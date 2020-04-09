Pro Trade Utility
- Utilidades
- Alexandr Malanici
- Versión: 1.35
Pro Trade Utility para MetaTrader 5
Pro Trade Util ity es un asistente profesional para el comercio manual diseñado para los comerciantes que quieren precisión, velocidad y claridad - sin estrategias automatizadas.
Esta herramienta no opera automáticamente.
Le ayuda a ejecutar y gestionar las operaciones correctamente con un control adecuado del riesgo.
Características principales
Gestión de riesgos y posiciones
-
Cálculo automático del tamaño del loteen función del riesgo
-
Riesgo mostrado claramente en la divisa de la cuenta
-
Stop Loss ajustable (puntos)
-
Visualización fija de Riesgo:Recompensa
Ejecución de operaciones
-
COMPRA / VENTA (órdenes de mercado)
-
LÍMITE DE COMPRA / LÍMITE DE VENTA
-
Órdenes pendientes calculadas a partir del precio actual
-
Se aplica la misma lógica de riesgo a todos los tipos de órdenes
Gestión de operaciones
-
Break Even (BE) - mover SL a la entrada
-
Cierre al 50% - cierre parcial de la posición
-
Cerrar todo - salida instantánea
-
Funciona en todas las operaciones del símbolo actual
Temporizador de velas
-
Cuenta atrás en tiempo real
-
Barra de progreso que muestra el tiempo restante de la vela
-
Funciona en cualquier marco temporal
Sesiones de negociación
-
Sesiones de Asia / Londres / Nueva York
-
Tabla de sesiones dentro del panel
-
Diseñado para permanecer sutil y no distraer del precio
Diseñado para operadores reales
-
Interfaz limpia y minimalista
-
Sin indicadores en el gráfico
-
Sin lógica de estrategia
-
Sin repintado
-
Sin martingala, sin cuadrícula, sin automatización
Notas importantes
-
Esta es una utilidad de trading manual, no una estrategia de Asesor Experto
-
El trader decide cuándo operar
-
Funciona sóloen MetaTrader 5
-
Compatible con todos los símbolos y corredores
¿Para quién es?
-
Operadores diarios
-
Scalpers
-
Operadores de Prop firm
-
Cualquiera que necesite un control preciso del riesgo + una ejecución rápida
Exención de riesgos
El trading implica riesgo. Esta utilidad no garantiza beneficios.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de operar en vivo.