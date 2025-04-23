SMC Sessions MT5

5

El indicador de sesiones SMC es una herramienta de precisión diseñada para operadores de dinero inteligente que confían en conceptos de TIC, búsquedas de liquidez y estrategias basadas en sesiones . Mapea a la perfección zonas críticas de negociación basadas en sesiones utilizando los conceptos más probados y populares utilizados por operadores de nivel institucional. Este indicador de sesión todo en uno superpone su gráfico con las estrategias de rango más efectivas y de alta probabilidad, incluyendo: Rango asiático ICT, ruptura de Londres, rango de Nueva York, zona de cierre de apertura de Londres ICT, zona de cierre de apertura de Nueva York ICT, rupturas de rango de apertura (ORB) (que cubren Londres, Nueva York, Tokio ) y el poderoso rango de apertura de medianoche . También destaca las principales sesiones de negociación de Forex, incluyendo Sídney, Tokio, Londres y Nueva York . Cada rango se dibuja con la máxima precisión utilizando la metodología TimeBox, lo que ayuda a identificar FVGs clave (brechas de valor razonable), barridos de rango, máximos/mínimos de sesión y posibles zonas de manipulación de creadores de mercado . Diseñado para operadores serios de SMC, este indicador es altamente personalizable para alinearse con la hora del servidor de cualquier bróker, lo que permite una ejecución precisa en cualquier gráfico o marco temporal.


Estrategia de Rango Asiático ICT: El Rango Asiático ICT es una estrategia fundamental dentro de los marcos de Smart Money e ICT. Identifica zonas de acumulación y consolidación entre las 23:00 y las 04:00 GMT , lo que suele generar trampas de liquidez y permite a los operadores anticipar las expansiones de las sesiones de Londres o Nueva York . Esta herramienta representa visualmente el cuadro de la sesión y las áreas de barrido de máximos y mínimos, lo que confirma visualmente los rechazos de precios o las corridas de liquidez. Estas zonas suelen actuar como imanes de liquidez, preparando las configuraciones para la confirmación del sesgo diario y las entradas en zonas de cierre .


Estrategia de Ruptura de Londres: La Ruptura de Londres es uno de los métodos de entrada más populares para minoristas e instituciones. Esta sesión, que abarca desde las 00:00 hasta las 07:00 GMT , captura los movimientos volátiles impulsados por la entrada de liquidez al abrir el mercado de Londres . El indicador traza señales de ruptura y cajas de sesión, lo que permite a los operadores identificar rupturas falsas, búsquedas de stop loss o intenciones reales de los creadores de mercado . Los símbolos de ruptura ayudan a confirmar patrones de continuación alcistas o bajistas , ideales para operadores de ruptura y trampa centrados en configuraciones previas al mercado de Nueva York .


Estrategia de Rango de Nueva York: El Rango de Nueva York es clave para detectar retrocesos o configuraciones de reversión tras sesiones importantes como la de Londres. Esta sesión, que abarca de 12:00 a 14:00 GMT , superpone el cambio de la estructura del mercado en torno a la apertura de Nueva York y se solapa con la de Londres. La herramienta traza máximos y mínimos de este rango y permite la detección de formaciones de FVG, barridos de liquidez y patrones de acumulación de creadores de mercado . Es ideal para quienes operan con configuraciones de reversión, rupturas al final de la sesión o sesiones de ICT PM .


Zona de Liquidez Abierta de ICT Londres: Esta zona, entre las 06:00 y las 08:00 GMT , suele preceder a asaltos de liquidez de alta probabilidad . Resalta la lógica de la Zona de Liquidez enseñada en las mentorías de ICT. Los operadores pueden observar si el precio barre el máximo/mínimo asiático y regresa a zonas premium/descuento , lo que confirma los modelos de entrada . El indicador marca automáticamente el rango y anota si se barren los máximos/mínimos mediante marcadores simbólicos claros.


Zona de cierre de la apertura de Nueva York de ICT: Esta sesión, que abarca de 11:00 a 14:00 GMT , refleja los cambios en el volumen institucional durante la apertura de Nueva York. Se alinea con el sesgo de marco temporal macro , lo que favorece las entradas basadas en ataques de liquidez, ganancias de mercado y barridos de rango . Los operadores utilizan esta zona de cierre para generar operaciones en torno a comunicados de prensa, aperturas de mercado y movimientos impulsados por el volumen .


Ruptura del Rango de Apertura de Londres (ORB): De 07:00 a 08:00 GMT , el ORB de Londres mapea las rupturas de rango clave para los operadores intradía. Define los puntos de anclaje máximo y mínimo de la hora posterior a la apertura de Londres, lo que permite identificar volumen atrapado, continuación de la ruptura o movimientos falsos . Especialmente útil para operadores que utilizan clústeres de volumen, flujo de órdenes o herramientas de expansión de rango .


Ruptura del Rango de Apertura de Nueva York (ORB): Este rango , de 13:00 a 14:00 GMT, captura las rupturas de la apertura del mercado de Nueva York. Ideal para detectar cambios iniciales en el balance, rupturas falsas y corridas de liquidez antes del cierre de Londres . El indicador rastrea las reacciones del rango, ideal para combinarse con bloques de ruptura de ICT, bloques de órdenes y zonas de reversión de dinero inteligente .

Ruptura del Rango de Apertura de Tokio (ORB): De 00:00 a 01:00 GMT , el ORB de Tokio ayuda a detectar la acumulación de liquidez durante la noche . A menudo pasada por alto, esta sesión ayuda a identificar trampas de liquidez generadas por Asia que posteriormente impulsan los movimientos de Londres y Nueva York. Resulta útil para los operadores que monitorean el flujo de la sesión global, buscando barridos de soporte/resistencia inducidos por Asia .

Rango de Apertura de Medianoche (OR de Medianoche): El OR de Medianoche, de 00:00 a 01:00 GMT, marca el inicio de la jornada bursátil y sirve como punto de referencia clave para la determinación del sesgo diario . Es comúnmente utilizado por los operadores de SMC para definir el rango inicial del creador de mercado del día. Este cuadro, combinado con la lógica de barrido de liquidez y las zonas FVG , ayuda a mapear posibles configuraciones de cruce Asia-Londres .


Además de las estrategias basadas en rangos, el indicador mapea las principales sesiones de trading de forex: Sídney, Tokio, Londres y Nueva York , con colores y estilos totalmente personalizables. Estos cuadros permiten a los operadores alinear visualmente la acción del precio con los ciclos de flujo de órdenes institucionales y ver dónde se acumula, manipula o expande el precio dentro de las ventanas de tiempo clave.

El indicador incluye gráficos de gaps FVG , que muestran desequilibrios tanto alcistas como bajistas con una detección precisa basada en la lógica de llenado de gaps del 66,66%. Los usuarios pueden rastrear gaps sin llenar, su tamaño en pips y utilizar esta confluencia con rupturas de rango o barridos de liquidez para crear configuraciones potentes. Los FVG se resaltan con colores únicos e incluyen alertas personalizables cuando el precio alcanza estas zonas.

Cada sesión cuenta con una alerta opcional de barrido de liquidez que notifica al operador cuando se superan los máximos o mínimos de la sesión, un objetivo típico de Smart Money . Las alertas se pueden activar para dispositivos móviles, correo electrónico y ventanas emergentes , lo que mantiene a los operadores informados sobre las violaciones del rango del creador de mercado o las expansiones de la sesión , incluso sin estar atentos a los gráficos.

Todos los ajustes de hora están integrados en la lógica horaria del servidor, lo que garantiza una alineación precisa en cualquier bróker o plataforma. Desde la hora de inicio y la hora de fin de sesión, los esquemas de color, la configuración de fuentes, los estilos de línea y las etiquetas, el indicador es totalmente personalizable para adaptarse a su flujo de trabajo de trading. El método de dibujo admite tanto cuadros rellenos como estilos con contorno , lo que proporciona un control total sobre la estética del gráfico.

Ya sea que opere con reversiones de Londres, trampas de liquidez asiáticas o expansiones de FVG de Nueva York, el Indicador de Sesiones SMC está diseñado para brindar información de mercado de calidad institucional , totalmente alineado con los Conceptos de Dinero Inteligente, la teoría de manipulación de creadores de mercado y las estrategias de trading de las TIC . Desde scalpers hasta swing traders, esta herramienta conecta la acción del precio sin procesar con la planificación estructurada basada en sesiones, brindándole la claridad necesaria para identificar con confianza los puntos de inflexión clave del mercado, las zonas de liquidez atrapada y las reacciones impulsadas por el flujo de órdenes .

Mejoras futuras: Se prevé que las futuras actualizaciones incluyan el dibujo automático de los niveles de Ruptura de Estructura (BOS) y Bloque de Orden (OB) . Estas mejoras ayudan a los usuarios a identificar áreas clave de interés en el gráfico, basándose en conceptos de estructura de mercado comúnmente utilizados.


Comentarios 1
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

Productos recomendados
Harmonic Patterns by ZZ MT5
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Mine Farm
Maryna Kauzova
Asesores Expertos
Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilidades
TradePilot Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 TradePilot es un Asesor Experto (EA ) profesional y fácil de usar para MetaTrader 5 (MT5) . Simplifica el trading automatizado , la gestión de riesgos y la ejecución de operaciones con un panel de trading inteligente. Perfecto para principiantes y traders experimentados que buscan un EA gestor de operaciones fiable con cálculo automatizado del tamaño del lote y gestión inteligente de posiciones. Principales Ventajas Panel de operaciones fácil
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Asesores Expertos
Moving Average Surfer – Captura de Tendencias con Precisión para MT5 Surfea las olas del mercado con Moving Average Surfer, diseñado para traders que buscan precisión, eficiencia y gestión de riesgo automatizada. Este EA combina señales de medias móviles rápidas y lentas con filtros avanzados para detectar oportunidades de alta probabilidad. Funciones clave: Análisis dual de medias móviles: Utiliza MA rápidas y lentas para evaluar la dirección del mercado. Filtro RSI integrado: Añade validación
Norepaint Harmonic Patterns with minimal Lag MT5
Sergey Efimenko
5 (1)
Indicadores
El indicador muestra patrones armónicos en el gráfico   sin repintar   con el mínimo retraso posible. La búsqueda de la parte superior de los indicadores se basa en el principio de onda del análisis de precios. La configuración avanzada le permite elegir parámetros para su estilo de negociación. En la apertura de una vela (barra), cuando se forma un nuevo patrón, se fija una flecha de la dirección probable del movimiento del precio, que permanece sin cambios. El indicador reconoce los siguientes
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Indicadores
Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Indicadores
Quantum Channel Pro es una herramienta revolucionaria de análisis de volatilidad multicanal diseñada para identificar tendencias, puntos de reversión y ruido del mercado. Utilizando canales de desviación estándar adaptativos, traza tres niveles (interno, medio y externo) para ayudar a los operadores a tomar decisiones con mayor precisión. Características principales: Tres canales inteligentes (1σ, 2σ, 3σ) Estadísticas de probabilidad en tiempo real Filtrado adaptativo de ruido Compatible con tod
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indicadores
Resumen Supply & Demand (MTF) v1.00 es un indicador de MetaTrader 5 que identifica y dibuja automáticamente zonas clave de oferta y demanda de hasta tres marcos temporales en su gráfico actual. Las zonas de oferta marcan las áreas donde la presión de venta fue fuerte; las zonas de demanda marcan las áreas donde la presión de compra fue fuerte. Características Detección multi-marco temporal Escanea el gráfico actual más dos marcos temporales superiores en busca de zonas. Filtro de fuerza de ve
FREE
MSnR Lines
Pierre Paul Amoussou
Indicadores
MSnR Lines es un indicador personalizado diseñado para mostrar niveles de soporte y resistencia en un gráfico. Estos niveles se basan en la teoría de soporte y resistencia de Malasia, que define los niveles no como áreas, sino como niveles de precio específicos derivados de los picos y valles del gráfico de líneas. Características: Tres tipos de niveles: A-Level, V-Level y Nivel de brecha. Indicación de frescura para los niveles: los niveles frescos son más significativos que los niveles no fres
ProEngulfing For MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicadores
La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Heikin Ashi RSI Oscillator
TECHAURORA - FZCO
Indicadores
¡Les presentamos el Oscilador Heikin Ashi RSI ! Este indicador combina los conceptos de las velas Heikin Ashi con el RSI (Índice de Fuerza Relativa) para producir un formato tipo oscilador que se puede utilizar para filtrar parte del ruido asociado con las lecturas estándar del RSI. Esto proporciona a los traders una representación más suave de las condiciones del mercado. Aquí hay algunos artículos para leer más sobre el RSI y las velas Heikin Ashi: https://www.investopedia.com/terms/r/rsi.asp
Advanced Trading Chaos
Sergei Gurov
5 (1)
Indicadores
Caos de Trading Avanzado El objetivo principal del indicador es ayudar al trader a detectar las señales descritas por Bill Williams en sus libros para tomar una decisión de trading rápida y correcta. 1)Barra de reversión alcista/bajista (BDB) 2) Barra Divergente(DB) 3) Segunda Señal Sage - la tercera barra consecutiva del Awesome Oscillator 4) Fractales de trabajo (Fractales que trabajaron por encima/debajo de la frente roja 5) Tres modos de coloreado de barras 5.1) Coloreado de barras según e
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indicadores
Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
FREE
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicadores
TRI Visualizer MT5 - Análisis termodinámico del mercado Visión general El TRI (Indicador de Rango Térmico) Visualizer Enhanced es un raro indicador de análisis de mercado que va más allá del análisis técnico convencional, aplicando principios de termodinámica de la física. Interpreta las fluctuaciones de los precios del mercado como "energía termodinámica", lo que permite detectar con gran precisión cambios sutiles en el mercado que a menudo se pasan por alto. Mecanismos innovadores 1. Motor
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Indicadores
AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
Otros productos de este autor
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicadores
El       Candle Power Pro       es una herramienta comercial sofisticada diseñada para decodificar       Presión del volumen real, desequilibrios en los datos de ticks y dinámica del flujo de órdenes institucionales       midiendo la       batalla entre las garrapatas del toro y las garrapatas del oso       en tiempo real. Este indicador transforma los datos brutos       datos de volumen en información procesable   , lo que ayuda a los operadores a identificar       Movimientos de dinero inteli
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
Indicadores
El   Indicador de Rupturas de Rango de Apertura   es una herramienta de trading basada en sesiones, diseñada para operadores que siguen conceptos de trading institucional, como   ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC)   y estrategias basadas en   volumen   o   flujo de órdenes   . Este indicador traza rangos de apertura esenciales de la sesión, lo que permite a los operadores identificar posibles   barridos de liquidez, zonas de ruptura, fakeouts   y   niveles intradía clave   en
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   indicador ICT NewYork Open Killzone   está diseñado para operadores que siguen   los conceptos de Smart Money (SMC)   ,   los modelos de trading ICT   y   las estrategias basadas en liquidez   en el   mercado Forex   . Esta herramienta marca la   zona de cierre de New York Open Killzone   , que abarca   de 11:00 a 14:00 GMT   , un momento crítico en el que el volumen institucional suele provocar movimientos importantes. El indicador destaca   rangos de sesión   ,   rangos de creadores de m
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Asesores Expertos
El   Asesor Experto Fibo Scalper Pro   es una poderosa herramienta diseñada para automatizar las populares   estrategias comerciales de Fibonacci   . Simplifica el proceso de negociación dibujando y ajustando automáticamente los niveles de Fibonacci en el gráfico. Esta función brinda comodidad y precisión a los operadores que utilizan extensiones y retrocesos de Fibonacci en sus análisis. Una de las características clave de Fibo Scalper Pro es su función de personalización. Permite a los comer
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Asesores Expertos
El   EA Breakout Robot   es una herramienta de trading especializada, diseñada para automatizar   las rupturas basadas en sesiones de tiempo   . El EA dibuja un cuadro de rango de precios y líneas de máximos y mínimos según los parámetros de tiempo especificados. Cuando el precio supera el máximo o el mínimo de este rango definido, el EA ejecuta operaciones automáticamente. La funcionalidad principal del sistema se centra en la   ruptura del EURJPY   entre las 22:00 y las 02:00 GMT, mientras que
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El       Indicador de rango asiático de las TIC       Es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a identificar estructuras clave del mercado y zonas de liquidez, basándose en la Estrategia de Trading de Rango Asiático de ICT. Marca los niveles de precio máximo y mínimo de la sesión asiática (de 19:00 a medianoche, hora de Nueva York) y proporciona información crucial sobre los movimientos del mercado en las siguientes sesiones. Este indicador mejora la precisión de las oper
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Indicador de Estrategia de Ruptura de la Sesión de Londres   está diseñado para operadores que siguen   las metodologías ICT (Inner Circle Trader)   y   Smart Money Concepts (SMC)   , centrándose en   la búsqueda de liquidez basada en la sesión, las zonas de liquidación   y   el comportamiento de los creadores de mercado   durante la sesión de Londres. Esta herramienta captura los niveles de precio máximo y mínimo entre   las 00:00   y   las 07:00 GMT   , comúnmente conocidos como la   Zon
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador   de Velas Multi-Timeframe   es una potente herramienta de visualización diseñada para ayudar a los operadores a alinear su análisis de marcos temporales inferiores con la estructura de marcos temporales superiores. Al trazar velas de un marco temporal superior seleccionado (H1, H4, D1, etc.) directamente en su gráfico actual, este indicador le ofrece una perspectiva más clara de la narrativa general del mercado sin cambiar de gráfico. ¿Quién necesita este indicador? Esta herramie
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El   Indicador de Rango de Nueva York   es una herramienta de análisis basada en sesiones, desarrollada para operadores que aplican conceptos   de ICT (Inner Circle Trader)   , trading con dinero inteligente   y   métodos institucionales de acción del precio   . Diseñado específicamente para la sesión de Nueva York, este indicador captura el rango de precios entre   las 12:00   y   las 14:00 GMT   , un período crítico que coincide con el   cierre de Londres   y   la apertura de Nueva York   . Id
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
Exit Area Ultimate   es un indicador técnico diseñado para mejorar las decisiones comerciales al indicar los niveles diarios   de rango real promedio (ATR)   y   tasa diaria promedio (ADR)   en el gráfico. Al comprender estos niveles, los operadores pueden evaluar fácilmente el movimiento promedio de un activo a lo largo del día. Este indicador versátil sirve para múltiples propósitos para los comerciantes diarios, ayudando en la colocación de pedidos, identificando tendencias intradía, establec
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
Indicadores
El       Indicador de zona FVG MT5       es una poderosa herramienta diseñada para identificar brechas de valor justo (FVG) en el mercado, destacando los desequilibrios de precios entre el valor justo y el precio de mercado. Esta identificación precisa de brechas permite a los operadores detectar posibles puntos de entrada y salida del mercado, mejorando significativamente su capacidad para tomar decisiones comerciales informadas. Con su interfaz intuitiva y fácil de usar, el indicador de zona F
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicadores
El indicador   Candle GAP   es una herramienta esencial para los comerciantes que utilizan   estrategias de negociación de brechas   , ya que identifica automáticamente las brechas de velas para cada día de la semana. Una brecha se refiere a una diferencia de nivel de precios entre el cierre y la apertura de dos días consecutivos. Este indicador reconoce cuatro tipos de patrones de brecha: común, ruptura, continuación y agotamiento. Al incorporar este indicador en cualquier gráfico, los operador
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Extract Candle Power   es un indicador extractor de volumen en tiempo real que proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los vendedores y compradores durante cada vela. Al analizar los datos de volumen, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas sobre las tendencias del mercado y las posibles reversiones, superando las capacidades de los indicadores de promedio móvil tradicionales. Esta poderosa herramienta le permite extraer y analizar el volumen de vendedores y co
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador   Three MA Alert   es una herramienta esencial para los comerciantes que confían en la   estrategia de cruce de medias móviles   . Simplifica su vida comercial al enviar notificaciones a su dispositivo móvil, correo electrónico y mostrar alertas emergentes con sonido cada vez que hay un cruce de tres promedios móviles. Al seguir esta técnica ampliamente utilizada, puede asegurarse de estar siempre en el lado correcto de la tendencia y evitar operar en contra de la dirección predomin
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
Presentamos   a Mr. Fibonacci   , un sorprendente indicador diseñado para simplificar el proceso de dibujar y ajustar los niveles de Fibonacci en su gráfico. Este indicador ofrece opciones de personalización excepcionales para comerciantes profesionales, permitiéndoles dibujar cualquier nivel de Fibonacci con precisión. Además, proporciona notificaciones móviles, alertas por correo electrónico y alertas emergentes cuando el precio ingresa a los niveles de Fibonacci, lo que garantiza que nunca pi
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicadores
Two MA Crossover   es un poderoso sistema de notificación diseñado específicamente para los comerciantes que confían en la   estrategia de cruce de media móvil   . Este indicador completamente automatizado sirve como un sistema de alerta integral, lo que garantiza que nunca se pierda un evento comercial crucial. Envía notificaciones a su dispositivo móvil, correo electrónico y muestra alertas emergentes con sonido en su computadora, todo cuando detecta un cruce de promedio móvil basado en sus pa
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicadores
El indicador técnico   Pivot Bro   es una poderosa herramienta diseñada para identificar áreas de retroceso utilizando niveles   Pivot, Fibonacci, ATR   y   ADR   . Va más allá al reconocer también   patrones de velas   de reversión basados en la acción del precio. Además, el   medidor de divisas   es un compañero valioso para evaluar la verdadera fortaleza de las principales divisas. Al analizar 28 pares de divisas y mostrar su fuerza en el gráfico con cambios de color, permite a los operadores
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicadores
Este indicador técnico identifica y analiza automáticamente la acción del precio utilizando una variedad de   patrones de velas japonesas   en el gráfico. Dibuja convenientemente signos de flecha junto con los nombres de patrones correspondientes, lo que facilita la detección de los últimos patrones de velas inversas. Con este indicador, puede identificar y comparar rápidamente el análisis de gráficos con patrones de velas previamente identificados. El indicador incluye una variedad de patrones
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicadores
El indicador   Reversal Alert Pro   es una poderosa herramienta diseñada para detectar automáticamente áreas de reversión en el mercado. Ofrece notificaciones convenientes enviadas directamente a su dispositivo móvil y muestra alertas emergentes con sonido. Al incorporar este indicador en su estrategia comercial, puede filtrar posiciones comerciales de manera efectiva. Además, el indicador brinda la opción de utilizar indicadores CCI, RSI y estocásticos para refinar aún más las señales generadas
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicadores
El indicador técnico   Currency Strength 7   es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a medir la fortaleza de las siete monedas más populares. Al analizar la fortaleza de AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF y CAD, este indicador proporciona información valiosa sobre la dinámica de las divisas. Representa la fuerza de la moneda en el gráfico mediante líneas, lo que permite a los operadores evaluar rápidamente la fuerza relativa de las diferentes monedas. Una de las característic
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   Asesor Experto de Acción BullsBears   es una solución de trading avanzada diseñada para operadores que utilizan análisis de mercado basados en el volumen. Utilizando los datos de volumen de Bulls y Bears, este EA identifica automáticamente oportunidades de trading potenciales según la fortaleza del mercado y ejecuta órdenes de compra o venta según los parámetros definidos por el usuario. Es totalmente personalizable, lo que permite a los operadores ajustar sus estrategias con múltiples fil
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   asesor experto de Crossover Action   es una herramienta avanzada diseñada para automatizar una de las estrategias comerciales más populares, la   estrategia de cruce de medias móviles   . Con su interfaz intuitiva y sus potentes funciones, este asesor experto elimina la complejidad del comercio manual y ejecuta operaciones automáticamente en función de los cruces de medias móviles. Una de las características clave de este asesor experto es su adecuado sistema de gestión de riesgos, que gara
CCI Action
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
El   CCI Action Expert Advisor   es una poderosa herramienta diseñada para automatizar la   estrategia CCI (Commodity Channel Index)   , lo que permite a los operadores capitalizar los toques de nivel CCI. Con su configuración fácil de usar y su sólido sistema de gestión de riesgos, este EA proporciona una solución confiable y eficiente para los comerciantes que buscan incorporar el indicador CCI en su enfoque comercial. Una de las características clave de este Asesor Experto es su adecuado sist
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Asesores Expertos
News Robo Expert Advisor es una poderosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores de noticias a abrir órdenes pendientes con stop loss oculto durante los comunicados de prensa. Ofrece varias características que mejoran su experiencia comercial y protegen sus operaciones. Una de las características clave de News Robo es el stop loss oculto, que es ideal para los operadores de noticias que prefieren ocultar su stop loss a los corredores creadores de mercado. El stop loss se revela automát
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Asesores Expertos
El   RSI Action Expert Advisor   es una poderosa herramienta que automatiza las estrategias populares   de RSI (Índice de fuerza relativa)   , lo que permite un comercio eficiente y preciso. Al utilizar niveles de sobrecompra y sobreventa, este EA identifica puntos de entrada óptimos para órdenes de compra y venta. También ofrece varias opciones de filtrado de señales para mejorar la precisión de las operaciones, incluidos puntos de reversión RSI, órdenes pendientes, identificación de tendencias
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilidades
Presentamos   TPSL Driver Utility   , una poderosa herramienta diseñada para mejorar su experiencia comercial al automatizar la gestión de Stop Loss y Take Profit. Esta utilidad atiende a todos los comerciantes que desean una gestión de pedidos sin problemas y técnicas avanzadas de protección de ganancias. Con TPSL Driver Utility, tiene la flexibilidad de elegir entre dos modos de gestión de pedidos: Oculto y Visual. El modo Oculto le permite ocultar los niveles Take Profit y Stop Loss, proporci
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicadores
Presentamos el   Punto de Entrada   , un poderoso indicador técnico diseñado para proporcionar notificaciones de Compra/Venta. Este indicador analiza 5 promedios móviles, CCI, RSI, estocástico, Bill Williams e indicadores de volumen en 3 marcos de tiempo diferentes para generar señales precisas. Ofrece opciones de personalización ilimitadas para comerciantes profesionales, lo que les permite adaptar el indicador en función de su experiencia y estrategias. El punto de entrada envía señales a los
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
Indicadores
Presentamos   Entry Point Dashboard Ultimate   , un poderoso indicador técnico diseñado para proporcionar notificaciones de compra/venta para 6 pares de divisas. Este indicador analiza 5 promedios móviles, CCI, RSI, estocástico, Bill Williams e indicadores de volumen en 3 marcos de tiempo diferentes para generar señales precisas. Ofrece opciones de personalización ilimitadas para comerciantes profesionales, lo que les permite adaptar el indicador en función de su experiencia y estrategias. Entry
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
Indicadores
Presentamos el indicador técnico   Fibo Channels Ultimate   , una poderosa herramienta diseñada para revolucionar su estrategia comercial de Fibonacci. Con su funcionalidad avanzada, este indicador dibuja automáticamente todos los canales de Fibonacci pasados en su gráfico, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Lo que distingue a Fibo Channels Ultimate es su excepcional capacidad de personalización, que permite a los operadores profesionales dibujar cualquier nivel de Fibonacci que deseen. Este nivel d
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Asesores Expertos
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor   es una poderosa herramienta diseñada para automatizar las populares   estrategias de cruce de medias móviles   . Sobresale en la identificación de puntos de entrada óptimos basados en la intersección de tres promedios móviles, al tiempo que emplea técnicas de filtrado avanzadas para mejorar la confiabilidad de las señales. Sin embargo, lo que distingue a este EA es su completo sistema de gestión comercial, conocido como el algoritmo TPSL Driver Utility
Filtro:
Tanapon Sanguanrat
439
Tanapon Sanguanrat 2025.05.26 11:33 
 

good indicator

Respuesta al comentario