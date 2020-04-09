Pro Trade Utility para MetaTrader 5

Pro Trade Util ity es un asistente profesional para el comercio manual diseñado para los comerciantes que quieren precisión, velocidad y claridad - sin estrategias automatizadas.





Esta herramienta no opera automáticamente.

Le ayuda a ejecutar y gestionar las operaciones correctamente con un control adecuado del riesgo.





Características principales





Gestión de riesgos y posiciones

Cálculo automático del tamaño del lote en función del riesgo

Riesgo mostrado claramente en la divisa de la cuenta

Stop Loss ajustable (puntos)

Visualización fija de Riesgo:Recompensa

Ejecución de operaciones

COMPRA / VENTA (órdenes de mercado)

LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA

Órdenes pendientes calculadas a partir del precio actual

Se aplica la misma lógica de riesgo a todos los tipos de órdenes

Gestión de operaciones

Break Even (BE) - mover SL a la entrada

Cierre al 50% - cierre parcial de la posición

Cerrar todo - salida instantánea

Funciona en todas las operaciones del símbolo actual

Temporizador de velas

Cuenta atrás en tiempo real

Barra de progreso que muestra el tiempo restante de la vela

Funciona en cualquier marco temporal

Sesiones de negociación

Sesiones de Asia / Londres / Nueva York

Tabla de sesiones dentro del panel

Diseñado para permanecer sutil y no distraer del precio

Diseñado para operadores reales

Interfaz limpia y minimalista

Sin indicadores en el gráfico

Sin lógica de estrategia

Sin repintado

Sin martingala, sin cuadrícula, sin automatización

Notas importantes

Esta es una utilidad de trading manual , no una estrategia de Asesor Experto

El trader decide cuándo operar

Funciona sólo en MetaTrader 5

Compatible con todos los símbolos y corredores

¿Para quién es?

Operadores diarios

Scalpers

Operadores de Prop firm

Cualquiera que necesite un control preciso del riesgo + una ejecución rápida

Exención de riesgos





El trading implica riesgo. Esta utilidad no garantiza beneficios.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.