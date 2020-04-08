Candle Smoother Indicator

El Candle Smoother es un indicador para MetaTrader 5 que te ayuda a ver los movimientos de precios de manera más tranquila y clara. Elimina el "ruido de mercado" innecesario y muestra la verdadera tendencia de manera más efectiva.





¿Qué hace el "Indicador Candle Smoother"?



Suaviza los datos clásicos de las velas japonesas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre).

Esto filtra las velas caóticas y agitadas.

Además, se calcula una línea EMA (Media Móvil Exponencial) basada en los precios suavizados.

Así puedes reconocer mejor hacia dónde se dirige realmente el mercado.

En resumen: ¡Menos ruido, tendencias más claras!





Cómo leer el indicador



En una ventana separada, debajo del gráfico principal, verás:

Representación de velas suavizadas

➔ Muestra un movimiento de precios más calmado.

Línea turquesa (EMA)

➔ Esta línea sigue a las velas suavizadas.

➔ Cuando la línea sube, el mercado generalmente está en tendencia alcista.

➔ Cuando la línea baja, el mercado tiende a estar en tendencia bajista.





Características principales



Velas suavizadas: Reducen pequeñas fluctuaciones de precios insignificantes.

Línea EMA integrada: Muestra la dirección general del precio suavizado.

Anti-ruido: Hace que los gráficos sean mucho más claros y fáciles de leer.

Configuraciones personalizables: Puedes ajustar la sensibilidad según tus necesidades.





Explicación de los parámetros



ATR Length (Por defecto: 50)

➔ Controla el nivel de suavizado.

➔ Número mayor = más suavizado = gráfico más tranquilo.

EMA Period (Por defecto: 14)

➔ Determina qué tan rápido reacciona la línea EMA a los cambios de precio.

➔ Número menor = más sensible (reacción más rápida).

➔ Número mayor = más suave (reacción más lenta pero más fiable).

El Candle Smoother es perfecto si quieres identificar tendencias claras sin confundirte con fluctuaciones de precios salvajes. Ideal para principiantes y traders avanzados que prefieren decisiones tranquilas y sistemáticas.





¡Esto no es asesoría financiera! Este indicador funciona en tiempo real y no repinta.

