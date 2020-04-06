Dragon Cloud EA

Dragon Cloud EA - Sistema Avanzado de Trading de Nubes Ichimoku

Nota: Este EA no está optimizado y está diseñado para operadores que deseen ajustarlo para sus propias estrategias. Proporciona una base sólida basada en el sistema Ichimoku Kinko Hyo, permitiendo a los usuarios personalizar y refinar los ajustes para adaptarse a sus condiciones de mercado preferidas.

Acerca de Dragon Cloud EA
Dragon Cloud EA es un sistema de trading automatizado construido alrededor de la Nube de Ichimoku, un indicador ampliamente utilizado para identificar tendencias, impulso y niveles clave de soporte/resistencia. El EA detecta oportunidades potenciales de ruptura y reversión basadas en la interacción entre Tenkan-sen, Kijun-sen y la línea Senkou Span B, ayudando a los operadores a automatizar su proceso de toma de decisiones.

Cómo funciona

  1. Lógica de la Nube Ichimoku

    • El EA calcula el Tenkan-sen (línea de conversión), Kijun-sen (línea de base), y Senkou Span B (límite de la nube).
    • Una señal de compra se produce cuando el precio se mueve por encima de la nube después de haber estado por debajo de ella.
    • Una señal de venta se produce cuando el precio cae por debajo de la línea Senkou Span B.

  2. Ejecución de operaciones

    • Utiliza niveles predefinidos de stop loss y take profit para gestionar el riesgo.
    • Incorpora un filtro de retardo de barras para evitar operaciones frecuentes en mercados volátiles.
    • Ejecuta sólo una operación a la vez para mantener una exposición controlada.

  3. Gestión del riesgo y compatibilidad con brokers

    • Se adapta a los requisitos de tamaño de lote del corredor normalizando el volumen.
    • Garantiza que las operaciones cumplan los niveles mínimos de stop, evitando órdenes no válidas.
    • Comprueba si hay margen suficiente antes de abrir una operación.

Panel Visual de Operaciones
Dragon Cloud EA incluye un panel en el gráfico que muestra el estado de las operaciones en tiempo real:

  • Estado actual del EA (activo o inicializando)
  • Detalles de la posición abierta (larga/corta)
  • Última señal de operación
  • Historial de señales recientes

Sistema de Notificación
El EA soporta:

  • Alertas (notificaciones en pantalla)
  • Notificaciones push a su móvil
  • Alertas sonoras para nuevas señales de trading

¿Para quién es este EA?

  • Traders que entienden el sistema Ichimoku y quieren un EA que puedan optimizar.
  • Aquellos que buscan una solución fácil de usar y totalmente automatizada para el comercio de tendencias basado en la nube.
  • Usuarios que prefieren una frecuencia de operaciones controlada en lugar de scalping de alta frecuencia.

¿Por qué elegir Dragon Cloud EA?

  • Utiliza una estrategia de negociación bien establecida
  • Permite la personalización para diferentes condiciones de mercado
  • Incluye una interfaz visual para facilitar la supervisión
  • Implementa estrictas reglas de gestión de riesgos


Productos recomendados
Capital System
Vitalii Zakharuk
Asesores Expertos
El sistema experto presentado funciona con el par de divisas GBPUSD y sólo con él. Este sistema implementa el principio de siete órdenes - es decir, un máximo de siete órdenes se pueden hacer en una dirección, después de lo cual la posición total de la serie debe ser cerrada por las paradas, ya sea real o virtual. El sistema de comercio está diseñado para trabajar por separado con una serie de órdenes de compra y por separado con una serie de órdenes de venta. lo que hace que el sistema de come
WSN Edge RSI MA Forex EA
Michael Ferreira Da Silva
Asesores Expertos
MT4 EA WSN Edge RSI-MA Multi v1.1 Automatice sus operaciones de Forex con un Asesor Experto completo para MetaTrader 4 (Windows) . Este EA ejecuta una estrategia automatizada usando RSI + Medias Móviles (MA) -ideal para traders que quieren entradas/salidas disciplinadas y basadas en reglas. ️ Características principales Señales RSI + MA para entradas más asertivas Riesgo/Recompensa 1:2 por defecto Trailing Stop automático para bloquear beneficios Martingala ligera (máx. 2 pasos) para una r
Intensive
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El algoritmo del Asesor Experto determina en los gráficos diarios esos patrones de velas, que establecen la dirección de la negociación intradía. El EA comercial determina cuánto tiempo el precio se mueve en zonas de sobrecompra/sobreventa y comienza a trabajar en la dirección del movimiento de la tendencia esperada. Cada posición va acompañada de un stop loss y take profit ajustados. Sólo se puede abrir una posición activa en el mercado. El EA fue desarrollado y probado utilizando un 99% de cot
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Asesores Expertos
********** OFERTA DE NAVIDAD - TIEMPO LIMITADO SOLO 30$ ********** QUEDAN 6 EJEMPLARES DE 10 A 35$ ---> SIGUIENTE PRECIO 55 ACTUALIZADA v1.8 SALDRÁ EN MARZO DE 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " POR FAVOR, LEA TODA LA DESCRIPCIÓN ANTES DE USARLO - Grid
Auto3M Pro MT4
Mr Anucha Maneeyotin
5 (3)
Asesores Expertos
AUTO3M Pro MT4   es un Asesor Experto automático para tendencias, cobertura y filtrado de noticias. Estrategia   con   MACE, medias móviles, OBV, STD, ATR . STD   se usa principalmente para seguir tendencias. Estocástico   (línea principal y señal) para órdenes pendientes de compra/venta. Fibonacci   define take profit, soporte y resistencia. Funciona en   VPS , todos los timeframe (recomendado   D1 ). Versión para   MT5: Auto3M Pro MT5 . Características: Sin martingala Stop loss y take profit f
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Asesores Expertos
El Asesor experto semiautomático Grid stability plus opera según las señales del indicador RSI . Las operaciones se realizan en diferentes direcciones cuando el indicador alcanza valores de 30 o 70 . Si el indicador es superior a 70, se selecciona la dirección Corta para las operaciones iniciales. Si el indicador es superior a 70 , se selecciona la dirección Corta para las operaciones iniciales, y si el indicador es inferior a 30 , se selecciona la dirección Larga . Las operaciones rentables se
Safe Growth
Phowpinyo Shimbhanao
Asesores Expertos
Safe Growth EA es perfecto para los traders que quieren mantener su capital seguro mientras lo hacen crecer de forma constante. Este EA utiliza una combinación de bandas de Bollinger y EMA, junto con patrones de velas para mayor precisión. El EA no abre operaciones con frecuencia. En su lugar, espera pacientemente las mejores oportunidades, asegurándose de que cada operación tenga una alta probabilidad de éxito. Este enfoque cuidadoso conduce a excelentes resultados en las pruebas a futuro, con
Crusher
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El Asesor Experto utiliza la estrategia de análisis de disonancia entre la formación de la onda del movimiento del precio del nivel inferior y los fractales de dos niveles superiores consecutivos. Los datos del indicador estocástico son confirmatorios y decisivos a la hora de tomar la decisión de entrar en una operación. Cada posición de negociación tiene un stop loss y un take profit. No se utilizan métodos de negociación peligrosos. El Asesor Experto tiene un sistema de trailing stop no li
Great Hunter
Pavel Malyshko
Asesores Expertos
Estrategia del autor que demuestra buenos resultados en el par de divisas eurchf m15. El Asesor Experto en su trabajo busca los puntos de reversión más probables en el gráfico y si se confirma la señal abre una operación. El Asesor Experto trabaja las 24 horas del día, lo que lo hace universal independientemente de la hora en el mercado, lo que también lo distingue de la mayoría de los Asesores Expertos que operan en un tiempo estrictamente limitado. A medida que crezca la demanda del Aseso
Hedge Hogg
Stefan Kueffner
Asesores Expertos
Hedge Hogg no es la clásica estrategia de cobertura que se ve a menudo, con dos operaciones que se abren al mismo tiempo cubriéndose mutuamente desde el principio. Se trata más bien de una estrategia de cobertura que sigue la tendencia, lo que significa que las operaciones se abren en la dirección de la tendencia utilizando un algoritmo de rejilla dinámica de eficacia probada, y comienzan a cubrirse cuando cambia la tendencia. Toda la cesta se cierra tan pronto como se alcanza el punto de equili
One Punch GBPUSD
Didit Haryadi Saputra
Asesores Expertos
Este Asesor Experto es la leyenda de EA. El Asesor de Expertos sólo se abre una entrada de alta precisión. Este EA puede hacer un buen beneficio. Works on GBPUSD on M30 Características: Muy fácil de usar y, si es necesario, personalizar a sus propias necesidades. EA de Ganancias Consistentes El EA utiliza el algoritmo de gestión de comercio adaptable. EL PRECIO AUMENTARÁ.. ¡¡COMPRE HOY A MENOS PRECIO !! One Punch GBPUSD fue probado y ha pasado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento y co
BG Grid Limited
Boris Gulikov
5 (1)
Asesores Expertos
BG Grid Limited es un Asesor Experto contratendencia que utiliza indicadores estándar para entrar en el mercado. El Asesor Experto tiene una configuración flexible y se puede utilizar para el comercio multipar. Sugiero utilizar 10 pares de divisas a la vez al mismo tiempo. Sin embargo, esto no significa que el Asesor Experto abrirá inmediatamente 10 órdenes, una para cada par de divisas. El Asesor Experto entra en el mercado sólo con un cierto conjunto de lecturas de indicadores. El Asesor Exper
Fx Kryptonite
Denis Kudryashov
5 (2)
Asesores Expertos
Kriptonita Forex Kryptonite expert Advisor no tiene análogos, fue creado sobre la base de la experiencia comercial en los mercados durante más de 15 años. El EA tiene buena información y muestra una excelente rentabilidad, pero aún así, en el corazón de la EA es la seguridad de la cuenta de operaciones. Hay muchos módulos de comercio incluidos que mejoran el proceso de negociación del robot y el comerciante, así como la capacidad de conectar el indicador de noticias y conectar su indicador. El
Smart win mcp expert
PAVEL KARAKULOV
5 (1)
Asesores Expertos
Asesor experto multidivisa basado en la estrategia de romper niveles y operar siguiendo la tendencia. Usted puede que para el cuero cabelludo con poca toma de beneficios. ¡ Martingala y promediando NO se utilizan! ¡Utilice una cuenta demo para comprobar el rendimiento del experto! ¡Es necesario realizar pruebas de cada par antes de tomar la decisión de utilizarlo en el experto! ¡No funciona correctamente en el probador! Use una cuenta demo para probarlo. Configuración de la estrategia prin
Breakout Lookback Bars
Yeoh Kia Gee
Asesores Expertos
Barras Breakout Lookback EA 1. VISIÓN GENERAL Breakout Lookback Bars EA es un algoritmo de negociación especializado diseñado para identificar y negociar rupturas de precios basadas en niveles históricos altos y bajos durante un período definido (LookbackBars). El EA garantiza la entrada sistemática de operaciones mediante un mecanismo de FloatingPips, que ayuda a optimizar la colocación de operaciones y la gestión de riesgos. 2. Estrategia de negociación El EA detecta los niveles de ruptura an
EA Safe Scalper
Sayed Mohammad Mosavi
4 (1)
Asesores Expertos
EA Escalador Seguro es un asesor experto avanzado para MT4 que se basa en los indicadores WPR y Estocástico. Determina los puntos de sobrecompra/sobreventa y abre órdenes seguras y fiables. Nuestro mayor esfuerzo al hacer este experto ha sido proteger su capital. ¡ No Hay Martingala Sin Rejilla! --- ¡Contácteme en mensajes para regalo gratis después de la compra! --- Recommended Symbols: NQ100(Nasdaq) - XAUUSD Plazos Recomendados: H1 - M5 Parámetros: deslizamiento: máximo deslizamiento número
EA Matsuwa
Hong Ling Mu
Asesores Expertos
Gracias por ver esta información sobre el Robot Forex Matsuwa. Parece que la lógica principal de negociación del robot se basa en el análisis de la brecha de precios entre el precio actual y el precio de las velas que han pasado por un período de barback especificado. Al parecer, la lógica de negociación principal del robot se basa en el análisis de la diferencia de precios entre el precio actual y el precio de las velas que han pasado durante un periodo de retroceso especificado. Basándose en
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Wolf Edge EA
Andrew Fedotov
Asesores Expertos
Wolf Edge EA es un robot de trading automatizado avanzado que tiene 3 estrategias integradas, de hecho, son 3 productos en uno. Las estrategias se basan en indicadores modificados Stochastic, Parabolic SAR, CCI. Estrategia en Stochastic: trading hacia la finalización de la onda actual, se utiliza una estrategia similar en la estrategia CCI. El modo de funcionamiento en Parabolic SAR es trabajar en la tendencia de acuerdo con la dirección de la tendencia según las señales del indicador. [Seguimie
Phoenix Turn EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Phoenix Turn EA MT4 - Su solución de trading basada en RSI totalmente personalizable Phoenix Turn EA MT4 es una herramienta de trading totalmente personalizable diseñada para operadores que desean ajustar y optimizar su propia estrategia. Este asesor experto no está pre-optimizado, lo que le da un control total sobre sus parámetros para adaptarlo a las diferentes condiciones del mercado. Tanto si es un operador manual que busca la automatización como si es un operador de algo que busca una base
Two MA Plus
Sumini
Asesores Expertos
Nueva Ea con indicador TWO MA PLUS. Orden abierta de COMPRA : Si MA1 > MA2. Orden abierta VENTA : Si MA1 < MA2. Las ventajas de EA TWO MA PLUS son: Está equipado con varios filtros, incluyendo: maxspread, maxlot, takeprofit, stop loss, objetivo de beneficio por día, y muchos más. Configuración_Indicador TWO MA = Ma1_Period=14; Ma2_periodo=28; Ma_Mode=0; EA_indicators=TWO MA ; Hedging=false; ==> verdadero/falso Use_MaxSpread=true; MaxSpread=50; ==> Diferencial máximo MaxLot=1; ==> Lote máximo Ta
Multi Gold Ai Robot
Nirundorn Promphao
5 (1)
Asesores Expertos
Multi Gold Ai Robot es un sistema seguro para el comercio de divisas y criptomonedas. Desarrollado exclusivamente para el par XAUUSD(ORO) y cualquier par de divisas. ¡Pruebe ahora! Estrategias más rentables Orden de Cierre con Ganancia de Dinero, tecnología CutOff, Cutloss por cantidad de operaciones. Edición Super Especial para traders y Introducing Broker y Partners ¡¡¡WOW!!! Precio Especial : $650 por 99 copias solamente, Precio Normal $2,999 !!! Promoción Especial cada semana. El Robot Ai
Creature
Natalya Sopina
1 (1)
Asesores Expertos
Criatura - es un sistema de comercio automatizado - tendencia scalper. EA estrategia de trabajo: Las operaciones se realizan en rollback de la tendencia principal. Indicador de Bandas de Bollinger es responsable de la tendencia y el canal de determinación. El EA abre órdenes en la ruptura del canal por un valor definido de puntos. Las entradas falsas son filtradas por el limitador de rebote de precio mínimo de ruptura que resulta en operaciones de pérdida cortadas. Las órdenes se pueden cerrar e
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
MAs combo EA
Dora Nafwa Mwabini
Asesores Expertos
Descripción del producto: MA Crossover EA El MA Crossover EA con filtro RSI es un robot de trading robusto y totalmente automatizado, diseñado para MetaTrader 4 (MT4). Este EA es ideal para operadores que buscan un enfoque sistemático y disciplinado, ya que elimina la toma de decisiones emocionales y garantiza la ejecución consistente de las estrategias de trading. Características clave Trailing Stop para la gestión del riesgo: El EA incluye una función de trailing stop que bloquea las gananci
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Asesores Expertos
Maximice su potencial de trading en oro con el EA TrendSight Pro , una solución de trading sofisticada y automatizada diseñada específicamente para el mercado de alta intensidad XAUUSD (Oro). Diseñado para los operadores que valoran la precisión, la seguridad y el rendimiento constante, este EA elimina las conjeturas del análisis técnico. ¿Por qué elegir TrendSight Pro EA? TrendSight Pro EA no es sólo otro bot automatizado; es una estrategia completa para operar con oro construida sobre la base
ForexEagle
Hadj Ahmed Slimani
Asesores Expertos
ForexEagle - Eleve su experiencia de trading a nuevas cotas ¿Listo para revolucionar su trading? Presentamos ForexEagle, el Asesor Experto definitivo meticulosamente diseñado para dominar los mercados GBPUSD, AUDCAD, USDCAD en el marco temporal M5. Con una combinación ganadora de estrategia avanzada de Acción del Precio y algoritmo de detección de tendencia, ForexEagle es su herramienta para liberar todo el potencial de GBPUSD, AUDCAD, USDCAD. El EA opera durante horas específicas, desde las 12:
Front Running
Volodymyr Hrybachov
Asesores Expertos
Se trata de un Asesor Experto de Forex automatizado. La estrategia se basa en el supuesto de que el mercado rebota en la dirección opuesta varias veces antes de que se satisfagan las grandes ofertas. Tiene un algoritmo incorporado para predecir el movimiento de los precios, lo que permite al EA tomar decisiones sobre la apertura de órdenes de promediación o el aumento de posiciones. Funciona mediante órdenes pendientes (Stop, Límite) o de mercado en función de los parámetros especificados. Para
SimpleEA
Ivaylo Petkov
Asesores Expertos
SimpleEA es un Asesor Experto automatizado basado en el patrón de velas para EURCHF. El EA no utiliza indicadores. La entrada se basa en este patrón único y el EA cierra automáticamente la posición en el punto específico. Se añade la opción de añadir manualmente los niveles TP y SL, pero no es necesario. Este par es elegido debido al rango que sigue y este EA requiere un Broker con spread promedio en EURCHF de hasta 1 pip. ADVERTENCIA: Tenga en cuenta que los resultados de abajo son con EA auto
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Asesores Expertos
Magic EA es un Asesor Experto basado en Scalping, Ondas de Elliot y con filtros como RSI, Estocástico y otras 3 estrategias gestionadas y decididas con el robot de forma inteligente. Un gran número de entradas y ajustes son probados y optimizados e incrustados en el programa por lo tanto las entradas son limitadas y muy simples. Usando EA no necesita ninguna información profesional o Forex Trading Knowledge. EA puede operar en todos los símbolos y todos los marcos de tiempo, utilizando estrategi
Los compradores de este producto también adquieren
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (1)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XGen Scalper MT4 : sistema profesional de comercio automático XGen Scalper es un asesor experto de última generación que combina un avanzado algoritmo con análisis técnicos probados para ofrecer resultados consistentes en todos los mercados. Este potente sistema de comercio funciona a la perfección con pares de divisas, metales preciosos como el oro y la plata, criptomonedas e índices de materias primas. Tecnología algorítmica avanzada El algoritmo patentado de exploración de ondas procesa l
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí Este EA se ofrece a un precio inicial de lanzamiento. El precio aumentará gradualmente con cada cierto número de ventas y nunca será reducido. Los compradores tempranos obtienen el mejor precio disponible. ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Drift EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a c
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Heiken Ashi EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (15)
Asesores Expertos
Heiken Ashi EA MT4 es un sistema de trading completamente automatizado que lleva las velas Heiken Ashi Clásicas o Suavizadas a otro nivel. Abre operaciones según los cambios de color de Heiken Ashi y ofrece una configuración altamente personalizable para adaptarse a diferentes estilos de trading. Permite seleccionar qué vela Heiken Ashi (de la 2 a la 10) debe activar la primera operación. Además, incluye una función de limitación de distancia para evitar múltiples entradas en niveles de precios
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (245% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 1080$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de 2 compras. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. Después de la compra, ¡Recibirá un EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Rejilla, S
Golden Scalper PRO
Felipe Jose Costa Pereira
3.83 (12)
Asesores Expertos
Golden Scalper PRO: ¡Deja que nuestra tecnología trabaje para ti! Manual y archivo de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual completo y el archivo de configuración. Precio: El precio aumentará a medida que se vendan más licencias. Licencias disponibles: 3 Operar en el oro es uno de los mayores desafíos del mercado financiero debido a su alta volatilidad y riesgo. Requiere precisión extrema, análisis avanzado y una gestión de riesgo impecable. Golden Scalper PRO es
Otros productos de este autor
EMA CrossPro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Lleva tu trading al siguiente nivel con EMA CrossPro EA, un Asesor Experto sofisticado pero fácil de usar, diseñado para maximizar las ganancias en mercados en tendencia. Este EA aprovecha el poder de las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) para detectar y capitalizar las fuertes tendencias del mercado con precisión y eficiencia. La lógica detrás de EMA CrossPro EA: Señal de compra: El EA inicia una operación de compra cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, indicando el inicio de
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Asesores Expertos
Muy importante: Por favor, ajuste la "Distancia entre órdenes"... Redúzcalas para obtener buenos resultados. Aumentarlas hará que el EA sea mucho más seguro. ¡El trading en Forex tiene millones de formas! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para obtener nuestro pan y mantequilla de él :) (El trading es riesgoso, ¡y puedes perder!) ¡De aquí nació la idea! Luchar contra el mercado. El Expert Advisor utiliza una combinación de: Cober
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡La Felicidad en Forex Significa Ganar! ¿Y si hiciéramos que tus ganancias fueran "Ganancias Estables"? ¡Esto te hará más feliz! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) ¡Hemos implementado una estrategia segura y fiable, que ha demostrado su eficacia desde 2010 hasta hoy! ¡Pasó COVID 19 fluctuaciones sin ningún problema! La idea detrás del experto para ser un experto scalping super, atacando unos pocos pips a la vez. Esto sucede mientras se utiliza el tamaño de lote grande, asegura
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
La seguridad en las operaciones Forex es la principal preocupación de los operadores. No sirve de nada operar hoy y perderlo todo mañana. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) ¡Aquí viene el poder de nuestro experto! La idea detrás de él es la seguridad de los fondos de los inversores, entonces viene el beneficio. Por lo tanto, este experto no será el experto que duplicará su cuenta por xx veces. Será el experto en el que puede confiar para obtener beneficios constantes y
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Algunos usuarios se sienten muy cómodos manteniendo sus operaciones durante años, mientras que otros se conforman con recibir lo mínimo y marcharse :) Por favor, no corras riesgos innecesarios. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Echa un vistazo a nuestros otros productos que se añadirán al mercado en breve.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
Algunos usuarios son muy comodidad 2 capaz de mantener sus oficios para las edades, mientras que otros usuarios están felices de obtener el menor y se van :) ¡Si usted no puede esperar en sus operaciones, entonces este experto será el mejor para usted! El experto trata de entrar en los oficios en una alta probabilidad de éxito, y en la mayoría de los casos lo hacen coger la ola derecha. Si no, no se preocupe porque el experto se ocupará de la situación por sí mismo y llevará las operaciones
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Escalping! ¡Qué emoción! Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Drag Race Scalper", usted ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rentable y rápida, ¡y esto es lo que conseguimos! ¡Un scalper de carreras! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) En este scalper usted esperaría pocos puntos
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar en Forex tiene un millón de maneras! Una de las formas innovadoras es ir contra la corriente. Aquí luchamos contra el mercado y trabajamos para conseguir nuestro pan y mantequilla de él :) (El comercio es arriesgado, y usted puede perder!) ¡A partir de aquí empezó la idea! Luchar contra el mercado. El Experto utiliza una combinación de : Hedging, Grid y estrategias de tendencia para operar. ¡Esta operativa le permite llegar con seguridad aunque trabaje contra el oleaje! (¡El trading
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Cent Collector es el segundo asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el segundo EA : Cent Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto trabajará en la gestión de sí mismo por el promedio y cobrará tan pronto como pueda. Esta versión
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Yen Collector es el tercer asesor experto de la serie "Collector" :) El primero fue Penny collector : https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site+Profile+Seller El segundo fue Cent collector: https: //www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site+Profile+Seller Y aquí está el tercer EA : Yen Collector Estos Expertos están diseñados para Scalpers que no pueden esperar años... Tan pronto como el Experto se da cuenta de la ganancia, cobra y se va. Si las cosas van mal, el Experto
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Asesores Expertos
**Muy importante: Ajuste la configuración de "Distancia entre órdenes". Redúzcala para obtener mejores resultados, idealmente entre 2 y 10.** Operar en Forex y en mercados volátiles puede ser muy complicado y arriesgado. ¡Casi todas las estrategias no funcionarán como desearías el 100% del tiempo! Con nuestro nuevo asesor experto, "Super Hedge Fighter EA", verás el mercado desde una nueva perspectiva. Ya no tendrás que temer la volatilidad, ya que se convertirá en tu fuente de ingresos. "Su
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
En este EA tendrás dos fuentes de ingresos: 1- Operaciones directas 2- Reembolsos de tu broker. Así asegúrate de registrarte bajo un IB que comparta contigo sus ingresos ¡Scalping! ¡Qué emoción! ¡Operar en Forex ha sido una fuente de ingresos y emoción al mismo tiempo! (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Con nuestro nuevo Asesor Experto "Magnet Scalper Pro" , ganará ambas cosas. (Forex es arriesgado, puede perder todo su capital) Intentamos utilizar una fórmula segura, rent
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Operar con Expertos es la mejor manera de ganar en Forex! ¡Aquí está nuestro segundo Asesor Experto, donde se puede configurar y olvidar! Marco de tiempo: M1 Todos los pares de divisas funcionarán perfectamente en el EA Tipo de cuenta: Todos (Si la cobertura no está permitido, por favor, desactivar la venta o compra) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos éxito en sus operaciones. (El comercio es arriesgado, y no
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
El depósito mínimo es de 1000$ , o 1000 Cent = 10$. (Recomendado 1500$) Cada 1000$ = 0.01 Lote. Por favor, respete las reglas, ya que queremos que gane, gane y gane. (El trading es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Marco de tiempo: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo, mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añadi
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Marco temporal: M1 Apalancamiento : Cuanto más alto mejor Diferencial: Cuanto más bajo mejor Tipo de cuenta : Todos los tipos (EA puede entrar en posiciones de cobertura, si desea desactivar esta función desactivar la compra o venta de la configuración ) Por favor, no tome riesgos innecesarios. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Le deseamos un comercio exitoso. (El comercio es arriesgado, y no hay garantías de ganar ) Compruebe nuestros otros productos que se añad
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
LevelGuard SmartSMA Domine las operaciones de soporte y resistencia con precisión LevelGuard SmartSMA aprovecha el poder de las medias móviles para ayudarle a operar con confianza en todos los mercados. Diseñado para identificar niveles dinámicos de soporte y resistencia, este EA ofrece entradas y salidas precisas, permitiendo a los operadores capitalizar los movimientos del mercado con facilidad. Cómo funciona Estrategia central: Utiliza una SMA central (por ejemplo, de 50 o 200 periodos) como
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
Explore nuestra colección completa de EA Visite nuestro sitio web para acceder a una amplia gama de Asesores Expertos elaborados por expertos y diseñados para capacitar a operadores de todos los niveles. Tanto si es un principiante como un profesional experimentado, nuestras herramientas se adaptan a sus necesidades. Trading asequible para todos Creemos que el trading es accesible para todos. Es por eso que todos nuestros Asesores Expertos tienen un precio de sólo $ 65 cada uno, ayudando a nues
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Lion's Roar - Indicador de fuerza de la tendencia ¿Está preparado para tomar las riendas de su negocio? Lion's Roar - Indicador de Fuerza de Tendencia está aquí para ayudarle a identificar y aprovechar las poderosas tendencias del mercado con precisión y confianza. Diseñada pensando en los operadores, esta avanzada herramienta se basa en una sólida estrategia que combina la dirección de la tendencia con la validación del impulso mediante el Average True Range (ATR). Este indicador no está preop
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
¡Libere la volatilidad del mercado con el indicador Titan Force! ¿Está preparado para dominar el mercado aprovechando la volatilidad? El indicador Titan Force es su herramienta de negociación definitiva, diseñada para los operadores que prosperan durante los periodos de mayor actividad del mercado. Aún no está optimizado para usted Este indicador es un lienzo para su creatividad. Ha sido diseñado para que usted pueda optimizarlo de acuerdo con sus estrategias y preferencias. ¡Sus habilidades, s
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Presentación del indicador de giro Falcon Diseñado para su personalización y optimización, este indicador permite a los operadores adaptarlo a sus estrategias únicas. ¿Por qué elegir el indicador Falcon Turn? El indicador Falcon Turn aprovecha la potencia de la estrategia SAR Parabólico para destacar las oportunidades potenciales de compra y venta con precisión y claridad. Es perfecto para los entusiastas del seguimiento de tendencias y para aquellos que valoran la flexibilidad a la hora de aju
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario