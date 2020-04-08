Candle Smoother Indicator

El Candle Smoother es un indicador para MetaTrader 5 que te ayuda a ver los movimientos de precios de manera más tranquila y clara. Elimina el "ruido de mercado" innecesario y muestra la verdadera tendencia de manera más efectiva.


¿Qué hace el "Indicador Candle Smoother"?

  • Suaviza los datos clásicos de las velas japonesas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre).

  • Esto filtra las velas caóticas y agitadas.

  • Además, se calcula una línea EMA (Media Móvil Exponencial) basada en los precios suavizados.

  • Así puedes reconocer mejor hacia dónde se dirige realmente el mercado.

En resumen: ¡Menos ruido, tendencias más claras!


Cómo leer el indicador

En una ventana separada, debajo del gráfico principal, verás:

  • Representación de velas suavizadas
    ➔ Muestra un movimiento de precios más calmado.

  • Línea turquesa (EMA)
    ➔ Esta línea sigue a las velas suavizadas.
    ➔ Cuando la línea sube, el mercado generalmente está en tendencia alcista.
    ➔ Cuando la línea baja, el mercado tiende a estar en tendencia bajista.


    Características principales

    • Velas suavizadas: Reducen pequeñas fluctuaciones de precios insignificantes.

    • Línea EMA integrada: Muestra la dirección general del precio suavizado.

    • Anti-ruido: Hace que los gráficos sean mucho más claros y fáciles de leer.

    • Configuraciones personalizables: Puedes ajustar la sensibilidad según tus necesidades.


      Explicación de los parámetros

      • ATR Length (Por defecto: 50)
        ➔ Controla el nivel de suavizado.
        ➔ Número mayor = más suavizado = gráfico más tranquilo.

      • EMA Period (Por defecto: 14)
        ➔ Determina qué tan rápido reacciona la línea EMA a los cambios de precio.
        ➔ Número menor = más sensible (reacción más rápida).
        ➔ Número mayor = más suave (reacción más lenta pero más fiable).

      El Candle Smoother es perfecto si quieres identificar tendencias claras sin confundirte con fluctuaciones de precios salvajes. Ideal para principiantes y traders avanzados que prefieren decisiones tranquilas y sistemáticas.


      ¡Esto no es asesoría financiera! Este indicador funciona en tiempo real y no repinta.


