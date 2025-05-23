Opening Range Breakout Master

그만큼   Opening Range Breakout Master는 다음과 같은 기관 거래 개념을 활용하도록 설계된 전문 알고리즘 거래 시스템입니다.   ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉(SMC), 그리고 유동성 기반 전략 등을 활용하여 , 이 전문가 자문은 다음과 같은 사항들을 자동으로 감지하고 실행합니다.   오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB)   다음을 포함한 주요 글로벌 외환 세션 전반에 걸쳐   런던, 뉴욕, 도쿄 및 Midnight Killzones를 통해 거래자가 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.   마켓 메이커의 움직임, 유동성 탐색, 세션 기반 변동성 .

다음을 따르는 거래자를 위해 만들어졌습니다.   시간 기반 가격 변동, 주문 흐름 역학 및 기관 거래 방법론을 통해 이 EA는 가격이 하락할 때 체계적으로 거래를 입력하여 감정적 의사 결정을 제거합니다.   초기 잔액 높음 또는 낮음   세션의. 다음에 초점을 맞춥니다.   깨끗한 여드름   조정 가능한 위험 매개변수를 통합하는 동안,   세션 선택 및 브레이크아웃 확인 필터   거래 정확성을 높이기 위해.


작동 원리 – 스마트 머니 브레이크아웃 자동화

EA는 다음을 식별하여 작동합니다.   각 주요 거래 세션의 첫 번째 시간(TimeBox)을 표시합니다.   시작 범위의 최고가와 최저가를 확인하고, 이 수준을 넘어서는 돌파를 모니터링합니다. 이 전략은 다음과 같은 원칙에 기반합니다.   기관 투자자들은 종종 모멘텀을 반전시키거나 지속하기 전에 주요 가격대를 휩쓸어 유동성을 유도합니다 . EA는 이 프로세스를 자동화함으로써   초기 브레이크아웃 움직임, 거짓 브레이크아웃 및 세션 스윕   통합하는 동안   손절매, 이익실현 및 트레일링 손절매 메커니즘   규율 있는 위험 관리를 위해.


주요 기능 및 거래 로직

  • 세션 기반 브레이크아웃 감지:   자동으로 추적합니다   런던(07:00-08:00 GMT), 뉴욕(13:00-14:00 GMT), 도쿄(00:00-01:00 GMT), 자정 ORB   최적의 브레이크아웃 설정을 위한 범위.

  • 스마트 머니 확인 필터:   용도   이전 종가, 돌파 마진 및 시간 프레임 확인   입력 내용을 검증하여 잘못된 신호를 줄입니다.

  • 사용자 정의 가능한 위험 매개변수:   조절할 수 있는   로트 크기, 로트 관리, 손절매(SL), 이익 실현(TP), 추적 손절매 및 이익 보호   개인의 위험 감수 능력에 맞춰 조정합니다.

  • 시각적 세션 마커:   디스플레이   세션 박스, 고점/저점 라인 및 브레이크아웃 신호   수동 검증(선택 사항).

  • 다중 세션 유연성:   거래   단일 또는 다중 세션   변동성 선호도에 따라 (예: 모멘텀이 높은 통화쌍의 경우 런던과 뉴욕에 집중).

  • 다시 칠하지 않는 논리:   거래는 다음에만 실행됩니다.   확실한 탈주가 발생하여 재도색이나 늦은 진입이 없음을 보장합니다.


거래 전략 및 실행

EA는 구조화된 접근 방식을 따릅니다.   오프닝 범위 브레이크아웃 트레이딩은 다음과 같은 방법론을 선호합니다.   기관 및 가격 변동 트레이더 . 전략 전개 방식은 다음과 같습니다.

  1. 세션 범위 식별:   EA는 다음을 표시합니다.   첫 시간의 최고점과 최저점(TimeBox)   세션이 시작된 후(예: 런던 오전 7시 GMT)

  2. 탈주를 모니터링하세요:   가격이 나올 때까지 기다린다   고점 위로 돌파(강세 돌파) 또는 저점 아래로 돌파(약세 돌파)   선택적인 확인 필터가 있습니다.

  3. 확인을 입력하세요:   가격이 낮을 때 거래가 시작됩니다.   변위 범위를 넘어서 닫히면 잠재적인   유동성 확보 또는 지속적인 움직임 .

  4. 거래 관리:   용도   반대 범위 수준을 넘어서는 손절매   (또는 스윙 포인트)에서 이익을 얻습니다.   주요 유동성 구역, 세션 극단 또는 FVG 채우기 .

이 전략에 가장 적합한 외환 쌍

EA는 최적의 성능을 발휘합니다.   주요 통화쌍   높은 유동성과 세션 기반 변동성을 갖추고 있습니다.

  • 유로달러, 파운드달러   (런던 및 뉴욕 세션에 가장 적합)

  • USDJPY, AUDUSD   (도쿄 세션 유동성에 잘 반응함)

  • USDCAD, XAUUSD   (NY 세션 동안 강력한 돌파 경향)


누가 이 EA를 사용해야 하나요?

이 도구는 다음과 같은 경우에 적합합니다.

  • ICT 및 SMC 거래자   누가 따라가나   기관 주문 흐름 및 유동성 개념 .

  • 브레이크아웃 및 당일 거래자   에 초점을 맞추다   런던/뉴욕 킬존 .

  • 알고리즘 트레이더   자동화를 추구하다   시간 기반 범위 전략 .

  • 가격 행동 거래자   결합하는 사람들   ORB의 시장 구조 변화 .

  • 외환 스캘퍼 및 스윙 트레이더   찾고있다   높은 확률의 세션 설정 .


위험 관리 및 맞춤화

EA에는 다음이 포함됩니다.   유연한 위험 통제 를 통해 거래자는 다음을 조정할 수 있습니다.

  • 로트 크기(고정 또는 백분율 기반 위험)

  • 손절매 방법(반대 범위 수준, 고정 피프 또는 스윙 기반)

  • 이익 실현 전략(1:1, 1:2 RR 또는 세션 기반 종료)

  • 트레일링 스톱 및 이익 보호   강세장에서 이익을 확보하기 위해.


최종 노트: 전문가급 브레이크아웃 시스템

그만큼   Opening Range Breakout Master는 다음을 이해하는 트레이더를 위해 설계되었습니다.   마켓 메이커 모델, 세션 유동성, 시간 기반 가격 변동을 제공합니다. 수익을 보장하지는 않지만   체계적이고 규칙 기반의 접근 방식   기관 거래 돌파에 대한 자동화를 통해   세션 최고/최저 브레이크 , 이 EA는 트레이더가 다음과 같은 상황에 맞춰 조정하는 데 도움이 됩니다.   스마트 머니 움직임   엄격한 위험 관리를 유지하면서.

최상의 결과를 얻으려면 다음을 사용하세요.   활성 세션 시간 동안 더 높은 유동성 쌍   그리고 결합하다   시장 구조, 거래량 프로필 및 더 높은 시간대 편향에 대한 수동 분석 . 이 EA는 다음에 최적화되어 있습니다.   메타트레이더 4   그리고 적응합니다   브로커 서버 시간   정확한 세션 추적을 위해.


추천 제품
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experts
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Experts
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
DoIt Alpha Pulse AI MT4
Diego Arribas Lopez
Experts
DoIt Alpha Pulse AI (MT5) - AI Trading EA / Trading Robot for Forex, Gold EA (XAUUSD) and Crypto ℹ️ℹ️ Main info and results in MT5 version : Check it out here ℹ️ℹ️ Stop watching charts. Start living your life. You didn’t get into trading to be chained to a screen. You got into it for freedom: time freedom, flexibility, and peace of mind. DoIt Alpha Pulse AI is built for traders who want automated execution powered by real AI models, with serious risk controls and transparent live tracking. PRI
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
VolnaFX
Roman Meskhidze
4.67 (15)
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $349 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Volna FX" Expert Advisor is a representative of robots trading from levels. Levels can be built automatically, or they can be rigidly set in the parameters of the Expert Advisor. CHECK REAL SIGNAL :  https://www.mql5.com/en/signals/847709 The uniqueness of the advisor is that it can work both with averaging and using the martingale principle, or without it, i.e. use a clear take profi
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Gold Bullion
Armin Heshmat
Experts
Gold Bullion EA   is   VIP ,   It    was developed by   ENZOFXEA   team in Germany with experienced traders with   more than 15 years   of trading experience.The indicators used in expert have nothing to do with the standard indicators in the market and are completely derived from strategy. All Trade Have StopLoss Always Behind Order An expert based on    (GOLD , XAUUSD   ) This Expert  is Day Trader and  Breakout strategy NOTE Default EA setting is correct    Time Frame :  Daily  D1 first depo
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Wolf Stream
Vadym Nemo
5 (1)
Experts
Робот Wolf Stream имеет в своей основе особенность "видеть" график так, как его видит человек. Именно поэтому он точно считывает настроение игроков. Страхи и надежды у толпы формируются в текущей момент, в текущих ситуациях. Робот реагирует на них и действует оптимальным образом для каждой из ситуаций.  Торговля в реальном времени принесла 103% прирост с 26 июля 2021 года (3.5 месяца) На рынке есть множество фаз, которые по характеру своему в корне отличаются друг от друга. Поэтому необходим инд
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Gold SWmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SWmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltra
Gold SDmax EA 4
Sergei Linskii
Experts
Gold SDmax EA - Meta Trader 4를 위한 최고의 전문가 자문가 중 하나입니다. 자문가의 고유한 알고리즘은 기술적 및 수학적 분석 요소를 고려하여 자산 가격의 움직임을 분석하고, 수익성 있는 진입 및 종료 시점을 결정하며, 고급 자금 관리 및 로트 배수를 사용합니다.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/WorldForex accounts + Set file to optimization at any other broker. Trading this EA in the real account >>>  CLICK HERE My Telegram channel >>>   https://t.me/GoldVenamax   추천: 브로커 - RoboForex , Weltrad
Trade Capital PRO Grid Bot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experts
The adviser includes three independent strategies that work according to the methods of distributing trend phases for working out each of the strategies. The averaging mode is applied, which allows you to bring a group of orders to close without loss. The EA has the option of emergency closing of all orders, when they reach the amount and total profit in the deposit currency specified in the settings. The adviser automatically determines the 4 and 5-digit stream of quotes. Recommended trading
Two hearts zone trading EA by VUK
Vajahat Ullah Khan
Experts
VUK의 Two Hearts Zone Trading EA를 소개합니다 (돌파, 공급 및 수요 지역, 반전 등에서 적용하는 것이 가장 좋습니다). 이것은 ZONE 거래 애호가를 위한 궁극의 도구입니다. 이 강력한 트레이딩 로봇은 ZONE 거래 전략을 탐색하는 데 자동 지원을 제공하여 귀하의 거래 경험을 향상시키기 위해 설계되었습니다. Two Hearts Zone Trading EA를 사용하면 트레이더들은 정확성과 효율성을 갖추고 ZONE 거래에 손쉽게 참여할 수 있습니다. 경험이 풍부한 트레이더든, 막 시작한 트레이더든 상관없이, 이 전문가 어드바이저(EA)는 ZONE 거래 활동을 효과적으로 관리할 수 있는 원활한 방법을 제공합니다. Two Hearts Zone Trading EA는 트레이더가 원하는 수준과 방향으로 영역을 형성할 수 있도록 허용함으로써 트레이더에게 권한을 부여합니다. 이 사용자 정의 기능은 트레이더들이 거래 전략을 보다 맞춤화하고 효과적으로 제어할 수 있도록 하여 더
Gold Label
Tran Thanh Tuyen
Experts
Gold Label  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold.  This EA is specifically designed for   XAUUSD  with low risk and can grow your account from small capital. It is based on machine learning cluster analysis and genetic algorithms. EA contains self-adaptive market algorithm, which uses price action patterns and standard trading indicators. Expert showed stable results on XAU in 2011-2020 period. No dangerous methods of money managment used. Suitable for any broker conditi
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
EA Black Spark
Suparma Suparma
Experts
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Black Out EA
Jason Thato Hartley
Experts
Thank you for visiting us. We would like to introduce our new BLACK OUT EA which comes along with a moving average indicator for better trading This EA open and closes trades for you, no need to stress yourself. You can trade on any broker using any time frame . there are no restrictions!! You can easily increase your Lot size on the EA settings Backtest was done for two months. stay tuned for more !!!
Shark Surfer EA
Roman Sheikin
Experts
Shark Surfer is a new generation Expert Advisor applying a well-established trend-following trading. The trade period recommended by the developer is H1. The product is good both for scalping, as well as medium- and long-term trading. Shark Surfer always sets take profit and stop loss to its deals. It provides the option to force close all open trades at the specified time before the market closes, which helps avoid unnecessary gaps on Monday. Shark Surfer trades on all symbols and timeframes. I
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Experts
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Experts
Matrix Arrow EA MT4 는 Matrix Arrow Indicator의 MT4 신호를 차트의 거래 패널과 수동 또는 100% 자동으로 거래할 수 있는 고유한 전문가 조언자입니다. Matrix Arrow Indicator MT4 는 다음과 같은 최대 10개의 표준 지표에서 정보와 데이터를 수집하여 초기 단계에서 현재 추세를 결정합니다. 평균 방향 이동 지수(ADX) ,   상품 채널 지수(CCI) ,   클래식 하이켄 아시 캔들 ,   이동 평균 ,   이동 평균 수렴 발산(MACD) ,   상대 활력 지수(RVI) ,   상대 강도 지수(RSI) ,   포물선 SAR ,   스토캐스틱 오실레이터 ,   윌리엄스의 백분율 범위. 모든 지표가 유효한 매수 또는 매도 신호를 제공하면 강력한 상승/하락 추세를 나타내는 다음 캔들/막대가 시작될 때 해당 화살표가 차트에 인쇄됩니다. 사용자는 사용할 표시기를 선택하고 각 표시기의 매개변수를 개별적으로 조정할 수 있습니다. Matri
News Scalps
Tolulope Aanuoluwapo Bello
Experts
Introducing News scalp: The Premier News Scalping Expert Advisor And Arbitrage In the realm of forex trading, seizing fleeting opportunities amid market turbulence demands precision and speed. Enter News scalp, the pinnacle of news scalping Expert Advisors (EAs) designed to excel in the high-stakes arena of news-driven trading. With its innovative features tailored specifically for rapid-fire scalping strategies,   News scalp   promises to revolutionize how traders navigate volatile market con
Breakout Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
5 (3)
Experts
It is a very profitable EA, to trade trends breakout, and manage trades, takeprofit, stoploss, move to breakeven, and trailing stop. I work with this EA, and the reversal/pullback version since 2014.  This is a demo   version of the full   Breakout Monster EA . It works on Real and Demo accounts. Demo version restrictions: Money Management is disabled. Lot size is restricted to 0.01 lots only (Or the minimum allowed by broker). Numerical, SL and TP set to 100 pips. They cannot be modified in
FREE
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Experts
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Brexit Breakout GbpUsd H1
Marek Kupka
Experts
Brexit Breakout (GBPUSD H1) This EA has been developed for GBPUSD H1.  Everything is tested for H1 timeframe . Strategy is based on breakout of the This Bar Open indicator after some time of consolidation. It will very well works on these times, when the pound is moving. It uses Stop pending orders with  FIXED Stop Loss and Take Profit . It also uses PROFIT TRAILING to catch from the moves as much as possible. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust
Ultimate Daily Breakout
Ryan Ross
Experts
Ultimate Daily Breakout Expert Advisor Many trading stratergies look to trade daily trend swings by defining levels based on the previous day's high and low on the daily chart. When these levels are broken, price tends to trend in that direction sometimes for 100s of pips. This EA is a tool to both look for these patterns though backtesting and then after being found to trade them live. The Ultimate Daily Breakout EA can be optimised for and used on any currency pair, commodity, stocks or share
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial i
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Tinga Tinga EA Updated
Allistair Kabelo Mandow
Experts
$10 to $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Platform:MT5 Account Type:Live Login number:40912 Investor Password:Leclote123# Dear users, I would like to introduce you to my new trading advisor The Tinga EA. The Tinga advisor operates on the platform of the  advisor, yet unlike it, it operates on lower timeframes of M15 and uses other indicators to generate trades, while also trading on two currency pairs, XAUUSD and USDJPY, which provides us with a slight diversification
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ 쓰리 리틀 버즈 EA는 손실에서 탄생했습니다. 고통으로 완성되었고, 목적을 가지고 출시되었습니다. ️ 구조입니다. 투기가 아닙니다. 쓰리 리틀 버즈 EA는 단순한 트레이딩 로봇이 아닙니다. 오랜 세월의 실패를 통해 만들어진, 전투에서 단련된 엔진이며, 단 하나의 사명을 위해 설계되었습니다. 바로   시장이 격변할 때 당신의 자산을 보호하고, 회복하고, 성장시키는 것입니다.   세 가지 강력한 전략을 완벽하게 조화시켜 결합했습니다   . 마팅게일을 활용한 손실 그리드   : 손실을 흡수하고 완전한 회복을 향해 나아갑니다. 마팅게일로 그리드에서 승리   : 기세를 타고 동시에 스마트한 이득을 얻습니다. 로트 곱셈을 이용한 헤지   : 반전을 포착하고 수익성 있는 출구를 강제합니다. 시간대:   H4 플랫폼:   MetaTrader 4(MT4) 최소 잔액:   $10,000 브로커:   모든 브로커 통화쌍:   모든 통화쌍   (기본
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experts
CHECK COMMENTS SECTION FOR BACKTESTING PARAMETERS.. The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO The ChimeraFxTool Best EA for Prop Firms (MFF/FTMO)   - No Martingale   - No Grid   - No Hedging Best Risk Management   - Daily Loss limit   - Stop loss and TP protections Best Profit Factor   - Daily Max Profit Lock Protection   - Monthly Profit Lock Protection Best Signal Accuracy    - Best candle Patterns    - Best timed Response     Strategy    - Trend Tracker    - Neurological bas
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experts
Introducing   Trade Vantage : Professional Market Analyst Trade Vantage   is a highly effective analytical tool that uses a specialized algorithm for trading on the Forex and cryptocurrency markets. Its operating principle is based on price analysis for a certain time interval, identifying the strength and amplitude of price movements using a unique indication system. When a trend loses its strength and changes direction, the expert closes the previous position and opens a new one. The bot also
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA - Grid and Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 4 that uses grid trade management, progressive lot scaling, and optional hedging logic to manage trades under various market conditions. This EA is intended for experienced traders who fully understand the risks associated with grid and martingale style trading systems. Strategy Overview Grid Trading Logic The EA opens sequential trades at defined price intervals to
MATrader QuickScalper
MARC ALBRECHT SCHMID
Experts
MATrader QuickScalper – MATrader 코어 기반의 정밀 스캘핑 MATrader QuickScalper은 Marc Albrecht Trading에서 개발한 전용 스캘핑 EA로, 잘 알려진 MATrader AI 옆에서 구동되는 독립 전략 으로 제작되었습니다. MATrader AI가 적응형 사이클 로직과 더 큰 시장 움직임에 초점을 둔다면, MATrader QuickScalper 은 빠른 체결, 짧은 보유 시간, 깔끔한 스캘핑 진입 을 목표로 설계되었습니다. 이 EA가 MATrader라는 이름을 사용하는 이유는 동일한 핵심 철학 위에 만들어졌기 때문입니다: 검증된 로직, 실제 거래 환경, 그리고 어떤 “지름길”도 쓰지 않는다 . (우리는 MATrader 시스템을 MQL5에 공개하기 전까지 수년 동안 테스트하고 다듬었습니다. 원래의 MATrader 등록은 #1 순위까지 올라갔지만 삭제 후 재업로드되면서 리뷰와 랭킹이 초기화되었습니다. 진지하게 테스트한 뒤 리뷰를
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experts
BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 전략을 사용하도록 설계된 자동화된 프로그램입니다. BTCUSD GRID EA는 초보자와 숙련된 거래자 모두에게 매우 유용합니다.   사용할 수 있는 다른 유형의 거래 봇이 있지만 그리드 거래 전략의 논리적 특성으로 인해 암호화폐 그리드 거래 봇이 문제 없이 자동화된 거래를 쉽게 수행할 수 있습니다.   BTCUSD GRID EA는 그리드 거래 봇을 시험해 보고자 하는 경우 사용할 수 있는 최고의 플랫폼입니다. BTCUSD GRID EA는 통화 변동성이 큰 경우에도 이상적인 가격 지점에서 자동 거래를 수행할 수 있기 때문에 암호화폐 산업에 매우 효과적입니다.   이 자동 거래 전략의 주요 목적은 EA 내에서 미리 설정된 가격 변동에 따라 수많은 매수 및 매도 주문을 하는 것입니다.   이 특별한 전략은 자동화하기 쉬우므로 일반적으로 암호화폐 거래에 사용됩니다.   그리드 트레이딩 전략을 올바르게 사용하면 자산 가격이 변할 때 돈을 벌 수 있
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experts
GOLD MAX — A New Era in Gold Trading Intelligence Welcome to a whole new dimension of gold trading! We proudly present   GOLD MAX , the latest member of the Trend Intelligent Trading System family, specializing in precise trading of   XAUUSD (Gold/USD) . No matter how the market fluctuates, GOLD MAX leverages exceptional strategies and stable performance to help you seize brilliant trading opportunities in the gold market! Why Choose GOLD MAX? Smart Trading, Focused on Gold Trend
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experts
Benefit EA is a non-indicative flexible grid adviser with special entry points that provide a statistical advantage, revealed through the mathematical modeling of market patterns. The EA does not use stop loss. All trades are closed by take profit or trailing stop. It is possible to plan the lot increments. The "Time Filter" function is set according to the internal time of the terminal as per the displayed time of the instrument's server, not the operating system (can match). This function allo
Meat EA
Roman Kanushkin
5 (1)
Experts
The Meat EA is a fully automatic, 24-hour trading system. It trades based on analysis of market movement on the basis of a built-in indicator and the Moving Average trend indicator. The system is optimized for working with the EURUSD currency pair on the M30 timeframe. It is recommended to use an ECN/STP broker with low spread, low commission and fast execution. Signal monitoring Working currency pair/timeframe: EURUSD M30. Advantages never trades against the market; the higher the risk, the hi
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experts
After a thorough work and search for the optimal values of each of the Expert Advisor's parameters, the most stable settings of the algorithms have been selected, which do not require over large history periods. The robot uses a universal trading strategy, allowing the use of the currency pairs EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY and other pairs with low spread. The EA trades on a 5-minute timeframe , it uses levels defined automatically on the bases of multiple parallel price movement calculation me
Milch Cow Hedge
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW HEDGE V1.12 EA is primarily a Hedging Strategy. Expert support is to seize every opportunity in any direction. Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Testing expert during the period from 01.01.2016 until 09.12.2016 profit doubled four times to account Experts interface allows the user to directly trading open order
Forebot
Marek Kvarda
Experts
This robot uses a custom hidden oscillating indicator and also analyzes the market response. It traded mostly at the time of higher volatility. It works with several pending orders with different size of volume and their position actively modifies. It uses advanced money management. TradingMode setting can also meet the conditions FIFO. It is successful in different markets and different timeframes. Best results are achieves with a broker with the spread to 5 points on EURUSD. Is necessary a br
Avato
Nikolaos Bekos
Experts
The Avato is one of our standalone tools. (A Signal based on it will also be provided on Mt4 Market in the future). It is designed around a combined form of hedging and martingale techniques and uses sophisticated algorithms and filters to place the trades. It uses Stop loss and Take profit levels while Lot size is calculated automatically following the according multiplier settings. We consider it a toolbox for every seasoned trader. Made with Gold market in mind, it can be tested in other inst
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experts
Area 51 EA generates signals on different strategies. Has different money management strategies and dynamic lot size function. When a position is opened, it is equipped with a take profit and a stop loss. If the position becomes profitable, a dynamic stop loss based on the specified values (TrailingStep and DistanceStep) will be set for it and constantly trailed. This allows you to always close positions in profit.  If you want, that your manual opened positions will be handled by the EA, so you
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experts
Note : the spread value,  the broker's slippage and the VPS speed affect the Expert Advisor trading results. Recommendations: gold with spread up to 3, USDJPY with spread up to 1.7, EURUSD with spread up to 1.5. Results will be better with better conditions. The Ping value between VPS and the broker server should be below 10 ms. In addition, the smaller the broker's stop-level requirement, the better; 0 is the best. The Expert Advisor is based on a breakthrough system and carefully controls all
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experts
EA is primarily a Hedging and Multiples Strategy. It support to seize every opportunity in any direction as MILCH COW MIX but with multiple profit results without increasing the risk. Milch Cow Mix EA starts to open Hedge at first level only But EA opens Hedge at every level Not just opens the deals, but chooses the right time to close the open positions to begin trading again. We recommend the use of an expert with a pair of high volatility for the currency, such as GBPAUD, AUDCAD Experts inter
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experts
MILCH COW Turbo EA is primarily a multi-currency strategy. It supports 9 or 10 pairs as collection of currencies (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF,EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). If you choose Trade_Calc = false, only one pair is turned on. The EA depends on a special indicator to set Buy stop, Buy limit, Sell stop and Sell limit orders Note: If enabled Pendingorders = false, the EA will use the prices shown on the chart in live orders (buy and sell). In this case, the EA uses stop loss a
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experts
"ANYWAY EA" is a tool designed to handle your trades in a different concept, which does not start its trailing by locking in profit. It just moves stop loss by 1. It will step the SL by 1 so for every 1 pip the SL moves to 19, 18, 17, etc. The brokers can see this and do nothing to deal with it. While you are sitting there waiting for it to lock in the points it has already made. All these stop losses and take profits can be hidden from the broker by selecting SLnTPMode = Client. Run the EA on a
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
제작자의 제품 더 보기
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
4.5 (4)
지표
오프닝 레인지 브레이크아웃 지표는   ICT(Inner Circle Trader), 스마트 머니 컨셉트(SMC),   거래량   또는   주문 흐름   기반 전략과 같은 기관 거래 개념을 따르는 트레이더를 위해 설계된 세션 기반 거래 도구입니다. 이 지표는 주요 세션의 오프닝 레인지를 표시하여 트레이더가 주요 글로벌 외환 거래 세션에서 잠재적인   유동성 스윕, 브레이크아웃 존, 페이크아웃,   그리고 주요   일중 가격을   파악할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은 각 세션 개장 후 미리 정의된 시간 단위인 '   개장 범위'   개념에 기반을 두고 있습니다. 이는 트레이더가 마켓메이커의 의도, 단기 편향, 그리고 일중 방향성 움직임을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는 해당 범위의 고점과 저점을 표시하고 이를 확장함으로써   스마트 머니 돌파   ,   세션 스윕   ,   허위 돌파   ,   공정가치 갭(FVG)   , 그리고   범위 확장을   시각적으로 모니터링하는 데
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
지표
그만큼       캔들 파워 프로       디코딩하도록 설계된 정교한 거래 도구입니다.       실제 거래량 압박, 틱 데이터 불균형, 기관 주문 흐름 역학       측정하여       황소 진드기와 곰 진드기의 싸움       실시간으로. 이 지표는 원시       볼륨 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 변환하여   트레이더가 식별할 수 있도록 돕습니다.       스마트 머니 움직임, 유동성 탐색 및 숨겨진 시장 심리학       각 가격 캔들 뒤에 있는       구매자/판매자 볼륨 비율, 분기 패턴 및 볼륨 기반 확인을   통해 격차를 해소합니다.       가격 변동 및 볼륨 분석은   거래자에게 매우 중요합니다.       ICT, SMC 및 기관 거래 방법론   . 기존의 볼륨 지표와 달리,       캔들 파워 프로       에 초점을 맞춘다       각 캔들의 움직임이 기초 자산과 일치하는지 여부를 보여주는   틱 데이터 세분성       황소/곰의 힘  
ICT NewYork Open Killzone MT5
Thushara Dissanayake
지표
ICT 뉴욕 오픈 킬존 지표는   외환 시장   에서   스마트 머니 컨셉트(SMC)   ,   ICT 거래 모델   , 그리고   유동성 기반 전략을   따르는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 이 지표는   뉴욕 오픈 킬존을   오전 11시부터 오후 2시까   지 표시합니다. 이 시간대는 기관 거래량이 큰 폭으로 변동하는 중요한 시점입니다. 이 지표는   세션 범위   ,   마켓 메이커 범위   ,   유동성 스윕   ,   공정가치 갭(FVG) 구역   , 그리고   돌파 기회를   강조하여   가격 변동성이   큰 시간대의 전체적인 흐름을 보여줍니다. 이 지표는   타임박스를   사용하여   뉴욕 거래 범위를   표시하고 해당 거래의   고점과 저점을   도출하여 잠재적인   유동성 사냥   ,   범위 스윕   , 그리고   마켓 메이커 함정을   파악하는 데 도움을 줍니다.   FVG(Frequency Variation Gap) 감지 기능은   공격적인 움직임으로 인해 발
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Fibo Scalper Pro Expert Advisor는   인기 있는   피보나치 거래 전략을   자동화하도록 설계된 강력한 도구입니다. 차트에서 피보나치 수준을 자동으로 그리고 조정하여 거래 프로세스를 단순화합니다. 이 기능은 분석에서 피보나치 되돌림 및 확장을 활용하는 트레이더에게 편리함과 정확성을 제공합니다. Fibo Scalper Pro의 주요 기능 중 하나는 사용자 지정 기능입니다. 이를 통해 전문 거래자는 특정 거래 선호도에 따라 각 피보나치 수준을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다. 이 수준의 사용자 정의를 통해 트레이더는 도구를 개별 전략 및 거래 스타일에 맞게 조정할 수 있습니다. 거래 신호를 더욱 향상시키기 위해 Fibo Scalper Pro는 RSI, CCI 및 Stochastic과 같은 인기 있는 지표를 통합합니다. 이러한 지표는 피보나치 신호를 검증하는 필터 역할을 하여 거래 전략의 전반적인 정확성과 신뢰성을 높입니다. Expert Advisor에
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (3)
Experts
브레이크아웃 로봇 EA   는   시간 세션 기반 브레이크아웃을   자동화하도록 설계된 전문 거래 도구입니다. EA는 지정된 시간 매개변수에 따라 가격 범위 상자와 고가/저가선을 그려 작동합니다. 가격이 이 정의된 범위의 고가를 상회하거나 저가를 하회하면 EA는 자동으로 거래를 실행합니다. 이 시스템의 핵심 기능은 22:00~02:00 GMT 사이의   EURJPY 브레이크아웃   에 중점을 두며, 유연한 아키텍처를 통해 매개변수 조정을 통해   런던, 뉴욕, 도쿄   또는   자정 킬존 브레이크아웃   과 같은 다른 시간 기반 전략에도 적용할 수 있습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다. EURJPY 범위 초점:       EURJPY 돌파를 위한 22:00-02:00 GMT 시간대 모니터링을 위해 하드코딩되었으며, 범위 임계값을 조정할 수 있습니다. 사용자 지정 세션 적응성:       특정 세션에 맞춰 사전 구성되어 있지는 않지만, 트레이더는 설정을 수정하여 런던, 뉴욕, 도
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
지표
그만큼       ICT 아시아 범위 표시기       ICT Asian Range Trading Strategy를 기반으로 트레이더가 주요 시장 구조와 유동성 구역을 식별하는 데 도움이 되도록 설계된 강력한 도구입니다. 아시아 세션(오후 7시부터 자정까지 뉴욕 시간)의 최고 및 최저 가격 수준을 표시하고 이후 거래 세션의 시장 움직임에 대한 중요한 통찰력을 제공합니다. 이 지표는 유동성 스윕과 공정 가치 갭(FVG)을 강조하여 거래 정확도를 높여 ICT 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 아시아 산맥이 중요한 이유는 무엇입니까? 아시아 세션은 이후 거래 세션에서 가격 움직임을 위한 기반을 마련합니다. 이 범위를 이해하면 트레이더는 시장 심리를 예측하고, 유동성 구역을 찾고, 전략적 거래 진입 및 종료를 설정할 수 있습니다. ICT 아시아 범위 지표의 주요 장점 및 사용 방법 ICT Asian Range Indicator는 트레이더에게 초기 시장 통찰력을 제공하여 런던과 뉴욕
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
지표
런던 세션 브레이크아웃 전략 지표는   ICT(Inner Circle Trader)   및   스마트 머니 컨셉(SMC)을   따르는 트레이더를 위해 설계되었으며, 런던 세션 동안 세션 기반   유동성 헌트, 킬존,   그리고   마켓 메이커의 움직임   에 중점을 둡니다. 이 도구   는 00:00   (GMT)에서   07:00(GMT)   사이의 최고가와 최저가를 포착하는데, 이는 일반적으로   런던 킬존   또는   마켓 메이커 범위   로 알려져 있습니다. 이 지표는 트레이더가 기관 거래와 변동성 급증이 가장 빈번하게 발생하는 잠재적 브레이크아웃 구역을 파악하는 데 도움을 줍니다. 이 지표는   세션 타임박스, 가격 범위, 적정 가격 갭(FVG),   그리고   돌파 수준을   깔끔한 그래픽을 통해 시각적으로 강조합니다. 런던 세션의 핵심 움직임인   유동성 스윕, 범위 조정,   그리고   급격한 가격 확장   에 대한 분석을 지원합니다. 유동성 구역 및 시장 구조 변
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
지표
뉴욕 레인지 지표는   ICT(Inner Circle Trader)   개념, 스마트 머니 거래,   그리고   기관 가격 행동 기법을   적용하는 트레이더를 위해 개발된 세션 기반 분석 도구입니다. 뉴욕 세션에 맞춰 특별히 설계된 이 지표는   런던 종가   와   뉴욕 시가가   겹치는 중요한 시점인   12:00   에서   14:00(GMT)   사이의 가격 범위를 포착합니다.   세션 최고가와 최저가를   파악하고,   공정가치 갭(FVG)을   감지하며, 잠재적인   유동성 스윕 구역을   강조하여 트레이더가   마켓 메이커의 움직임, 세션 레인지 이탈,   그리고   되돌림 기회를   정확하게 분석할 수 있도록 지원합니다. 이 전략은   뉴욕 킬존   과   런던 뉴욕 세션이   겹치는   동안 발생하는   시장 구조 변화   와   축적 또는 분배 패턴을   이해하는 데 중점을 둡니다. 이 지표는   구조 붕괴(BOS), 시장 구조 변화(MSS), 변위 캔들, 불균형
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
지표
SMC 세션 지표는   ICT 개념, 유동성 사냥   및   세션 기반 전략   에 의존하는   스마트 머니 트레이더를   위해 제작된 정밀 도구입니다.기관 수준 트레이더가 사용하는 가장 입증되고 인기 있는 개념을 사용하여 중요한 세션 기반 거래 구역을 원활하게 매핑합니다.이 올인원 세션 지표는 다음을 포함하여 가장 효과적이고 확률이 높은 범위 전략으로 차트를 오버레이합니다.ICT   아시아 범위, 런던 브레이크아웃, 뉴욕 범위, ICT 런던 오픈 킬존, ICT 뉴욕 오픈 킬존, 오프닝 범위 브레이크아웃(ORB)   (   런던, 뉴욕, 도쿄   포함) 및 강력한   자정 오프닝 범위   .또한   시드니, 도쿄, 런던   및   뉴욕   을 포함한   주요 외환 거래 세션을   강조 표시합니다.각 범위는   TimeBox 방법론을   사용하여 최대 정확도로 그려져 주요   FVG(공정 가치 갭), 범위 스윕, 세션 최고/최저   및 잠재적인   마켓 메이커 조작 구역을   식별하는
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
지표
Exit Area Ultimate   는 차트에서 일일   ATR(Average True Range)   및   ADR(Average Daily Rate)   수준을 표시하여 거래 결정을 향상하도록 설계된 기술 지표입니다. 이러한 수준을 이해함으로써 트레이더는 하루 동안 자산의 평균 움직임을 쉽게 평가할 수 있습니다. 이 다재다능한 지표는 주문 배치를 돕고, 일중 경향을 식별하고, 후행 손절매 수준을 설정하고, 일일 이익실현 수준을 설정하는 등 데이 트레이더를 위한 다양한 목적을 제공합니다. 이 지표의 주요 특징 중 하나는 ATR 및 ADR 지표에 대한 의존성으로 시장 변동성과 가격 범위에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 트레이더는 이 정보를 사용하여 적절한 이익 실현 및 손절가 수준을 결정하고 위험 관리 전략을 최적화할 수 있습니다. 이 지표는 또한 표시된 수준에 따라 남은 핍을 계산하여 잠재적인 손익을 빠르게 평가할 수 있습니다. Exit Area Ultimate는 모든 기호와
FVG Zone Indicator MT5
Thushara Dissanayake
지표
그만큼       FVG 존 인디케이터 MT5       시장에서 공정가치 갭(FVG)을 식별하도록 설계된 강력한 도구로, 공정가치와 시장 가격 간의 가격 불균형을 강조합니다. 이러한 갭의 정확한 식별을 통해 트레이더는 잠재적인 시장 진입 및 종료 지점을 파악하여 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 능력을 크게 향상시킵니다. 직관적이고 사용자 친화적인 인터페이스를 갖춘 FVG Zone Indicator는 공정 가치 갭에 대한 차트를 자동으로 스캔하여 가격 차트에 이러한 구역을 실시간으로 표시합니다. 이를 통해 트레이더는 다가올 가격 수정 또는 추세 지속을 나타낼 수 있는 잠재적인 가격 불균형을 빠르고 쉽게 인식할 수 있습니다. 주요 특징은 다음과 같습니다. 실시간 갭 감지:       FVG가 나타나면 자동으로 식별하여 표시합니다. Pips 단위로 갭 크기 표시:       이 지표는 식별된 각 갭의 크기를 핍 단위로 표시하여 트레이더가 갭의 중요성을 이해하는 데 도움이 됩니다. 현재
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
지표
캔들 갭   표시기는 각 요일의 캔들 갭을 자동으로 식별하기 때문에   갭 거래 전략을   활용하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 갭은 이틀 연속 종가와 시가 사이의 가격 수준 차이를 말합니다. 이 지표는 Common, Breakaway, Continuation 및 Exhaustion의 네 가지 유형의 갭 패턴을 인식합니다. 이 지표를 차트에 통합함으로써 거래자는 신호를 검증하고 거래 결정을 향상시킬 수 있습니다. 캔들 GAP 표시기의 주요 기능 중 하나는 D1(일일) 아래의 모든 기간과 모든 기호 또는 도구에 사용할 수 있는 다용성입니다. 사용하기 쉬운 매개 변수를 제공하여 모든 경험 수준의 트레이더가 액세스할 수 있습니다. 이 지표는 차트에 갭 패턴을 신속하게 그려서 빠른 분석과 의사 결정을 가능하게 합니다. 단순함은 유용성을 더하여 간단하고 효율적인 거래 경험을 보장합니다. 표시기의 데이터 표시 매개변수를 통해 트레이더는 갭 정보의 모양을 사용자 정의할 수 있습니다. 사용자
FREE
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
지표
Extract Candle Power는   각 양초 동안 판매자와 구매자의 행동에 대한 귀중한 통찰력을 제공하는 실시간 볼륨 추출기 표시기입니다. 거래량 데이터를 분석함으로써 트레이더는 시장 동향 및 잠재적 반전에 대해 보다 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있으며 기존 이동 평균 지표의 기능을 능가합니다. 이 강력한 도구를 사용하면 현재 캔들의 판매자 및 구매자 볼륨을 추출 및 분석하고 이전 캔들의 볼륨과 비교할 수 있습니다. 이 정보는 시장에서 트레이더의 현재 위치를 이해하는 데 매우 중요합니다. 또한 라이브 캔들의 볼륨을 이동 평균과 비교하여 잠재적 반전 지점을 쉽게 식별할 수 있습니다. Extract Candle Power 지표는 매우 다재다능하며 모든 시간 프레임 및 모든 통화 쌍에서 효과적으로 작동합니다. 정확한 통찰력을 제공하며 더 높은 시간 프레임에서 사용할 때 특히 유용할 수 있습니다. 특정 거래 전략이 있거나 다른 시간 프레임에 적응하는 것을 선호하든 이 표시기는 필요
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
지표
Three MA Alert   지표는   이동 평균 교차 전략   에 의존하는 트레이더에게 필수적인 도구입니다. 모바일 장치, 이메일로 알림을 보내고 3개의 이동 평균이 교차할 때마다 소리와 함께 팝업 알림을 표시하여 거래 생활을 단순화합니다. 널리 사용되는 이 기술을 따르면 항상 추세의 오른쪽에 있고 일반적인 시장 방향에 대한 거래를 피할 수 있습니다. Three MA Alert 지표를 사용하면 더 이상 앉아서 이동 평균 교차를 기다릴 필요가 없습니다. 알림이 모바일 장치에 도착하고 알림음이 울리기를 기다리는 동안 가족과 양질의 시간을 보내거나 다른 활동에 참여할 수 있습니다. 표시기의 기본 설정은 30분 이상의 시간 프레임, 특히 EUR/USD 통화 쌍에 완벽하게 적합합니다. 이 지표의 놀랍고 가치 있는 기능은 각 캔들의 실제 거래량 정보를 파악하는 능력입니다. 구매자와 판매자 간의 전투를 전체 볼륨의 백분율로 계산하여 차트에 표시합니다. 이 정보는 거래에 들어가기 전에 탈주를
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
지표
차트에서 피보나치 수준을 그리고 조정하는 과정을 단순화하도록 설계된 놀라운 지표인   Mr. Fibonacci를   소개합니다. 이 지표는 전문 트레이더를 위한 뛰어난 사용자 정의 옵션을 제공하여 피보나치 수준을 정확하게 그릴 수 있습니다. 또한 가격이 피보나치 수준에 진입하면 모바일 알림, 이메일 알림 및 팝업 알림을 제공하여 잠재적인 거래 기회를 절대 놓치지 않도록 합니다. 이 지표를 사용하면 더 이상 피보나치 수준에 도달할 때까지 가격 움직임을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다. 대신 모바일 알림이나 이메일 알림을 사용하여 계속 정보를 얻을 수 있습니다. 이를 통해 귀중한 시간을 절약하고 거래 전략의 다른 측면에 집중할 수 있습니다. 또한 Mr. Fibonacci는 정확한 분석 및 의사 결정에 중요한 피보나치 수준이 점에서 점으로 올바르게 그려지도록 합니다. 사용자 친화적인 인터페이스와 빠른 액세스 버튼을 통해 Mr. Fibonacci를 쉽게 사용하고 탐색할 수 있습니다.
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
지표
Two MA Crossover는   이동 평균 교차 전략   에 의존하는 트레이더를 위해 특별히 설계된 강력한 알림 시스템입니다. 이 완전히 자동화된 지표는 포괄적인 경고 시스템 역할을 하여 중요한 거래 이벤트를 절대 놓치지 않도록 합니다. 선호하는 매개 변수를 기반으로 이동 평균 교차를 감지하면 모바일 장치, 이메일로 알림을 보내고 컴퓨터에 소리와 함께 팝업 경고를 표시합니다. 주목할만한 기능 중 하나는 가장 인기 있는 이동 평균 교차 전략과의 호환성으로, 이 전략을 사용하는 트레이더에게 유용한 도구입니다. 지표는 차트에 이동 평균선을 자동으로 그려 크로스오버 이벤트를 시각적으로 확인합니다. "BUY SIGNAL"이든 "SELL SIGNAL"이든 관계없이 시장 움직임에 대한 정보를 지속적으로 제공하기 위해 적시에 알림을 받게 됩니다. Two MA Crossover의 유연성을 통해 선호도에 따라 각 알림 방법을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 모바일 장치, 이메일 및 팝업 알림
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
지표
Pivot Bro   기술 지표는   Pivot, Fibonacci, ATR   및   ADR   수준을 사용하여 되돌림 영역을 식별하도록 설계된 강력한 도구입니다. 그것은 가격 행동 기반 반전   캔들 패턴을   인식함으로써 그 이상입니다. 또한   통화 측정기는   주요 통화의 진정한 강세를 평가하는 데 유용한 동반자입니다. 28개의 통화 쌍을 분석하고 색상 변화와 함께 차트에 강도를 표시함으로써 트레이더가 진입 및 퇴장 지점에 대해 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다. 피벗, 피보나치, ADR, ATR, 반전 캔들스틱 패턴 및 통화 측정기와 같은 인기 있는 지표가 포함된 이 지표는 정확하고 정확한 신호를 위한 포괄적인 도구 세트를 제공합니다. 각 지표는 개별 거래 선호도에 맞게 완벽하게 사용자 정의할 수 있으므로 거래자는 특정 요구에 맞게 설정을 조정할 수 있습니다. 각 표시기의 빠른 활성화/비활성화 기능으로 디스플레이를 편리하게 제어할 수 있습니다. 피보나치 매개변수는 피
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
지표
이 기술 지표는 차트에서 다양한   반전 캔들스틱 패턴을   사용하여 가격 행동을 자동으로 식별하고 분석합니다. 해당 패턴 이름과 함께 화살표 기호를 편리하게 그려주어 최신 반전 캔들스틱 패턴을 쉽게 파악할 수 있습니다. 이 지표를 사용하면 차트 분석을 이전에 식별된 캔들 패턴과 빠르게 식별하고 비교할 수 있습니다. 표시기에는 Dragonfly Doji, Gravestone Doji, Hammer, Pin Bar 등과 같이 간단하고 복잡한 다양한 구현된 촛대 패턴이 포함됩니다. 이러한 패턴은 일반적인 추세 및 과거 데이터를 기반으로 필터링되어 신뢰할 수 있는 신호를 보장합니다. 지표는 화살표를 그리고 차트에 패턴 이름을 표시하여 식별된 패턴을 시각적으로 나타냅니다. 또한 더 나은 시각적 경험을 위해 모든 개체의 화살표 유형과 색상을 사용자 지정할 수 있는 유연성이 있습니다. 패턴 식별 기능 외에도 표시기는 사용자 정의를 위한 다양한 매개변수를 제공합니다. 매수 및 매도 신호의 색상
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
지표
Reversal Alert Pro   지표는 시장에서 반전 영역을 자동으로 감지하도록 설계된 강력한 도구입니다. 모바일 장치로 직접 전송되는 편리한 알림을 제공하며 소리와 함께 팝업 알림을 표시합니다. 이 지표를 거래 전략에 통합하면 거래 포지션을 효과적으로 필터링할 수 있습니다. 또한 이 지표는 CCI, RSI 및 Stochastic 지표를 활용하여 생성된 신호를 더욱 세분화하여 다양성과 적용성을 향상시키는 옵션을 제공합니다. Reversal Alert Pro 표시기의 주요 기능 중 하나는 모든 시간 프레임 및 기호에 대한 적합성입니다. 선호하는 거래 스타일이나 거래하는 시장에 관계없이 이 지표는 필요에 따라 조정할 수 있습니다. 매개변수 설정은 사용자 친화적으로 설계되어 기본 설정에 따라 쉽게 구성하고 사용자 정의할 수 있습니다. 차트에 적용하면 지표가 빠르게 신호를 그려 잠재적인 반전 영역을 즉시 식별할 수 있습니다. 이러한 신호는 선택한 기간, CCI, RSI 및 스토캐스틱
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
지표
통화 강도 7   기술 지표는 거래자가 가장 인기 있는 7가지 통화의 강도를 측정할 수 있도록 설계된 강력한 도구입니다. AUD, USD, EUR, GBP, JPY, CHF 및 CAD의 강세를 분석함으로써 이 지표는 통화 역학에 대한 귀중한 통찰력을 제공합니다. 그것은 선을 사용하여 차트에서 통화 강도를 나타내므로 거래자가 다른 통화의 상대적 강도를 빠르게 평가할 수 있습니다. 이 지표의 눈에 띄는 기능 중 하나는 차트에 확장된 과거 데이터를 그릴 수 있는 기능입니다. 이 포괄적인 역사적 관점을 통해 트레이더는 시장 움직임을 보다 효과적으로 분석하고 정보에 입각한 거래 결정을 내릴 수 있습니다. 과거의 추세와 패턴을 더 잘 이해함으로써 트레이더는 미래 통화 움직임을 예측하는 능력을 향상시킬 수 있습니다. 통화 강도 7 지표는 이동 평균 데이터를 사용하여 각 통화의 강도를 나타냅니다. "+" 및 "-" 기호를 사용하여 각각 강한 위치와 약한 위치를 나타냅니다. 이 명확한 시각적 표현은
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
BullsBears Action Expert Advisor는   거래량 기반 시장 분석에 의존하는 트레이더를 위해 설계된 고급 거래 솔루션입니다. Bulls and Bears 거래량 데이터를 활용하여 이 EA는 시장 강점에 따라 잠재적인 거래 기회를 자동으로 식별하고 사용자 정의 매개변수에 따라 매수 또는 매도 주문을 실행합니다. 완전히 사용자 정의가 가능하여 트레이더가 여러 필터, 위험 관리 옵션 및 거래 실행 제어를 통해 전략을 미세 조정할 수 있습니다. 이 EA에는 트레이더가 거래당 최대 위험 비율을 정의할 수 있는 향상된 위험 관리 시스템이 포함되어 있어 노출을 효율적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 로트 관리 시스템은 위험 비율에 따라 동적 포지션 크기를 지원합니다. 트레일링 스톱, 손익분기점, 단계 기반 이익 잠금을 포함한 이익 보호 기능을 통해 트레이더는 이익을 효과적으로 확보할 수 있습니다. 알림 시스템이 개선되어 거래 실행 및 시장 상황에 대한 시기적절한 팝업,
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Crossover Action Expert Advisor는   가장 인기 있는 거래 전략 중 하나인 이동   평균 교차 전략을   자동화하도록 설계된 고급 도구입니다. 직관적인 인터페이스와 강력한 기능을 갖춘 이 전문 고문은 수동 거래의 복잡성을 제거하고 이동 평균 교차를 기반으로 자동으로 거래를 실행합니다. 이 전문가 고문의 주요 기능 중 하나는 적절한 위험 관리 시스템으로 적절한 로트 크기와 최대 위험 한도로 거래가 실행되도록 합니다. 이는 거래 자본을 보호하고 잠재적 손실을 최소화하는 데 도움이 됩니다. Expert Advisor는 완전 자동으로 작동하므로 수동 개입이 필요하지 않습니다. 잠재적 추세 반전 또는 지속을 활용하여 이동 평균 교차점에서 주문을 엽니다. 또한 거래가 진행됨에 따라 손절매 수준을 자동으로 조정하여 이익을 보호합니다. 손절매 레벨이 숨겨지므로 거래에 추가 보안 계층이 추가됩니다. 신호의 신뢰성을 향상시키기 위해 Expert Advisor는 고급 필터링 기
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
CCI Action Expert Advisor는   CCI(Commodity Channel Index) 전략을   자동화하도록 설계된 강력한 도구로, 트레이더가 CCI 수준의 터치를 활용할 수 있도록 합니다. 사용자 친화적인 설정과 강력한 위험 관리 시스템을 갖춘 이 EA는 CCI 지표를 거래 접근 방식에 통합하려는 거래자에게 안정적이고 효율적인 솔루션을 제공합니다. 이 Expert Advisor의 주요 기능 중 하나는 트레이더가 거래 자본을 통제할 수 있도록 도와주는 적절한 위험 관리 시스템입니다. 총 마진의 백분율로 로트 크기와 최대 위험을 지정함으로써 거래자는 시장 노출을 효과적으로 관리하고 투자를 보호할 수 있습니다. EA는 사전 정의된 CCI 수준 매개변수를 기반으로 거래를 실행하여 완전 자동으로 작동합니다. 지정된 CCI 수준에 도달하면 EA는 그에 따라 주문을 개시하여 거래자가 CCI 지표로 식별된 잠재적인 시장 움직임을 활용할 수 있습니다. 이 자동화는 더 이상 CCI
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
News Robo Expert Advisor는 뉴스 트레이더가 보도 자료 중에 숨겨진 손절매를 사용하여 대기 중인 주문을 여는 데 도움이 되도록 설계된 강력한 도구입니다. 거래 경험을 향상시키고 거래를 보호하는 여러 기능을 제공합니다. News Robo의 주요 기능 중 하나는 숨겨진 손절매 기능으로, 이는 마켓 메이커 브로커로부터 손절매를 숨기는 것을 선호하는 뉴스 거래자에게 이상적입니다. 손절매는 수익성 있는 포지션이 달성되면 자동으로 공개되어 수익을 효과적으로 확보할 수 있습니다. 또한 Expert Advisor는 적절한 위험 관리 기술을 사용하여 거래 자본을 보호합니다. News Robo를 사용하면 대기 중인 주문을 여는 두 가지 옵션이 있습니다: 빠른 모드와 시간 모드. 빠른 모드를 사용하면 기본 설정에 따라 지정가 주문을 신속하게 열 수 있으므로 뉴스 시간을 수동으로 설정하는 것을 잊은 경우 편리한 솔루션을 제공합니다. 반면에 시간 모드를 사용하면 보류 중인 주문을 여는 정
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
RSI Action Expert Advisor는   인기 있는   RSI(Relative Strength Index)   전략을 자동화하여 효율적이고 정확한 거래를 가능하게 하는 강력한 도구입니다. 과매수 및 과매도 수준을 활용하여 이 EA는 매수 및 매도 주문에 대한 최적의 진입 지점을 식별합니다. 또한 RSI 반전 포인트, 보류 중인 주문, 주요 추세 식별 및 이동 평균 크로스오버 신호를 포함하여 거래 정밀도를 향상시키기 위한 다양한 신호 필터링 옵션을 제공합니다. 또한 자동으로 이익을 보호하고 이익을 극대화하기 위해 정지하는 최신 후행 시스템을 통합합니다. 이 EA는 거래 경험을 최적화하도록 설계된 필수 기능으로 가득 차 있습니다. 여기에는 책임 있는 거래 관행을 보장하는 적절한 위험 관리 시스템이 포함됩니다. 완전히 자동화된 기능을 갖춘 EA는 거래를 독립적으로 실행하여 시간과 노력을 절약합니다. 최신 후행 및 이익 보호 시스템은 변동이 심한 시장 상황에서 이익을 보호하는 데
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
유틸리티
Stop Loss 및 Take Profit 관리를 자동화하여 거래 경험을 향상시키도록 설계된 강력한 도구인   TPSL 드라이버 유틸리티를   소개합니다. 이 유틸리티는 원활한 주문 관리 및 고급 이익 보호 기술을 원하는 모든 거래자에게 적합합니다. TPSL 드라이버 유틸리티를 사용하면 숨겨진 및 시각적의 두 가지 주문 관리 모드 중에서 유연하게 선택할 수 있습니다. 숨김 모드를 사용하면 이익실현 및 손절매 수준을 숨길 수 있어 거래를 신중하게 관리할 수 있습니다. 반면 비주얼 모드는 이익 실현 및 손절매 수준의 전통적인 표시를 제공합니다. Stop Loss 및 Take Profit을 설정하는 여러 옵션으로 위험 및 이익 목표를 제어하십시오. 핍으로 계산하든 달러 금액으로 계산하든 이 유틸리티는 원하는 수준을 정확하게 제어할 수 있도록 합니다. 또한 이익 보호 옵션은 거래가 특정 수의 핍 또는 특정 달러 금액에 도달하면 손절매 수준을 자동으로 조정하여 추가 보안 계층을 추가합니다.
Entry Point
Thushara Dissanayake
지표
매수/매도 알림을 제공하도록 설계된 강력한 기술 지표인   진입점을   소개합니다. 이 표시기는 5개의 이동 평균, CCI, RSI, Stochastic, Bill Williams 및 3개의 서로 다른 시간 프레임에 걸친 거래량 표시기를 분석하여 정확한 신호를 생성합니다. 전문 트레이더를 위한 무제한 사용자 정의 옵션을 제공하여 경험과 전략에 따라 지표를 맞춤화할 수 있습니다. Entry Point는 모바일 장치, 이메일 및 소리와 함께 팝업 알림을 통해 사용자에게 신호를 보냅니다. 지표의 주요 신호는 서로 다른 시간 프레임의 신호 조합에 따라 결정됩니다. 예를 들어 M1, M5 및 M15가 모두 매도 신호를 나타내는 경우 주요 신호는 매도 또는 강한 매도로 분류됩니다. 다양한 기능을 갖춘 Entry Point는 트레이더를 위한 포괄적인 도구입니다. 여기에는 6개의 인기 지표가 포함되어 있어 3개의 시간 프레임에 걸쳐 분석이 가능합니다. 지표의 매개변수는 사용자에게 친숙하고 완벽하게
Entry Point Dashboard Ultimate
Thushara Dissanayake
4 (5)
지표
6가지 통화 쌍에 대한 매수/매도 알림을 제공하도록 설계된 강력한 기술 지표인   Entry Point Dashboard Ultimate를   소개합니다. 이 표시기는 5개의 이동 평균, CCI, RSI, Stochastic, Bill Williams 및 3개의 서로 다른 시간 프레임에 걸친 거래량 표시기를 분석하여 정확한 신호를 생성합니다. 전문 트레이더를 위한 무제한 사용자 지정 옵션을 제공하여 경험과 전략에 따라 지표를 맞춤화할 수 있습니다. Entry Point Dashboard Ultimate는 모바일 장치, 이메일 및 소리와 함께 팝업 알림을 통해 사용자에게 신호를 보냅니다. 지표의 주요 신호는 서로 다른 시간 프레임의 신호 조합에 따라 결정됩니다. 예를 들어 M1, M5 및 M15가 모두 매도 신호를 나타내는 경우 주요 신호는 매도 또는 강한 매도로 분류됩니다. 다양한 기능을 갖춘 Entry Point Dashboard Ultimate는 트레이더를 위한 포괄적인 도구입니
Fibo Channels Ultimate
Thushara Dissanayake
지표
피보나치 거래 전략을 혁신하도록 설계된 강력한 도구인   Fibo Channels Ultimate   기술 지표를 소개합니다. 고급 기능을 갖춘 이 표시기는 차트에 과거의 모든 피보나치 채널을 자동으로 그려 시간과 노력을 절약합니다. Fibo Channels Ultimate를 차별화하는 것은 전문 트레이더가 원하는 피보나치 수준을 그릴 수 있도록 하는 뛰어난 사용자 정의 기능입니다. 이러한 수준의 유연성을 통해 고유한 거래 스타일 및 선호도에 완벽하게 일치하도록 지표를 조정할 수 있습니다. Fibo Channels Ultimate로 정보를 얻고 거래 기회를 놓치지 마십시오. 지표는 신호를 모바일 장치, 이메일로 직접 보내고 가격이 피보나치 수준에 도달할 때마다 소리 알림과 함께 팝업 알림을 표시합니다. 활성화/비활성화 기능으로 알림을 완벽하게 제어하여 필요에 따라 알림을 사용자 정의할 수 있습니다. 우리는 가장 중요한 피보나치 수준을 포함하는 것의 중요성을 이해하므로 이를 Fibo
Crossover Tactics Ultimate
Thushara Dissanayake
Experts
Crossover Tactics Ultimate Expert Advisor는   인기 있는   이동 평균 교차 전략을   자동화하도록 설계된 강력한 도구입니다. 3개의 이동 평균의 교차점을 기반으로 최적의 진입점을 식별하는 동시에 고급 필터링 기술을 사용하여 신호의 신뢰성을 향상시키는 데 탁월합니다. 그러나이 EA를 차별화하는 것은 TPSL 드라이버 유틸리티 알고리즘으로 알려진 포괄적인 거래 관리 시스템입니다. 이 전문 고문의 뛰어난 기능 중 하나는 눈에 보이지 않게 손절매를 관리하고 이익 수준을 취하는 능력입니다. 이 혁신적인 기술을 통해 거래자는 시장 조성자 중개인으로부터 자신의 거래 아이디어를 숨길 수 있어 추가 보호 계층을 제공합니다. 또한 이익 실현 및 손절 수준은 $10의 이익 실현 수준을 지정하는 것과 같이 금전적 금액을 사용하여 설정할 수 있습니다. EA에는 또한 이익 보호 기능이 포함되어 이익이 증가함에 따라 손절매를 신속하게 조정합니다. 예를 들어, 이익이 5핍에
필터:
Walter Ludwig Tengler
595
Walter Ludwig Tengler 2025.11.05 19:51 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thushara Dissanayake
27579
개발자의 답변 Thushara Dissanayake 2025.11.06 00:49
Hey, thank you so much for this incredibly thoughtful and detailed review! It truly means a lot. I’m really glad to hear that you’re finding value in the flexibility of the Opening Range Breakout Master and that you’ve put in the time to fine tune it for EURUSD that’s exactly how it’s meant to be used. It’s traders like you, who dive deep and personalize the settings, that really bring the strategy to life. Thanks again for your kind words and for sharing your experience. I’m always here to help if you need anything else. Happy trading, and keep up the great work!
Jptrading
307
Jptrading 2025.05.23 18:56 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

Thushara Dissanayake
27579
개발자의 답변 Thushara Dissanayake 2025.05.24 01:02
Wow, that’s awesome to hear! Really appreciate you taking the time to leave this review and stoked the Opening Range Breakout Master is already stacking profits across all 6 pairs! That’s exactly how it’s meant to work. If you ever need tweaks or run into anything odd, just shout. Keep crushing those breakouts. Happy trading!
리뷰 답변