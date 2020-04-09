Pro Trade Utility

Pro Trade Utility para MetaTrader 5

Pro Trade Util ity es un asistente profesional para el comercio manual diseñado para los comerciantes que quieren precisión, velocidad y claridad - sin estrategias automatizadas.


Esta herramienta no opera automáticamente.

Le ayuda a ejecutar y gestionar las operaciones correctamente con un control adecuado del riesgo.


Características principales


Gestión de riesgos y posiciones

  • Cálculo automático del tamaño del loteen función del riesgo

  • Riesgo mostrado claramente en la divisa de la cuenta

  • Stop Loss ajustable (puntos)

  • Visualización fija de Riesgo:Recompensa

Ejecución de operaciones

  • COMPRA / VENTA (órdenes de mercado)

  • LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA

  • Órdenes pendientes calculadas a partir del precio actual

  • Se aplica la misma lógica de riesgo a todos los tipos de órdenes

Gestión de operaciones

  • Break Even (BE) - mover SL a la entrada

  • Cierre al 50% - cierre parcial de la posición

  • Cerrar todo - salida instantánea

  • Funciona en todas las operaciones del símbolo actual

Temporizador de velas

  • Cuenta atrás en tiempo real

  • Barra de progreso que muestra el tiempo restante de la vela

  • Funciona en cualquier marco temporal

Sesiones de negociación

  • Sesiones de Asia / Londres / Nueva York

  • Tabla de sesiones dentro del panel

  • Diseñado para permanecer sutil y no distraer del precio

Diseñado para operadores reales

  • Interfaz limpia y minimalista

  • Sin indicadores en el gráfico

  • Sin lógica de estrategia

  • Sin repintado

  • Sin martingala, sin cuadrícula, sin automatización

Notas importantes

  • Esta es una utilidad de trading manual, no una estrategia de Asesor Experto

  • El trader decide cuándo operar

  • Funciona sóloen MetaTrader 5

  • Compatible con todos los símbolos y corredores

¿Para quién es?

  • Operadores diarios

  • Scalpers

  • Operadores de Prop firm

  • Cualquiera que necesite un control preciso del riesgo + una ejecución rápida

Exención de riesgos


El trading implica riesgo. Esta utilidad no garantiza beneficios.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.


