Dynamic TP XAU Scalper


🤖 Nombre del EA: Dynamic Hybrid Scalper (Especialista en XAU)

"Una mezcla sinérgica de seguimiento de tendencias y lógica de red inteligente para un trading consistente en oro"

🌟 Principales características

  • Análisis Multi-Timeframe: Análisis de tendencia de triple capa que monitoriza la tendencia del High Timeframe (HTF) hasta el Timeframe específico de la Señal de entrada para una máxima precisión.

  • Confirmación de señal de 5 factores: Un sofisticado sistema de filtrado que utiliza cinco métricas básicas: Tendencia EMA, RSI, MACD, fuerza ADX y ruptura de la acción del precio.

  • Gestión dinámica de lotes: Un algoritmo inteligente de tamaño de lote que se ajusta en función de la caída de la cuenta, permitiendo una recuperación más rápida durante los retrocesos del mercado.

  • Paquete de seguridad avanzada: Incorpora una parada de emergencia de punto de pérdida, un bloqueo de punto de equilibrio y un retardo posterior a la operación para evitar el exceso de operaciones durante los picos de volatilidad.

  • Interfaz de usuario interactiva: Visualización profesional en tiempo real que muestra los estados de los indicadores, la alineación de las tendencias y las métricas de reducción en vivo para una transparencia total.

Estrategia de negociación

Este EA está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) y pares de alta volatilidad, utilizando un enfoque sistemático disciplinado:

  1. Alineación de Tendencias: Ejecuta operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal (EMA 200 en HTF) para reducir significativamente el riesgo de operar contra el mercado.

  2. Entrada basada en el impulso: Las órdenes se activan sólo cuando el impulso (MACD), la fuerza de la tendencia (ADX) y las rupturas de precios se alinean perfectamente.

  3. Red inteligente y optimización de la compensación: Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA utiliza niveles clave de soporte/resistencia para colocar órdenes pendientes, optimizando el precio medio de entrada para una salida segura.

  4. Estrategia de Salida Flexible: Asegura las ganancias a través de Group Take Profit y protege el capital con un Trailing Stop automatizado que bloquea las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.

⚙️ Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)

  • Tipo de cuenta: Admite cuentas de compensación y cobertura.

  • Pares recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD.

  • Plazos: M5 / M15 para Scalping; H1 para Swing Trading.

  • Depósito mínimo: Recomendado $200 ( dependiendo de la configuración del tamaño del Lote).

🛡 Características de Gestión de Riesgo

  • Filtro horario: Horas de negociación personalizables para evitar noticias de alto impacto o cierres de mercado de baja liquidez.

  • Protección de diferencial: Evita la ejecución durante periodos de volatilidad extrema o spreads excesivos.

  • Protección contra caídas: Stop Loss de grupo codificado (medido en puntos) para liquidar posiciones si el mercado se mueve más allá de un umbral de seguridad predefinido.

💡 Nota para los inversores

El Dynamic Hybrid Scalper está diseñado para los traders que buscan un sistema disciplinado y basado en las matemáticas que elimine el sesgo emocional. El EA es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios optimizar los niveles de RSI y los períodos de EMA para adaptarse a su apetito de riesgo específico.



🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS Y LOTES

Parámetro Valor Descripción
LotStart 0.01 Volumen de operación inicial
LoteMáx 0.03 Tamaño máximo de lote permitido
TakeProfitCalc 350.0 Divisor de escala de lote basado en DD

🚪 ESTRATEGIA DE SALIDA Y ARRASTRE

Parámetro Valor (Puntos) Descripción
GroupTakeProfitPt 20000 Beneficio objetivo de la cesta
GrupoStopLossPt 27000 Cesta Stop Loss
TrailingStart / Paso 4000 / 300 Paso de activación y movimiento
BreakEvenStart / Bloqueo 4000 / 300 BE Trigger y beneficio a bloquear

⛓️ REJILLA Y ÓRDENES PENDIENTES

Capa 1 Estado: Desactivado Dist: 2000 | Count: 0
Estado Capa 2: Activado Dist: 5500 | Count: 1
Estado Capa 3: Activado Dist: 8500 | Count: 1

📉 FILTROS INDICADORES

Indicador Marco temporal Ajustes clave
Tendencia HTF (EMA) H1 Periodo: 200
Tendencia y señal MA M4 / M5 Retroceso: 145 / 43
Confirmación RSI M5 Compra < 100 | Venta > 10
Fuerza ADX M5 Nivel Min: 25

FILTRO DE TIEMPO

Ventana de negociación: 08:00 - 21:00 (Hora del servidor) Enfriamiento: 60 segundos después del cierre de la operación

