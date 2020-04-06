Dragon Cloud EA - Sistema Avanzado de Trading de Nubes Ichimoku

Nota: Este EA no está optimizado y está diseñado para operadores que deseen ajustarlo para sus propias estrategias. Proporciona una base sólida basada en el sistema Ichimoku Kinko Hyo, permitiendo a los usuarios personalizar y refinar los ajustes para adaptarse a sus condiciones de mercado preferidas.

Acerca de Dragon Cloud EA

Dragon Cloud EA es un sistema de trading automatizado construido alrededor de la Nube de Ichimoku, un indicador ampliamente utilizado para identificar tendencias, impulso y niveles clave de soporte/resistencia. El EA detecta oportunidades potenciales de ruptura y reversión basadas en la interacción entre Tenkan-sen, Kijun-sen y la línea Senkou Span B, ayudando a los operadores a automatizar su proceso de toma de decisiones.

Cómo funciona

Lógica de la Nube Ichimoku El EA calcula el Tenkan-sen (línea de conversión), Kijun-sen (línea de base), y Senkou Span B (límite de la nube).

Una señal de compra se produce cuando el precio se mueve por encima de la nube después de haber estado por debajo de ella.

Una señal de venta se produce cuando el precio cae por debajo de la línea Senkou Span B. Ejecución de operaciones Utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit para gestionar el riesgo.

Incorpora un filtro de retardo de barras para evitar operaciones frecuentes en mercados volátiles.

Ejecuta sólo una operación a la vez para mantener una exposición controlada. Gestión del riesgo y compatibilidad con brokers Se adapta a los requisitos de tamaño de lote del corredor normalizando el volumen.

Garantiza que las operaciones cumplan los niveles mínimos de stop, evitando órdenes no válidas.

Comprueba si hay margen suficiente antes de abrir una operación.

Panel Visual de Operaciones

Dragon Cloud EA incluye un panel en el gráfico que muestra el estado de las operaciones en tiempo real:

Estado actual del EA (activo o inicializando)

Detalles de la posición abierta (larga/corta)

Última señal de operación

Historial de señales recientes

Sistema de Notificación

El EA soporta:

Alertas (notificaciones en pantalla)

Notificaciones push a su móvil

Alertas sonoras para nuevas señales de trading

¿Para quién es este EA?

Traders que entienden el sistema Ichimoku y quieren un EA que puedan optimizar.

Aquellos que buscan una solución fácil de usar y totalmente automatizada para el comercio de tendencias basado en la nube.

Usuarios que prefieren una frecuencia de operaciones controlada en lugar de scalping de alta frecuencia.

¿Por qué elegir Dragon Cloud EA?

Utiliza una estrategia de negociación bien establecida

Permite la personalización para diferentes condiciones de mercado

Incluye una interfaz visual para facilitar la supervisión

Implementa estrictas reglas de gestión de riesgos



