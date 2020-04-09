Pro LTS TradeDashboard MT5

Cuadro de mandos de operaciones y gestor de mercados Pro LTS

Deje de calcular. Empiece a operar.

Pro LTS Trade Dashboard no es sólo una calculadora de riesgos, es un completo centro de comandos de trading diseñado para sustituir al terminal MT5 por defecto. Combina la gestión profesional del riesgo, la ejecución de operaciones y un conmutador de símbolos de arrastre único en una interfaz limpia y plegable.

Desarrollado por Logic Trade Solution (LTS), esta herramienta está construida para los traders que necesitan velocidad, precisión y espacio en pantalla.

🔥 ¿Por qué hacerse profesional?

Mientras que nuestra versión gratuita le ayuda a colocar operaciones, la versión PRO le ayuda a gestionar todo el mercado.

Cambio rápido de símbolos: Deje de arrastrar pares desde Market Watch. Utilice el panel lateral independiente para cambiar de símbolo al instante mientras mantiene listos sus ajustes de riesgo. Gestione las posiciones abiertas: Cierre todas las posiciones ganadoras, recorte todas las perdedoras o tome beneficios parciales con un solo clic. Gráficos limpios: Se minimiza en una pequeña barra para que pueda centrarse en la acción del precio.

La versión gratuita es una calculadora. La versión Pro es un Centro de Mando.

Características LTS Gratis (v1.0) LTS PRO (v5.3) Calculadora de riesgos ✅ Básica ✅ Avanzada (fijación del riesgo real) Líneas visuales ✅ Entrada/SL/TP Entrada/SL/TP Ejecución de operaciones ✅ Compra/Venta ✅ Compra/Venta Conmutador de símbolos ❌ ✅ Panel lateral arrastrable Cierre a granel ❌ ✅ Cerrar todo / Ganar / Perder Gestión de operaciones ❌ ✅ Cierre parcial y punto de equilibrio Estadísticas de cartera ❌ ✅ P/L en vivo y exposición al riesgo Arrastre inteligente ❌ (Las líneas se mueven) ✅ Lógica de protección de arrastre Diseño Básico Premium Interfaz de usuario plegable



🌟 Características principales

1. Calculadora de riesgo avanzada

Trading Visual: Arrastre las líneas de Entrada, Stop Loss y Take Profit directamente en el gráfico.

Cálculo automático: Vea al instante exactamente cuánto dinero ($) y % de capital está arriesgando.

Modos duales: Lote Automático : Usted fija el % de Riesgo (por ejemplo, 1%), nosotros calculamos el Lote. Lote Fijo : Usted establece el Lote, nosotros le decimos el $ de Riesgo.



2. Conmutador inteligente de símbolos (exclusivo de Pro)

Un cajón extraíble y arrastrable que enumera sus principales símbolos de Market Watch.

Haga clic en cualquier símbolo para cambiar instantáneamente de gráfico.

Función de memoria: El panel recuerda el tamaño de su lista favorita incluso si reinicia MT5.

3. Gestión Profesional de Operaciones

Cierre Parcial: Asegure beneficios cerrando el 50% (o cualquier %) de su posición instantáneamente.

Auto Breakeven: Un clic mueve su SL al precio de entrada.

Cierre Masivo: Cierre TODOS los Ganadores Cierre TODOS los Perdedores Cierre TODAS las compras / ventas



4. Interfaz de usuario inteligente

Protección de arrastre: La lógica inteligente evita que mueva accidentalmente las líneas de operaciones al arrastrar las ventanas del panel de control.

5. Monitor de cartera: Vea su P/L flotante total y la exposición total al riesgo de un vistazo.

⚙️ Entradas y Ajustes

Riesgo por defecto: Establezca el % de riesgo inicial o el tamaño de lote que prefiera.

Panel de símbolos: Elija cuántos símbolos cargar desde su Observación del Mercado (por defecto: 15).

Colores: Totalmente personalizable para que coincida con sus temas de gráficos oscuros o claros.

Cómo utilizarlo

Adjunte el EA a un gráfico. Haga clic en "Mostrar Líneas" para visualizar su operación. Arrastre la línea roja (SL) a su punto de invalidación. Haga clic en COMPRAR o VENDER. Utilice el botón [ SÍMBOLOS > ] para abrir el cajón y explorar otros pares.

Tome el control de su mesa de operaciones hoy mismo con Logic Trade Solution.





