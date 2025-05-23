Opening Range Breakout Master

그만큼 Opening Range Breakout Master는 다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다. ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여 , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다. 오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB) 다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐 런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를 통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성 .

다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다. 시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해 이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다. 초기 잔액 높음 또는 낮음 세션의. 다음에 초점을 맞춥니다. 깨끗한 여드름 조정 가능한 위험 매개변수를 통합하는 동안, 세션 선택 및 브레이크아웃 확인 필터 거래 정확성을 높이기 위해.



작동 원리 – 스마트 머니 브레이크아웃 자동화

EA는 다음을 식별하여 작동합니다. 각 주요 거래 세션의 첫 번째 시간(TimeBox)을 표시합니다. 시작 범위의 최고가와 최저가를 확인하고, 이 수준을 넘어서는 돌파를 모니터링합니다. 이 전략은 다음과 같은 원칙에 기반합니다. 기관 투자자들은 종종 모멘텀을 반전시키거나 지속하기 전에 주요 가격대를 휩쓸어 유동성을 유도합니다 . EA는 이 프로세스를 자동화함으로써 초기 브레이크아웃 움직임, 거짓 브레이크아웃 및 세션 스윕 통합하는 동안 손절매, 이익실현 및 트레일링 손절매 메커니즘 규율 있는 위험 관리를 위해.



주요 기능 및 거래 로직

세션 기반 브레이크아웃 감지: 자동으로 추적합니다 런던(07:00-08:00 GMT), 뉴욕(13:00-14:00 GMT), 도쿄(00:00-01:00 GMT), 자정 ORB 최적의 브레이크아웃 설정을 위한 범위.

스마트 머니 확인 필터: 용도 이전 종가, 돌파 마진 및 시간 프레임 확인 입력 내용을 검증하여 잘못된 신호를 줄입니다.

사용자 정의 가능한 위험 매개변수: 조절할 수 있는 로트 크기, 로트 관리, 손절매(SL), 이익 실현(TP), 추적 손절매 및 이익 보호 개인의 위험 감수 능력에 맞춰 조정합니다.

시각적 세션 마커: 디스플레이 세션 박스, 고점/저점 라인 및 브레이크아웃 신호 수동 검증(선택 사항).

다중 세션 유연성: 거래 단일 또는 다중 세션 변동성 선호도에 따라 (예: 모멘텀이 높은 통화쌍의 경우 런던과 뉴욕에 집중).

다시 칠하지 않는 논리: 거래는 다음에만 실행됩니다. 확실한 탈주가 발생하여 재도색이나 늦은 진입이 없음을 보장합니다.



거래 전략 및 실행

EA는 구조화된 접근 방식을 따릅니다. 오프닝 범위 브레이크아웃 트레이딩은 다음과 같은 방법론을 선호합니다. 기관 및 가격 변동 트레이더 . 전략 전개 방식은 다음과 같습니다.

세션 범위 식별: EA는 다음을 표시합니다. 첫 시간의 최고점과 최저점(TimeBox) 세션이 시작된 후(예: 런던 오전 7시 GMT) 탈주를 모니터링하세요: 가격이 나올 때까지 기다린다 고점 위로 돌파(강세 돌파) 또는 저점 아래로 돌파(약세 돌파) 선택적인 확인 필터가 있습니다. 확인을 입력하세요: 가격이 낮을 때 거래가 시작됩니다. 변위 범위를 넘어서 닫히면 잠재적인 유동성 확보 또는 지속적인 움직임 . 거래 관리: 용도 반대 범위 수준을 넘어서는 손절매 (또는 스윙 포인트)에서 이익을 얻습니다. 주요 유동성 구역, 세션 극단 또는 FVG 채우기 .





이 전략에 가장 적합한 외환 쌍

EA는 최적의 성능을 발휘합니다. 주요 통화쌍 높은 유동성과 세션 기반 변동성을 갖추고 있습니다.

유로달러, 파운드달러 (런던 및 뉴욕 세션에 가장 적합)

USDJPY, AUDUSD (도쿄 세션 유동성에 잘 반응함)

USDCAD, XAUUSD (NY 세션 동안 강력한 돌파 경향)



누가 이 EA를 사용해야 하나요?

이 도구는 다음과 같은 경우에 적합합니다.

ICT 및 SMC 거래자 누가 따라가나 기관 주문 흐름 및 유동성 개념 .

브레이크아웃 및 당일 거래자 에 초점을 맞추다 런던/뉴욕 킬존 .

알고리즘 트레이더 자동화를 추구하다 시간 기반 범위 전략 .

가격 행동 거래자 결합하는 사람들 ORB의 시장 구조 변화 .

외환 스캘퍼 및 스윙 트레이더 찾고있다 높은 확률의 세션 설정 .



위험 관리 및 맞춤화

EA에는 다음이 포함됩니다. 유연한 위험 통제 를 통해 거래자는 다음을 조정할 수 있습니다.

로트 크기(고정 또는 백분율 기반 위험)

손절매 방법(반대 범위 수준, 고정 피프 또는 스윙 기반)

이익 실현 전략(1:1, 1:2 RR 또는 세션 기반 종료)

트레일링 스톱 및 이익 보호 강세장에서 이익을 확보하기 위해.



최종 노트: 전문가급 브레이크아웃 시스템

그만큼 Opening Range Breakout Master는 다음을 이해하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 마켓 메이커 모델, 세션 유동성, 시간 기반 가격 변동을 제공합니다. 수익을 보장하지는 않지만 체계적이고 규칙 기반의 접근 방식 기관 거래 돌파에 대한 자동화를 통해 세션 최고/최저 브레이크 , 이 EA는 트레이더가 다음과 같은 상황에 맞춰 조정하는 데 도움이 됩니다. 스마트 머니 움직임 엄격한 위험 관리를 유지하면서.

최상의 결과를 얻으려면 다음을 사용하세요. 활성 세션 시간 동안 더 높은 유동성 쌍 그리고 결합하다 시장 구조, 거래량 프로필 및 더 높은 시간대 편향에 대한 수동 분석 . 이 EA는 다음에 최적화되어 있습니다. 메타트레이더 4 그리고 적응합니다 브로커 서버 시간 정확한 세션 추적을 위해.



