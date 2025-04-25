EasyInsight MT4

5

EASY Insight – El trading inteligente empieza aquí

Resumen
¿Y si pudieras analizar todo el mercado — Forex, Oro, Criptomonedas, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente?

EASY Insight es tu herramienta de exportación lista para IA que convierte los datos de los indicadores en información accionable para el trading. Diseñada para traders que ya no quieren perder tiempo con suposiciones y sobrecarga visual, te ofrece una visión completa del mercado en un solo archivo CSV limpio.

Esto es trading a otro nivel: sin cambiar de ventana constantemente, sin gráficos saturados. Solo información estructurada de las herramientas que ya conoces: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) y IX Power (IXP) para todos los activos que no son Forex.

¿Quieres aún más comodidad? Elige EASY Insight AIO si deseas todo en una sola instalación — sin configuración, sin gráficos de indicadores en el chart, solo exportación de datos pura para análisis instantáneo con IA.

1. Por qué EASY Insight cambiará tu forma de operar

Cobertura multi-activos
• Analiza Forex, metales, criptomonedas, índices, acciones — todo lo que ofrezca tu bróker.

Exportaciones optimizadas para IA
• Exporta datos altamente estructurados, diseñados para usar directamente con ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity y más.

La exportación incluye:
• Análisis de la fuerza de las monedas base y cotizada en 3 periodos seleccionables (de FXP).
• Dinámica del sentimiento mediante cambios en las posiciones netas largas (de FXV).
• Cambios de volumen (FXV), volatilidad (FXD) y zonas precisas de soporte/resistencia (FXL).
• Datos de mercado incluyendo OHLC para M15, H1, D1.

Poderosa ingeniería de prompts
• Incluye un archivo prompt para guiar a tu IA en la interpretación correcta de la exportación.
• Compatible con cualquier sistema de IA con entrada estructurada para sugerencias de trading ultrarrápidas.

2. Para traders que buscan más

Esta versión estándar está pensada para traders que ya poseen (o prefieren licenciar) nuestros indicadores principales por separado — especialmente quienes quieren ver sus herramientas visualmente en el gráfico durante el análisis.

¿No necesitas superposiciones en el gráfico? ¿Prefieres la simplicidad? Entonces EASY Insight AIO es tu solución: todo incluido, listo para exportar, sin configuración extra.

3. Estructura inteligente de carpetas

Tus datos se organizan automáticamente en carpetas por clase de activo (Forex, Cripto, Metales, etc.), cada una con exportaciones “timelapse” para facilitar el backtesting, el entrenamiento y el procesamiento con IA.

4. Resultados probados en la comunidad

Nuestra comunidad de EASY Insight crece rápidamente y ya comparte configuraciones avanzadas de prompts, estrategias de trading e incluso marcos completos de EA basados en los datos exportados. Los primeros usuarios ya reportaron operaciones cripto rentables el mismo fin de semana del lanzamiento.

Al unirte a EASY Insight, entras en una nueva dimensión de colaboración e innovación en el trading.

5. ¿Quieres verlo en acción?

Mira ejemplos reales y tutoriales completos en nuestra lista de reproducción de trading con IA en YouTube.

6. Recursos y soporte

• ¿Eres nuevo en EASY Insight? Empieza aquí: FAQ de EasyInsight
• Accede a plantillas, estrategias, videos y chats grupales a través de nuestro centro central de Stein Investments

7. Resumamos — ¿Por qué EASY Insight?

• Exportaciones CSV con un clic para todas las principales clases de activos
• Estructurado y optimizado para herramientas de IA
• Basado en tus indicadores favoritos de Stein Investments
• Usado por una comunidad en rápido crecimiento que está construyendo el futuro del trading basado en datos
• Eficiente, moderno y listo para tu próxima operación

¿Listo para operar con más inteligencia?
Consigue EASY Insight hoy y entra en el mundo del trading de precisión potenciado por IA.

Comentarios 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Alain Verleyen
52712
Respuesta del desarrollador Alain Verleyen 2025.05.19 21:38
Thanks a lot for your review, Devonish — and for being the first to leave one! 😊🙏
I’m really glad to hear you’re enjoying the tool so far. And yes, you’re absolutely right — Easy Insight relies on the connected indicators to gather and structure the data for AI use, so having those in place is key. Appreciate your kind words about the support as well — looking forward to hearing more about your results as you continue testing!
Respuesta al comentario