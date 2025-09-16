Chart Navigator Pro

PresentamosElite Chart Navigator, el Asesor Experto definitivo para MetaTrader 5, diseñado para revolucionar la operativa multisímbolo con una navegación fluida por los gráficos y una facilidad de uso superior.

Descripción del producto

ElEA Elite Chart Nav igator es una sofisticada utilidad de trading que permite cambiar rápidamente entre múltiples pares de negociación a través de una intuitiva interfaz de botones en el gráfico. Creado para operadores profesionales que gestionan numerosos instrumentos, este EA mejora drásticamente la eficiencia del flujo de trabajo, garantizando cambios de símbolo rápidos y sin esfuerzo directamente desde un panel personalizable.

Características principales

Cambio de gráficos con un solo clic: Cambie fácilmente de gráficos sobre la marcha con botones clicables, sin necesidad de escribir manualmente los símbolos ni de navegar por los menús.

Lista de símbolos personalizable: defina su propia lista de pares de negociación en cualquier formato con gestión automática inteligente de sufijos, incluida la exclusión inteligente de sufijos de criptomonedas.

Múltiples temas de color: Elija entre tres elegantes temas -alto contraste, oscuro y claro- adaptados a su entorno de negociación para una visibilidad óptima.

Posicionamiento flexible del panel: coloque el panel de botones en cualquier lugar (arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha) para adaptarlo mejor a su espacio de trabajo y a sus preferencias personales.

Escala automática: el tamaño de los botones se ajusta automáticamente a la resolución del monitor para ofrecer una claridad perfecta en cualquier pantalla.

Resaltado del par activo: Identifique al instante el par de gráficos activo a medida que su botón correspondiente cambia de color para un perfecto conocimiento del contexto.

Personalización para desarroll adores: los parámetros de estilo básicos , como el tamaño de los botones, los márgenes, la fuente y los colores de estilo de los gráficos, están ocultos para ofrecer una experiencia de usuario más limpia, pero los desarrolladores pueden ajustarlos fácilmente mediante recompilación.

Compatibilidad con criptomonedas: Detecta automáticamente los símbolos de criptomonedas más populares para evitar que se añadan sufijos inapropiados.

Función opcional de marca de agua en Elite Chart Navigator que mejora la visibilidad y el contexto del gráfico.



Opción Etiqueta Fecha/Hora.

Cuenta atrás opcional para la siguiente vela.

Por qué es imprescindible para los traders

La gestión de múltiples símbolos durante la negociación activa puede ser abrumadora y propensa a errores.Elite Chart Navigator ofrece una solución racionalizada y profesional que ahorra un tiempo valioso y elimina la molestia de cambiar manualmente de gráfico. Su diseño altamente personalizable se adapta a diversas configuraciones de brokers y estilos de negociación, permitiendo a los operadores mantener la concentración y actuar con decisión.

Entradas y parámetros

Lista de símbolos : Lista de símbolos separados por comas (por ejemplo, "EURUSD,GBPUSD,BTCUSD").

Sufijo del símbolo : Sufijo añadido automáticamente a los símbolos para que coincidan con la información del corredor (por ejemplo, ".m").

Cryptocurrency Suffix Exception : Permite excluir las criptomonedas de la adición de sufijos (true/false).

Posición del panel : Ubicación del panel de botones en el gráfico (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha).

Tema de botones : Tema visual para los botones (Alto contraste, Oscuro, Claro).

Escala automática : Escala automática del tamaño de los botones según la resolución de la pantalla (verdadero/falso).

Factor de escala manual : Multiplicador de escala personalizado cuando la escala automática está desactivada.

Mostrar marca de agua : Opción para ver visiblemente la marca de agua del símbolo en el gráfico.

Mostrar hora y fecha: Opción para ver la hora y fecha actuales en el gráfico.



Mostrar cuenta atrás para la siguiente vela: Cuenta atrás para la siguiente vela

Características futuras

Diseños de botones personalizados: Diseños de paneles más granulares, incluyendo filas y columnas personalizables.

Conmutación Multi-Timeframe: Cambie de símbolo y timeframe sin problemas con un solo clic.

Gestión de plantillas: Aplicación segura y racionalizada de plantillas de gráficos por símbolo o tema.

Temas definidos por el usuario: Posibilidad de crear y guardar temas de color personalizados directamente desde las entradas.

¿Por qué elegir Elite Chart Navigator?

Desarrollado teniendo en cuenta la precisión y los comentarios de los operadores .

Interfaz limpia e intuitiva que reduce la fricción en condiciones de mercado de ritmo rápido.

Rendimiento fiable con un uso mínimo de recursos.

Respaldado por el soporte continuo y las actualizaciones de Elite Forex Traders LLC.

Cumple con las normas y estándares del mercado MQL5 , garantizando un producto seguro y de confianza.





Transforme sus gráficos de trading en un centro de mando eficiente y altamente funcional conElite Chart Navigator - Su navegación, elevada.

Para soporte y actualizaciones, únase a nosotros en Telegram

© ELITE FOREX LLC



