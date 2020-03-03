Dynamic TP XAU Scalper
- Asesores Expertos
- Thanaporn Janbuala
- Versión: 1.0
🤖 Nombre del EA: Dynamic Hybrid Scalper (Especialista en XAU)
"Una mezcla sinérgica de seguimiento de tendencias y lógica de red inteligente para un trading consistente en oro"
🌟 Principales características
-
Análisis Multi-Timeframe: Análisis de tendencia de triple capa que monitoriza la tendencia del High Timeframe (HTF) hasta el Timeframe específico de la Señal de entrada para una máxima precisión.
-
Confirmación de señal de 5 factores: Un sofisticado sistema de filtrado que utiliza cinco métricas básicas: Tendencia EMA, RSI, MACD, fuerza ADX y ruptura de la acción del precio.
-
Gestión dinámica de lotes: Un algoritmo inteligente de tamaño de lote que se ajusta en función de la caída de la cuenta, permitiendo una recuperación más rápida durante los retrocesos del mercado.
-
Paquete de seguridad avanzada: Incorpora una parada de emergencia de punto de pérdida, un bloqueo de punto de equilibrio y un retardo posterior a la operación para evitar el exceso de operaciones durante los picos de volatilidad.
-
Interfaz de usuario interactiva: Visualización profesional en tiempo real que muestra los estados de los indicadores, la alineación de las tendencias y las métricas de reducción en vivo para una transparencia total.
Estrategia de negociación
Este EA está especialmente diseñado para XAUUSD (Oro) y pares de alta volatilidad, utilizando un enfoque sistemático disciplinado:
-
Alineación de Tendencias: Ejecuta operaciones sólo en la dirección de la tendencia principal (EMA 200 en HTF) para reducir significativamente el riesgo de operar contra el mercado.
-
Entrada basada en el impulso: Las órdenes se activan sólo cuando el impulso (MACD), la fuerza de la tendencia (ADX) y las rupturas de precios se alinean perfectamente.
-
Red inteligente y optimización de la compensación: Si el mercado se mueve en contra de la posición, el EA utiliza niveles clave de soporte/resistencia para colocar órdenes pendientes, optimizando el precio medio de entrada para una salida segura.
-
Estrategia de Salida Flexible: Asegura las ganancias a través de Group Take Profit y protege el capital con un Trailing Stop automatizado que bloquea las ganancias a medida que el precio se mueve a su favor.
⚙️ Especificaciones técnicas
-
Plataforma: MetaTrader 5 (MT5)
-
Tipo de cuenta: Admite cuentas de compensación y cobertura.
-
Pares recomendados: XAUUSD (Oro), EURUSD.
-
Plazos: M5 / M15 para Scalping; H1 para Swing Trading.
-
Depósito mínimo: Recomendado $200 ( dependiendo de la configuración del tamaño del Lote).
🛡 Características de Gestión de Riesgo
-
Filtro horario: Horas de negociación personalizables para evitar noticias de alto impacto o cierres de mercado de baja liquidez.
-
Protección de diferencial: Evita la ejecución durante periodos de volatilidad extrema o spreads excesivos.
-
Protección contra caídas: Stop Loss de grupo codificado (medido en puntos) para liquidar posiciones si el mercado se mueve más allá de un umbral de seguridad predefinido.
💡 Nota para los inversores
El Dynamic Hybrid Scalper está diseñado para los traders que buscan un sistema disciplinado y basado en las matemáticas que elimine el sesgo emocional. El EA es totalmente personalizable, lo que permite a los usuarios optimizar los niveles de RSI y los períodos de EMA para adaptarse a su apetito de riesgo específico.
🛡️ GESTIÓN DE RIESGOS Y LOTES
|Parámetro
|Valor
|Descripción
|LotStart
|0.01
|Volumen de operación inicial
|LoteMáx
|0.03
|Tamaño máximo de lote permitido
|TakeProfitCalc
|350.0
|Divisor de escala de lote basado en DD
🚪 ESTRATEGIA DE SALIDA Y ARRASTRE
|Parámetro
|Valor (Puntos)
|Descripción
|GroupTakeProfitPt
|20000
|Beneficio objetivo de la cesta
|GrupoStopLossPt
|27000
|Cesta Stop Loss
|TrailingStart / Paso
|4000 / 300
|Paso de activación y movimiento
|BreakEvenStart / Bloqueo
|4000 / 300
|BE Trigger y beneficio a bloquear
⛓️ REJILLA Y ÓRDENES PENDIENTES
📉 FILTROS INDICADORES
|Indicador
|Marco temporal
|Ajustes clave
|Tendencia HTF (EMA)
|H1
|Periodo: 200
|Tendencia y señal MA
|M4 / M5
|Retroceso: 145 / 43
|Confirmación RSI
|M5
|Compra < 100 | Venta > 10
|Fuerza ADX
|M5
|Nivel Min: 25
FILTRO DE TIEMPO
Ventana de negociación: 08:00 - 21:00 (Hora del servidor) Enfriamiento: 60 segundos después del cierre de la operación