Candle Smoother Indicator
- Indicadores
- TECHAURORA - FZCO
- Versión: 1.0
El Candle Smoother es un indicador para MetaTrader 5 que te ayuda a ver los movimientos de precios de manera más tranquila y clara. Elimina el "ruido de mercado" innecesario y muestra la verdadera tendencia de manera más efectiva.
¿Qué hace el "Indicador Candle Smoother"?
-
Suaviza los datos clásicos de las velas japonesas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre).
-
Esto filtra las velas caóticas y agitadas.
-
Además, se calcula una línea EMA (Media Móvil Exponencial) basada en los precios suavizados.
-
Así puedes reconocer mejor hacia dónde se dirige realmente el mercado.
En resumen: ¡Menos ruido, tendencias más claras!
Cómo leer el indicador
En una ventana separada, debajo del gráfico principal, verás:
-
Representación de velas suavizadas
➔ Muestra un movimiento de precios más calmado.
-
Línea turquesa (EMA)
➔ Esta línea sigue a las velas suavizadas.
➔ Cuando la línea sube, el mercado generalmente está en tendencia alcista.
➔ Cuando la línea baja, el mercado tiende a estar en tendencia bajista.
Características principales
-
Velas suavizadas: Reducen pequeñas fluctuaciones de precios insignificantes.
-
Línea EMA integrada: Muestra la dirección general del precio suavizado.
-
Anti-ruido: Hace que los gráficos sean mucho más claros y fáciles de leer.
-
Configuraciones personalizables: Puedes ajustar la sensibilidad según tus necesidades.
Explicación de los parámetros
-
ATR Length (Por defecto: 50)
➔ Controla el nivel de suavizado.
➔ Número mayor = más suavizado = gráfico más tranquilo.
-
EMA Period (Por defecto: 14)
➔ Determina qué tan rápido reacciona la línea EMA a los cambios de precio.
➔ Número menor = más sensible (reacción más rápida).
➔ Número mayor = más suave (reacción más lenta pero más fiable).
El Candle Smoother es perfecto si quieres identificar tendencias claras sin confundirte con fluctuaciones de precios salvajes. Ideal para principiantes y traders avanzados que prefieren decisiones tranquilas y sistemáticas.
¡Esto no es asesoría financiera! Este indicador funciona en tiempo real y no repinta.