestra los estados de los indicadores, la alineación de las tendencias y las métricas de reducción en vivo para una transparencia total.

Estrategia de negociación

Este EA está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) y pares de alta volatilidad, utilizando un enfoque sistemático disciplinado:

Alineación de Tendencias: Ejecuta operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal (EMA 200 en HTF) para reducir significativamente el riesgo de operar contra el mercado. Entrada basada en el impulso: Las órdenes se activan sólo cuando el impulso (MACD), la fuerza de la tendencia (ADX) y las rupturas de precios se alinean perfectamente. Red inteligente y optimización de la compensación: Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA utiliza niveles clave de soporte/resistencia para colocar órdenes pendientes, optimizando el precio medio de entrada para una salida segura. Estrategia de Salida Flexible: Asegura las ganancias a través de Group Take Profit y protege el capital con un Trailing Stop automatizado que bloquea las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

⚙️ Especificaciones técnicas

Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

Tipo de cuenta: Admite cuentas de compensación y cobertura.

Pares recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD.

Plazos: M5 / M15 para Scalping; H1 para Swing Trading.

Depósito mínimo: Recomendado $200 ( dependiendo de la configuración del tamaño del Lote).

🛡 Características de Gestión de Riesgo

Filtro horario: Horas de negociación personalizables para evitar noticias de alto impacto o cierres de mercado de baja liquidez.

Protección de diferencial: Evita la ejecución durante periodos de volatilidad extrema o spreads excesivos.

Protección contra caídas: Stop Loss de grupo codificado (medido en puntos) para liquidar posiciones si el mercado se mueve más allá de un umbral de seguridad predefinido.

💡 Nota para los inversores

El Dynamic Hybrid Scalper está diseñado para los traders que buscan un sistema disciplinado y basado en las matemáticas que elimine el sesgo emocional. El EA es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios optimizar los niveles de RSI y los períodos de EMA para adaptarse a su apetito de riesgo específico.







